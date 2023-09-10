Батальон Ильи Муромца нацелен освободить его мощи в Киеве

Мне хотелось бы рассказать сегодня о моем подразделении, чья история сколь недолга (относительно мерок истории), столь и наполнена событиями, сколь пропитана героизмом, столь и типична для донбасского воинства.

1031-й стрелковый батальон, как и другие подразделения мобилизационного резерва ДНР, появился на свет одновременно с началом СВО и даже чуть раньше ее официального начала. Перед бойцами и командирами подразделения ставилась задача защиты родной земли от агрессии киевского режима, очищение Донбасса от врага и выполнение других военно-политических задач, поставленных президентом России. Многие из личного состава имели опыт срочной военной службы, немало было тех, кто прошел через ополчение в 2014-м и последующих годах. И все же для очень многих СВО стала боевым крещением и первой страницей послужного списка.

В первые дни спецоперации подразделение прибыло в населенный пункт Петровское, а затем было передислоцировано в населенный пункт Николаевка для организации его обороны. В эти же первые дни случились и первые потери.

27 февраля батальон приступает к боевой задаче по обороне населенного пункта Новоигнатовка, одновременно прикрывая фланг группировки, идущей на штурм населенных пунктов Волноваха и Новотроицкое. В ходе новоигнатовских событий бойцам батальона не раз приходилось сталкиваться с критическими ситуациями и разрешать их, невзирая на звания. Так, когда в результате украинского артобстрела произошло возгорание ящиков с боеприпасами, командный состав батальона, а конкретно майор Бейгелов (позывной Бек) и подполковник Сидоров (позывной Сэм), вместе с рядовым Авраменко лично выносили эти ящики в безопасное место.

После выполнения задач в Новоигнатовке 6 марта батальон был передислоцирован в район населенного пункта Бугас для усиления действовавшей там группировки. Еще через два дня подполковник Сидоров создал штурмовую группу добровольцев, которой предстояло принять свой первый бой при освобождении Волновахи.

Всего этих боев во время зачистки было немало. По ходу дела на своем пути приходилось решать и другие непростые задачи, например, разминирование заминированных врагом участков.

В середине марта батальон осуществлял оборону Волновахи, с целью недопущения вражеских контратак. За неполный месяц батальон добился немалых успехов. Но главное было впереди.

20 марта подразделение было переброшено в Мариуполь, где ему предстояло принять участие в самом тяжелом и страшном городском сражении русской армии после Великой Отечественной, затмевающем даже новогодний штурм Грозного в первую чеченскую.

Освобождение Мариуполя от украинских боевиков, в котором батальон принимал участие на протяжении почти месяца, стало самой славной и одновременно самой непростой страницей истории подразделения; на этот период пришлись наибольшие потери.

После этого командованием была поставлена на первый взгляд более легкая, но на самом деле тоже весьма ответственная и важная задача – несение боевой вахты в населенном пункте Любимовка, что в Запорожье. 1031-й батальон сыграл свою роль в том, что этот регион пусть пока не полностью, но освободился от украинской оккупации и вошел в состав России.

С конца весны – начала лета подразделение выполняет свои боевые задачи на одном из самых стратегически важных и во всех смыслах громких направлений Донецкого фронта – Марьинском. Бойцы 1031-го батальона показывают высокий уровень боевой подготовки, доблести, о чем обязательно будет упомянуто когда-нибудь в общей истории СВО и на ее страницах, посвященных Марьинской эпопее.

За время спецоперации летальные потери батальона составили более полусотни человек. Это настоящие герои, каждый достоин отдельного рассказа. Оставшиеся в строю бойцы чтят их память и выполняют свои миссии в том числе и ради этой памяти. Теперь под именем, номером и в новом статусе.

Сначала это был 283-й отдельный стрелковый батальон, затем он вошел в состав одного из донбасских стрелковых полков ВС РФ. В ряды подразделения полгода с лишним назад влилось подкрепление из мобилизованных сибиряков и уральцев. Тертые ветераны и новички быстро стали одним целым. И те, и другие сражаются за свой родной дом и дом товарищей, за Донбасс и Россию в целом.

Батальон носит неофициальное, но от этого не менее почетное имя великого русского святого и воина – Ильи Муромца. Бойцы говорят, что теперь есть дополнительный повод дойти до Киева и освободить из лап неонацистов мощи святого покровителя батальона, которые покоятся в терзаемой Киево-Печерской лавре.

Батальону помогают добрые русские люди, так или иначе связанные с именем и памятью Илии Муромского, в первую очередь клир и прихожане одноименного храма в Краснодаре. Как и все наше пробудившееся общество, помогающее фронту, шлют все что могут: от носков и закруток до бронежилетов и «птичек». Специально для подразделения была написана красивейшая икона Илии. Она вместе с другими образами святых стоит в пункте временной дислокации рядом с доской, на которой помещены фотографии павших воинов батальона. Люди, включая гостей батальона, подходят, крестятся, молятся, вспоминают тех, кто ушел, и просят даровать сил для победы тем, кто сейчас за нее бьется.

Что еще сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство. Ребята читают и бережно хранят детские письма со всех уголков страны, тепло привечают кошек и собак – и в казарме, и на позициях. Собирающейся рожать кошке бережно готовят коробку с одеялами, затем помогают выкармливать и выхаживать потомство. Заползала как-то черепаха, залетал подраненный галчонок, удивительно похожий на своего мультипликационного собрата из Простоквашино. Подкормился, подлечился и полетел дальше по своим птичьим делам.

Как и в любом другом месте фронта, на досуге ребята мечтают о возвращении к семьям. Не на редкий денек «увольнительного» и даже не на две недели отпуска, с выходом в который, увы, немало проблем. На постоянной основе. Но для этого надо победить. Иначе возвращаться не с чем. Домой надо нести прочный победный мир, а не продолжающие лететь вслед снаряды.