Эксперты: Суровикин четко обозначил ценность жизни каждого российского солдата

Заявление командующего СВО генерала Суровикина ценно как для военнослужащих нашей армии, так и для всех россиян, кто хочет сформировать для себя целостную картину происходящего в зоне спецоперации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Петр Кирьян. В то же время политолог Павел Данилин считает, что назначение Сергея Суровикина командующим СВО означает новый виток в специальной военной операции.

«Мы давно не наблюдали интервью такого рода. Обычно даже министр обороны Сергей Шойгу в своих выступлениях говорил о целях, о каких-то базовых вещах, но не обсуждал возможные «сложности», как это сделал командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин», – рассказал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Суровикин аккуратно, акцентированно рассказал о сложностях, которые могут возникнуть на Херсонском направлении, и об обстановке на всех участках СВО. Очевидно, что он хочет быть объективным и справедливым в ситуации, которая будет развиваться на фронтах спецоперации», – отметил собеседник.

«Вчерашнее интервью, на мой взгляд, важно в первую очередь для военнослужащих. Вместе с тем оно полезно и для нас с вами, для всех граждан России. Сегодня мы имеем доступ к огромному количеству самой разной информации: можно прочитать позиции военных экспертов, посмотреть официальные новости, послушать сводки Минобороны, а также узнать альтернативные точки зрения, но такое интервью командующего позволяет сложить все в единую картину», – уверен политолог.

Комментируя содержательную часть заявления, Кирьян сказал, что «Суровикин подчеркнул наличие на балансе наших Вооруженных сил оружия, которое можно противопоставить поставляемому для ВСУ натовскому оружию». «Также высказана позиция, что со стороны украинских сил есть угроза правому берегу Херсона. В соответствии с этим принято решение об эвакуации мирных жителей с этих территорий», – добавил он.

«Кроме того, заявление командующего, что в отношении Херсона стратегия будет определяться ситуацией, говорит о регулярном военном мониторинге данного района, а также о желании руководства СВО в первую очередь сохранить личный состав российской армии. Таким образом, очевидно, что в приоритете жизни людей – гражданских и военнослужащих, а не удержание населенного пункта, пусть и очень важного, любой ценой», – заключил политолог.

В свою очередь директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин отметил, что «назначение Сергея Суровикина командующим в целом означает новый виток в специальной военной операции».

«Мы уже смогли заметить изменения в тактике ВС РФ, когда начались массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Вызвано это тем, что ситуация с противодействующей нам армией сильно изменилась за последнее время. ВСУ получили много натовского оружия. Также пополнились отряды наемников. Все это существенным образом усиливает их группировку и позволяет им достигать успехов, как это было под Харьковом. Что в свою очередь, безусловно, требует более жестких мер с нашей стороны», – полагает он.

«Сейчас противник начинает наступление на Херсон. В этой связи очень понятным и аргументированным было вчерашнее интервью командующего. В том числе он объяснил принятое решение об эвакуации гражданского населения из Херсона», – отметил политолог.

«Стоит также отметить, что само это выступление, очевидно, было рассчитано как на широкую аудиторию внутри России, так и имело определенный посыл странам Запада», – полагает Данилин.

Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ продолжают наращивать количество техники на подступах к региону, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения. По его словам, большая часть прибывших – призывники последней волны украинской мобилизации.

Стремоусов также отметил, что «битва за Херсон» начнется в самое ближайшее время, в связи с чем мирному населению рекомендуется покинуть район предстоящих боевых действий, чтобы не подвергать себя ненужному риску.

Кроме того, врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Власти Херсонской области призвали жителей срочно эвакуироваться через СМС-сообщения.

На фоне этого в администрации города Алешки заявили, что на паромах из порта Херсона уже началось организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра. В Telegram-канале администрация города отметили, что в Алешках и Голой Пристани будут развернуты пункты временного размещения, где спасатели распределят направление для поездки – его выберут на основе желания людей.

Помимо этого, накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что получены данные о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.

Ситуацию в зоне СВО в целом он назвал напряженной, отметив попытки ВСУ атаковать позиции войск РФ. Прежде всего, это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений.

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, России удалось лишить Украину шансов на внезапное наступление в Херсонской области. В то же время военный эксперт Сергей Денисенцев считает, что для уверенной обороны Херсона ВС России не хватает артиллерии и авиации.

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