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    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    1 февраля 2025, 08:19 • Новости дня

    Цена газа в Европе выросла до 517 долларов за 1 тыс. кубометров

    Tекст: Александра Юдина

    В январе цена на газ в Европе поднялась на 6% и составила 517 долларов за 1 тыс. кубометров из-за высоких темпов отбора и прекращения транзита российского газа, следует из данных лондонской биржи ICE.

    Средняя стоимость газа в Европе по итогам января увеличилась на 6%, и теперь составляет около 517 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС.

    Основные факторы, вызвавшие рост, связаны с высокими темпами отбора газа из европейских хранилищ на фоне холодной погоды и прекращением транзита российского газа через Украину.

    По состоянию на 31 января 2025 года фьючерсы на газ торговались по цене 577 долларов за тысячу кубометров. Это на 7% больше, чем в конце декабря 2024 года, и является максимальной стоимостью с октября 2023 года.

    С осени прошлого года наблюдается постепенный рост котировок газа на европейских торговых площадках. В сентябре 2024 года средняя цена составляла 416 долларов за тысячу кубометров, в октябре она поднялась до 456 долларов, в ноябре – до 491 доллара, в декабре несколько снизилась до 489 долларов, а в январе 2025 года вновь увеличилась до 517 долларов.

    В среду стоимость газа в Европе впервые с ноября 2023 года поднялась выше 550 долларов за тысячу кубометров. Сообщалось, что несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине.

    30 января 2025, 21:48 • Новости дня
    Фицо: Киев допустил транзит азербайджанского газа в Европу

    Премьер Словакии Фицо заявил о готовности Украины транзитировать азербайджанский газ в ЕС

    Фицо: Киев допустил транзит азербайджанского газа в Европу
    @ IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности Украины рассмотреть транзит азербайджанского газа через свою территорию в ЕС, но подчеркнул, что наилучшим решением для Европы было бы возобновление транзита российского газа.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление о транзите газа через Украину, передает ТАСС. По словам Фицо, под давлением Украина готова рассмотреть вариант транзита азербайджанского газа в Европу. Это заявление было сделано в интервью телеканалу TA3.

    Фицо подчеркнул, что несмотря на обсуждения транзита азербайджанского газа, наилучшим решением для Европы было бы возобновление прокачки российского газа через украинскую территорию.

    Словацкий премьер отметил, что наличие российского газа в транзите способствовало бы более стабильным энергетическим поставкам в Европу. Он выразил надежду на то, что переговоры приведут к возобновлению поставок.

    Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщил, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня.

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    30 января 2025, 09:19 • Новости дня
    Ряд стран ЕС предложил включить импорт газа из России в сделку по Украине
    Ряд стран ЕС предложил включить импорт газа из России в сделку по Украине
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине, пишет Financial Times.

    По данным газеты, страны Евросоюза, включая Германию и Венгрию, предложили возобновить импорт российского трубопроводного газа в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По мнению официальных лиц, это поможет снизить цены на энергоносители и стимулирует обе стороны сохранять перемирие.

    Включение газа в текст соглашения рассматривается как стратегический шаг для стабилизации экономической ситуации в регионе и укрепления политических позиций сторон.

    Ранее некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через украинскую территорию в Словакию.

    Тем временем цена на газ в Европе превысила 550 долларов за тысячу кубометров.

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    31 января 2025, 18:56 • Видео
    США признали главную ложь об Украине

    Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    29 января 2025, 10:59 • Новости дня
    США и ЕС договорились оказывать давление на Россию

    Bloomberg: США и ЕС договорились усилить давление на Россию для мира на Украине

    США и ЕС договорились оказывать давление на Россию
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине, сообщает Bloomberg.

    США и Европейский союз решили продолжать оказывать максимальное давление на Россию. Агентство сообщило, что Рубио и Каллас договорились, что США и ЕС продолжат «давить» на Россию. Они считают, что такие действия помогут достичь более «справедливого и устойчивого мира» на Украине, передает RT.

    Помимо вопросов, связанных с Россией, стороны обсудили возможности укрепления сотрудничества между ЕС и США. В центре внимания оказались общие приоритеты во внешней политике и вызовы, исходящие от Китая. Источник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что стороны были единодушны в оценке необходимости координации действий для достижения мира.

    На фоне усиливающихся геополитических вызовов Каллас и Рубио подчеркнули важность альянса ЕС и США, что может стать ключом к эффективному противодействию глобальным угрозам и способствовать решению текущих международных проблем.

    Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России в целях сохранения своих позиций и давления.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

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    29 января 2025, 10:08 • Новости дня
    ЕС собрался полностью отказаться от российского алюминия

    Bloomberg: ЕС рассматривает введение поэтапного запрета на импорт алюминия из России

    ЕС собрался полностью отказаться от российского алюминия
    @ Arne Dedert/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рассматривает поэтапный запрет на импорт алюминия из России в новом санкционном пакете, готовящемся к третьей годовщине конфликта на Украине, сообщило агентство Bloomberg.

    Евросоюз рассматривает возможность включения поэтапного запрета на импорт алюминия из России в очередной санкционный пакет. Этот пакет готовится в преддверии третьей годовщины начала конфликта на Украине. Согласно источникам агентства Bloomberg, планируется разрешить европейским покупателям продолжать приобретение российского алюминия в течение года при системе квот, после чего вступит в силу полный запрет на импорт, передает «Интерфакс».

    Предложения нуждаются в одобрении всех членов ЕС и могут быть изменены до момента формального внесения на рассмотрение. Ранее некоторые страны ЕС высказывались против запрета, отмечая сложности в замене российских продуктов на аналогичные из других стран.

    По данным агентства, за 11 месяцев 2024 года ЕС импортировал около 320 тыс. тонн алюминия из России, что составляет приблизительно 6% от общего объема поставок. Кроме того, в рамках нового пакета обсуждается отключение порядка 15 банков от системы SWIFT, а также введение санкций против более 70 судов, перевозящих российскую нефть.

    Ранее Европейский союз в рамках 15 пакетов санкций против России ограничил 79 танкеров, перевозящих нефть и метан.

    Bloomberg сообщило, что в рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT, также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия.

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока предложил провести консультации с администрацией Дональда Трампа перед продлением санкций против России на полгода.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские европейские санкции являются обоюдоострым оружием, от которого страдают в том числе и жители Европы.

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    30 января 2025, 17:24 • Новости дня
    Словацкий министр заявила о критическом уровне газа в хранилищах Украины
    Словацкий министр заявила о критическом уровне газа в хранилищах Украины
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня, заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова в четверг.

    «Объем газа в украинских хранилищах снизился до критической границы в 10%. После остановки транзита российского газа Украине необходимо импортировать как минимум 100 млн кубометров в месяц», – сообщила Сакова в соцсетях, передает РИА «Новости».

    «Украине не хватит газа для собственного потребления», – отметила Сакова. Также она указала на ухудшающийся прогноз погоды, который предсказывает понижение температуры в феврале на украинской территории.

    По словам министра, рост цен на газ стал ощутим по всей Европе, достигнув максимальных показателей с начала года.

    Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.

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    29 января 2025, 17:36 • Новости дня
    Reuters: ЕС отказался от запрета импорта СПГ из России
    Reuters: ЕС отказался от запрета импорта СПГ из России
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, пишет Reuters.

    По данным Reuters, причиной стала невозможность быстро найти альтернативные источники газа, передает ТАСС.

    Один из дипломатов, на которого ссылается агентство, отметил, что без заключения новых сделок риск остаться без газа возрастает, так как поставки ограничены не только из России, но и из США. Еврокомиссия выдвинула эту идею, однако несколько государств-членов выразили значительное несогласие, чтобы комиссия решила пока не предлагать данную меру.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.

    Газета Financial Times писала, что Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок, а Politico сообщала, что Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами.

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    31 января 2025, 21:27 • Новости дня
    Украина начала импорт газа из-за низких запасов в хранилищах
    Украина начала импорт газа из-за низких запасов в хранилищах
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская компания «Нафтогаз» приступила к закупкам природного газа по высокой стоимости, чтобы избежать отключений зимой.

    Импорт составляет 100 млн кубометров, однако в условиях низких запасов в хранилищах может потребоваться в 10 раз больше, чтобы обеспечить стабильное снабжение зимой, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.

    По оценкам экспертов, для успешного прохождения отопительного сезона Украине понадобится до 500 млн евро. Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко пояснил, что «Нафтогазу» придется импортировать газ в экстренном порядке, что обойдется почти в два раза дороже, чем обычно.

    В четверг министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня в 10%.

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    29 января 2025, 20:30 • Новости дня
    Цена на газ в Европе превысила 550 долларов за тысячу кубометров
    Цена на газ в Европе превысила 550 долларов за тысячу кубометров
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость газа в Европе впервые с ноября 2023 года поднялась выше 550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

    Февральские фьючерсы по индексу TTF, который является крупнейшим в Европе газовым хабом, расположенным в Нидерландах, открыли торги на уровне 521,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Это на 0,3% выше расчетной цены предыдущего торгового дня в 519,5 доллара. К 18.53 мск стоимость фьючерсов увеличилась на 5,8%, достигнув отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России. Financial Times сообщила, что Германия продолжает получать российский газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок, а Politico указала, что Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами.

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    31 января 2025, 14:48 • Новости дня
    Фицо обвинил Чехию во вмешательстве в дела Словакии

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство вмешательством Чехии во внутриполитические дела республики.

    Премьер-министр Словакии сделал замечание Чехии, выразив недовольство вмешательством чешской политической и медийной сцены во внутриполитические процессы страны, передает РИА «Новости».

    Фицо подчеркнул, что не понимает, почему чешская сторона считает уместным делать замечания и давать рекомендации его стране.

    Он также отметил, что образ политических представителей Словакии, который создают чешские СМИ, выходит за пределы приличия. Премьер-министр подчеркнул, что подобное поведение со стороны Чехии недопустимо.

    Фицо добавил, что Словакия всегда уважала суверенитет соседних стран и ожидает того же отношения в ответ. Он призвал чешскую сторону пересмотреть свои методы взаимодействия и сосредоточиться на более конструктивном диалоге, который будет учитывать интересы обеих стран.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о планах выдворить иностранных инструкторов, причастных к дестабилизации обстановки в стране.

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    31 января 2025, 22:42 • Новости дня
    Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для миротворцев на Украине

    The Times: Европа запросила у США помощь для миротворческой миссии на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Европейские страны запросили у США воздушную поддержку для возможной миротворческой миссии на Украине, включая помощь в противовоздушной обороне и разведке, сообщило The Times.

    Как сообщил источник издания в Британии, страны Евросоюза могут отправить на Украину миротворческие войска, однако для полноценного обеспечения миссии потребуется помощь в вопросах противовоздушной обороны и разведывательных технологий, что и стало причиной обращения к США, передает «Лента. Ру».

    «Европа сама может выделить наземные силы в случае необходимости. Но министры просят США предоставить воздушную защиту», – приводит издание слова источника.

    Отмечается, что Лондон рассматривает возможность отправки на Украину военного контингента численностью от 10 до 25 тыс. человек.

    До этого Politico сообщило, что Париж и Лондон рассматривают возможность отправки до 50 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.

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    31 января 2025, 14:12 • Новости дня
    Захарова назвала «хамской ложью» обвинения Молдавии в энергокризисе

    Захарова назвала «хамской ложью» обвинения Молдавии в энергокризисе в Приднестровье

    Захарова назвала «хамской ложью» обвинения Молдавии в энергокризисе
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия категорически опровергает «фейки и чернуху», которые позволяют себе власти в Кишиневе, обвиняя Москву в энергетическом кризисе в Приднестровье, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, власти Кишинева обвиняют Россию в энергокризисе в Приднестровье, возлагая за него ответственность на Москву, передает ТАСС.

    «На самом деле это никакое не возложение ответственности, а просто хамская ложь и вранье», – заявила Захарова.

    Она отметила, что транзит газа через Украину поможет выйти из кризиса, кроме того, Кишинев должен признать долг перед Газпромом.

    Ранее Захарова заявила, что власти Молдавии используют энергетический кризис для давления на Приднестровье.

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    29 января 2025, 23:14 • Новости дня
    Германия решила вернуть постоянный пограничный контроль со странами ЕС

    Германия решила вернуть постоянный пограничный контроль на своих границах, отмененный после введения «шенгена».

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Германии большинством голосов поддержал инициативу ХДС/ХСС об ужесточении миграционной политики и постоянный контроль на границах страных, несмотря на критику ряда партий и канцлера Олафа Шольца.

    Парламент Германии одобрил резолюцию Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) об ужесточении миграционной политики, сообщает РИА «Новости». За инициативу проголосовали 348 депутатов, против высказались 345. Поддержку оказали представители «Альтернативы для Германии» и «Союза Сары Вагенкнехт».

    Резолюция, озаглавленная «План из пяти пунктов», предполагает усиление пограничного контроля, депортацию нелегалов и запрет на въезд мигрантам без документов. Однако предложение ХДС/ХСС о расширении полномочий спецслужб и сокращении пособий было отклонено с помощью голосов 'Зеленых'.

    Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил о готовности фракции работать без поддержки других партий. Он подчеркнул, что продолжит вносить предложения по ограничению нелегальной миграции.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство сотрудничеством ХДС/ХСС с АдГ. Ранее Алиса Вайдель предложила Мерцу совместное голосование по миграционной политике, что вызвало критику со стороны других партий.

    События в Ашаффенбурге, где произошло нападение с ножом, стали катализатором для обсуждения изменения миграционной политики. Опрос института INSA показал, что более 65% немцев поддерживают предложения Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренней безопасности США распорядилось временно приостановить программы, разрешавшие мигрантам, включая украинцев, временно проживать в стране. Ужесточение миграционных правил в США может привести к увеличению потока мигрантов из Латинской Америки в Европу, особенно в Испанию, где не требуется виза для въезда.

    Порядка 3,5 тыс. человек приняли участие в демонстрации в Карлсруэ против предвыборной кампании партии «Альтернатива для Германии», протестуя против листовок, похожих на авиабилеты для нелегальных мигрантов.

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    31 января 2025, 12:29 • Новости дня
    ЕК пообещала Венгрии восстановить транзит российского газа через Украину

    Еврокомиссия обязалась добиваться возобновления транзита газа из России через Украину

    ЕК пообещала Венгрии восстановить транзит российского газа через Украину
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия дала обещание Венгрии добиться от Украины возобновления транзита российского газа в обмен на согласие с продлением санкций против России, заявил в эфире радио Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    По его словам, ЕК обещала Венгрии приложить усилия для возобновления транзита российского газа через территорию Украины, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Украина прекратила транзит газа 1 января, что вызвало необходимость в шаге со стороны ЕС для обеспечения стабильности поставок.

    Орбан добавил, что Венгрия добилась гарантий энергетической безопасности от ЕС в начале недели, согласившись на продление санкций против России еще на шесть месяцев.

    По словам премьера, ЕК пообещала сделать все возможное для возобновления прокачки газа через украинскую территорию.

    Ранее издание Bloomberg сообщало, что в условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

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    31 января 2025, 13:41 • Новости дня
    Песков сообщил о принятых Россией мерах для надежности системы БРЭЛЛ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские энергетики обеспечили надежность энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ) после синхронизации стран Балтии с ЕС, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что данные планы были давно анонсированы и требовали определенных мер как со стороны российских, так и зарубежных энергетиков, передает ТАСС.

    «В данном случае мы приняли все меры для обеспечения бесперебойной, надежной работы нашей объединенной энергосистемы», – заявил представитель Кремля.

    Песков от дальнейших комментариев отказался, сославшись на то, что вся необходимая информация уже была озвучена.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что в стране ожидаются трехдневные отключения электричества после выхода из БРЭЛЛ.

    До этого операторы электросетей стран Балтии подписали уведомление России и Белоруссии о выходе из единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.

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    31 января 2025, 11:17 • Новости дня
    Bloomberg: Путин получил союзников в Европе
    Bloomberg: Путин получил союзников в Европе
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО, пишет Bloomberg.

    В условиях продолжающегося украинского кризиса Россия нашла неожиданных союзников среди лидеров некоторых европейских стран – Словакии, Австрии и Хорватии, передает Bloomberg.

    Так, бывший министр обороны Словакии Ярослав Над, известный своей поддержкой Украины, оказался под следствием по обвинениям в злоупотреблении властью и взяточничестве. По мнению авторов статьи, это «политически мотивированное дело», а сама ситуация подчеркивает изменения в политическом курсе страны.

    Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который недавно посетил Кремль для обсуждения поставок газа, стал приводить страну в соответствие с позицией России.

    Bloomberg пишет, что такое изменение векторa политики Словакии напоминает шаги венгерского премьера Виктора Орбана, который давно ставит под сомнение поддержку Украины со стороны ЕС и требует отмены санкций против России.

    Кроме того, Габор Гери из Policy Solutions считает, что Орбан больше не одинок в своем подходе, а в ЕС будет увеличиваться количество стран, меняющих вектор политики в сторону отказа от финансирования Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены. Также Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете.

    Кроме того, ряд стран Евросоюза, включая Германию и Венгрию, предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители.

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    Из каких лоскутов была создана Украина

    Кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современного украинского государства? Исторические права на украинские земли вскоре станут предметом дискуссии профессионалов, заявил глава СВР и Российского исторического общества Сергей Нарышкин. И действительно, стоит вспомнить, из каких лоскутов собрано то, чем сегодня все еще управляет киевский режим. Подробности

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    Почему румыны терпят поражение в Африке

    Армия Демократической Республики Конго продолжает бежать от наступающей группировки армии соседней Руанды и группировки М23 народности тутси. В крахе обороны в ДР Конго винят инструкторов из румынской частной военной компании (ЧВК), которые должны были тренировать и поддерживать конголезскую армию. Однако румынские наемники тоже терпят поражение и сдаются. Почему они оказались столь неэффективными? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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