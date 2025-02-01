Цена газа в Европе выросла до 517 долларов за 1 тыс. кубометров

Tекст: Александра Юдина

Средняя стоимость газа в Европе по итогам января увеличилась на 6%, и теперь составляет около 517 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС.

Основные факторы, вызвавшие рост, связаны с высокими темпами отбора газа из европейских хранилищ на фоне холодной погоды и прекращением транзита российского газа через Украину.

По состоянию на 31 января 2025 года фьючерсы на газ торговались по цене 577 долларов за тысячу кубометров. Это на 7% больше, чем в конце декабря 2024 года, и является максимальной стоимостью с октября 2023 года.

С осени прошлого года наблюдается постепенный рост котировок газа на европейских торговых площадках. В сентябре 2024 года средняя цена составляла 416 долларов за тысячу кубометров, в октябре она поднялась до 456 долларов, в ноябре – до 491 доллара, в декабре несколько снизилась до 489 долларов, а в январе 2025 года вновь увеличилась до 517 долларов.

В среду стоимость газа в Европе впервые с ноября 2023 года поднялась выше 550 долларов за тысячу кубометров. Сообщалось, что несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине.