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В Херсонской области начали организованно перемещать население на левый берег Днепра
Врио губернатора Херсонской области Сальдо об организованном перемещении жителей нескольких районов на левый берег Днепра
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Херсонская область объявила об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Существует непосредственная опасность затопления территорий области в связи с планируемым разрушением украинскими силами плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. «В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», - заявил Сальдо в своем обращении.
Врио губернатора области отметил, что решение также вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение ВСУ было отбито. «Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу. В этих условиях наша ключевая задача – сохранить человеческие жизни и позволить войскам Российской Федерации эффективно выполнять свои функции по защите Херсонской области. Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег», – подчеркнул Сальдо.
Вывоз и временное размещение жителей указанных муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.Ранее сообщалось, что украинские военные в ночь на вторник выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по Каховской ГЭС, все они были сбиты силами ПВО.
Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении
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Подразделения российской армии в ходе наступательных действий на Купянском направлении овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области, а также нанесли поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российскими войсками в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области была сорвана попытка атаки усиленной танками ротной группы ВСУ. Ликвидированы более 60 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 80-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Краснолиманском направлении около населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Ивановка и Карповка Донецкой народной республики (ДНР) сорваны попытки переправы через реку Жеребец. В итоге уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и шесть бронемашин.
Подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва на Николаево-Криворожском направлении у населенного пункта Брускинское Херсонской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За минувшие сутки здесь уничтожены более 90 украинских военнослужащих, танк и восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.
В районе города Запорожья поражены пункт управления группировки войск ВСУ «Днепр», цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии НПК «Искра», а также живая сила и военная техника в 132 районах, перечислили в Минобороны.
Нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ у пунктов Новониколаевка и Трифоновка в Херсонской области, а также взводу американских систем залпового огня HIMARS у населенного пункта Дробышево ДНР. Под Новоивановкой Николаевской области, Одноробовкой Харьковской области и Красным Лиманом ДНР уничтожены три склада боеприпасов, сообщил Конашенков.
В Киеве после ударов начался сильный пожар
Украинские СМИ сообщили, что в Киеве начался сильный пожар после ударов
Сильный пожар произошел в Деснянском районе Киева после обстрела, сообщают украинские СМИ.
Так, агентство УНИАН в своем Telegram-канале пишет, что «после атаки в Деснянском районе Киева начался сильный пожар.
Кроме того, очевидцы заявляют, что рядом с ТЭЦ №6 в Киеве прогремел взрыв, наблюдается задымление, передает ТАСС.
Ранее три попадания произошли в объект энергообеспечения на левом берегу Киева.
До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.
Во вторник утром украинские СМИ и ряд глав регионов сообщали, что объявлена воздушная тревога в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины.
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Зафиксированы три попадания в объект энергообеспечения в Киеве
В офисе Зеленского сообщили о трех попаданиях в объект энергообеспечения в Киеве
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Три попадания произошли в объект энергообеспечения на левом берегу Киева, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Отмечается, что предварительно зафиксировано три прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города, передает РИА «Новости».
По информации депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, в городе перебои с электроснабжением.
При этом звуки взрывов слышны в Киеве утром после объявления воздушной тревоги, сообщает Telegram-канал «Прямой».
Другой официальной информации на данный момент нет.
Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.
Во вторник утром украинские СМИ и ряд глав регионов сообщали, что объявлена воздушная тревога в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины.
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Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек
МЧС России: Число погибших в результате падения военного самолета Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек
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Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в жилом массиве Ейска достигло 13 человек, разбор завалов на месте трагедии завершен, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как сообщил представитель ведомства, спасатели завершили разбор завалов на месте падения военного самолета в Ейске, в ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела десяти погибших, таким образом, общее число погибших достигло 13 человек, среди которых трое детей, еще 19 человек пострадали, передает ТАСС.
Он также сообщил, что благодаря профессиональным, грамотным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений за время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц свыше 360 человек были эвакуированы.
В свою очередь помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Напомним, в результате крушения самолета во дворе многоэтажного дома в Ейске три человека погибли, 19 пострадали, еще шесть не вышли на связь, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы.
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Суровикин объяснил планы России в отношении Херсона
Командующий Объединенной группировкой войск Суровикин: Дальнейшие планы России в отношении Херсона зависят от ситуации
Дальнейшие планы и действия России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Он также уточнил, что на данный момент ситуация «весьма непростая», сообщает ТАСС.
«Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – заявил командующий.
Ранее Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.
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Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить цели ВСУ
Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить украинские цели на Авдеевском направлении
Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить три украинские цели на Авдеевском направлении, скорректировав огонь с помощью БПЛА.
Как рассказал боец с позывным Дробан, он совершил вылазку в Опытное, где корректировал огонь артиллерии по позициям ВСУ. Благодаря разведке при помощи беспилотника, 152-мм гаубица «Гиацинт» и 100-мм пушка «Рапира» поразили три цели противника.
Бойцы Народной милиции ДНР отметили, что артиллерия российских сил на этом направлении в 10 раз превосходит артиллерию ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг российские силы освободили поселок Опытное и село Иванград в пригороде Артемовска.
Cуровикин: Обстановка в зоне спецоперации напряженная
Командующий группировкой сил России в зоне спецоперации рассказал о стягивании ВСУ всех резервов на фронт
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Командующий группировкой сил России в зоне специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.
Также он добавил, что Россия желает, чтобы Украина стала независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством, передает ТАСС.
Говоря о ситуации в зоне проведения спецоперации, Суровикин назвал ее напряженной, добавив, что украинская сторона пытается атаковать позиции войск России. Для предотвращения побега с передовой Киев применяет заградотряды националистов, которые расстреливают пытающихся покинуть поле боя.
Суровикин добавил, что основные резервы ВСУ составляют силы теробороны, которые не прошли полный курс подготовки.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина 8 октября командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.
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Арестович признал успехи России в борьбе с ПВО Украины
Советник главы офиса Зеленского Арестович признал успехи России в борьбе с ПВО Украины
Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
Как заявил Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. По словам советника главы офиса Зеленского, этот ключик якобы заключается в том, чтобы заставить ПВО Украины выстрелить весь ракетный запас в попытке уничтожить дроны, которых, по словам Арестовича, якобы «2,4 тыс. штук зафрахтовали». Он также выразил мнение, что Россия может «кошмарить» ВСУ в таком режиме еще два-три месяца, передает РИА «Новости».
Накануне политолог, киевлянин Алексей Нечаев прокомментировал газете ВЗГЛЯД атаку дронов по центру принятия решений в столице Украины, где принимаются действительно важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Напомним, Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
Мэр Харькова Терехов: Под ударом одно из промышленных предприятий города
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.
По его словам, в городе за пять минут произошло две серии взрывов, под удар попало одно из городских промышленных предприятий, передает РИА «Новости».
Метрополитен Харькова сообщил, что движение поездов в городском метро приостановлено из-за обстрелов.
Ранее Терехов рассказал, что удар был нанесен по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах города пропали вода и свет.
Минобороны сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики Украины
ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удары также нанесены по арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Все цели были поражены.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что после утренних ударов на Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой.
Дипломат в Вене рассказал об истерике западных партнеров из-за успехов России
Западные партнеры в Вене впадают в истерику, если Россия демонстрирует военные, дипломатические или экономические успехи в текущих условиях, рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, на заседании в Вене начинается истерика, если ситуация на поле боя продвигается вперед, у России появляется преимущество. Доходит даже до личных оскорблений, но никакой аргументации.
«То есть успехи наших действий на всех фронтах – военном, политическом, дипломатическом, экономическом – здесь приводят [западных партнеров] в ярость», – передает ТАСС слова дипломата, сказанные в интервью каналу «Россия-24».
Он добавил, что российская сторона истерику партнеров воспринимает спокойно.
В шести областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киеве и в шести областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины, сообщают украинские СМИ и ряд глав регионов.
Как сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, воздушная тревога объявлена по всей территории региона, передает ТАСС.
Такие же объявления сделали глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин и Киевская горадминистрация.
В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в северной части города.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. Напомним, Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.
Стало известно о воздушной тревоге по всей Украине
«Страна.ua»: Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщает местное издание «Страна.ua».
Как сообщает «Страна.ua», воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Сигналы воздушной тревоги звучат в Киеве, Черкасской, Черниговской, Черновицкой, Ровненской, Полтавской, Одесской областях. Власти Кривого Рога сообщили о взрыве в северной части города.
Во вторник утром взрывы прозвучали в пригороде Днепра. Два объекта энергоинфраструктуры получили серьезные повреждения.
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Суровикин не исключил принятие непростых решений в ходе СВО
В ходе проведения специальной военной операции Россия будет действовать осознанно и своевременно, но при это не исключая возможности принятия непростых решений, заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.
«Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – заявил Суровикин, передает ТАСС.
Также он подчеркнул, что Россия будет исходить из необходимости максимально сохранить жизни мирных граждан и солдат.
Ранее Суровикин назвал ситуацию в зоне проведения спецоперации напряженной.
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В офисе Зеленского сообщили о «прилете» в Житомире
В офисе Зеленского сообщили о попаданиях в объект инфраструктуры в Житомире
Зафиксированы два прилета в объект энергообеспечения в Житомире на Украине, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
По его словам, по предварительным данным есть «два прилета» в объект энергообеспечения в Житомире, работает ГСЧС, передает РИА «Новости».
Как утверждают украинские СМИ, в городе пропал свет.
Ранее три попадания произошли в объект энергообеспечения на левом берегу Киева.
До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.
Во вторник утром украинские СМИ и ряд глав регионов сообщали, что объявлена воздушная тревога в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины.
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