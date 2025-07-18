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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы – кроме прямого вторжения на театр военных действий – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

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    18 июля 2025, 08:47 • Новости дня

    ВС России уничтожили две группы солдат ВСУ при бегстве в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две группы украинских военных, в том числе солдаты недавно переброшенных тыловых подразделений, были уничтожены при попытке покинуть окрестности села Январское в Днепропетровской области.

    Две группы украинских военнослужащих были уничтожены при попытке бегства из района села Январское Днепропетровской области, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили, что операторы беспилотников поразили две боевые бронированные машины с украинскими солдатами, которые пытались покинуть позиции.

    В сообщении говорится: «Операторы БПЛА отработали по двум ББМ, на которых две группы солдат противника пытались сбежать из Январского».

    Российские военные обнаружили украинские подразделения с помощью разведывательного беспилотника и нанесли удары FPV-дронами. Среди уничтоженных были в том числе недавно переброшенные тыловые подразделения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

    17 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ в лесу

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    На Харьковском направлении российский боец спецоперации на Украине голыми руками поймал украинский FPV-дрон и разбил его о дерево.

    Кадры происшествия опубликованы RT в Telegram. На видео запечатлено, как российский военнослужащий в лесополосе перехватывает подлетевший к позициям FPV-дрон ВСУ с боевым зарядом.

    Он схватил беспилотник голыми руками, после чего несколько раз ударил его о дерево, пока дрон не вышел из строя. Военнослужащий при этом не получил ранений.

    Позже солдат пояснил свой поступок словами: «Понимаю, да, я мог [не выжить], но лучше я один, чем сразу нескольких наших парней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ с помощью сетей. Также российские военнослужащие разработали оригинальное устройство для борьбы с украинскими беспилотниками, используя обычную веревку в качестве ловушки.

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    17 июля 2025, 10:00 • Новости дня
    Подполье сообщило о подозрительных иностранных судах в порту Одессы

    В порту Одессы замечены судна с возможным вооружением для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В порт Одессы за последнее время зашло несколько подозрительных иностранных судов, на их борту может находиться военная помощь для ВСУ, сообщили в антифашистском подполье.

    Члены антифашистского подполья сообщили о заметном росте числа иностранных судов, прибывающих в порт Одессы, с возможным грузом военной помощи для ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам подпольщиков, есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева.

    Если поступившая информация о вооружениях подтвердится, то российской стороне будут переданы координаты складов и сухогрузов, после чего подполье сможет скорректировать удары по этим объектам. В подполье отмечают, что занимаются тщательной проверкой данных – подтверждение ожидается сразу от нескольких независимых друг от друга источников.

    «Подпитывать режим Зеленского вооружениями мы не позволим», – подчеркнул источник.

    Ранее подполье сообщило о поставках вооружения для ВСУ через порт Измаил, откуда его перегружают на поезда и отправляют через Николаевскую область.

    В результате серии взрывов в Одессе получили повреждения портовые краны, техника и складские помещения.

    В мае ракеты «Искандер» нанесли удар по контейнеровозу и складу в порту Одессы, что привело к детонации и крупному пожару среди военных грузов, при этом на борту судна находились безэкипажные катера.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    17 июля 2025, 15:48 • Новости дня
    Расчеты FPV-дронов атаковали тепловозы ВСУ в ДНР под Добропольем

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе села Белозерское в ДНР российские FPV-дроны нанесли удары по тепловозам, которые использовались для транспортировки грузов военного назначения.

    Российские расчеты FPV-дронов нанесли удары по тепловозам, перевозившим военные грузы ВСУ в районе села Белозерское в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, подчеркнув, что атаки осуществили специалисты испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

    В ведомстве отметили: «Эффективность ударов подтверждается в том числе и кадрами, снятыми противником». По предварительным данным разведки, тепловозы регулярно использовались украинскими военными для транспортировки различных грузов военного назначения. Минобороны также опубликовало видео с места событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты беспилотников центра «Рубикон» нанесли удары по объектам ВСУ на передовой. Беспилотники уничтожили технику противника. Они также вывели из строя огневые точки и элементы систем связи.

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    17 июля 2025, 10:19 • Новости дня
    WSJ: Баллистические ракеты России обошли радары Patriot на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские баллистические ракеты создают сложности для американских систем Patriot на Украине, что отмечено украинскими официальными лицами и западными СМИ.

    Российские баллистические ракеты стали сложнее для перехвата комплексами Patriot, признал неназванный украинский чиновник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материал The Wall Street Journal. По его словам, новейшие маневренные ракеты России обходят радары американских систем, что затрудняет их работу.

    Украинский чиновник заявил: «Американская система на Украине испытывает всё больше трудностей из-за появления у России более манёвренных баллистических ракет». Кроме того, он отметил, что в последние месяцы комплексы Patriot не смогли обнаружить некоторые российские ракеты.

    The Wall Street Journal отмечает, что эта ситуация усиливает опасения Киева относительно эффективности западных средств ПВО против современных российских вооружений. В материале говорится, что Россия продолжает совершенствовать свои баллистические ракеты, делая их менее уязвимыми для существующих систем противоракетной обороны.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Европейские страны увеличили закупки вооружений у собственных производителей.

    Франция отказалась участвовать в совместной закупке оружия для Украины, чтобы поддержать свое производство вооружений.

    В Германии оценили отказ Франции от покупки американского оружия для поставок на Украину. Кремль заявил о наличии разногласий в Европе по поводу оплаты вооружений для Украины

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    17 июля 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР
    Российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении освободили населенный пункт Дегтярное, группировка «Днепр» освободила Каменское в Запорожской области, а «Центр» – Попов Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ около Рыжевки, Варачино, Павловки и Кондратовки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны рядом с Волчанском, Гатищем и Тихим Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 160 военнослужащих, бронемашину, пять артиллерийских орудий, в том числе немецкую 155 мм самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000.

    В то же время подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Белогорья, Новоданиловки, Степового и Новоандреевки Запорожской области.

    Уничтожены до 65 военнослужащих, артиллерийское орудие, шесть станций РЭБ, четыре склада с боеприпасами и два склада материальных средств.

    Подразделениями группировки  «Центр» нанесено поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Удачного, Муравки, Петровского, Степановки и Новоукраинки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 420 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, а также четыре артиллерийских орудия и израильская радиолокационная станция RADA.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны у Коровьего Яра, Карповки, Волчьего Яра, Новоселовки ДНР и Дружелюбовки Харьковской области.

    При этом потери противника составили более 215 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, включая три американских бронетранспортера М113. Уничтожены радиолокационная станция RADA, станция РЭБ и станция радиоэлектронной разведки, а также пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Северска, Белой Горы, Иванополья и Новоселовки ДНР.

    Противник при этом потерял до 135 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Новогеоргиевки, Малиевки Днепропетровской области и Зеленого Поля Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как сообщалось ранее, российские войска выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области 9 июля, до 17-го продолжалась зачистка населенного пункта.

    Напомним, накануне ВС России также освободили Новохатское на западе ДНР. За день до этого российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР. А ранее они освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР.

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    18 июля 2025, 06:42 • Новости дня
    Атака ВСУ привела к отключению водоснабжения в Мелитополе
    Атака ВСУ привела к отключению водоснабжения в Мелитополе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Мелитополе возникли перебои с водоснабжением из-за повреждения энергосистемы в результате ночной атаки ВСУ, сообщил глава городского округа Сергей Золотарев.

    «В связи с повреждением энергообъектов временно отсутствует водоснабжение», – приводит слова Золотарева ТАСС.

    Золотарев сообщил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, но процесс осложняется угрозой новых атак. По словам Золотарева, на данный момент без электричества остаются населенные пункты городского округа Мелитополь и несколько муниципальных округов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах и муниципальных округах Запорожской области прекратилась подача электроэнергии. Причиной отключения электричества стала атака БПЛА по высоковольтному оборудованию.

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    18 июля 2025, 00:45 • Новости дня
    Названа причина отключения электроснабжения в Запорожской области

    Отключение электроснабжения в Запорожской области произошло из-за атаки БПЛА

    Названа причина отключения электроснабжения в Запорожской области
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электричества в результате атаки БПЛА по высоковольтному оборудованию, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    «Причиной отключения электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области стала террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию», – сообщил Балицкий в Telegram.

    Энергетики приступили к восстановлению оборудования и переключению на резервные линии. Работы по восстановлению энергоснабжения затруднены из-за риска новых ударов и темного времени суток.

    При этом уже восстановлено электроснабжение в Бердянске и Акимовском муниципальном округе. Специалисты продолжают работать в усиленном режиме, сообщил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах и муниципальных округах Запорожской области прекратилась подача электроэнергии.

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    17 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Российская армия расширила зону контроля вдоль реки Волчьей в Харьковской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Вооруженные силы России после взятия Дегтярного продвинулись вдоль реки Волчьей на севере Харьковской области, расширив подконтрольную территорию.

    Российские войска продолжают увеличивать зону контроля на севере Харьковской области, сообщает ТАСС. После освобождения села Дегтярное армия продвинулась вдоль реки Волчьей, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    В его заявлении прозвучало: «Село Дегтярное – это небольшой населенный пункт около северных границ Харьковской области. Таким образом, ВС РФ расширяют контроль непосредственно на северном участке фронта, двигаясь в том числе вдоль реки Волчьей».

    Ранее Ганчев отмечал, что на волчанском направлении российские бойцы в основном сдерживают контратаки ВСУ и не позволяют продвижения в сторону Белгородской области. О взятии Дегтярного было официально объявлено Министерством обороны России 17 июля.

    Напомним, не менее 12 штурмгрупп ВСУ уничтожили за сутки бойцы «Севера» на Харьковском направлении.

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    17 июля 2025, 17:36 • Новости дня
    МИД пообещал считать «коалицию желающих» на Украине военной целью

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство оценило планы по созданию многонациональных сил на Украине как подготовку к иностранной интервенции.

    Российская сторона будет рассматривать любые многонациональные формирования «коалиции желающих» на Украине как законную военную цель, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что идея создания таких сил приравнивается к планам интервенции и категорически неприемлема для Москвы.

    Захарова напомнила о недопустимости размещения иностранных военных подразделений на территории Украины под любым предлогом. Она заявила: «Будем рассматривать такие так называемые многонациональные силы в качестве законной военной цели».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные франко-британские экспедиционные силы планируют увеличить до 50 тыс. солдат для участия в крупном сражении. Эти войска, по словам Макрона, должны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине. Франция и Британия заявили о планах патрулировать воздушное и морское пространство на Украине после возможного соглашения о прекращении огня с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что «коалиция желающих» для поддержки Украины насчитывает 30 стран.



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    17 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Российские военные разбили подразделения ВСУ под Купянском

    Ганчев: Российские военные разбили подразделения ВСУ под Купянском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы Вооруженных сил России разбили украинские подразделения под Купянском, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    По его словам, украинские формирования несут серьезные потери в живой силе и военной технике, передает ТАСС.

    «На Купянском направлении сейчас также идут активные бои. Подразделения ВС РФ разбивают врага в районе Купянска. Находящиеся там украинские бандформирования несут колоссальные потери в живой силе и технике», – сказал Ганчев.

    Напомним, российские войска начали замыкать котел у Купянска. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия готовит ВСУ окружение под Купянском.

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    18 июля 2025, 03:59 • Новости дня
    American Conservative раскритиковал угрозы Трампа в адрес России

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп изменил свою стратегию, заняв несостоятельную и непрактичную позицию – он готов поддержать курс НАТО на безоговорочные требования к России по ситуации на Украине, пишет American Conservative.

    Как пишет American Conservative, Трамп теперь фактически согласился со стратегией НАТО, которая предусматривает «капитуляцию» России на условиях Запада. Ключевые требования Запада включают вывод российских войск со всех занятых территорий, которые Украина считает своими, а также согласие России на вступление Украины в НАТО, отмечает издание.

    В материале отмечается, что эти требования были бы уместны лишь при поражении российских войск, однако реальная ситуация на фронте противоположна: Россия побеждает.

    Издание подчеркивает, что такая стратегия Запада является провальной, поскольку не предполагает никаких выгодных уступок для Москвы. По сути, «от великой державы требуют безоговорочной капитуляции в войне, которую она даже не проиграла, не говоря уже о сокрушительном поражении», пишет издание.

    American Conservative считает, что Трамп должен отказаться от поддержки подобной политики и либо полностью вывести США из конфликта на Украине, либо выработать условия, способные привести к реальным переговорам между Киевом и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней. Судя по западным СМИ, в Европе и США выразили недовольство предложенными мерами.

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    17 июля 2025, 11:30 • Новости дня
    Эксперт сообщил о полном контроле ВС России над правым берегом Днепра на Херсонском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные успешно отражают попытки ВСУ переправиться через Днепр и уничтожают вражеские подразделения на херсонском направлении, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По его словам, вооруженные силы России полностью контролируют правый берег Днепра на херсонском направлении и успешно отражают все атаки со стороны ВСУ, передает ТАСС. Киселев рассказал, что украинские военные регулярно пытаются атаковать позиции российских бойцов и создавать видимость наступления, однако все эти попытки заканчиваются неудачей.

    Эксперт отметил: «На каких-то плавсредствах, на каких-то лодочках переплывать [пытаются ВСУ на левый берег реки Днепр]. Все идет к тому, что их там просто наши снайпера очень точечно выбивают». Он подчеркнул, что все попытки ВСУ провести ротацию или выйти на берег заканчиваются провалом, а любые перемещения украинских подразделений уничтожаются российскими силами.

    Киселев также сообщил, что контроль за правым берегом обеспечивается не только артиллерией, но и с помощью беспилотников. По его словам, за последние сутки попытки ВСУ выйти на берег завершились большими потерями для противника.

    Кроме того, эксперт отметил, что российские бойцы добились успехов и на стыке ДНР с Херсонской и Запорожской областями. За последнее время здесь освобождены несколько населенных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты. Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей. При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях погиб один человек и шесть были ранены.

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    17 июля 2025, 23:14 • Новости дня
    Силами ПВО сбит летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин в Telegram отметил, что на месте падения обломков находятся работники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг российские средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву.

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    17 июля 2025, 22:29 • Новости дня
    Орбан назвал условием мира на Украине личную встречу Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине возможно только при заключении масштабного соглашения между Россией и США, для этого требуется встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Я не надеюсь на российско-украинское соглашение. Все мои надежды на российско-американское соглашение», – приводит слова Орбана РИА «Новости» со ссылкой на Ultrahang.

    Премьер-министр Венгрии заявил, что конфликт на Украине завершится только тогда, когда президенты России и США лично договорятся о масштабном многостороннем соглашении.

    Он отметил, что подготовка такого соглашения должна включать вопросы не только конфликта на Украине, но также энергетику, цены на энергоносители, экономические санкции, доступ России к американскому рынку, технологии и контроль над вооружениями.

    По словам Орбана, его позиция основана на анализе и интуиции. Он также прокомментировал заявление Трампа о возможных вторичных санкциях против покупателей российской энергии через 50 дней, признав, что для Венгрии «это стало бы проблемой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней. Путин допустил возможность встречи с Трампом.

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    17 июля 2025, 23:54 • Новости дня
    ПВО сбила по десять украинских беспилотников над Крымом и Брянской областью
    ПВО сбила по десять украинских беспилотников над Крымом и Брянской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО сбили более 20 украинских беспилотников, атаковавших Крым, а также Брянскую, Московскую и Орловскую области, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что с 21.00 мск до 23.00 мск по десять БПЛА сбили над Крымом и Брянской областью, по одному – над Московской и Орловской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр города Сергей Собянин сообщал, что российские силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Средства противовоздушной обороны также уничтожили 24 украинских дрона самолетного типа в период с 17.00 до 20.00 мск.

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    Израиль радикально решает «проблему Сирии»

    Израиль празднует очередную победу. «Мы достигаем мира через силу, спокойствия через силу, безопасности через силу – на семи фронтах», – заявляет израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Почему на этот раз Тель-Авив предпринял молниеносную операцию против новых сирийских властей – и можно ли верить в официальное объяснение такого вмешательства? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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