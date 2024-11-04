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Экс-глава «Мотор сич» Богуслаев пережил клиническую смерть под стражей
Экс-глава украинской компании «Мотор сич» Вячеслав Богуслаев, обвиняемый в госизмене, пережил клиническую смерть под стражей в частной клинике, где находился последние две недели, сообщили СМИ.
Как пишет издание «Обозреватель» со ссылкой на одного из его адвокатов, 86-летний Богуслаев находился под стражей в частной клинике на протяжении двух недель, где ему и была диагностирована клиническая смерть, передает ТАСС.
По словам одного из адвокатов Богуслаева, пациента несколько раз обследовали специалисты, в том числе из Института сердца. Подробностей о состоянии Богуслаева и причинах его клинической смерти не сообщается.
На данный момент других сведений о медицинском состоянии бывшего главы компании и возможных последствиях инцидента нет.
В феврале суд в Киеве продлил арест бывшему руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву, которого обвиняют в продаже России авиадвигаателей через третьи страны, без права внесения залога до 18 апреля.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила Богуслаеву новое обвинение в препятствовании деятельности ВСУ: по утверждению спецслужбы, Богуслаев разукомплектовывал вертолеты и скрывал документы на них, чтобы техника не попала в руки украинских военных.