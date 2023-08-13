Для «атаки Зеленского на военкомов» есть четыре причины

Tекст: Василий Стоякин

На заседании ставки украинского верховного главнокомандования 11 августа президент Владимир Зеленский заявил о необходимости заменить всех областных военкомов в стране на боевых офицеров. Предпринятые украинским высшим руководством шаги выглядят несколько экстравагантными… Что же их подтолкнуло к таким действиям?

Вообще коррупционный скандал в украинском военном ведомстве (а речь идет именно о коррупционном скандале) начался еще в апреле. Тогда украинские СМИ начали писать о вилле в Испании и элитном внедорожнике одесского военного комиссара Евгения Борисова.

Борисов – не просто так военком, а военком с большим опытом, отец высокопоставленного сотрудника областного управления СБУ, участник т.н. АТО (сейчас некоторые СМИ в этом сомневаются и уверяют, что на фронте он не был) и друг командующего Сухопутными войсками генерала Александра Сырского (подружились они именно в АТО). Вероятно, именно поэтому дело двигалось так медленно, несмотря на общественные резонанс на фоне повальной мобилизации, когда людей просто хватают на улицах.

В конечном итоге Борисова все же арестовали (причем история была трагикомичной – он смог бежать за границу при помощи сотрудников СБУ, но зачем-то приехал в Киев). На фоне этого скандала началась тотальная проверка военкоматов антикоррупционными органами. Итоги ее были прискорбными – было возбуждено 112 уголовных дел, несколько военкомов было смещено…

В общем, Зеленский внезапно понял, что система, от которой зависит комплектация ВСУ «пушечным мясом», прогнила настолько, что чем доводить процесс до логического завершения, лучше уж отправить в отставку вообще всех. Решение, конечно, не слишком правовое, но кадровые решения в военное время всегда носят характер чрезвычайный.





Одновременно активизировались слухи об отставке министра обороны Алексея Резникова. По идее, отставка должна быть почетной – экс-министра должны отправить послом к хозяевам в Лондон.

Однако именно сейчас в Министерстве обороны Украины тоже разгорелся коррупционный скандал. На проблемы с коррупцией в МО намекают и кандидатуры возможных преемников – министра инфраструктуры Кубракова главы минпрома Камышина. Эти люди знакомы с системой и знают, где можно украсть – в отличие юриста по профессии и клоуна по призванию Резникова. Впрочем, валить на него коррупцию скорее всего не будут – Резников слишком заслуженный член команды Зеленского, чтобы его просто так сдать.

В чем же причина такой активности Зеленского? Ну, очевидно, не в том, что воровство стало вдруг совсем уж из рук вон. Большинство дел растут из 2022 года и даже из более ранних периодов. Очевидно, дело не в коррупции самой по себе, а в том, что Зеленскому именно сейчас потребовалось продемонстрировать эффективную борьбу с ней.

Зачем? Причин может быть несколько.

Во-первых, США требуют доказательств того, что американская военная помощь используется эффективно. Т.е. вообще-то это американцы требуют доказательств у своего же правительства. Мы же понимаем, что украинское минобороны доворовывает то, что случайно не было распилено на Западе – там-то выше если не уровень коррупции, то уж точно объем похищенных средств.

Но совершенно очевидно, что американской администрации не хочется расставаться с честно украденными средствами. Но всегда можно свалить собственную вороватость на украинцев!

Во-вторых, украинское наступление затормозилось в самом начале. Уже введены в бой бригады второго эшелона, которые должны были, по идее, развивать успех, а не прорывать оборону. Возникает закономерный вопрос – кто виноват?

Виноваты, разумеется, те, кто планировал наступление (скорее всего – с натовскими погонами) и главком Залужный. Но их прямо бить нельзя. Ход с обвинениями в адрес Запада, который поставляет мало военной техники и оборудования, понравился Зеленскому, но не понравился Западу. Скорее всего, украинской стороне порекомендовали искать виноватых у себя. Ну понятно же, что наступление провалилось из-за взяток, которые берут военкомы!

В-третьих, в связи с огромными потерями в ходе наступления остро встал вопрос с комплектацией. Такую версию выдвигает, например, The New York Times.

Военкомовская коррупция оказывает деморализующее влияние на действующих и, особенно, потенциальных военнослужащих.

Кстати, называемая американскими журналистами цифра в 150 тыс. убитых военнослужащих ВСУ выглядит фантастической – это значит, что общие потери, включая раненых, превышают полмиллиона, в то время как общая численность украинских силовых структур в прошлом году оценивалась в миллион… Если эта оценка правильна, то Украина должна находиться на грани психологического слова. Но так ли это?

Фактического влияния на боевые действия и ход мобилизации замена военкомов иметь не будет. Источники газеты ВЗГЛЯД на Украине уверены, что число людей, которые избежали мобилизации благодаря сделкам с военкоматами, сравнительно невелико – измеряется тысячами или десятками тысяч. Пограничники провели за взятки за границу на порядок больше людей, но за них пока что не брались.

В-четвертых, судя по всему Зеленского поставили перед фактом необходимости провести президентские выборы в определенные конституцией Украины сроки – 31 марта 2024 года (т.е., избирательная кампания должна начаться 25 декабря), независимо от того, будет еще военное положение или нет. Вот он и начинает избирательную кампанию – с «борьбы с коррупцией».