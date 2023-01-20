Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

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Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

Жесткие санкции Запада сделали Сбербанк бесстрашным Наталья Селиверстова/РИА Новости
Сбербанк возвращается в Крым и Севастополь. Здесь появятся не только банкоматы, но и офисы крупнейшего банка страны. Это сигнал Западу, что их санкции не работают, как он того хочет. Почему Сбербанк так долго ждал этого знакового выхода на полуостров и последуют ли за ним другие банки? Подробности...
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Болгария вооружила Украину втайне от болгар

Из Петкова и Василева пытаются сделать спасителей Украины Valentina Petrova/AP/ТАСС
В Болгарии громкий скандал. Выяснилось, что бывшее руководство поставляло на Украину оружие и боеприпасы по схемам, которые больше подходят для мафии. Причем происходило это втайне от болгарского народа – в силу того, что негативное мнение народа было известно заранее. За такие схемы полагается тюрьма. Но ее организаторы, наоборот, рассчитывают вернуться во власть. Они что-то знают. Подробности...
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Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

России не в первый раз приходится вести сражение с объединенной Европой Петр Ковалев/ТАСС
Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что России не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня на Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас? Подробности...
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США и Польша толкают Германию к танковой войне

Польша готова поставлять Киеву немецкие «Леопарды» без согласия Германии Filmbildfabrik/imago-images.de/Global Look Press
В Германии законодатели и канцлер любыми силами пытаются оттянуть момент поставок Украине тяжелых танков «Леопард», чего добивается Варшава, а главное – Вашингтон. Правда, Байден, который взял на себя роль главного по уговорам Шольца, столь же упорен в нежелании передавать Киеву «Абрамсы». Появятся ли в итоге на полях Украины танки с немецким крестом? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польша может стать полигоном для отработки мобилизации граждан Украины за границей. А полученный опыт могут распространить на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев. Подробности...

У бывших колоний свое мнение о Второй мировой войне

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если мы ставим себе задачу построения нового многополярного мира, если мы видим Индию и Иран своими стратегическими союзниками, а арабский и латиноамериканский миры – дружественными партнерами, то наши представления о Второй мировой должны будут войти в тесный контакт с представлениями, которыми живут эти страны. Подробности...
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Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Объявить экономическую войну США, не закончив войну на Украине и не найдя общего языка с Россией – хотя бы на технико-экономическом уровне, – для Европы невозможно. Подробности...
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Когда сербы признают новые границы РФ

Гибель главы МВД Украины в Броварах

Новая эмиграция хуже «старой»

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		20 января 2023, 11:02

    Президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что ситуация на Украине в ближайшее время может стать критичной. Польский президент подчеркнул, что российская армия, которая до сих пор не ослабла, готовится к новому наступлению. Поэтому, по его словам, «через несколько месяцев или недель наступит решающий момент» и станет понятно, «выживет ли Украина».

    Ну а решающий момент предполагает экстраординарные меры. Дуда в Давосе ограничился уже набившим оскомину призывом передать Киеву побольше танков, однако в Варшаве звучат и более креативные предложения. Одно из них на днях озвучил бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скшипчак.

    Генерал давно заработал себе имидж человека, на устах которого то, что на уме у польских властей – по крайней мере, их радикальной части. Так, в марте 2022 года он заявил, что Калининградская область находится под «российской оккупацией» и что Польша должна «заявить на нее права». А в апреле минувшего года генерал публично обвинил в разглашении военной тайны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, когда тот сообщил, что «сейчас мы обучаем украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании – бронетехники».

    Теперь же генерал Скшипчак предложил принудительно мобилизовать в специально созданные подразделения украинской армии граждан Украины, находящихся в странах Европы. «Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии – в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся – мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится всё труднее», – заявил он в интервью провластному польскому порталу wPolityce.

    «Во Франции в 1939 и 1940 годах мы создали армию в 80 тысяч человек из эмигрантов и тех, кто бежал из Польши после сентябрьского поражения. А почему бы не создать такие украинские войска в Польше и не отправить их на фронт? Это вопрос межправительственных договоренностей – и это можно сделать, ждать нечего», – продолжил генерал.

    Фото: REUTERS/Gleb Garanich

    На уточняющий вопрос журналиста – мол, граждане Украины, проживающие в странах НАТО, в том числе в Польше, которые хотели воевать на фронте, уже давно там – Вальдемар Скшипчак ответил с армейской прямотой: «А так теперь мы собираемся спрашивать их, хотят они быть солдатами или нет? Надо мобилизовать, призвать в армию – и всё. Простите, что говорю это, но мне как военному больно, что Украина упускает свой шанс с нашим участием».

    В ответах генерала Скшипчака самый интересный момент – заявление о том, что граждан Украины можно будет мобилизовать за рубежом на основе неких «межправительственных договоренностей». Очевидно, что он в первую очередь имел в виду правительство Польши, которое на данный момент уже в значительной мере интегрировало в польскую систему электронных государственных услуг mObywatel ее украинский аналог – систему «Дія».

    Понятно, что повестки в военкомат в этой системе украинцам пока не рассылают, но в конце декабря 2022-го правительство Украины приняло постановление № 1487 «О порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов». Согласно документу, с 2023 года ведение такого учета впервые возложено и на дипломатические представительства Украины.

    Во-первых, в случае выезда за границу на срок более трех месяцев военнообязанные граждане обязаны встать на учет в посольстве или консульстве Украины в стране пребывания. Во-вторых, украинские консульства и посольства будут обязаны вести учет военнообязанных лиц, людей призывного возраста и резервистов, которые в настоящее время находятся на временном учете в посольстве или консульстве. В-третьих, дипломатические учреждения будут обязаны проинформировать об оформлении или снятии с консульского учета военнообязанных лиц соответствующие военкоматы, органы СБУ и подразделения Службы внешней разведки в течение семи дней.

    Именно консульства и посольства теперь будут нести ответственность за информирование о начале нового призыва на военную службу людей, не освобожденных от обязательной военной службы, не имеющих соответствующих отсрочек и состоящих на временном консульском учете. Кроме того, диппредставительства обязаны «способствовать возвращению военнообязанных и резервистов на Украину в случае проведения мобилизации в военное время (в особый период)» – то есть прямо сейчас.

    Хотя формально такие полномочия получили все посольства и консульства Украины, наиболее вероятным местом начала их применения является Польша. Во-первых, в этой стране, по данным ООН, более 1,56 млн только зарегистрированных украинских беженцев. Конечно, большинство из них – женщины, дети и пожилые люди, но мужчин в мобилизационном возрасте на пару бригад насобирать вполне реально. Во-вторых, польские власти с удовольствием будут способствовать такой мобилизации – ведь именно молодые украинцы вызывают наибольшее раздражение простых поляков, всё чаще заявляющих «пусть едут свой край защищать».

    Таким образом, обращение гражданина Украины в возрасте от 18 до 60 лет в дипломатическое представительство своей страны в Польше за каким-нибудь консульским действием – скажем, новорожденного ребенка зарегистрировать или подать заявление на новый паспорт взамен старого – вскоре может привести к попытке отправки потенциального мобилизованного на фронт. В принципе, даже к местным правоохранительным органам обращаться не нужно: изъять паспорт, выдать вместо него «Удостоверение личности на возвращение на Украину» – и единственным законным шагом для украинца окажется выезд на родину.

    А вот тех, кто решит остаться в той же Польше даже без паспорта, будут вылавливать уже местные полицейские – с помощью упомянутой выше системы mObywatel. Сначала таких украинцев будут вывозить на пограничные КПП и передавать украинским коллегам, но если идеи генерала Скшипчака о формировании подразделений украинской армии в Польше будут реализованы, то у «заграничных уклонистов» вполне может появиться выбор. Ведь одно дело – вернуться на Украину и через пару недель попасть под условный Бахмут, и совсем другое – пару месяцев тренироваться на полном натовском пансионе, да еще и с перспективой остаться за границей в качестве сержанта или обслуживающего персонала учебного центра.

    Если же опыт Польши окажется положительным, то его вполне могут распространить и на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев, в первую очередь – на Германию, Чехию, Италию, Испанию, Великобританию и Францию. Власти этих стран в своей поддержке Киева вынуждены учитывать всё меньшее одобрение таких действий со стороны общества. А так простым немцам, французам и британцам можно будет воочию продемонстрировать «патриотических украинцев» – еще вчера беженцев, а ныне готовящихся с оружием в руках дать отпор России... Главное, чтобы журналисты не спрашивали, хотели они стать солдатами или нет.

    Кстати, упомянутую генералом Скшипчаком польскую армию во Франции в 1939-1940 годах создавали всё же не по мобилизационному, а по добровольческому принципу. Эти вооруженные формирования, получившие позже название «Польские вооруженные силы на Западе», в боях за саму Польшу участия так и не приняли, пребывая на вторых ролях в армиях США и Великобритании.

    Другое дело – созданная в 1918 году во Франции польская «Голубая армия» под командованием генерала Юзефа Галлера. Именно она весной 1919 года переломила ход польско-украинской войны за Галичину. Не исключено, что польский генерал, призывая создать на берегах Вислы «желто-голубую армию» из украинцев, в первую очередь рассчитывает, что она поможет Польше вернуть и Галичину, и Волынь – только уже без капли крови польских солдат.

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