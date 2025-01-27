Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.0 комментариев
Бывший главком ВСУ заявил о потере Украиной половины природных ресурсов
Экс-главком ВСУ Муженко: Украина лишилась половины природных ресурсов из-за утраты регионов
Украина лишилась примерно половины своих природных ресурсов после того, как четыре ее бывших региона вошли в состав России, заявил бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Виктор Муженко.
Муженко отметил, что речь идет о ресурсной базе полезных ископаемых, оставшейся в этих регионах. По его словам, в ДНР и ЛНР, а также в частях Запорожской и Херсонской областей находится около половины всей украинской ресурсной базы полезных ископаемых, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».
В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо предсказал, что Украина может потерять треть территории и оказаться под оккупацией иностранных войск в результате конфликта. В январе польские СМИ сообщили, что на фоне экономических трудностей и поражений на фронте Украина может потерять всю свою территорию.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил необходимость обсуждать территориальные вопросы с Украиной в рамках текущего конфликта, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые вошли в состав России после референдумов, но Украине необходимы гарантии безопасности.