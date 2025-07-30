СМИ: Зеленский сильно разозлил спонсоров Украины из-за закона о НАБУ

Tекст: Вера Басилая

Еврокомиссия и страны ЕС предупредили киевские власти о прекращении финансовой поддержки в случае давления на антикоррупционные органы, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что Еврокомиссия прямо уведомила Киев о возможной приостановке очередного транша в полтора миллиарда евро из программы Ukraine Facility, передает РИА «Новости».

The New York Times подчеркивает, что в ЕС крайне недовольны действиями Зеленского, направленными на ограничение независимости НАБУ. В Брюсселе не поверили и его заявлениям о «российском влиянии» в ведомстве. Американский эксперт Джеймс Вассерстром заявил: «борец за свободу Украины» сильно разозлил спонсоров.

Кроме конфликта вокруг НАБУ, западных партнеров раздражает рост авторитарных тенденций со стороны киевской власти, включая преследование журналистов, активистов и оппозиционеров.

Bloomberg отмечает, что прежний имидж Зеленского разрушается, а его политический рейтинг перед СВО не превышал 25%.

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По данным Politico, в офисе Зеленского царят панические настроения, обсуждается проведение будущих, но контролируемых выборов без оппозиционных кандидатов. Эксперт Николай Давыдюк уверен, что дела НАБУ связаны с окружением Зеленского, а до тысячи силовиков пытаются расшифровать изъятые серверы.

После переговоров с западными лидерами, включая Эммануэля Макрона, депутаты Верховной рады пообещали отменить скандальный закон против НАБУ, однако часть политиков, включая Юлию Тимошенко, выступила против иностранного влияния на украинские антикоррупционные органы. Telegraph со ссылкой на источники в Конгрессе США сообщает, что администрация Трампа предупреждала Зеленского о недопустимости самостоятельных решений без согласования с Вашингтоном.

Ранее СМИ писали, что давление на антикоррупционные органы на Украине усилилось на фоне падения популярности Владимира Зеленского и угрозы осложнения переговоров о вступлении в Евросоюз.

Служба внешней разведки России сообщила, что представители США и Британии организовали в Альпах тайную встречу, на которой обсуждалась возможная смена власти на Украине.

Киев на этих переговорах представляли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов (включен в список террористов и экстремистов) и Валерий Залужный – посол в Лондоне.

Западные страны рассматривают Залужного в качестве нового кандидата на пост президента Украины.