  • Новость часаСобянин сообщил о работе ПВО в Москве, уничтожены три дрона
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Спецоперация создает новое поколение российского генералитета
    В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16
    Эксперты назвали возможных заказчиков убийства Портнова
    Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в ЕС
    Над регионами России сбиты 105 украинских беспилотников
    Хинштейн пообещал соответствовать оценке Путина за «умение выбивать деньги»
    Трамп отказался поддержать инициативу ЕС о безусловном перемирии на Украине
    Bild сообщила о попытке Мерца удержать США в мирном процессе по Украине
    Британия призвала страны G7 понизить потолок цен на российскую нефть
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    104 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    11 комментариев
    22 мая 2025, 11:29 • Новости дня

    Нанесен удар «Искандером» по комплексу Patriot в Днепропетровской области

    Ударом «Искандера» уничтожен украинский ЗРК Patriot и РЛС в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области, что привело к уничтожению ключевых элементов системы, сообщило Министерство обороны России.

    Министерство обороны России нанесло удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В результате удара были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области.

    По аэродрому в Полтавской области, где размещались истребители F-16,  также был нанесен удар.

    Минобороны России заявило о поражении более 30 установок Patriot на Украине.



    21 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Шеслер объяснила скандал на Украине после удара «Искандером» по лагерю ВСУ

    Политолог Шеслер: Удар «Искандером» по лагерю ВСУ вызвал новую волну истерии на Украине

    Шеслер объяснила скандал на Украине после удара «Искандером» по лагерю ВСУ
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области спровоцировал новую волну политической истерии на Украине. Ее мотивы имеют глубокие корни и связаны с целым рядом причин, среди которых – высокие потери на фронте, рост случаев дезертирства, коррупция, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в Раде призвали уволить главкома ВСУ после прилета по полигону в Шостке.

    «Удар ВС России по тренировочному полигону в Сумской области – это, скорее, повод, нежели истинная причина грызни украинской элиты», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, в основе «политических истерик» ряда депутатов Рады лежит ситуация в зоне боевых действий в целом.

    «Украинская армия – несмотря на всевозможные победные реляции, попытки провокаций под Теткино – продолжает отступать, а ВС России – наращивают темпы наступления. ВСУ несут большие потери», – напомнила собеседница. Кроме того, в стране разворачивается целый ряд скандалов.

    «Так, командир одного из батальонов 47-ой механизированной бригады ВСУ «Магура», майор Александр Ширшин подал рапорт об увольнении, обвинив военное руководство в неспособности управлять и формировать рациональные решения», – напомнила Шеслер.

    «Другая история связана с «элитной» 155-й ОМБр ВСУ «Анна Киевская». Подразделение прошло подготовку во Франции. С начала 2025 года там зафиксировано более тысячи случаев дезертирства. Более того, военные жалуются на махинации с «боевыми» выплатами и поборы со стороны командиров», – перечислила политолог.

    «На Украине идет постоянная внутриполитическая борьба и поиск виноватых. Естественно, таковыми назначаются Александр Сырский и Михаил Драпатый. Эти люди не гнушаются никакими злодеяниями. Впрочем, ответственным нужно назвать и Владимира Зеленского, ведь он бросил страну под каток», – указала эксперт.

    «Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ лишь обострил внутриукраинские процессы», – считает Шеслер. Она отметила, что после произошедшего уже отстранили командира украинской военной части. «Я думаю, что этим все и ограничится. Дело вряд ли дойдет до каких-то радикальных мер и перестановок в армии. Не стоит ожидать и отставки Сырского, к которой так усердно призывают в Раде. Нынешний главком – полностью подконтрольная фигура. Если Валерий Залужный имел какой-то вес и авторитет среди военных, то о Сырском такого не скажешь», – заметила собеседница.

    «Это вполне устраивает Зеленского, поскольку ему не нужно давить на военное руководство, чтобы протолкнуть бессмысленные и абсурдные планы, например, в Крынках или Курской области. Все указания, которые продиктованы политическими соображениями, послушно выполняются Сырским, который уже получил репутацию "могильщика"», – подчеркнула политолог.

    «Не исключено, что в конечном счете главкома сделают очередным козлом отпущения. Но пока ему не найдена замена в виде такого же послушного служащего, призывы некоторых депутатов к отставке Сырского останутся неуслышанными», – заключила Шеслер.

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.

    Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».

    Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?» – возмутилась она.

    На этом фоне нацгвардия Украины сообщила, что командир воинской части в Сумской области снят с должности. Ведомство подтвердило российский удар по полигону, нанесенный 20 мая. «Командование национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая», – говорится в заявлении.

    Коментарии (5)
    21 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Соловьев сообщил о выходе ВС России к границе Днепропетровской области
    Соловьев сообщил о выходе ВС России к границе Днепропетровской области
    @ t.me/SolovievLive

    Tекст: Александра Юдина

    Российские подразделения достигли границы Днепропетровской области во время наступления группировки «Центр» на Украине, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

    В своем Telegram-канале он указал, что в операции участвовали передовые подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии группировки войск «Центр».

    По словам Соловьева, это стало значимым продвижением в ходе боевых действий на данном направлении. Однако Минобороны России пока не выступило с официальными комментариями по данному поводу.

    Ранее в Выгоничском районе Брянской области перекрыли несколько дорог из-за профилактических мероприятий правоохранителей и спецслужб.


    Коментарии (20)
    21 мая 2025, 21:11 • Видео
    Трамп верит в непобедимость России

    Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 14:47 • Новости дня
    Кремль анонсировал перечень условий России для прекращения огня
    Кремль анонсировал перечень условий России для прекращения огня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль планирует оформить список условий, необходимых для прекращения боевых действий, в отдельном документе с учетом договоренностей в Стамбуле.

    Перечень условий России для прекращения огня будет подготовлен отдельно, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Здесь сейчас не буду вам точно говорить. Безусловно, отдельно будет перечень условий для прекращения огня. Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность».

    Песков уточнил, что пока не может назвать детали, будет ли этот план оформлен отдельным документом или войдет в меморандум о будущих договоренностях. По его словам, вопрос о прекращении огня обсуждался в ходе переговоров в Стамбуле, и стороны пришли к пониманию о необходимости отдельного перечня условий.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

    Коментарии (16)
    22 мая 2025, 09:27 • Новости дня
    В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16
    В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 22 мая по аэродрому в Полтавской области, где размещались истребители F-16, был нанесен удар, после чего произошла детонация.

    По аэродрому в Полтавской области Украины, который использовался для размещения истребителей F-16, был нанесен удар, передает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Полтавская область... 22 мая... Удар по Миргороду (00:45) – по аэродрому (использовался для истребителей F-16), по некоторым сведениям, была детонация со стороны аэродрома», – заявил Лебедев. По его словам, речь идет о ночной атаке, в результате которой на территории аэродрома произошли взрывы.

    Детали о характере повреждений, возможных потерях или пострадавших пока не приводятся. Украинские официальные источники инцидент пока не прокомментировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета на Украине, при этом пилоту удалось катапультироваться.

    Украинский военный признался, что после службы в батальоне охраны аэродрома с F-16 был отправлен на передовую под Красноармейском.

    Украина теряет переданные европейскими странами F-16 из-за недостаточного опыта пилотов и недоработок технического персонала на земле, отметил  генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Коментарии (2)
    22 мая 2025, 03:33 • Новости дня
    В МИД не захотели видеть подпись Зеленского под меморандумом России и Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Для подписания возможного меморандума между Россией и Украиной потребуется новый украинский лидер, заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

    «Важно то, чья подпись (на документах), потому что сейчас нынешний их «руководитель» уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», – приводит слова Мусихина ТАСС.

    По его словам, только человек, наделенный «мандатом народа», может подписывать такие соглашения, «иначе будут проблемы». Мусихин подчеркнул, что Владимир Зеленский не может выступать подписантом подобного документа. «Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя», – сказал он.

    Как заявил дипломат, «сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции», глава парламента Украины юридически может получить полномочия для подписания документа, но внутри самой Украины это может вызвать возражения.

    Мусихин указал, что меморандуму, который обсуждали Россия и США, необходим «правильный подписант» с украинской стороны. В завершение он отметил, что этот вопрос остается актуальным и при обсуждении подписанта документов по урегулированию в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями. Политолог Дмитрий Журавлев пояснил, что подпись, которую поставит Украина, не должна быть дезавуирована.

    Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. В соответствии с ч. 1 ст. 103 Конституции Украины срок полномочий президента – пять лет. Он истек 21 мая 2024 года.

    Коментарии (7)
    21 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские штурмовики выполнили боевую задачу на Porsche Cayenne
    Российские штурмовики выполнили боевую задачу на Porsche Cayenne
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовая бригада ВС России успешно преодолела пересеченную местность на Porsche Cayenne, обеспечив выполнение задания без потерь.

    Как сообщается в Telegram-канале Shot, в Белгородском направлении российские военные столкнулись с нехваткой мотоциклов и багги для выполнения боевой задачи. Один из бойцов с позывным Бардак решил использовать свой Porsche Cayenne, чтобы доставить штурмовиков к месту закрепления.

    Автомобиль смог преодолеть три с половиной километра по открытому полю и въехать в лесополосу, где другая техника, включая багги, застряла. В результате штурмовая группа заняла позицию и дождалась подхода остальных, выполнив задачу без потерь среди личного состава.

    После боя Porsche Cayenne остался на поле, его эвакуировать уже, по словам военных, скорее всего, не удастся.

    Ранее российские военные использовали трофейные дроны для снабжения штурмовых подразделений.

    Коментарии (6)
    22 мая 2025, 03:57 • Новости дня
    Рамафоса сообщил об «уроках» мира для Зеленского в ЮАР
    Рамафоса сообщил об «уроках» мира для Зеленского в ЮАР
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский получил от южноафриканской стороны советы по урегулированию конфликта с Россией, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

    Об этом президент ЮАР заявил в ходе разговора с американским коллегой, передает smotrim.ru.

    В эфире CNBC Рамафоса добавил, что в разговоре с украинским политиком он посоветовал тому «садиться и договариваться».

    Рамафоса отметил, что экс-президент ЮАР Нельсон Мандела научил жителей, как «установить умиротворение». «Так что мы поделились с ним (с Зеленским) некоторыми из этих уроков, некоторыми из тех познаний», – приводит слова Рамафосы RT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что остался недоволен невозможностью связаться с Зеленским из-за его визита в Южную Африку. Глава американского государства во время беседы с президентом ЮАР поинтересовался: «Какого черта он делает в Южной Африке?».

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 08:21 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы
    В Киеве прогремели взрывы
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Серия взрывов произошла утром в Киеве, где параллельно с этим был объявлен сигнал воздушной тревоги.

    Взрывы раздались в Киеве в среду утром, передает ТАСС. О происшествии сообщило украинское издание «Общественное», однако никаких подробностей инцидента на момент публикации предоставлено не было. Местные власти отказались комментировать ситуацию.

    Как уточняет РИА «Новости», воздушная тревога действует не только в Киеве, но и в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. Кроме того, сигнал тревоги звучал также в Николаевской области на юге страны и в Днепропетровской области.

    Удары по инфраструктуре на Украине российские военные начали наносить осенью 2022 года после взрыва на Крымском мосту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

    Напомним, в ночь на четверг взрывы также прогремели в Сумах, в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, в Харькове, Николаеве, а также в Днепропетровской области

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 00:27 • Новости дня
    Белоусов вручил Мордвичеву штандарт главнокомандующего Сухопутных войск
    Белоусов вручил Мордвичеву штандарт главнокомандующего Сухопутных войск
    @ кадр из видео «Комсомольская правда»/Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-полковник Андрей Мордвичев, недавно назначенный главнокомандующим Сухопутными войсками России, получил штандарт из рук министра обороны России Андрея Белоусова, пишет «Красная звезда».

    «Министр обороны Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующему Сухопутными войсками», – пишет «Красная звезда».

    Белоусов представил Мордвичева личному составу главного командования Сухопутных войск и выразил уверенность, что «глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности». Белоусов заявил, что Мордвичев – «опытный боевой офицер», а его «талант военачальника» раскрылся в полной мере в ходе специальной военной операции на Украине.

    В тексте, опубликованном в »Красной звезде«, указывается, что Мордвичев и группировка российских войск «Центр» под его командованием добились «серьезных успехов» в ходе СВО. В частности, речь идет об освобождении Авдеевки. Также он командовал группировкой российских войск в боях за Мариуполь. Мордвичев получил звание Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Мордвичев был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России в мае. До этого пост занимал генерал Олег Салюков, который стал заместителем секретаря Совбеза России.

    Коментарии (4)
    22 мая 2025, 01:55 • Новости дня
    Зеленский назвал Красноармейское направление самым горячим для ВСУ
    Зеленский назвал Красноармейское направление самым горячим для ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наиболее «горячим» для вооруженных сил Украины является Красноармейское (Покровское) направление в ДНР, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно – Покровское направление», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Зеленский сообщил об этом после доклада министра обороны Украины Рустема Умерова и командующих ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли село Котляровка у границы Днепропетровской области на Красноармейском направлении, идут бои за населенные пункты Троицкое и Орехово. Российские подразделения достигли границы Днепропетровской области во время наступления группировки «Центр». ВСУ пытались, но не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» разбили колонну бронетехники ВСУ на границе с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    На Теткинском и Глушковском направлениях на границе Курской области России и Сумской области Украины уничтожены передовые и штурмовые подразделения вооруженных сил Украины, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

     «Несмотря на колоссальные потери на Теткинском и Глушковском направлениях, спровоцировавшие рост протестных настроений даже внутри ВСУ, враг не оставляет попыток прорыва на нашу территорию, бросив на убой колонну военной техники и штурмовые группы в пешем порядке», – сообщил «Северный Ветер», подчеркнув, что все вражеские атаки отражены, прорыва российской границы не допущено.

    Как сообщил Telegram-канал, колонна вражеской техники, в которую входили БМП Bradley и БТР Stryker, направлялась из Павловки в Сумской области к российскому поселку Новый Путь. Российские военные барражирующими боеприпасами и беспилотниками уничтожили две БМП и повредили третью. В глубине украинской территории «Северяне» смогли уничтожить и «сбежавший» Stryker.

    Кроме того, российские артиллеристы и операторы БПЛА нанесли удары в окрестностях Рыжевки, в Павловке, а также в лесных массивах между селами Речки и Бондаревщина. Всего на Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено 16 единиц вражеской техники.

    На Сумском направлении российские силы продвигаются вглубь украинской территории, создавая «полосу безопасности»: ВСУ выбиты из нескольких домовладений в Локне, зачищена приграничная лесополоса. Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 550 м.

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате комплексного огневого поражения уничтожено 12 боевых групп противника вместе с автомобильной техникой и станциями РЭБ; в Волчанске зачищены десять домовладений. Кроме того, сообщается о продвижении российских войск на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее подразделения группировки «Север» уничтожили до 290 украинских военных и порядка 14 единиц техники.

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Онуфриенко об ударе «Искандером» по лагерю ВСУ: Противник не учится на своих ошибках

    Военный аналитик Онуфриенко: Успешный удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области обеспечила разведка

    Онуфриенко об ударе «Искандером» по лагерю ВСУ: Противник не учится на своих ошибках
    @ ДСНС Украины

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Киеве после удара «Искандера» по месту совещания украинских командиров в Сумах, по всей видимости, не сделали никаких выводов. Нынешнее поражение лагеря подготовки ВСУ наглядно продемонстрировало уровень управления и принятия решений противником, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поражение «Искандером» лагеря подготовки ВСУ в Сумской области стало результатом, в первую очередь, работы технической разведки России. Наши дроны летают достаточно далеко и долго. Это позволяет распознавать перемещения противника, точки его дислокации и наносить точные удары по цели», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Определенную роль могла сыграть и агентурная разведка.

    Он напомнил, что это не первая успешная операция: в середине апреля «Искандер» ударил по месту совещания украинских командиров в Сумах. «По всей видимости, после этого в Киеве не сделали никаких выводов. Командование ВСУ не учится на своих ошибках, а значит армия продолжит нести потери», – подчеркнул собеседник.

    «Произошедшее наглядно демонстрирует уровень управления и принятия решений противником. Дело не в том, что он глуп или не умеет воевать. Просто сама система там построена на принципах, не способствующих высокой боевой слаженности», – указал Онуфриенко.

    «Так, украинские власти руководствуются исключительно политической сиюминутной составляющей: для них важнее удержаться в кресле, нежели сохранить жизни своих военных. Поэтому они предприняли безумную попытку атаковать Курскую область и до сих пор не оставляют надежд на эту авантюру», – пояснил спикер.

    «В результате этих действий ВСУ потеряли десятки тысяч военных. Более того, у них посыпался фронт на участке ДНР. На этом фоне решение командования разместить полигон близ границы с Россией выглядит как мелкая огреха, но на самом деле это лишь подтверждает проблемы Киева в целеполагании», – сказал аналитик. Впрочем, в этот раз – в отличие от апрельского случая – украинская сторона хотя бы не сообщала о месте дислокации в СМИ, иронично отметил он.

    Специалист усомнился, что нынешний удар «Искандером» приведет к отставке Александра Сырского, несмотря на волну критики в адрес главкома. «Он давно рискует потерять свою должность по ряду причин. Во-первых, из-за провала в обороне. Во-вторых, из-за повсеместного отступления украинской армии. Наконец, из-за безумных приказов, на которые жалуются даже командиры бригад», – перечислил спикер.

    «Проблем в армии противника становится все больше, и они предаются огласке. Это значительно сильнее бьет по Сырскому, чем удар ВС России по Сумской области. Ну а какая «соломинка» сломает «спину верблюду», покажет время», – заключил Онуфриенко. 

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.

    Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».

    Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще «дебильных» приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?», – возмутилась она.

    Коментарии (3)
    22 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Сбиты 12 летевших на Москву беспилотников
    Сбиты 12 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены еще 12 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что экстренные службы работают на месте падения обломков дронов. Сначала поступило сообщение об уничтожении восьми БПЛА, позднее – еще четырех.

    В свою очередь, Росавиация сообщила, что с 02.45 мск действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево, но ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли в 02.47 мск.

    Напомним, за сутки на подлете к Москве уничтожены десятки БПЛА. Также атакам дронов подверглись другие регионы России.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Беспилотники сбиты на подлете к Москве и в Туле
    Беспилотники сбиты на подлете к Москве и в Туле
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Атакам беспилотников подверглись Москва и Тула, сообщили мэр столицы Сергей Собянин и глава Тульской области Дмитрий Миляев.

    «Сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    Миляев в Telegram сообщил, что в Тульской области также «отражена очередная воздушная атака», обломки дрона упали в Туле. Никто не пострадал. Миляев предупредил, что «опасность атаки БПЛА сохраняется».

    Напомним, число БПЛА, атаковавших за сутки Москву, уже превысило 30. Ограничены полеты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 06:06 • Новости дня
    ПВО отразила атаки более 50 беспилотников на Москву в среду и четверг
    ПВО отразила атаки более 50 беспилотников на Москву в среду и четверг
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В среду и четверг Москву атаковали более 50 дронов, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Военные отразили атаку еще трех вражеских беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Таким образом, за ночь Москву атаковали 26 БПЛА.

    Напомним, в четверг Собянин сообщал об уничтожении силами ПВО 27 летевших на Москву беспилотников.


    Коментарии (2)
    Главное
    «Северяне» разбили колонну бронетехники ВСУ на границе Курской области
    Трамп отреагировал на убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне
    В МИД не захотели видеть подпись Зеленского под меморандумом России и Украины
    Германия запланировала усилить танковую бригаду в Литве
    Стало известно о серьезной аварии при спуске на воду эсминца КНДР
    Ростех анонсировал поставки тепловизоров «Взгляд» для ВС России
    Глава Рособрнадзора призвал четко прописать критерии оценки поведения

    Подсанкционный СПГ-завод России заманивает покупателей

    Попавший под санкции российский завод по производству СПГ запустил новую вторую очередь. При этом продать газ с первой очереди «Арктик СПГ-2» не удалось: танкеры с СПГ так и остались в море, не найдя покупателей. Зачем же тогда понадобилось запускать вторую очередь? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация создает новое поколение российского генералитета

    Генерал-полковник Андрей Мордвичев вступил в должность главкома Сухопутных войск. Чем в ходе спецоперации стал знаменит этот очень молодой по военным меркам полководец, за что он получил звезду Героя России – и какие вызовы в целом стоят перед новым поколением российского генералитета? Подробности

    Перейти в раздел

    Гейский порноскандал показал накал русофобии в Швеции

    В Швеции разворачивается история, начинавшаяся как клоунада, а закончившаяся трагедией. Один высокопоставленный чиновник лишился работы из-за порноскандала, второй покончил с собой. Казалось бы, при чем здесь работа российских спецслужб? Но шведы такую связь обнаружили. Каким образом и о чем вообще идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп верит в непобедимость России

      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............