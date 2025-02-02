Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже Курской области. Карпуша подозревается по статье «терроризм», ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале, «1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по интернату. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО».

По данным ведомства, Киев совершил эту провокацию, чтобы свалить вину на Россию и тем самым отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

«Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди – это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», – написал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинова, представители так называемой комендатуры ВСУ в Судже всячески стараются не допускать выхода мирных жителей с оккупированных территорий и обманывают при попытках организовать гуманитарные коридоры.

Как напоминает Telegram-канал «Белорусский силовик», в момент удара по интернату вылетов ВКС на Курское направление не фиксировалось. «Это подтверждают как внутренние источники, так и мониторинговые украинские каналы», – пишет он. До сообщений об атаке по интернату Telegram-канал Lpr 1 писал о пуске четырех украинских ракет со стороны Сумской области.

ВКС в этот день работали на другом направлении, подтвердил военкор Роман Алехин, напомнив, что любая провокация с использованием ракет и авиации теперь имеет след, а сравнив количество выпущенных и сбитых ракет, можно понять, что именно прилетело в Суджу.

Telegram-канал «Война с фейками» указывает, что информация об ударе украинскими СМИ получена от «источника в Судже». «Вероятно речь идет об Алексее Дмитрашковском, пресс-офицере временной комендатуры ВСУ на оккупированной части Курской области. Он не может быть надежным источником», – говорится в посте.

Канал указывает: украинские СМИ пишут со ссылкой на Генштаб ВСУ, что удар был нанесен российским КАБом, и это подтверждают снимки с системы координации сил ПВО ВСУ «Вираж-Планшет».

«Представленная в проукраинских каналах «картинка» из системы «Вираж-Планшет» даже близко не похожа на то, что в действительности видит ее оператор. На фейковом скрине видно только один самолет, обозначенный красной пиктограммой, КАБ, траекторию полета и конкретную цель. На настоящем скрине было бы значительно больше информации, включая другие самолеты и их условные обозначения», – отмечается в посте.

«Кроме того, получить указанную на фейковом скрине информацию операторы ВСУ не смогли бы. В радиолокации есть параметр «эффективная площадь рассеяния» – площадь поверхности, которая отражает радиоволны. Чем он ниже, тем сложнее средствам РЛС обнаружить объект в небе. У ФАБ-500 с УМПК, по аналогии с «одноклассником» GBU-39, этот показатель составляет примерно 0,015 кв. м», – поясняется в сообщении.

«Лучшее из имеющихся у ВСУ вооружений – система Patriot – способна засечь головную часть ракеты площадью 0,1 кв. м примерно за 60-70 км, саму ракету – за 80-100 км. Следовательно, чтобы обнаружить и отследить КАБ, ВСУ необходимо было разместить комплекс Patriot в границах Суджи, а это невозможно. Вероятно, картинку нарисовал графический дизайнер в фотошопе», – отмечает автор.

«Важно отметить, что за все полгода, что ведутся боевые действия в Курской области, авиация или артиллерия ВС РФ ни разу не работали по населенным пунктам», – напоминают авторы канала.

«18:56, район Малой Рыбницы Сумской области, наша воздушная разведка фиксирует пуски HIMARS, которые полетели в сторону Курской области, вполне возможно, что на данном видео именно те ракеты, что ударили по Судже», – пишет Telegram-канал «Старше Эдды», разместив соответствующий ролик.

О цели преступного удара ВСУ известно, что в суджанскую школу-интернат украинские оккупанты свозили мирных жителей с захваченных территорий курского приграничья.

«За пять месяцев через этот лагерь в здании интерната прошло много людей, поэтому пока трудно точно сказать, кто в момент удара был там. Но в целом этот центр в любое время на три четверти населяли старики, женщины и люди с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не смогли покинуть Суджу», – пояснил Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

«Часть людей, которые ранее находились в этом лагере, вошли в число тех 46 россиян, которые вернулись при обмене с Украиной в ноябре прошлого года. Среди них – 12 детей и инвалид-колясочник. Так что и в интернате в Судже вполне могли быть дети», – отметил собеседник.





«Киевский режим насильно удерживал их там для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе ВСУ о мирных жителях Суджи, которым под камеры западных и украинских СМИ раздавали еду. Покидать здание разрешалось только по одному, и то не всем. Например, родителей временно отпускали на волю, только если в интернате оставались их дети. Этих людей ВСУ использовали еще и как живой щит, переводя из здания в здание», – подчеркнул он.

«Очевидно, Киев ударом по интернату зачищает следы своих преступлений, которые станут известны по мере продвижения наших войск и будущего освобождения территории. ВСУ не хотят, чтобы люди, бывшие в этом лагере, рассказали про реальные условия содержания, про домогательства, про ограниченное питание и отсутствие медицинской помощи, про постановочные видео», – продолжил спикер.

«Так что это был совершенно не спонтанный удар. По данным местных партизан, в окрестностях Суджи есть еще пять–семь подобных лагерей, где содержатся в общей сложности сотни мирных граждан. К сожалению, нельзя исключать расправы и над ними», – добавил Мирошник.

«В попытке переложить на Россию ответственность за этот удар Киев надеется на доминирование Запада в медиапространстве. При этом очевидно, что западные специалисты ПВО видели откуда на самом деле был удар. Но они, скорее всего, будут молчать», – спрогнозировал собеседник.

«Мы же молчать не будем, а вынесем все на международные площадки, чтобы повлиять на официальную позицию других государств. Они должны делать заявления о выделении денег и оружия Украине не на основании лживых заявлений Киева, а базируясь на правде. Пусть не власти государств, поддерживающих киевский режим, но обычные налогоплательщики знают, куда идут их налоги», – подчеркнул дипломат.

«Для этого мы используем Совет Безопасности ООН, а также российские зарубежные представительства. К нашим дипломатам постоянно обращаются представители других стран за разъяснениями как по спецоперации в целом, так и по таким громким трагедиям. Ну и «Нюрнберг 2.0» никто не отменял. Мы собираем материалы для будущих обвинений киевского режима», – резюмировал Мирошник.

«Я абсолютно не исключаю, что эти люди были специально собраны в здании интерната, чтобы по нему нанести удар. Это стандартная практика ВСУ. Они собирают гражданских на улицах или в помещениях под предлогом проверки документов или выдачи гуманитарной помощи – и прямо туда наносится удар», – рассказал Максим Григорьев, участник СВО и председатель Международного общественного трибунала.

«Через пять минут на место приезжают группы украинских, американских и европейских СМИ, все снимают и сразу говорят, что удар нанесла Россия. Более того, ВСУ могли привезти в интернат тела убитых ранее мирных граждан и выдать за жертв «российской агрессии». Все это не раз делалось украинскими бойцами. Наш трибунал собрал множество свидетельств людей с освобожденных территорий», – пояснил он.