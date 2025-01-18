Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

Tекст: Андрей Резчиков

В ответ на обстрелы американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области Россия в субботу утром нанесла ракетные удары по военно-промышленным объектам Украины. Ранее Минобороны неоднократно предупреждало, что атаки ATACMS не будут оставаться без ответа. В качестве целей выбираются места расположения личного состава вооруженных сил Украины (ВСУ), техники и наемников, объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Среди пораженных целей, как сообщили в Минобороны, оказалось киевское конструкторское бюро (КБ) «Луч» в Шевченковском районе. Украинский телеканал ТСН сообщил о серии взрывов в столице. О пожаре в нежилом здании в этом районе рассказал через соцсети мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, удар наносился при помощи беспилотников и баллистических ракет. КБ «Луч» проектирует и производит управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и снаряды к РСЗО «Ольха».

Также в субботу, согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги звучали в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. Как уточнили в Минобороны, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Среди прочего поражена инфраструктура украинских аэродромов и цех производства БПЛА.

Другой крупной целью российского удара стал завод «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По информации координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, был поврежден цех с важным оборудованием и специалистами.

С советских времен это предприятие разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки. Продукция поставлялась более чем в 100 стран. В состав ПАО «Мотор Сич» входят Запорожский моторостроительный завод имени В. И. Омельченко, Снежнянский машиностроительный завод и Лубенский станкостроительный завод.

В числе основной продукции завода были двигатели для самолета-амфибии Бе-200, вертолетов марок «Ми» и «Ка», в том числе Ка-62, Ка-52, Ми-17, Ми-24М, Ми-28 и «Ансат», военно-транспортных самолетов Ан-70, Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».

После 2014 года Киев в одностороннем порядке прекратил военно-техническое сотрудничество с Москвой. Предприятие пытались выкупить китайские инвесторы, но после длительных разбирательств и судебных процессов осенью 2022 года оно перешло в управление государства. Китайский бизнес оценивал свои потери в несколько миллиардов долларов.

Сейчас на этом заводе собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для украинских дронов. Еще осенью 2021 года «Мотор Сич» вместе с госпредприятием «Ивченко-прогресс» подписал контракт с турецкой компанией Baykar Makina на поставку двигателей для БЛА Bayraktar TB2.

В экспертной среде говорят, что удары возмездия в первую очередь наносятся по инфраструктуре и логистическим маршрутам, которые обеспечивают обороноспособность вооруженных сил Украины.

«Удары по заводу «Мотор Сич» и конструкторскому бюро «Луч» были давно назревшими. Оба эти объекта вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Речь идет о создании Украиной ракетных вооружений, боеголовки которых могут быть оснащены не только обычным взрывчатым веществом, но и элементами «грязной бомбы», – считает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

«Замыслы украинского руководства использовать для ударов по объектам на территории России дальнобойные средства поражения нужно купировать в зачаточном состоянии, чтобы у противника даже не возникало таких идей», – добавил военный эксперт.

Насколько эффективными оказались российские удары по «Мотор Сич» и КБ «Луч», пока доподлинно неизвестно, но «применение нашими вооруженными силами современных средств поражения позволяет разрушать такие объекты весьма основательно», отметил эксперт.

«Мы не скрываем, что наносим ответные удары по инфраструктуре и логистическим маршрутам, которые обеспечивают обороноспособность вооруженных сил Украины. На сегодня на Украине пытаются спрятать все предприятия оборонного характера, чтобы они не становились объектами для поражения», – пояснил Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

По его словам, Россия задействует все виды разведки, в том числе агентуру, чтобы выявлять приоритетные цели для нанесения ударов.

«Уничтожение этих целей, естественно, снижает боевой потенциал Украины, снижаются эффективность и возможности ВСУ, что позволяет ВС России одерживать победы на линии боевого соприкосновения»,

– рассуждает эксперт.

Бартош напомнил, что Россия с 2022 года регулярно наносит удары по заводу «Мотор Сич», но, видимо, «пока не удалось в полной мере разрушить потенциал этого промышленного объекта». Осенью прошлого года был уничтожен цех, где собирались и хранились авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ.

«Критически важные военные объекты сосредоточены не только в Киеве, Запорожье или Днепропетровске (переименован киевским режимом в Днепр). Они имеются в Харькове, Одессе и многих других городах, которые не часто появляются в наших военных сводках. Необходимо предпринимать меры по более эффективному выводу их из строя. Нашей разведке и Генштабу известны эти объекты, поэтому, я думаю, в ближайшем будущем они будут поражаться с высочайшей эффективностью», – предположил спикер, добавив, что также следует продолжать наносить удары по центрам управления украинского генштаба и разведки.

Кроме того, нужно перекрывать «все каналы перебросок оружия и военной техники наземным, морским и воздушным путем».

«Наземные пути, прежде всего, мосты и тоннели, пока поражены недостаточно. В порты Одессы постоянно приходят суда с крупногабаритными грузами. Портовые сооружения тоже следует отнести к объектам первостепенного поражения. Потенциал «Орешника» и других российских дальнобойных средств поражения позволяют выводить эти объекты из строя,

не подвергая опасности наши самолеты-носители», – добавил Бартош.

По мнению Кошкина, Россия не ставит перед собой задачу полностью уничтожить «Мотор Сич». «В первую очередь уничтожаются объекты, где создается и ремонтируется военная продукция. Украина старается тайно оборудовать новые мощности, чтобы снабжать ВСУ всем необходимым. Так что этот процесс живой и динамичный. Зачистить «Мотор Сич» за раз невозможно», – подчеркнул собеседник.

Бартош напомнил, что США и Великобритания сумели вывести значительный объем конструкторской документации с «Мотор Сич», но «развертывание промышленного производства даже с учетом западных конструкторских разработок – довольно непростая задача».

«Уничтожение конвейерных линий, на которых происходит сборка авиационных двигателей, – это серьезный удар по военному потенциалу Украины и нанесет определенный ущерб странам-эксплуатантам российской авиатехники. Среди них большинство стран недружественные нам, хотя некоторые образцы нашей техники используются и в дружественных странах Юго-Восточной Азии и Африки», – подчеркнул эксперт, отметив, что в данном случае на первом месте «должна быть военная целесообразность, а не коммерческая».

По словам Кошкина, у зарубежных эксплуатантов могут быть проблемы с обеспечением ремонтов вертолетных двигателей вертолетов Ми-8, Ми-24 и Ка-32. Россия ранее импортозаместила украинскую продукцию, поэтому производство новых вертолетов полностью обеспечено двигателями, выпускаемыми предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации.

«В Германии не случайно заседает контактная группа по обороне Украины в формате «Рамштайн». Они же в определенной степени решают технические задачи. Но не всегда есть успешное взаимодействие между военно-промышленными комплексами европейских государств. Вот поэтому мы били и будем бить по «Мотор Сич», – пояснил полковник.