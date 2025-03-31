Названы новшества для российских водителей с 1 апреля

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает Газета.Ru, с 1 апреля в России начнут действовать новые штрафы для иностранцев, которые более года назад получили вид на жительство или гражданство и до сих пор используют иностранные водительские удостоверения. Штраф составит от 5 до 15 тыс. рублей. Исключение сделано для белорусов и граждан России с белорусскими удостоверениями. До 1 апреля действовал режим упрощенного обмена иностранных водительских удостоверений на российские, но им воспользовались лишь 400 тыс. человек. Теперь обмен будет возможен только после успешной сдачи экзаменов в автошколе.

В апреле Центробанк России начнет устанавливать макропруденциальные лимиты для выдачи автокредитов. Это ограничит доступность рискованных займов для граждан и может привести к снижению закредитованности. По словам экспертов, это может сократить количество доступных кредитных программ, что заставит покупателей активнее рассматривать покупку автомобилей с пробегом.

Согласно прогнозам, в апреле также ожидается рост цен на автомобили и одновременно продолжение скидок от некоторых автокомпаний. Так, некоторые китайские бренды уже объявили о повышении цен с 1 апреля на 60 тыс. рублей. Тем не менее, скидки будут сохраняться до середины лета, но сужаться по объему и разнообразию.

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что с начала апреля ожидается увеличение спроса на услуги шиномонтажа, что приведет к их удорожанию на 15–30% в зависимости от диаметра колес. Это связано с инфляцией, повышением стоимости оборудования и необходимостью увеличения зарплат.

С 17 апреля изменятся тарифы ОСАГО для мотоциклистов: теперь будет учитываться мощность двигателя и возраст-стаж водителя. Также в апреле вступает в силу мораторий на штрафы для мусоровозов, нарушивших нормы перевеса, на три года, чтобы избежать угрозы банкротства перевозчиков.