Эксперт сообщил о возможной дезорганизации ВСУ при отключении Starlink

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отключение спутниковой связи Starlink может привести к серьезной дезорганизации вооруженных сил Украины и обрушению фронта, передает ТАСС. Эксперт из российского оборонно-промышленного комплекса заявил, что управление войсками, координация подразделений, разведка и управление современными системами, такими как дроны, сейчас зависят от Starlink.

По его словам, при потере доступа к Starlink украинские военные рискуют столкнуться с «слепотой органов управления» и снижением огневой мощи. «Отключение Starlink для ВСУ может довольно быстро привести к дезорганизации и как следствию обрушению фронта», – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что если отключение продлится менее суток, серьезных последствий удастся избежать. Однако при отсутствии связи более одного дня негативные эффекты начнут накапливаться, что позволит российским силам проводить более эффективные наступательные и штурмовые операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта. В тот же день по всему миру были зафиксированы перебои в работе Starlink. Илoн Маск подтвердил факт сбоя в работе системы.