Эксперт: Отставкой военкомов Зеленский пытается удержаться на посту президента

Политолог Шеслер: Смена военкомов на Украине не изменит ситуацию с коррупцией в стране

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Коррупция настолько пустила корни на Украине, что трудно себе представить сферу деятельности, где бы ее не было. В военное время воровство больше всего проявляется именно при призыве в армию. Например, ни для кого не секрет, что местные военкомы и военные администрации подписывают разрешения на выезд с Украины по делам бизнеса, их выдано уже свыше миллиона», – отметила политолог Лариса Шеслер.

«Еще масса разрешений выдается под видом выезда на лечение. За все это, естественно, люди готовы платить, а военкомы лишь наживают себе состояние – у них есть счета за границей, а дома хранится золото», – подчеркнула она.

«Поможет ли это Зеленскому побороть коррупцию в военкоматах? Какое-то время новый состав будет опасаться брать взятки, но вскоре все войдет в привычную колею. На Украине не выполняются планы по мобилизации. Это воспринимается особенно болезненно на фоне неудачного контрнаступления ВСУ и развития российского наступления под Харьковом. Зеленский ищет способы получить больше «пушечного мяса», – сказала эксперт.

«Также не исключаю, что все эти перестановки напрямую связаны с грядущими выборами в Раду и президентской гонкой. Вашингтон требует от Зеленского проведения голосования. Ну а чтобы его не провалить, ему надо наработать себе хоть какие-то политические очки», – заключила Шеслер.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении уволить всех областных военкомов из-за «цинизма и взяточничества». Он обвинил их в госизмене и поручил назначить на их места военных, которые уже не могут отправиться на поле боя.

«Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена», – считает Зеленский.

Он сообщил о 112 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов. Злоупотребления зафиксированы в разных областях страны: Полтавской, Винницкой, Одесской, а также Киевской и Львовской. «Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой – разве что в этом разница. Цинизм везде одинаков», добавил Зеленский.

Ранее в стране были выявлены случаи коррупции во время проведения всеобщей мобилизации, которая продолжается с 24 февраля 2022 года. СНБО рекомендовал главкому ВСУ Валерию Залужному назначить руководителями областных военкоматов боевых офицеров, которые перед этим пройдут проверку Службы безопасности Украины (СБУ).