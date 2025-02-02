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Абхазия выразила России соболезнования из-за удара ВСУ по интернату в Судже
Бганба направил Путину телеграмму с соболезнованиями из-за украинской атаки на школу-интернат в Судже
Народ Абхазии выражает соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже, заявил в телеграмме президенту России Владимиру Путину и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.
«От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже», – приводит текст телеграммы РИА «Новости».
Абхазская сторона также выразила соболезнования всем семьям, пострадавшим в результате «этого бесчеловечного акта насилия». Бганба подчеркнул, что в этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с россиянами и разделяет их тяжелую утрату. Он добавил, что память о невинных жертвах навсегда останется в сердцах народа Абхазии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.
Минобороны России указывало, что Киев совершил эту провокацию, пытаясь свалить вину на Россию и отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.