Почему бронежилет стоит так дорого и что с этим делать

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25 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:18  |  vz.ru
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Зачем Россия покупает у Ирана много газовых турбин

Иран готов поставить 40 газовых турбин в Россию Imago/Global Look Press
Иран удивил неожиданным заявлением о подписании с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин. И речь в этом случае идет не о турбинах для российских газопроводов, а о турбинах для тепловых электростанций. Газовые турбины – это далеко не массовый товар, и контракт на такое большое количество турбин может претендовать на звание сделки века. Однако нужно ли России столько иранских турбин? Подробности...
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Киев может взорвать «грязную бомбу» в Днепре

Начинкой для «грязной бомбы» могут служить любые радиоактивные материалы URA.RU/ТАСС
Минобороны раскрыло планы Киева по подготовке «грязного» ядерного взрыва. О провокации раструбят по всему миру западные СМИ, как это было в инсценировке химической атаки «Белыми касками» в Сирии. А сам взрыв может быть замаскирован под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Где Киев может устроить эту провокацию и кто ему в этом поможет на Западе? Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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Британия при Сунаке станет более опасной

Сунак – самый молодой премьер Британии за 200 лет и, возможно, самый богатый за всю ее историю Martyn Wheatley/Parsons Media/Global Look Press
История с выборами нового премьер-министра Великобритании сделала крутой поворот. Неожиданно даже для самого себя Борис Джонсон отказался от борьбы. Правительство возглавит 42-летний финансист Риши Сунак, то есть Британия получит первого «небелого» премьера, притом – индуиста. С точки зрения интересов России, это не самая удачная кандидатура. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Почему бронежилет стоит так дорого и что с этим делать

Станислав Смагин
Станислав Смагин, политолог, публицист, военнослужащий 107-го батальона Народной милиции ДНР
Простой подсчет показывает, насколько могут быть оптимизированы цены и снижен накал «бронежилетной» проблемы, если ей будут заниматься малые предприятия. Подробности...

Польша готовит «третий зимний поход» на Украину

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Для Варшавы помощь Киеву в ходе вооруженного конфликта – это своеобразная инвестиция, о чем свидетельствуют заявления высокопоставленных польских чиновников. Подробности...

Почему украинская ПВО бессильна против «воздушных мопедов»

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Паника в Киеве столь сильна, что некие меры против «Гераней» противником будут приняты непременно. От общенародной стрелкотни из сотен автоматов и карабинов в жилой застройке городов-миллионников толку мало, ­а вреда порядочно. Подробности...
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Индус за рулем Великобритании

Зачем Зеленскому «грязная бомба»

Обама против Украины

Обсуждение: 4 комментария
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
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    Станислав Смагин

    Почему бронежилет стоит так дорого и что с этим делать

    Станислав Смагин
    политолог, публицист, военнослужащий 107-го батальона Народной милиции ДНР
    		25 октября 2022, 13:08

    Смешная картинка последнего месяца – однополая пара из «родителя №1» и «родителя №2» гуляет с двумя сыновьями. Один из сыновей спрашивает одного из «родителей»: «Папа, а как ты познакомился с папой?» На что следует ответ: «Когда он мне продавал бронеплиты за 90 тысяч». Намек понятен – спекуляциями подобного рода и подобной наглости могут заниматься только, мягко говоря, лица нетрадиционной ориентации.

    Как говорится, шутка смешная, а ситуация страшная. И появление картинок типа описанной говорит и о злободневности темы, и о внимании к ней гражданского общества, в какой-то момент взявшего на себя значительную часть функций государства по снабжению передовой. Разговоры на сей счет можно услышать и прочитать где угодно, от курилок и маршруток до детсадовско-школьных родительских чатов в WhatsApp.

    Непомерно задранные цены на бронежилеты и их комплектующие – один из наиболее интересующих, волнующих и раздражающих людей моментов. До мобилизации они стоили где-то 15 тысяч за потрепанный бронежилет, 20 – за более-менее пристойный новый. Сейчас суммы возросли в несколько раз. Нас в действующей армии вопрос касается напрямую, и мы решили коснуться его сами, чтобы в свою очередь кого-то из нас не коснулись осколки и пули.

    Прежде всего, разберемся в самой сути, строении бронежилетов, их типах и классах защиты, от чего напрямую зависит ценообразование.

    Второй класс представляет собой несколько слоев кевларовой ткани, точнее, ее российских и китайских аналогов, он предназначен, скажем, для инкассаторов и скрытого ношения под костюмами теми людьми, у кого есть в этом необходимость по работе или жизненным обстоятельствам. В пятом классе базовым элементом являются как раз бронеплиты, а кевлар играет не то чтобы вспомогательную или второплановую, но зависимую, аккомпанирующую роль. Промежуточные варианты, то есть третий и четвертый класс, это как раз промежуточное соотношение бронеплит и кевлара.

    Фото: Ростислав Нетисов/РИА Новости

    Бронеплит в бронежилете пятого класса защиты бывает несколько. Обычно это передняя, задняя, напашник (то есть защита для паха). Воротник и нарукавники из брони делают очень редко, это нужно в основном для саперов. Чаще их делают из кевлара. Собственно, соотношение всех этих компонентов и определяет не только степень защиты, но и цену.

    Самый большой дефицит на сегодняшний день – это как раз бронеплиты. Их, конечно, можно изготовить бог знает из чего, из какого-то металлического вторсырья, но они будут более тяжелыми и менее прочными. Из спецстали их сейчас производят всего несколько организаций, которые заламывают цену в 18–20 тысяч за две базовые плиты (переднюю и заднюю), 20–25 за три, хотя с позиции объективного положения в отечественной металлургии и при массовом производстве две плиты должны стоить две-три тысячи. Раскатать лист, разрезать и спрессовать его – элементарный вопрос даже для небольшого провинциального металлургического предприятия.

    Еще одна составная часть бронежилета – жилетка, в которую, собственно, ставят бронеплиты и кевларовые вставки, десять-двадцать их слоев, обеспечивающих нейтрализацию осколков. Кевлар дает второй уровень защиты, от пистолета и мелких осколков (крупные осколки – это когда снаряд попал, грубо говоря, прямо в тебя, тут уж никакая индивидуальная защита не поможет). Плиты гасят выстрелы из снайперской винтовки.

    Жилетку делают из материала под названием кордура, точнее, ее российских аналогов. Сшить жилетку может любая профессиональная швея, которая сошьет и хороший гражданский костюм по размеру. Ей для организации рабочего процесса нужны лишь выкройки, такого типа, как печатались в популярном в советские времена в журнале «Бурда моден». Если выкройки нет, то ей, конечно, нужно лично разобрать бронежилет и сам тканевый жилет, чтобы понять его устройство. На самом деле, даже с полной сборкой бронежилета справится любое нормальное ателье в небольшом городе. Один человек, когда набьет руку, за один день может пошить жилет, поначалу, наверное, дня за два. Можно и быстрее, чем за день, для этого нужно разделение труда (кто-то, грубо говоря, шьет лямки, кто-то другие составляющие жилетки).

    Правда, в данный момент, как шутит мой товарищ-сослуживец, для полного цикла на базе условного ателье нужно, чтобы у его хозяйки был муж-металлург, а мужа-металлурга, соответственно, жена из ателье. Главная проблема сейчас – сделать публичными выкройки для бронежилетов и оптимизировать производство плит. Скажем, у Михаила, хозяина одной донецкой мастерской, любезно согласившего поделиться своим опытом и занимающегося в том числе и производством бронежилетов, пятый уровень защиты, у него полный цикл производства, металл поставляют внешние поставщики, а он прессует и режет. И стоит товар в итоге в несколько раз дешевле, чем в «дореферендумной» России, практически столько же, сколь сейчас стоят одни лишь базовые бронеплиты, это с учетом того, что за дополнительную плату можно сделать дополнительные «примочки», вроде наплечников и увеличения количества кевларовых вставок.

    Простой подсчет показывает, насколько могут быть оптимизированы цены и снижен накал «бронежилетной» проблемы, если ей будут заниматься малые предприятия. Допустим, две-три тысячи швейные материалы, столько же плиты, столько же – работа швей. Итого же - максимум десять тысяч, самый предел – двенадцать.

    А пока у нас бронежилетами будут заниматься большие предприятия-монстры, прямые, настоящие, необходимые траты будут составлять от силы пятую часть итоговой расходной статьи. Остальное – чистый доход менеджмента и владельцев. В теории вопроса масштаб предприятия работает на снижение себестоимости, в российских же реалиях чем крупнее масштаб, тем больше накладные расходы. А теперь, в ажиотажных условиях, тем более. На малом предприятии этого нет, во всяком случае, в нынешнем масштабе.

    То есть очень упростить ситуацию с бронежилетами для фронта может решение технических вопросов (выкладывание в открытый доступ выкроек бронежилетов, не представляющих предмета военной тайны) и организационно-управленческих (ставка и поощрение малых предприятий). Скажем, наше боевое подразделение благодаря опекающей его организации «Русский союз» и неравнодушным соотечественникам в основном разобралось с этой ситуацией. Во всяком случае, бронежилеты есть у всех, кто в каждый конкретный момент находится на передовой. Помогают и другим подразделениям.

    Но ведь оптимизация производства и цен даст возможность купить больше единиц этого товара или добавить какой-то другой. А главное, это уберет многие темные пятна из отношения людей к организации фронта и тыла.

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