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Эрдоган приветствовал признание Францией независимости Палестины
Турецкий президент Тайип Эрдоган поддержал решение Франции о признании Палестины государством, особо отметив ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал решение Франции признать Палестину в качестве независимого государства, передает ТАСС. Об этом глава турецкого государства заявил в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В сообщении администрации президента Турции подчеркивается: «Президент Эрдоган поздравил президента Франции Макрона с решением признать Палестину в качестве государства». Также отмечается, что в ходе беседы лидеры обсудили гуманитарную ситуацию в секторе Газа и вопросы региональной стабильности.
Эрдоган заявил, что ситуация в Газе значительно ухудшилась, а международное сообщество должно срочно предпринять меры для разрешения кризиса. Кроме того, он выразил мнение, что конфликт между Израилем и Палестиной необходимо прекратить, а ключом к долгосрочному миру является реализация принципа двух государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предупредил Францию о последствиях в случае признания Палестины. Кабинет министров Британии потребовал от Кира Стармера признать независимость Палестины. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах официально признать Государство Палестина в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.