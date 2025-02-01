  • Новость часаРоссийские войска освободили Крымское в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Солдаты ВСУ не имеют представления ни о совести, ни о чести
    1 февраля 2025, 12:07 Мнение

    Солдаты ВСУ не имеют представления ни о совести, ни о чести

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведет себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, как будто добавили что-то новое в мое восприятие происходящего.

    Станислав Смагин Станислав Смагин

    офицер ВС РФ, корреспондент газеты "Военный вестник Юга России"

    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    Экс-глава «Фонбета» Анохин не смог подкупить силовиков из-за жадности посредников

    Российское пограничье (то есть области, ближайшие к росийско-украинской границе образца 2022-го) с начала СВО стало очередной зоной бедствия на нашей земле, а с некоторых пор ситуация там порой едва ли не тяжелее, чем в Донбассе. И именно здесь сейчас всплывают очередные чудовищные преступления украинских карателей.

    В освобожденном селе Русское Поречное обнаружены трупы зверски убитых людей, в основном пожилых. «[Освободившие село части проводили] стандартный осмотр подвалов на наличие тех же вэсэушников или наших трехсотых [раненых], которые могли прятаться. Нашли мирных в итоге. Пока нашли три подвала, в первом подвале было пятеро погибших. Во втором – двое, в третьем – двое. Все мирные. Третий подвал нашли несколько дней назад, буквально на днях», – рассказал СМИ командир отделения 352-го мотострелкового полка с позывным «Ксей».

    Эти зверства, далеко не первые из вскрывшихся, дополнили картину регулярных ракетно-бомбовых ударов по городам Курской области, куда врагу прорваться не удалось. Месяц назад таким чудовищным ударам с множеством жертв и разрушений подверглись Рыльск и Льгов.

    Рыльск – один из самых древних русских городов, он впервые упоминается в летописях 1152 года. Глядя на дымящиеся руины его зданий и огромные воронки на мостовых, я вспомнил судьбу другого русского города из числа древнейших – Карачева. Тоже столица одноименного княжества, и находятся оба долгожителя в одних краях, один в Курской области, другой в Брянской, между ними расстояние около 200 километров.

    По объектам возле Карачева тоже били в ходе СВО – буквально в ноябре ракетами ATACMS. Но я вспомнил другие, хотя и весьма похожие события, случившиеся восемьдесят лет назад. Группа советских писателей, побывав на пепелище, только очищенном от фашистов, оставила потрясающие свидетельства своих ощущений. Борис Пастернак даже сделал Карачев местом действия эпилога своего «Доктора Живаго». Однако и другие были впечатлены не меньше.

    «… Мы останавливаемся на окраине взорванного и дотла сожженного немцами города Карачева, ... города в сущности нет, он виден насквозь. Только трубы и холмы кирпичей, между которыми уходит вдаль фронтовая дорога. Мы очень долго и молча смотрим на все это… И недаром перед въездом в город со стороны Орла стоял столб с надписью: «Боец! Это – город Карачев. Запомни и отомсти!», – писал Константин Симонов. «Стоя в центре города, свободно видишь горизонты. Ничто не препятствует взору, все сооружения, возвышавшиеся когда-то над землей, низвергнуты и сровнены с низиной, набегающей сюда из далеких болот и лугов. Воистину можно сказать: здесь был город Карачев», – это уже Константин Федин.

    А вот что вспоминал Симонов о Федине и его эмоциях в тот день: «В жизни каждого из нас бывают особо значительные минуты, иногда это остается не замеченным другими, а иногда столь отчетливо выражается на лице человека, что не заметить этого невозможно. Не знаю, может быть, я заблуждался в своем ощущении, но во время этой остановки перед переставшим существовать Карачевом, по лицу Федина мне показалось, что в душе его происходит какой-то окончательный расчет. Не могло быть сомнения, что в уме он уже давно сопоставил тех немцев, которых знал по первой мировой войне и в среде которых прожил несколько лет интернированным русским студентом, с теми немцами, которых привел в Россию Адольф Гитлер. Все это к осени сорок третьего года уже было многократно прокручено в логическом фединском уме, и баллы за поведение – если то, что делали у нас немцы, можно назвать поведением, – были бесповоротно выведены. И все-таки, мне кажется, я не ошибаюсь: во время остановки под Карачевом с Фединым что-то случилось, оборвалась какая-то нитка, еще продолжавшая незримо скреплять для него немцев той и немцев этой войны: скреплять каким-то чувством, может быть, чувством недоумения, но все-таки чувством. Но и эта последняя нитка недоумения лопнула, и те немцы, которых он знал до войны, вдруг даже в самом дальнем уголке его души перестали быть теми самыми немцами».

    Все баллы ВСУ, киевскому режиму и «политическому украинству» мы тоже давно и бесповоротно вывели. Однако рыльские репортажи тоже как будто добавили что-то новое в мое восприятие происходящего. Конечно, я видел и более ужасающие развалины. Воевал в Марьинке, стертой до состояния лунного пейзажа. Жил в ее редких чудом уцелевших, но все равно сильно изувеченных подвалах, сараях и гаражах. Как Симонов с Фединым, смотрел на полкилометра-километр вперед, и моему взору не сильно мешали остатки стен, заборов, какие-то погнутые почти до земли столбики, дверные проемы без дверей и домов, груды мусора. А ведь незадолго до этого мой взгляд бы уперся в близкое крепкое строение, за которым было следующее, а за ним ещё одно...

    В том-то и дело. Если мы не победим киевский режим, сохраним его фундамент, базу, ресурсы для контрнаступлений и реванша, наши города все больше, чаще и географически дальше будут превращаться сначала в Рыльски, а затем в Марьинки. Курская область, где основная территория подвергается обстрелам и налетам, а часть стремительно превращается в руины и становится местом массовых чудовищных убийств, лишь наиболее показательный – и о многом предупреждающий пример.

    Тот же Карачев до немцев разоряли монголо-татары, потом в Смуту сжигали дотла поляки, так, что в Москве город решили упразднить и не восстанавливать.

    Рыльск жестоко разоряли те же монголы, литовцы, крымцы. В Великую Отечественную здесь лютовали не только немцы, но и, как показывают найденные документы, финны. Местный историк Олег Аргунов подчеркивает: «Это достаточно серьезное научное открытие. До сего момента официальная финская сторона уверяла, что ни одного финского солдата южнее Ленинграда на территории СССР не было». Он же рассказывает о преступлениях оккупантов: «Когда наши части форсировали реку Сейм, на другой стороне немцы выстраивали живой щит из женщин и детей, а сами из-за их спин вели огонь из пулеметов и автоматов по наступающим частям Красной Армии». Всего в Рыльском районе было убито свыше полутора тысяч жителей.

    Кто сказал, что сейчас перед нами менее серьезные вызовы, чем в XIII, XVII или ХХ веке? И победа не менее важна, чем в годы Смуты и Великой Отечественной. А когда победим – отстроим разрушенное врагом и сделаем наши города еще лучше.

    Другие материалы автора

    Главное
    МИД осудил запрет БАПОР в Израиле
    Володин рассказал о вступающих в силу с февраля новых законах
    ВС России атаковали хранилище нефтепродуктов в Измаиле
    Уполномоченный Келлог прояснил вопрос об антироссийских санкциях при Трампе
    Европа запросила прикрытие США для миротворческой миссии на Украине
    TikTok удалил русофобскую песню после обращения властей Казахстана
    Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

    На ком банки зарабатывают сверхприбыли

    Пока население и бизнес страдают от дорогих кредитов, прибыли банков бьют рекорды второй год подряд. В позапрошлом году они заработали рекордные 3,3 трлн рублей, в прошлом году – 3,8 трлн рублей даже без учета прибыли от дочерних банков. На ком удается зарабатывать эти триллионы и какие риски ждут в 2025 году банковский сектор, от стабильной работы которого зависит вся экономика страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Мир узнает о преступлениях ВСУ в Русском Поречном

    В Кремле хотят привлечь внимание мировой общественности к зверствам Киева в селе Русское Поречное. Преступления совершали боевики 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Среди жертв есть женщины и старики. Эксперты говорят, что донести Западу правду о действиях украинских военных будет непросто, но рано или поздно об истинном лице ВСУ узнают даже западные обыватели. Подробности

    Перейти в раздел

    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки

    Январь 2025 года стал последним месяцем пребывания французских военных в африканской республике Чад. Страну окончательно покинули военнослужащие Франции. Еще несколько месяцев назад ничто не предвещало такого исхода. Что произошло и почему французская пресса связывает эти события с «пением русских сирен»? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............