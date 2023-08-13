Для «атаки Зеленского на военкомов» есть четыре причины

  • ВС России уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Эксперт рассказал об особенности переделенных украинцами советских ракет С-200
    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
    Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Белла Ко
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    Полиция запретила передавать еду запертым в Киево-Печерской лавре людям
    В США заявили о массовом побеге иностранных наемников с Украины
    Появилось видео момента падения Су-30 в Калининградской области
    Врач назвала повышающие либидо грибы
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    13 комментариев
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    32 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    26 комментариев
    Новости
    10:30Эксперты: Восстановление новых регионов России будет стимулировать развитие всей страны

    Положение дел в строительной отрасли напрямую определяет ситуацию в экономике в целом, России нужно возрождать экономический потенциал новых территорий, строить заводы, фабрики и жилье, сказали газете ВЗГЛЯД в Госдуме и Совете Федерации. В это воскресенье в России отмечается День строителя.

    10:29Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

    Президент России Владимир Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником, назвав строительную отрасль в России локомотивом национальной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    10:25В Пскове стартовал музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

    Псков стал первым из городов-участников масштабного музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». Фестиваль проходил под открытым небом на площадке Финского парка. Для взрослых и детей выступали успешные спортсмены, известные поэты и музыканты, среди которых группы «ПилОт», «АнимациЯ», «Собор».

    10:18Вандал пытался разбить икону в храме Киево-Печерской лавры

    Икона Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры пострадала от рук вандала, пытавшегося разбить ее камнем, сообщили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    09:57Rheinmetall пообещал Украине новые разведывательные БПЛА

    Германский оборонный концерн Rheinmetall до конца текущего года поставит Украине беспилотный комплекс Luna NG для ведения воздушной разведки, новые БПЛА также способны обеспечивать работу сети LTE, перехватывать или глушить связь, сообщила газета Bild со ссылкой на собственную информацию.

    09:46Москвичам пообещали дождь и до 23 градусов в воскресенье

    Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    09:36ВС России уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном

    Соединения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, три 120-мм. миномета вместе с расчетами и потопили в Днепре лодку с 5 боевиками, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    09:18Китай запустил спутник для мониторинга стихийных бедствий

    Китай запустил спутник для мониторинга стихийных бедствий L-SAR4 01 при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-3B, он стал первым в мире высокоорбитальным радиолокационным спутником с синтезированной апертурой (SAR), сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

    08:52В результате взрыва дома в американском Питтсбурге погибли четыре человека

    Четыре человека погибли в результате взрыва жилого дома в пригороде Питтсбурга (штат Пенсильвания), сообщил телеканал ABC.

    08:44Шестой энергоблок ЗАЭС перевели в режим «горячего останова»

    Реакторная установка шестого энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС) переведена в состояние «горячий останов», сообщили на станции.

    08:26В Уссурийске отметили снижение уровня воды

    Снижение общего уровня воды отмечается в приморском Уссурийске, пострадавшем от паводка, сообщила городская администрация.

    08:10На зеленой ветке метро Москвы увеличили интервалы движения

    Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщили в столичном департаменте транспорта.

    07:56Во Франции заявили о «новом нефтяном джекпоте» России

    В июле российская нефть продавалась по цене, которая оказалась выше установленного G7 лимита, указал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

    07:44Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в истории США более чем за век

    В результате лесных пожаров на Гавайях погибли 89 человек, число погибших будет расти, заявил губернатор Гавайев Джош Грин.

    07:29Российские штурмовые группы захватили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

    На Купянском направлении штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами и тремя наблюдательными постами вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    13 августа 2023, 10:28

    Для «атаки Зеленского на военкомов» есть четыре причины

    Для «атаки Зеленского на военкомов» есть четыре причины
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Василий Стоякин

    Неужели украинцев перестанут хватать прямо на улицах, чтобы поставить под ружье, а сотрудники военкоматов перестанут брать взятки за уклонение от мобилизации? Зеленский начал показательную «борьбу с коррупцией», уволив всех военкомов Украины. И для этого у него совсем другие причины, чем борьба с коррупцией как таковая.

    На заседании ставки украинского верховного главнокомандования 11 августа президент Владимир Зеленский заявил о необходимости заменить всех областных военкомов в стране на боевых офицеров. Предпринятые украинским высшим руководством шаги выглядят несколько экстравагантными… Что же их подтолкнуло к таким действиям?

    Вообще коррупционный скандал в украинском военном ведомстве (а речь идет именно о коррупционном скандале) начался еще в апреле. Тогда украинские СМИ начали писать о вилле в Испании и элитном внедорожнике одесского военного комиссара Евгения Борисова.

    Борисов – не просто так военком, а военком с большим опытом, отец высокопоставленного сотрудника областного управления СБУ, участник т.н. АТО (сейчас некоторые СМИ в этом сомневаются и уверяют, что на фронте он не был) и друг командующего Сухопутными войсками генерала Александра Сырского (подружились они именно в АТО). Вероятно, именно поэтому дело двигалось так медленно, несмотря на общественные резонанс на фоне повальной мобилизации, когда людей просто хватают на улицах.

    В конечном итоге Борисова все же арестовали (причем история была трагикомичной – он смог бежать за границу при помощи сотрудников СБУ, но зачем-то приехал в Киев). На фоне этого скандала началась тотальная проверка военкоматов антикоррупционными органами. Итоги ее были прискорбными – было возбуждено 112 уголовных дел, несколько военкомов было смещено…

    В общем, Зеленский внезапно понял, что система, от которой зависит комплектация ВСУ «пушечным мясом», прогнила настолько, что чем доводить процесс до логического завершения, лучше уж отправить в отставку вообще всех. Решение, конечно, не слишком правовое, но кадровые решения в военное время всегда носят характер чрезвычайный.


    Одновременно активизировались слухи об отставке министра обороны Алексея Резникова. По идее, отставка должна быть почетной – экс-министра должны отправить послом к хозяевам в Лондон.

    Однако именно сейчас в Министерстве обороны Украины тоже разгорелся коррупционный скандал. На проблемы с коррупцией в МО намекают и кандидатуры возможных преемников – министра инфраструктуры Кубракова главы минпрома Камышина. Эти люди знакомы с системой и знают, где можно украсть – в отличие юриста по профессии и клоуна по призванию Резникова. Впрочем, валить на него коррупцию скорее всего не будут – Резников слишком заслуженный член команды Зеленского, чтобы его просто так сдать.

    В чем же причина такой активности Зеленского? Ну, очевидно, не в том, что воровство стало вдруг совсем уж из рук вон. Большинство дел растут из 2022 года и даже из более ранних периодов. Очевидно, дело не в коррупции самой по себе, а в том, что Зеленскому именно сейчас потребовалось продемонстрировать эффективную борьбу с ней.

    Зачем? Причин может быть несколько.

    Во-первых, США требуют доказательств того, что американская военная помощь используется эффективно. Т.е. вообще-то это американцы требуют доказательств у своего же правительства. Мы же понимаем, что украинское минобороны доворовывает то, что случайно не было распилено на Западе – там-то выше если не уровень коррупции, то уж точно объем похищенных средств.

    Но совершенно очевидно, что американской администрации не хочется расставаться с честно украденными средствами. Но всегда можно свалить собственную вороватость на украинцев!

    Во-вторых, украинское наступление затормозилось в самом начале. Уже введены в бой бригады второго эшелона, которые должны были, по идее, развивать успех, а не прорывать оборону. Возникает закономерный вопрос – кто виноват?

    Виноваты, разумеется, те, кто планировал наступление (скорее всего – с натовскими погонами) и главком Залужный. Но их прямо бить нельзя. Ход с обвинениями в адрес Запада, который поставляет мало военной техники и оборудования, понравился Зеленскому, но не понравился Западу. Скорее всего, украинской стороне порекомендовали искать виноватых у себя. Ну понятно же, что наступление провалилось из-за взяток, которые берут военкомы!

    В-третьих, в связи с огромными потерями в ходе наступления остро встал вопрос с комплектацией. Такую версию выдвигает, например, The New York Times.

    Военкомовская коррупция оказывает деморализующее влияние на действующих и, особенно, потенциальных военнослужащих.

    Кстати, называемая американскими журналистами цифра в 150 тыс. убитых военнослужащих ВСУ выглядит фантастической – это значит, что общие потери, включая раненых, превышают полмиллиона, в то время как общая численность украинских силовых структур в прошлом году оценивалась в миллион… Если эта оценка правильна, то Украина должна находиться на грани психологического слова. Но так ли это?

    Фактического влияния на боевые действия и ход мобилизации замена военкомов иметь не будет. Источники газеты ВЗГЛЯД на Украине уверены, что число людей, которые избежали мобилизации благодаря сделкам с военкоматами, сравнительно невелико – измеряется тысячами или десятками тысяч. Пограничники провели за взятки за границу на порядок больше людей, но за них пока что не брались.

    В-четвертых, судя по всему Зеленского поставили перед фактом необходимости провести президентские выборы в определенные конституцией Украины сроки – 31 марта 2024 года (т.е., избирательная кампания должна начаться 25 декабря), независимо от того, будет еще военное положение или нет. Вот он и начинает избирательную кампанию – с «борьбы с коррупцией».

    Главное
    Станция «Луна-25» первый раз скорректировала траекторию перелета к Луне
    Китай не пригласил глав западных стран на форум «Пояс и путь»
    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту
    Бывший разведчик США назвал «секретное оружие» России на Украине
    В Нигере назвали потери нацгвардейцев при атаке французских военных
    Умерла дочь Сергея Королева
    Директор Лады Дэнс рассказал о состоянии певицы

    Европа столкнулась с нефтяной аномалией

    Впервые за более чем тридцать лет мазут в Европе стал стоить дороже, чем сырая нефть марки Brent. Такой аномалии не было с 1990 года. Стоимость дизельного топлива и бензина тоже растет. Эти процессы опасны новым ростом инфляции, когда возможностей бороться с ней уже нет, что неотвратимо приближает реальную рецессию. Почему Европа, избавившаяся от России, терпит такие невзгоды? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаковать Крымский мост Украине помогает Запад

    В субботу Украина дважды пыталась атаковать Крымский мост управляемыми ракетами ЗРК С-200, переделанными в ударный вариант. В обоих случаях они были перехвачены российскими средствами ПВО. Для дополнительной защиты на мосту временно ставили дымовую завесу. В экспертной среде говорят, что Украина модернизировала советские ракеты с помощью западных специалистов. Какого рода внесенные изменения и как России удается перехватывать эти ракеты? Подробности

    Перейти в раздел

    Для «атаки Зеленского на военкомов» есть четыре причины

    Неужели украинцев перестанут хватать прямо на улицах, чтобы поставить под ружье, а сотрудники военкоматов перестанут брать взятки за уклонение от мобилизации? Зеленский начал показательную «борьбу с коррупцией», уволив всех военкомов Украины. И для этого у него совсем другие причины, чем борьба с коррупцией как таковая. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............