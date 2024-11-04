Экс-глава «Мотор сич» Богуслаев пережил клиническую смерть под стражей

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет издание «Обозреватель» со ссылкой на одного из его адвокатов, 86-летний Богуслаев находился под стражей в частной клинике на протяжении двух недель, где ему и была диагностирована клиническая смерть, передает ТАСС.

По словам одного из адвокатов Богуслаева, пациента несколько раз обследовали специалисты, в том числе из Института сердца. Подробностей о состоянии Богуслаева и причинах его клинической смерти не сообщается.

На данный момент других сведений о медицинском состоянии бывшего главы компании и возможных последствиях инцидента нет.

В феврале суд в Киеве продлил арест бывшему руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву, которого обвиняют в продаже России авиадвигаателей через третьи страны, без права внесения залога до 18 апреля.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила Богуслаеву новое обвинение в препятствовании деятельности ВСУ: по утверждению спецслужбы, Богуслаев разукомплектовывал вертолеты и скрывал документы на них, чтобы техника не попала в руки украинских военных.