Появляется все больше свидетельств о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях. Отдельное внимание приковано к русским в Херсоне и венграм в Закарпатье. Почему командование ВСУ сделало упор именно на эти регионы и как результатами подобной мобилизации планирует воспользоваться офис Зеленского?

Украина проводит «истеричную» мобилизацию мужчин в подконтрольном ей Снигиревском районе Херсонского региона. Глава райадминистрации Юрий Барбашов отметил, что жители опасаются выходить на улицу, чтобы не попасть в подразделения, которые отсылают в самые горячие точки фронта.

Ранее о массовой мобилизации поступили данные и из Закарпатской области, где местные власти активно рекрутируют венгров. В целом на Украине де-факто анонсировали массовую мобилизацию еще в октябре, отметив, что повестки будут раздавать всем военнообязанным мужчинам в любом месте. В зимние месяцы мобилизация набрала обороты.

Причем, как отмечают эксперты, жестче всего мобилизация проводится либо в русскоязычных регионах (особенно в Харькове, Днепропетровске и Одессе), либо на территориях, которые стали российскими в результате референдумов. Таким образом, от действий ВСУ напрямую страдают простые жители с обеих сторон линии фронта.

При этом на подконтрольной ВСУ территории сотрудники военкоматов используют не только разного рода хитрости, «кося» под медиков или курьеров, но и банальное, ничем не обузданное насилие. Кроме того, на Украине все чаще задумываются над тем, чтобы начать мобилизацию граждан страны, которые уехали в Европу.

Таким образом офис Зеленского, как считают политологи, «убивает двух зайцев»: восполняет дефицит «пушечного мяса» в рядах ВСУ и уничтожает нелояльных граждан (русскоязычных украинцев, русских, венгров и других) в разного рода военных авантюрах.

«Действительно, сообщения о том, что ВСУ насильно мобилизуют население, поступают из правобережной части Херсонской области, которая подконтрольна ВСУ, но является частью России. Мне попадалось видео, где украинские силовики избивают своего же за то, что он якобы «сдал Херсон», – рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Сейчас на фронт забирают всех без разбора. Это, на мой взгляд, даже не попытка избавиться от русскоязычного населения, а истеричное желание заполнить ряды хоть кем-то. Потому что желающих воевать за киевскую власть в угоду Западу все меньше и меньше. Скоро их не будет совсем», – уверен собеседник.

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«Мобилизация в первую очередь проводится в Новороссии, в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях. Аналогичная ситуация складывается и на подконтрольной ВСУ части Донбасса. Активно привлекается СБУ, полиция. Все это делается на территориях, входящих в состав России. Людей хватают даже в момент банальной проверки документов», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«В городах, захваченных противником, где население искренне поддерживает Москву, ведется тотальный призыв. Произошла эволюция методов: от шантажа в стиле «либо идешь воевать, либо твоя семья попадает под политическое преследование» к прямым угрозам применения оружия на месте», – отмечает бывший дипломат.

«У людей просто нет возможности покинуть города. Этим и пользуются ВСУ. Тут есть четкая идеологическая задача – озлобить население российских территорий. Все понимают, что рано или поздно Украина проиграет. Но после такого массового загона на поле боя во многих семьях будут погибшие. Судя по всему, Зеленский рассчитывает на то, что люди в этих регионах отвернутся от России», – допускает Мирошник.

«Ну а в Снигиревском районе действительно проводится тотальная мобилизация, равно как и в Николаевской области. Офис Зеленского выбрал эти территории как базовые для набора людей в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

«Сегодня практически ни один мужчина призывного возраста на юге Украины не может избежать насильственного загона на призывной пункт. Там сразу же вручают повестку, заставляют пройти медкомиссию и отправляют на пункт сбора. И наибольший упор делается именно на Николаевскую и Одесскую области. Я связываю это с тем, что там проживают много мужчин, часть из них технически подкована», – добавила собеседница.

«Возможно, происходящее объясняется еще и тем, что народ там максимально избегает призыва. Мужчины не выходят из дома, прячутся на дачах. Из-за этого планы по мобилизации не выполняются. С каждым днем давление властей на местные призывные пункты усиливается, людей пытаются схватить какими-то совершенно дикими методами», – продолжила она.

Рассуждая о том, к каким последствиям приведет такая тактика украинских властей, Шеслер отметила, что она «не слишком оптимистична в этом вопросе». «Мобилизационный потенциал на Украине – около 5 млн мужчин призывного возраста. Поэтому набрать 100–300 тыс. нового пушечного мяса не составит большой проблемы. Чем хуже идет мобилизация, тем жестче власти будут себя вести», – полагает Шеслер.

«При этом мобилизация на Украине имеет свою региональную специфику. Можно говорить, что в таких городах, как Одесса, это носит максимально принудительный характер. Очень много информации об этом в Сети. Наверное, больше, чем из любого другого региона», – рассказал газете ВЗГЛЯД шеф-редактор отдела «Мир» ИА Regnum, одессит Александр Васильев.

«Созданы специальные бригады, которые на гражданском транспорте совершают рейды по городу и области, отлавливая зазевавшихся мужчин на улице. Есть примеры того, как парни переодеваются в женщин, чтобы просто выйти в магазин»,

– рассказал собеседник. «Также военные используют машины скорой помощи. Специфические мероприятия по мобилизации проходят также в Закарпатье, где проживают этнические венгры. На это даже обращает внимание венгерская пресса и местные власти», – отметил он.

«Все это позволяет делать вывод о том, что в нынешней мобилизации упор делается на максимально нелояльное население, которое власти считают гражданами второго сорта. И в первую очередь, как мы видим, это касается русскоязычного населения. Те, кто проводят мобилизацию, полагают, что, попадая на фронт, люди начнут поддерживать Украину. Но эти утверждения, мягко говоря, сомнительны», – заключил Васильев.

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