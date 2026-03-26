Силовики РФ нашли связь премьера Свириденко с игорным бизнесом на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко оказалась связана с игорным бизнесом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные российских силовых структур. В опубликованной декларации о доходах Свириденко указано, что ее гонорары за работу в Киевской школе экономики составили 3,24 млн гривен (более 5,9 млн рублей), что заметно превышает ее официальную зарплату в украинском правительстве – около 1,37 млн гривен (около 2,5 млн рублей).

В силовых структурах отметили, что Киевской школой экономики руководит Тимофей Милованов, которого связывают с работой онлайн-казино на Украине. При этом Милованов возглавлял наблюдательные советы «Укроборонпрома» и «Энергоатома» в тот период, когда министерство экономики возглавляла сама Свириденко.

«Милованова связывают с работой онлайн-казино на Украине, которые и приносят ему основной доход. Таким образом, отчетливо прослеживается связь украинского премьера с игорным бизнесом, интересы которого она лоббирует», – заявили в силовых структурах.

Ранее на Украине сообщили об участии Свириденко в заговоре по смещению Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского. До этого Свириденко не явилась на заседание временной следственной комиссии по экономической безопасности, где расследовали дело о коррупции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии (КМИС), показало, что Свириденко доверяют только 11% граждан.



