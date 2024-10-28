Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Исследование: Газовые плиты убили десятки тысяч человек в Европе
Исследование выявило 40 тыс. смертей в год в Европе от газовых плит из-за оксида азота
Газовые плиты в Европе стали причиной порядка 40 тыс. случаев ранней смерти в год из-за вдыхания оксида азота, образующегося при сжигании газа, выяснили ученые из Университета Жауме I.
Газовые плиты, по данным исследования испанского Университета Жауме I, представляют серьезную угрозу для здоровья жителей Европы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Ученые выяснили, что каждый год в Европейском союзе и Британии около 40 тыс. человек умирают преждевременно из-за вдыхания оксида азота, который выделяется при сжигании газа для приготовления пищи.
Исследование также показало, что использование газовых плит может привести к нескольким тысячам случаев появления астмы у детей. Примерно треть домохозяйств в Европе пользуются газовыми плитами, и при их эксплуатации выделяются оксид азота и твердые частицы. Эти вещества становятся причиной респираторных заболеваний и преждевременной смерти.
Ведущий автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит утверждает, что последствия использования газовых плит для здоровья намного серьезнее, чем предполагалось ранее. Журналисты отметили, что данная проблема требует внимания, так как затрагивает значительную часть населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту гибели двух взрослых и двух детей от отравления угарным газом.