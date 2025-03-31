МЧС России установило местонахождение выжившего под завалами в Мьянме

Tекст: Валерия Городецкая

Замначальника поисково-спасательной службы отряда Игорь Акмаев сообщил журналистам, что кинологические расчеты обнаружили человека, подав специальный знак, передает ТАСС.

«В ходе обследования завала кинологическими расчетами поисковые собаки показали наличие под руинами живого человека, подав специальный знак. Сейчас ведутся спасательные работы, которые могут занять несколько часов», – сказал Акмаев.

Напомним, МЧС России приступило к разведке в Мандалае после землетрясения, разрушившего множество зданий.

Ранее сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов женщину, пролежавшую под грудами бетона более двух суток. Сообщалось, что число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тыс. человек.