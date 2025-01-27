Экс-главком ВСУ Муженко: Украина лишилась половины природных ресурсов из-за утраты регионов

Tекст: Дарья Григоренко

Муженко отметил, что речь идет о ресурсной базе полезных ископаемых, оставшейся в этих регионах. По его словам, в ДНР и ЛНР, а также в частях Запорожской и Херсонской областей находится около половины всей украинской ресурсной базы полезных ископаемых, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо предсказал, что Украина может потерять треть территории и оказаться под оккупацией иностранных войск в результате конфликта. В январе польские СМИ сообщили, что на фоне экономических трудностей и поражений на фронте Украина может потерять всю свою территорию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил необходимость обсуждать территориальные вопросы с Украиной в рамках текущего конфликта, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые вошли в состав России после референдумов, но Украине необходимы гарантии безопасности.