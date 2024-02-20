Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.0 комментариев
Украинский суд продлил арест экс-президента «Мотор сич» Богуслаева до 18 апреля
Экс-президенту украинского производителя авиадвигателей для вертолетов «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву продлили арест
Суд в Киеве продлил арест бывшему руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву, которого обвиняют в продаже России авиадвигаателей через третьи страны, без права внесения залога до 18 апреля, сообщил его адвокат Руслан Волынец.
«Апелляция, конечно, будет. У Богуслаева резко ухудшается здоровье, причем динамично», – сказал Волынец украинским СМИ, передает ТАСС.
Обвинение 84-летному Богуслаеву было предъявлено 23 октября 2022 года с формулировкой «коллаборационизме» и «работа на Россию». Позже Богуслаева обвинили еще по двум статьям – за содействие деятельности террористической организации и за препятствия деятельности Вооруженных сил Украины.
Украинское следствие утверждает, что Богуслаев наладил транснациональные каналы для поставки авиадвигателей российским предприятиям.
«Мотор сич» производит двигатели для самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226 и промышленных газотурбинных установок.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила бывшему руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву новое обвинение в препятствовании деятельности ВСУ: по утверждению спецслужбы, Богуслаев разукомплектовывал вертолеты и скрывал документы на них, чтобы техника не попала в руки украинских военных.