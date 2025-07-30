Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.0 комментариев
Захарова сравнила предложения мэра Львова с фильмом о Ларе Крофт
Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила инициативу мэра Львова об обмене эксгумированных останков советских воинов на украинских военных с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила действия мэра Львова Андрея Садового, предложившего обменять эксгумированные останки советских воинов с «Холма Славы» на украинских военных, с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», передает радио Sputnik.
Захарова отметила, что в фильме героиня вскрывала гробницы ради материальных ценностей, а во Львове подобное происходит «от безысходности».
Дипломат подчеркнула, что даже в тяжелых условиях люди не доходили бы до «такого безумия» – устраивать нечто подобное с останками погибших. По словам Захаровой, подобные действия вызывают вопрос о том, «какие сатанинские практики» нужно исповедовать, чтобы начать «буквально торговать останками» в современном обществе.
Захарова также провела аналогии с преступлениями Третьего рейха, отметив, что и тогда люди совершали ужасающие поступки без видимой необходимости. Она подчеркнула, что человек способен дойти до разной степени безумия, и связала происходящее во Львове с подобными проявлениями.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные останки советских солдат на пленных украинских военных.
Глава российской делегации Владимир Мединский назвал это предложение проявлением «абсолютной нравственной деградации».