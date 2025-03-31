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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    2 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Индейцы не видят испанских кораблей

    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    7 комментариев
    31 марта 2025, 15:29 • Новости дня

    МЧС России установило местонахождение выжившего под завалами в Мьянме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спасатели отряда «Центроспас» МЧС России установили возможное местонахождение живого человека под завалами в Мандалае в Мьянме.

    Замначальника поисково-спасательной службы отряда Игорь Акмаев сообщил журналистам, что кинологические расчеты обнаружили человека, подав специальный знак, передает ТАСС.

    «В ходе обследования завала кинологическими расчетами поисковые собаки показали наличие под руинами живого человека, подав специальный знак. Сейчас ведутся спасательные работы, которые могут занять несколько часов», – сказал Акмаев.

    Напомним, МЧС России приступило к разведке в Мандалае после землетрясения, разрушившего множество зданий.

    Ранее сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов женщину, пролежавшую под грудами бетона более двух суток. Сообщалось, что число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тыс. человек.

    30 марта 2025, 11:35 • Новости дня
    Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек
    Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек
    @ Carola Frentzen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта, погибло более 1,7 тыс. человек, 3,4 тыс. человек получили травмы, около 300 числятся пропавшими без вести.

    Как сообщает ТАСС, Центральное телевидение Китая, ссылаясь на Государственный административный совет Мьянмы, передало, что число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек. Землетрясение произошло 28 марта, его магнитуда составила 8,2 по данным таиландского метеодепартамента.

    Кроме того, было сообщено о 3,4 тыс. пострадавших, получивших различные травмы. Также около 300 человек числятся пропавшими без вести. Поиски продолжаются, власти Мьянмы принимают меры для оказания помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские медики вылетели в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, белорусские спасатели также направились в регион для поддержки местных служб, а МЧС России направило в зону бедствия аэромобильный госпиталь; число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тыс. человек.

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    29 марта 2025, 08:46 • Новости дня
    Жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1 тыс. человек

    MRTV: Жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1 тыс. человек

    Tекст: Александра Юдина

    Землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме привело к гибели более 1 тыс. человек и повреждению множества зданий, сообщает канал MRTV.

    В результате мощного землетрясения в Мьянме погибло более 1 тыс. человек, пострадали около 2,3 тыс. человек, а также еще 30 числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.

    Спасательные службы и волонтеры мобилизованы для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мьянме после мощного землетрясения, магнитуда которого достигала 8,2, зарегистрировали 12 афтершоков, они могут продолжаться несколько недель.

    Российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Российские туристы не пострадали при землетрясении в Таиланде.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    28 марта 2025, 22:39 • Новости дня
    Российские спасатели вылетели в Мьянму после землетрясения

    МЧС отправило два самолета с 120 спасателями для помощи в Мьянме

    Tекст: Вера Басилая

    Российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщило МЧС России.

    Министерство по чрезвычайным ситуациям России направило в Мьянму два самолета со спасателями. Данное решение было принято по указанию президента Владимира Путина и поручению главы МЧС, передает РИА «Новости».

    В составе сводного отряда, который вылетел из аэропорта Жуковский, находятся 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Группировка также включает кинологические расчеты, врачей-анестезиологов и психологов.

    В заявлении МЧС подчеркивается, что российские спасатели обладают значительным опытом в ликвидации последствий стихийных бедствий, включая разрушительные землетрясения, и готовы к выполнению поисково-спасательных работ в сложных условиях. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших в завалах.

    Ранее в Мьянме после мощного землетрясения магнитудой 8,2 зарегистрировали 12 афтершоков, которые могут продолжаться несколько недель.

    Делегация Министерства обороны России, находящаяся в столице Мьянмы Нейпьидо, не пострадала во время землетрясения.

    Российские туристы также не пострадали при землетрясении в Таиланде.

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    28 марта 2025, 18:02 • Новости дня
    Туристы в Бангкоке продолжили плавать в бассейне при землетрясении

    Tекст: Вера Басилая

    Во время землетрясения в Бангкоке туристы не покинули бассейн на крыше высотки, несмотря на ощутимые толчки и расплескивание воды.

    Во время землетрясения, которое произошло в Бангкоке, туристы, находившиеся в бассейне на крыше высотки, не покинули его, несмотря на ощутимые толчки, сообщает канал «360».

    Видео с отдыхающими людьми быстро распространилось в социальных сетях, вызвав интерес пользователей.

    На кадрах видно, как из бассейна из-за сильных толчков начала расплескиваться вода. Однако это не испугало некоторых отдыхающих, и они продолжили плавать, игнорируя очевидную опасность.

    Ранее в Бангкоке начали эвакуировать жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое достигло магнитуды 7,3 и произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури.

    В Мьянме после мощного землетрясения, магнитуда которого достигала 8,2, зарегистрировано 12 афтершоков, которые могут продолжаться несколько недель.

    В Таиланде объявили режим чрезвычайного положения из-за землетрясения в Мьянме. Затем в Мьянме случилось повторное землетрясение магнитудой 6,4.

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    30 марта 2025, 00:51 • Новости дня
    Белорусские спасатели вылетели в Мьянму для помощи после землетрясения

    Первые 33 спасателя из Белоруссии направились в Мьянму после землетрясения

    Tекст: Денис Тельманов

    Более тридцати спасателей из Белоруссии прибыли в Мьянму для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения магнитудой 7,7, в ближайшее время ожидается прибытие второй группы.

    Более тридцати белорусских спасателей отправились в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости. Первая группа, включающая 33 человека, два кинологических расчета и две единицы техники, вылетела с аэродрома «Мачулищи» и через Новосибирск направилась в столицу Мьянмы. В ближайшее время планируется отправка второй группы и гуманитарной помощи.

    Глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский отметил, что спасатели имеют опыт работы в условиях землетрясения, как это было в Турции в начале 2023 года. Он подчеркнул важность взаимодействия с международными организациями, что позволит более эффективно выполнять задачи по спасению и поиску пострадавших.

    По прибытии в Мьянму белорусские специалисты развернут автономный лагерь и приступят к работам. Под эгидой международной консультативной группы ООН будет функционировать координационный штаб, который определит задачи и участки для белорусских спасателей. Ожидается, что вторая группа спасателей прибудет в начале следующей недели, ориентировочно в понедельник или вторник.

    Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, его толчки ощущались в пяти соседних странах. В результате этого катаклизма число погибших возросло до 1644 человек, еще 3408 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС России приступило к круглосуточной работе в районе землетрясения в Мандалае, Мьянма, с использованием аэромобильного госпиталя и привлечением дополнительных спасателей и медиков.

    По последним данным, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, более 3,4 тыс. пострадали, 139 числятся пропавшими без вести. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф направилась в Мьянму для оказания помощи пострадавшим вследствие разрушительного землетрясения, выполняя поручение президента России.

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    28 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с жертвами в Мьянме и Таиланде

    Патриарх Кирилл выразил соболезнования королю Таиланда и премьеру Мьянмы после землетрясения

    Tекст: Денис Тельманов

    Патриарх Кирилл выразил соболезнования лидерам Мьянмы и Таиланда после разрушительного землетрясения, которое привело к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям в этих странах.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, которое произошло в Мьянме и Таиланде, передает ТАСС.

    В письме премьер-министру Мьянмы патриарх отметил, что с глубокой скорбью узнал о катаклизме, приведшем к многочисленным жертвам и разрушениям инфраструктуры, и выразил искреннее сочувствие народу страны. Аналогичные соболезнования были направлены и королю Таиланда.

    Землетрясение случилось 28 марта на территории Мьянмы, его магнитуда, по различным данным, составила от 7,7 до 7,9, а затем последовал повторный толчок магнитудой 6,4. Серьезно пострадали также Таиланд, Китай и Вьетнам.

    В Мьянме погибло более 140 человек, разрушены жилые здания и инфраструктура. В Таиланде обрушение строящегося здания в Бангкоке унесло жизни восьми человек, более 110 числятся пропавшими без вести.

    Президент России Владимир Путин также направил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну. Землетрясение стало причиной гибели и страданий множества людей, а также нанесло значительный ущерб экономике и инфраструктуре региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общее число жертв землетрясения в Мьянме достигло 144 человек, сообщило агентство Киодо.

    Сведений о пострадавших российских гражданах при землетрясении в Таиланде не поступало, как сообщило российское посольство.

    Российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщило МЧС России.

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    29 марта 2025, 06:50 • Новости дня
    В Таиланде зафиксировали 77 афтершоков после землетрясения в Мьянме

    Метеорологический департамент Таиланда зафиксировал 77 афтершоков после землетрясения

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощное землетрясение в Мьянме вызвало 77 афтершоков на территории Таиланда, которые были зафиксированы метеорологическим департаментом страны и практически не ощущались жителями.

    Метеорологический департамент Таиланда, передает ТАСС, зарегистрировал 77 афтершоков после землетрясения, произошедшего в районе разлома Сагайн в Мьянме. Об этом говорится в заявлении ведомства, в котором уточняется, что слабые подземные толчки на территории Таиланда были зафиксированы к 06:00 субботы по местному времени.

    По словам представителей департамента, афтершоки практически не ощущались в населенных районах Таиланда. Однако землетрясение магнитудой 8,2, произошедшее 28 марта, привело к значительным разрушениям в Мьянме, где погибло 144 человека.

    Толчки также ощущались в соседних странах, включая Китай и Вьетнам. В результате стихии в Бангкоке погибло не менее 10 человек, а более 100 числятся пропавшими без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. В Мьянме после мощного землетрясения магнитудой 8,2 зарегистрировано 12 афтершоков, которые могут продолжаться несколько недель. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим чрезвычайного положения в Бангкоке после землетрясения в Мьянме, которое ощущалось в нескольких провинциях Таиланда.

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    30 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Британия пообещала выделить на помощь Мьянме 10 млн фунтов

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Британии объявило о выделении 10 млн фунтов стерлингов для оказания гуманитарной помощи жителям Мьянмы, пострадавшим от землетрясения магнитудой 8,2, в результате которого погибли более 1,6 тыс. человек.

    Великобритания выделит до 10 млн фунтов стерлингов на ликвидацию последствий землетрясения в Мьянме, передает ТАСС.

    Эти средства будут направлены на гуманитарную помощь жителям наиболее пострадавших районов. Замглавы Форин оффиса баронесса Дженнифер Чапман заявила, что «наши партнеры на местах, получающие финансирование от Соединенного Королевства, уже мобилизуют ресурсы для оказания гуманитарной помощи, а выделяемый финансовый пакет в размере 10 млн фунтов будет способствовать этим усилиям».

    Землетрясение, магнитуда которого составила 8,2, произошло 28 марта. По данным таиландского метеодепартамента, число жертв превысило 1,6 тыс. человек. Эпицентр находился в Мьянме, однако толчки также ощущались в соседних Таиланде, Китае и Вьетнаме.

    Финансовая поддержка Британии станет значительным вкладом в усилия по восстановлению и оказанию помощи пострадавшим районам. Великобритания планирует распределить средства через партнерские организации, уже работающие в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мьянму для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения магнитудой 7,7 прибыли более тридцати спасателей из Белоруссии, а также ожидается прибытие второй группы спасателей из Белоруссии.

    МЧС России приступило к круглосуточной работе в районе землетрясения в Мандалае с использованием аэромобильного госпиталя и привлечением дополнительных спасателей и медиков.

    По последним данным, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, более 3,4 тыс. пострадали, 139 числятся пропавшими без вести.

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    28 марта 2025, 16:20 • Новости дня
    В шахте лифта в Бангкоке после землетрясения заблокированы люди

    В Бангкоке люди оказались заблокированы в шахте лифта после землетрясения

    Tекст: Вера Басилая

    В результате землетрясения в Бангкоке 20 человек оказались заблокированы в шахте лифта, когда здание обрушилось, сообщает газета The New York Times.

    В Бангкоке произошло сильное землетрясение, которое привело к обрушению одного из зданий. В результате этого инцидента двадцать человек оказались заблокированы в шахте лифта, передает ТАСС,

    Газета The New York Times со ссылкой на местные власти сообщает, что пока неизвестно, живы ли эти люди. Спасательные службы уже работают на месте происшествия.

    В Мьянме после мощного землетрясения магнитудой 8,2 зарегистрировано 12 афтершоков, которые могут продолжаться несколько недель.

    В Таиланде объявили режим чрезвычайного положения из-за землетрясения в Мьянме. Ранее в Бангкоке начали эвакуацию жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3. Затем в Мьянме случилось повторное землетрясение магнитудой 6,4.

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    29 марта 2025, 17:09 • Новости дня
    Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тыс. человек

    В Мьянме число жертв землетрясения достигло 1644 человек

    Tекст: Мария Иванова

    По последним данным, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, более 3,4 тыс. пострадали, 139 числятся пропавшими без вести.

    Как сообщает Синьхуа, число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме достигло 1644 человек. По данным государственного административного совета, более 3,4 тыс. человек получили ранения. Помимо этого, в результате бедствия 139 человек числятся пропавшими без вести.

    Землетрясение нанесло серьезный ущерб множеству населенных пунктов страны, вызвав разрушения зданий и инфраструктуры. Спасательные операции продолжаются, а власти страны призывают международное сообщество оказать гуманитарную помощь.

    Местные власти предупреждают о возможных повторных толчках и просят жителей проявить особую осторожность. Спасательные службы работают в усиленном режиме, чтобы найти и оказать помощь оставшимся под завалами людям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме погибли более 1 тыс. человек.

    На следующий день после этого землетрясения в столице Нейпьидо произошло новое землетрясение магнитудой 5,1.

    Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф направилась в Мьянму для оказания помощи пострадавшим.

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    29 марта 2025, 17:36 • Новости дня
    МЧС России направило аэромобильный госпиталь в Мьянму

    МЧС России организовало круглосуточную спасательную операцию в Мандалае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МЧС России приступило к круглосуточной работе в районе землетрясения в Мандалае, Мьянма, с использованием аэромобильного госпиталя и привлечением дополнительных спасателей и медиков, сообщил руководитель сводного отряда министерства Сергей Воронцов.

    По его словам, МЧС России развертывает масштабную операцию по спасению в Мьянме после разрушительного землетрясения, сообщает ТАСС. Воронцов сообщил, что спасательные работы будут вестись круглосуточно и в три смены. Спасатели МЧС сосредоточат свои усилия в наиболее пострадавшем районе – Мандалае.

    Кроме того, МЧС направило в Мьянму третий самолет Ил-76 из аэропорта Жуковский. На борту находится аэромобильный госпиталь, а также медики и все необходимое медицинское оборудование. Это поспособствует оказанию качественной медицинской помощи пострадавшим в зоне бедствия.

    Спецборт также доставит дополнительную группу из 50 российских спасателей и медиков в зону чрезвычайной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские медики вылетели в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, а делегация Министерства обороны России, находящаяся в столице Мьянмы Нейпьидо, не пострадала во время стихийного бедствия. Также сообщалось, что число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тыс. человек.

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    29 марта 2025, 13:12 • Новости дня
    Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мьянме

    Tекст: Мария Иванова

    На следующий день после землетрясения магнитудой 8,2, которое унесло жизни более 1 тыс. человек и причинило травмы около 2,3 тыс. пострадавшим на территории Мьянмы, в столице Нейпьидо произошло новое землетрясение магнитудой 5,1.

    На территории Мьянмы 28 марта произошло землетрясение, сообщает ТАСС.

    По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда последнего толчка составила 5,1. Эпицентр находился в 19 км к юго-западу от столицы страны, города Нейпьидо, где проживают около 925 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о новых пострадавших и разрушениях не поступало.

    Накануне мощное землетрясение магнитудой 8,2 ударило по Мьянме. По данным таиландского метеодепартамента, в результате этого события число жертв превысило 1 тыс. человек, а около 2,3 тыс. человек получили травмы. В результате удара стихии также были повреждены районы в Таиланде, а толчки ощущались в Китае и Вьетнаме.

    В частности, в городе Мандалай, втором по величине городе Мьянмы, произошло обрушение 12-этажного жилого дома. Под завалами, по данным представителя Международного комитета Красного Креста, могут находиться более 90 человек. Спасательные работы продолжаются. Спасатели ведут разбор завалов в надежде найти выживших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме привело к гибели более 1 тыс. человек. Российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

    Мощное землетрясение в Мьянме вызвало 77 афтершоков на территории Таиланда, которые были зафиксированы метеорологическим департаментом страны и практически не ощущались жителями.

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    30 марта 2025, 08:59 • Новости дня
    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

    В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 без риска цунами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В индонезийской провинции Ачех зафиксировали землетрясение, эпицентр которого находился на суше на глубине 10 километров, а вероятность цунами отсутствует.

    Как сообщает РИА «Новости», землетрясение магнитудой 5,4 произошло в индонезийской провинции Ачех. Сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии зафиксировало сейсмическую активность на глубине 10 километров под землей. Время события – 09.58 по западно-индонезийскому времени или 5.58 по московскому времени.

    По данным агентства, эпицентр землетрясения находился на суше, и вероятность возникновения цунами отсутствует. Информации о жертвах или материальном ущербе не приводится. На данный момент нет сведений о разрушениях и пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские медики вылетели в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, белорусские спасатели также отправились в Мьянму с аналогичной миссией, а МЧС России направило аэромобильный госпиталь для поддержки местного населения.

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    28 марта 2025, 21:42 • Новости дня
    Число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 10 человек

    Число погибших при землетрясении в Бангкоке выросло до 10 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось до 10 человек, сообщили местные телеканалы.

    Министр внутренних дел страны Анутхин Чанвиракун заявил, что спасательная операция продолжится до ночи, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

    Также сообщается, что в результате стихийного бедствия 16 человек пострадали, 101 пропал без вести.

    Ранее сообщалось, что во время землетрясения в Бангкоке туристы не покинули бассейн на крыше высотки, несмотря на ощутимые толчки и расплескивание воды.

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    29 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Российские туристы застряли в Мьянме из-за закрытия аэропортов

    Российские туристы не смогли покинуть Мьянму после землетрясения из-за закрытия аэропортов

    Tекст: Мария Иванова

    После мощного землетрясения в Мьянме с магнитудой 8,2, которое унесло жизни более 1,6 тыс. человек и повредило инфраструктуру, российские туристы застряли в Мандалае из-за закрытия аэропорта и проблем с транспортом.

    Российские туристы оказались в затруднительном положении в Мандалае, передает ТАСС. Аэропорт города закрылся после землетрясения, в результате которого некоторые районы лишились электричества и интернета.

    Очевидец Равиль Насретдинов рассказал, что местные жители вынуждены ночевать на улицах из-за страха оставаться в домах.

    Насретдинов также сообщил, что в Мандалае ощущались повторные толчки, а уехать из города временно невозможно. Хотя теоретически доступен автобус до Янгона, длительность пути более 12 часов делает его недоступным для срочных выездов. Туристы не успели на свой автобус, и следующий рейс пока не назначен.

    По его словам, в городе организован временный лагерь для местных жителей. Электричество подается нерегулярно, а интернет остается слабым. Несмотря на это, паники среди населения нет, люди приспособились к новым условиям.

    Землетрясение произошло 28 марта, его магнитуда составила 8,2. Оно затронуло также Таиланд, Китай и Вьетнам. В результате бедствия число жертв превысило 1,6 тыс. человек, а многие объекты инфраструктуры, включая ЛЭП и нефтепроводы, были повреждены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по последним данным, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, более 3,4 тыс. пострадали, а 139 числятся пропавшими без вести.

    На следующий день после землетрясения магнитудой 8,2, произошло  новое землетрясение магнитудой 5,1.

    МЧС России приступило к круглосуточной работе в районе землетрясения в Мандалае с использованием аэромобильного госпиталя и привлечением дополнительных спасателей и медиков.

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