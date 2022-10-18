В Херсонской области начали организованно перемещать население на левый берег Днепра

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18 октября, вторник  |  Последнее обновление — 21:32  |  vz.ru
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Китай снова помог России в противостоянии с Западом

Европа теряет азиатский СПГ Xinhua/Global Look Press
В деле снабжения Европы столь важным в зимнее время газом появилась очередная проблема. На этот раз она связана вовсе не с Россией, а с КНР. Пекин принял решение больше не отправлять в Европу танкеры с СПГ. Почему это произошло, как это повлияет на европейскую промышленность и население – и каким образом поможет России? Подробности...
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Как смена власти в Конгрессе США скажется на России

Внешняя политика в американской демократии не является предметом выбора XinHua/Global Look Press
Предвыборная кампания в США вышла на финишную прямую. С точки зрения Украины, на карту поставлено то, в каких объемах и на каких условиях ей будут выделять военную помощь. Среди республиканцев немало тех, кто вообще не хотел бы вмешательства Америки в этот конфликт. Правда ли то, что их победа на выборах будет выгодна России? Подробности...
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Чему научат украинских военных в тренировочных лагерях Евросоюза

В армиях стран НАТО сержанты и офицеры в бою обладают высокой степенью автономии REUTERS/Gleb Garanich
Евросоюз решил создать у себя тренировочные лагеря для солдат ВСУ. Собственно, страны вроде Польши уже и раньше обучали у себя украинцев, но теперь эта практика превращается в проект всего ЕС. Выделено 106 млн евро. В ноябре начнутся занятия сразу для 12 тысяч украинских солдат. Лишь Венгрия и Австрия заявили, что не участвуют в подобной учебе. Чем тренировки у инструкторов НАТО отличаются от российских? Подробности...
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Как российские беспилотники переиграли украинскую ПВО

Беспилотник слишком медленный, по крайней мере, для имеющихся у Украины средств ПВО NURPHOTO/REUTERS
Утром 18 октября Россия продолжила нанесение массированных ударов беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины. Еще по итогам таких же ударов, сделанных накануне, в Киеве уверяли, что украинская ПВО эффективно справляется с российским оружием. Однако внезапно выяснилось, что у Украины теперь нет ни ПВО, ни трети электростанций. Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Москва и Анкара ставят на развал Евросоюза

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемое падение экономики локомотива ЕС – Германии – сведет на нет дотации менее развитым государствам из союзного бюджета. Диктовать свою политическую волю и навязывать экономические решения Брюсселю станет намного сложнее. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Почему бессмысленно угрожать Ирану

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Иран вступил на путь борьбы с либеральным мировым порядком в то время, когда перспектива крушения этой международной системы даже еще не просматривалась. Подробности...

Что будет с рублем и с нами

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Для желающих поспекулировать есть голубые фишки на Московской бирже. Для не желающих рисковать – рублевые депозиты. Не стоит связываться с долларом. Это токсичная валюта. Подробности...
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Украина признала Ичкерию

Атака дронов на Киев

Франция прозрела и нищает

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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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Экоактивистки в Лондоне облили консервированным супом шедевр Винсента ван Гога «Подсолнухи»

Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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  • Отказаться от подобных ударов
Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
  • С безразличием

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Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
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    Видео

    спецоперация на Украине


    Как российские беспилотники переиграли украинскую ПВО

    стандарты НАТО


    Чему научат украинских военных в тренировочных лагерях Евросоюза

    поставки СПГ


    Китай снова помог России в противостоянии с Западом

    группировка в Белоруссии


    Россия создает плацдарм на случай неожиданностей на Украине

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    терпимость системы


    Ирина Алкснис: Раскол американского общества пролегает по Украине

    МОКС-топливо


    Дмитрий Винник: Российские атомщики совершили «Прорыв» за всё человечество

    экономический коллапс


    Владимир Прохватилов: В Британии планируют военный переворот

    на ваш взгляд


    До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?

    В Херсонской области начали организованно перемещать население на левый берег Днепра

    Врио губернатора Херсонской области Сальдо об организованном перемещении жителей нескольких районов на левый берег Днепра
    		    18 октября 2022, 21:08
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Херсонская область объявила об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

    Существует непосредственная опасность затопления территорий области в связи с планируемым разрушением украинскими силами плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. «В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», - заявил Сальдо в своем обращении.


    Врио губернатора области отметил, что решение также вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение ВСУ было отбито. «Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу. В этих условиях наша ключевая задача – сохранить человеческие жизни и позволить войскам Российской Федерации эффективно выполнять свои функции по защите Херсонской области. Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег», – подчеркнул Сальдо.

    Вывоз и временное размещение жителей указанных муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.Ранее сообщалось, что украинские военные в ночь на вторник выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по Каховской ГЭС, все они были сбиты силами ПВО.


    Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении
    		    18 октября 2022, 14:00
    Фото: РИА Новости

    Подразделения российской армии в ходе наступательных действий на Купянском направлении овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области, а также нанесли поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российскими войсками в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области была сорвана попытка атаки усиленной танками ротной группы ВСУ. Ликвидированы более 60 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 80-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Краснолиманском направлении около населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Ивановка и Карповка Донецкой народной республики (ДНР) сорваны попытки переправы через реку Жеребец. В итоге уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и шесть бронемашин.

    Подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва на Николаево-Криворожском направлении у населенного пункта Брускинское Херсонской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За минувшие сутки здесь уничтожены более 90 украинских военнослужащих, танк и восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.

    В районе города Запорожья поражены пункт управления группировки войск ВСУ «Днепр», цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии НПК «Искра», а также живая сила и военная техника в 132 районах, перечислили в Минобороны.

    Нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ у пунктов Новониколаевка и Трифоновка в Херсонской области, а также взводу американских систем залпового огня HIMARS у населенного пункта Дробышево ДНР. Под Новоивановкой Николаевской области, Одноробовкой Харьковской области и Красным Лиманом ДНР уничтожены три склада боеприпасов, сообщил Конашенков. 

    Коментарии (28)
    В Киеве после ударов начался сильный пожар
    Украинские СМИ сообщили, что в Киеве начался сильный пожар после ударов

    18 октября 2022, 10:11

    Текст: Александра Юдина

    Сильный пожар произошел в Деснянском районе Киева после обстрела, сообщают украинские СМИ.

    Так, агентство УНИАН в своем Telegram-канале пишет, что «после атаки в Деснянском районе Киева начался сильный пожар.

    Кроме того, очевидцы заявляют, что рядом с ТЭЦ №6 в Киеве прогремел взрыв, наблюдается задымление, передает ТАСС.

    Ранее три попадания произошли в объект энергообеспечения на левом берегу Киева.

    До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.

    Во вторник утром украинские СМИ и ряд глав регионов сообщали, что объявлена воздушная тревога в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины. 

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    Коментарии (23)
    Зафиксированы три попадания в объект энергообеспечения в Киеве
    В офисе Зеленского сообщили о трех попаданиях в объект энергообеспечения в Киеве
    		    18 октября 2022, 09:37
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Три попадания произошли в объект энергообеспечения на левом берегу Киева, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

    Отмечается, что предварительно зафиксировано три прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города, передает РИА «Новости».

    По информации депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, в городе перебои с электроснабжением.

    При этом звуки взрывов слышны в Киеве утром после объявления воздушной тревоги, сообщает Telegram-канал «Прямой».

    Другой официальной информации на данный момент нет.

    Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.

    Во вторник утром украинские СМИ и ряд глав регионов сообщали, что объявлена воздушная тревога в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины.

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    Коментарии (27)
    Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек
    МЧС России: Число погибших в результате падения военного самолета Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек
    		    18 октября 2022, 06:32
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в жилом массиве Ейска достигло 13 человек, разбор завалов на месте трагедии завершен, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Как сообщил представитель ведомства, спасатели завершили разбор завалов на месте падения военного самолета в Ейске, в ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела десяти погибших, таким образом, общее число погибших достигло 13 человек, среди которых трое детей, еще 19 человек пострадали, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что благодаря профессиональным, грамотным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений за время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц свыше 360 человек были эвакуированы.

    В свою очередь помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

    Напомним, в результате крушения самолета во дворе многоэтажного дома в Ейске три человека погибли, 19 пострадали, еще шесть не вышли на связь, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы.

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    Коментарии (26)
    Суровикин объяснил планы России в отношении Херсона
    Командующий Объединенной группировкой войск Суровикин: Дальнейшие планы России в отношении Херсона зависят от ситуации
    		    18 октября 2022, 20:46
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Дальнейшие планы и действия России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

    Он также уточнил, что на данный момент ситуация «весьма непростая», сообщает ТАСС.

    «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – заявил командующий.

    Ранее Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.

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    Коментарии (24)
    Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить цели ВСУ
    Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить украинские цели на Авдеевском направлении

    18 октября 2022, 08:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить три украинские цели на Авдеевском направлении, скорректировав огонь с помощью БПЛА.

    Как рассказал боец с позывным Дробан, он совершил вылазку в Опытное, где корректировал огонь артиллерии по позициям ВСУ. Благодаря разведке при помощи беспилотника, 152-мм гаубица «Гиацинт» и 100-мм пушка «Рапира» поразили три цели противника.

    Бойцы Народной милиции ДНР отметили, что артиллерия российских сил на этом направлении в 10 раз превосходит артиллерию ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг российские силы освободили поселок Опытное и село Иванград в пригороде Артемовска. 

    Коментарии (5)
    Cуровикин: Обстановка в зоне спецоперации напряженная
    Командующий группировкой сил России в зоне спецоперации рассказал о стягивании ВСУ всех резервов на фронт
    		    18 октября 2022, 20:38
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Командующий группировкой сил России в зоне специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.

    Также он добавил, что Россия желает, чтобы Украина стала независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством, передает ТАСС.

    Говоря о ситуации в зоне проведения спецоперации, Суровикин назвал ее напряженной, добавив, что украинская сторона пытается атаковать позиции войск России. Для предотвращения побега с передовой Киев применяет заградотряды националистов, которые расстреливают пытающихся покинуть поле боя.

    Суровикин добавил, что основные резервы ВСУ составляют силы теробороны, которые не прошли полный курс подготовки. 

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина 8 октября командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции. 

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    Коментарии (10)
    Арестович признал успехи России в борьбе с ПВО Украины
    Советник главы офиса Зеленского Арестович признал успехи России в борьбе с ПВО Украины

    18 октября 2022, 04:33

    Текст: Антон Никитин

    Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

    Как заявил Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. По словам советника главы офиса Зеленского, этот ключик якобы заключается в том, чтобы заставить ПВО Украины выстрелить весь ракетный запас в попытке уничтожить дроны, которых, по словам Арестовича, якобы «2,4 тыс. штук зафрахтовали». Он также выразил мнение, что Россия может «кошмарить» ВСУ в таком режиме еще два-три месяца, передает РИА «Новости».

    Накануне политолог, киевлянин Алексей Нечаев прокомментировал газете ВЗГЛЯД атаку дронов по центру принятия решений в столице Украины, где принимаются действительно важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Напомним, Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.

    Коментарии (6)
    Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
    Мэр Харькова Терехов: Под ударом одно из промышленных предприятий города
    		    18 октября 2022, 09:06
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.

    По его словам, в городе за пять минут произошло две серии взрывов, под удар попало одно из городских промышленных предприятий, передает РИА «Новости».

    Метрополитен Харькова сообщил, что движение поездов в городском метро приостановлено из-за обстрелов.

    Ранее Терехов рассказал, что удар был нанесен по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах города пропали вода и свет.

    Коментарии (7)
    Минобороны сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики Украины
    		    18 октября 2022, 13:47
    Фото: vk.com/mil

    ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удары также нанесены по арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Все цели были поражены.

    Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что после утренних ударов на Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой.

    Коментарии (6)
    Дипломат в Вене рассказал об истерике западных партнеров из-за успехов России

    18 октября 2022, 14:49

    Текст: Кристина Цыцура

    Западные партнеры в Вене впадают в истерику, если Россия демонстрирует военные, дипломатические или экономические успехи в текущих условиях, рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    По его словам, на заседании в Вене начинается истерика, если ситуация на поле боя продвигается вперед, у России появляется преимущество. Доходит даже до личных оскорблений, но никакой аргументации.

    «То есть успехи наших действий на всех фронтах – военном, политическом, дипломатическом, экономическом – здесь приводят [западных партнеров] в ярость», – передает ТАСС слова дипломата, сказанные в интервью каналу «Россия-24».

    Он добавил, что российская сторона истерику партнеров воспринимает спокойно. 

    Коментарии (4)
    В шести областях Украины объявлена воздушная тревога
    Воздушная тревога объявлена в Киеве и в шести областях Украины

    18 октября 2022, 06:59

    Текст: Антон Никитин

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины, сообщают украинские СМИ и ряд глав регионов.

    Как сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, воздушная тревога объявлена по всей территории региона, передает ТАСС.

    Такие же объявления сделали глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин и Киевская горадминистрация.

    В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в северной части города.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. Напомним, Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.

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    Стало известно о воздушной тревоге по всей Украине
    «Страна.ua»: Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

    18 октября 2022, 09:33

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщает местное издание «Страна.ua».

    Как сообщает «Страна.ua», воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

    Сигналы воздушной тревоги звучат в Киеве, Черкасской, Черниговской, Черновицкой, Ровненской, Полтавской, Одесской областях. Власти Кривого Рога сообщили о взрыве в северной части города.

    Во вторник утром взрывы прозвучали в пригороде Днепра. Два объекта энергоинфраструктуры получили серьезные повреждения.

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    Коментарии (9)
    Суровикин не исключил принятие непростых решений в ходе СВО

    18 октября 2022, 20:55

    Текст: Кристина Цыцура

    В ходе проведения специальной военной операции Россия будет действовать осознанно и своевременно, но при это не исключая возможности принятия непростых решений, заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.

    «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – заявил Суровикин, передает ТАСС.

    Также он подчеркнул, что Россия будет исходить из необходимости максимально сохранить жизни мирных граждан и солдат.

    Ранее Суровикин назвал ситуацию в зоне проведения спецоперации напряженной. 

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    В офисе Зеленского сообщили о «прилете» в Житомире
    В офисе Зеленского сообщили о попаданиях в объект инфраструктуры в Житомире

    18 октября 2022, 10:04

    Текст: Александра Юдина

    Зафиксированы два прилета в объект энергообеспечения в Житомире на Украине, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

    По его словам, по предварительным данным есть «два прилета» в объект энергообеспечения в Житомире, работает ГСЧС, передает РИА «Новости».

    Как утверждают украинские СМИ, в городе пропал свет.

    Ранее три попадания произошли в объект энергообеспечения на левом берегу Киева.

    До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.

    Во вторник утром украинские СМИ и ряд глав регионов сообщали, что объявлена воздушная тревога в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины. 

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