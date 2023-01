Британия запланировала отправить Украине 600 ракет Brimstone В Киеве повестки начали раздавать работники коммунальных служб 19 января 2023, 18:16 Текст: Кристина Цыцура

В украинской столице военнообязанным повестки начали раздавать коммунальщики на улицах города, сообщает издание «Страна». Сообщение подкреплено видеозаписью, на котором дворники сообщают, что военкоматы передают повестки в ЖЭКи, после чего коммунальщики разносят их по домам и зачастую вручают прямо на улице, этот порядок даже прописали в должностной инструкции, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское СМИ. Напомним, действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре было продлено до 19 февраля 2023 года. Ранее в Сети появлялись видео, как в украинских городах раздают повестки в общественных местах. Украинские артиллеристы по ошибке ударили по своим и убили 50 человек 18 января 2023, 19:59

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

Текст: Алексей Дегтярёв

Группа военных из 128-й штурмовой бригады ВСУ попала под удар собственной артиллерии, их обстреляли из гаубиц M777, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Группа 15 января получила приказ о разведывательной миссии для вскрытия позиций ВС России и ЧВК «Вагнер» у Раздоловки и Васюковки около Соледара, сообщает RT. Колонну из пикапов и бронемашин Humvee зафиксировали российские беспилотники, их обстреляли из российских орудий «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С». Украинские военные потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, после чего стали отходить. Отступающее подразделение заметили другие бойцы ВСУ, не смогли опознать и вступили в бой. Их обстреляли из американских гаубиц M777, эвакуированных из Соледара. По данным канала, из 120 участников вылазки погибли не менее 50 бойцов, у многих есть тяжелые ранения. В декабре попавший в плен украинский боец рассказал, что после получения ранения ждал в лесу помощи от своих три дня, но помощь так и не пришла. В США оценили последствия для Запада при поражении Киева Глава нацразведки США Хейнс заявила о глобальных последствиях в случае поражения Киева 18 января 2023, 21:04 Текст: Кристина Цыцура

Поражение Украины в конфликте обернется глобальными последствиями, в том числе для прочности альянсов Запада, которые сейчас помогает Киеву, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. «Существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия», – передает ТАСС ее слова. Она добавила, что стоит задуматься о прочности альянсов, а помощь Киеву оказывают не только ради самой Украины, но для интересов стран Запада. Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на этом же форуме, заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым. Ранее в Китае заявили, что агрессивная позиция Североатлантического альянса в вопросах поставок вооружений украинской армии снижает шансы на мирные переговоры с Россией. Новости СМИ2 Немецкие СМИ: Шольц поставил США условие для начала поставок танков Украине Suddeutsche Zeitung: Канцлер ФРГ Шольц готов поставить Украине танки Leopard-2 при условии поставок танков Abrams из США 18 января 2023, 22:59

Фото: Hendrik Schmidt/ZB/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву танки Abrams, сообщило издание Suddeutsche Zeitung. По имеющимся у источников издания сведениям, такое условие Шольц поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Как утверждает издание, Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. По мнению авторов статьи, Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей танки из собственных запасов, передает ТАСС. Накануне мэр Киева Виталий Кличко похвастался «положительными решениями» Германии по оружию. В минувшее воскресенье немецкий концерн Rheinmetall назвал сроки возможных поставок танков Украине. Входившую в Херсон бригаду ВСУ почти полностью уничтожили в Соледаре Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Входившая в Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре 19 января 2023, 05:58

Фото: AP/TASS

Текст: Антон Никитин

Входившая в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон 61-я бригада украинской армии практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Сальдо рассказал, что в Соледаре «вагнеровцы» практически уничтожили 61-ю бригаду вооруженных сил Украины (ВСУ), которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре 2022 года. Как отметил врио губернатора Херсонской области, воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты, передает РИА «Новости». Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ у Соледара. Новости СМИ2 США ответили на слова Шольца об условии передачи танков Украине Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Передача той или иной военной техники Украине является суверенным решением стран 19 января 2023, 01:58

Фото: imago images/Global Look Press

Текст: Li

Каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Комментируя сообщения о том, что Германия готова передать Украине танки только после того, как на аналогичный шаг пойдут Соединенные Штаты, пресс-секретарь Белого дома сказала, что, по мнению президента США Джо Байдена, каждая страна должна принимать суверенные решения относительно того, какие шаги в отношении помощи в сфере безопасности может предпринимать и какую технику может предоставлять Украине. Жан-Пьер также напомнила, что США являются самым крупным поставщиком помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи Украине, передает ТАСС. Накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard-2 Украине при условии согласия Вашингтона передать Киеву танки Abrams. Позже в Конгрессе США призвали власти Соединенных Штатов и Германии незамедлительно передать Украине необходимое «для победы над Россией» оружие. Командир спецназа рассказал о срыве наступления ВСУ на Кременную Командир спецназа «Троя» Новиков: Разгром ВСУ в Соледаре заставил Киев приостановить наступление на Кременную 18 января 2023, 23:55 Текст: Антон Никитин

Разгром российскими силами украинских формирований в Соледаре заставил украинское командование приостановить планы наступления на город Кременную в ЛНР и на Херсонском направлении, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». Командир спецназа «Троя» рассказал, что успехи российских подразделений на Соледарском направлении фактически заставили противника как минимум приостановить наступление на Кременную и наступление на Херсонском направлении из-за переброски на Соледар резервов, в том числе с Херсонского направления, передает ТАСС. По словам Новикова, сейчас под Кременной украинские войска стреляют по всему, «по чему попадут», а российские тем временем выявляют огневые точки противника и подавляют их. Напомним, во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под российский контроль перешла железнодорожная станция Соль. В прошлую среду основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объявил о взятии под контроль города Соледара. Новости СМИ2 Антонов предупредил о последствиях передачи Украине танков Антонов: Появление на территории бывшего СССР танков с нацистской символикой нацеливает на низвержение режима на Украине 19 января 2023, 07:57

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена, передает ТАСС. Глава российской дипмиссии также выразил уверенность, что накачивание Украины оружием, будь то американским или других натовских стран, приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения, создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике. Антонов призвал вдуматься в тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным, и прислушаться к заявлениям главы МИД Сергея Лаврова. Дипломат подчеркнул, что победить Россию просто невозможно. Накануне Лавров сравнил шаги Вашингтона по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера. В Германии заявили о тупиковом положении Шольца Вальдемар Гердт: Поставки Leopard на Украину оставят бундесвер безоружным 19 января 2023, 13:04

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков,

Алёна Задорожная

США оказывают колоссальное давление на Олафа Шольца. Канцлер пытается переложить ответственность за поставку танков на Вашингтон, однако это не способствует преодолению проблем Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политик Гердт Вальдемар. Ранее стало известно, что Берлин готов отправить танки Leopard-2 на Украину при условии поставок Abrams из США. «Видно, что у Шольца присутствует трезвое понимание ситуации, в которой находится Германия. В результате давления со стороны заокеанских партнеров Берлин столкнулся с небывалой дилеммой. Вырисовывается достаточно полный психологический портрет канцлера: он – ведомый человек, которого вынуждают делать то, чего делать нельзя», – считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гердт Вальдемар. «Непонятно, что в его поведении одержит верх. Конечно, у США имеется большое количество рычагов давления на Шольца. Вполне вероятно, что Вашингтон располагает определенным компроматом на лидера Германии, что заставляет канцлера действовать в интересах Штатов. Подчиненность некоторых немецких политиков американским элитам поражает», – акцентирует собеседник. «Действия нашего канцлера объясняются двумя моментами. Первый – он надеется снять с себя груз ответственности за непростое решение, перекладывая выбор на плечи Штатов. Если Вашингтон поставит на Украину Abrams, то у Берлина будут развязаны руки, а внимание к персоне Шольца станет минимальным», – подчеркивает эксперт. «Второй – канцлер пытается оттянуть время, надеясь, что конфликт на Украине вступит в ту фазу, когда поставки танков станут бессмысленными. Официальный Берлин не хочет занимать ту позицию по конфликту, которую от него требуют Штаты. Это тупиковая ситуация», – уточняет Гердт. «Присутствует и другое измерение проблемы – передача Leopard на Украину может создать ситуацию, в которой уже бундесвер окажется лишенным важного образца вооружений. Этого Шольцу не простят. К сожалению, решить эту дилемму невозможно в настоящий момент», – считает эксперт. «Преодолеть трудности Германия сумеет только в условиях досрочных выборов, когда в результате копящегося народного гнева к власти придут менее зависимые от США политики. Это вполне реализуемо. Конечно, в течение зимы взрыва общественных настроений не произойдет: погода выдалась достаточно теплой, а газ продолжает поступать по смешанным ценам», – подчеркивает собеседник. «Это позволяет удерживать недовольство немцев. Однако происходящее – лишь начало чего-то большего. Министр обороны Кристина Ламбрехт уже отправилась в отставку, ей на смену пришел новый шеф бундесвера Борис Писториус. Чувствуется, что среди официальных лиц началось некоторое брожение. К чему это приведет – посмотрим», – резюмирует Гердт. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams. Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву. Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена. В то же время в рамках выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе Шольц заявил, что Россия должна проиграть для окончания конфликта на Украине. Данным утверждением канцлер ФРГ обосновал необходимость поставок Киеву вооружения, осуществляемые Берлином и союзниками по НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Госдепартамент США подталкивает украинские власти к совершению терактов в России 19 января 2023, 06:56

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Госдепартамент США своим заявлением о возможности вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по полуострову с применением американских вооружений, по сути, подталкивает украинские власти к совершению террористических актов в России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Антонов подчеркнул, что Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым – это Украина», а вооруженные силы Украины могут применять американские вооружения якобы «для защиты своей территории», по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России. Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся, передает ТАСС. При этом, обратил внимание Антонов, американские журналисты поддерживают такой настрой администрации США и оправдывают атаки киевского режима на Крым. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров. Американцы разозлились на супругу Зеленского Жители США в издании Breitbart раскритиковали выступление жены Зеленского на форуме в Давосе 19 января 2023, 08:35 Текст: Александра Юдина

Читатели американского издания Breitbart обрушились с критикой на супругу украинского президента Елену Зеленскую, которая выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе с призывом предоставить Киеву больше всевозможной помощи. При этом украинская делегация призвала власти других государств доставить Киеву больше оружия и оказать больше давления на Россию. Комментаторы съязвили, что Зеленская «ездит по всему миру и умоляет, чтобы хоть кто-нибудь тоже повоевал в их конфликте». Ей посоветовали не попрошайничать, а ехать домой, пока «торговцы оружием по всему миру получают огромную прибыль», передает РИА «Новости». «Зеленской просто нужно больше денег на ее парижский шопинг. Украина – не что иное, как автомат для отмывания денег, работающий на Байдена, Клинтон, Ромни, Макконнелла и многих других паразитов, которые используют наше богатство и жизни, чтобы бессовестным образом обогащаться», – отметил комментатор Azchick. Пользователь Norma McManus добавил, что «демократам и так называемым республиканцам нужно отмыть через американцев еще больше денег, пока Зеленской нужно съездить на шопинг в Милан». «Рядом с семейкой мошенников Зеленских даже Клинтоны начинают казаться дилетантами», – предположила Linda. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе будут приняты решения по гарантиям безопасности для Киева. Новости СМИ2 Британия собралась передать Украине более 200 единиц бронетехники Глава МИД Британии Клеверли объявил о решении Лондона передать Украине более 200 единиц бронетехники и артиллерию 19 января 2023, 00:57 Текст: Антон Никитин

Правительство Британии в дополнение к 14 танкам Challenger 2 поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники, сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в ходе визита в Канаду. Глава МИД Соединенного Королевства объявил, что Британия решила пойти дальше в вопросе помощи Украине и передать Киеву основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники, передает ТАСС. В понедельник министр обороны Британии Бен Уоллес объявил о решении Лондона передать Украине бронетранспортеры Bulldog и дополнительные беспилотники. Жители Соединенного Королевства сочли передачу британских танков Украине госизменой. Латвия пообещала Украине ЗРК Stinger, вертолеты и пулеметы 18 января 2023, 18:52 Текст: Алексей Дегтярев

Рига намеревается передать Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Stinger, а также вертолеты и беспилотники, заявила глава латвийского Минобороны Инара Мурниеце. Украина получит ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы, боеприпасы и БПЛА, заявила Мурниеце, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЛЕТА. Также Рига продолжит обучать украинских военнослужащих, интенсивность курсов нарастят, и число обучающихся вырастет вдвое по сравнению с 2022 годом. Отмечается, что Латвия уже помогла Киеву более чем 314 млн евро, или 0,93% от своего ВВП. Ранее латвийский МИД заявлял, что одним из приоритетов страны является «разгром России». Новости СМИ2 Авиация ВКС России сбила украинский Су-25 19 января 2023, 13:52 Истребительной авиацией ВКС России у Полтавки Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Средствами ПВО за последние сутки уничтожены пять украинских беспилотников у пунктов Червонопоповка, Житловк и Кременная Луганской народной республики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Всего же с начала СВО уничтожены 374 самолета, 200 вертолетов, 2,9 тыс. беспилотников, 400 ЗРК, более 7,5 тыс. танков и других бронемашин, почти 1 тыс. боевых машин РСЗО, отчитались в оборонном ведомстве. В Кремле призвали Зеленского осознать, что Россия и Путин есть и будут Песков посоветовал Киеву и президенту Владимиру Зеленскому как можно скорее осознать, что Россия и Путин есть и будут 19 января 2023, 14:06

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Киеву и украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно как можно скорее осознать, что Россия и президент Владимир Путин есть и будут, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Россия в целом и отдельно глава государства являются для Зеленского большой проблемой, поэтому психологически президент Украины предпочитает думать, что ни России, ни Путина не было. При этом Песков подчеркнул, что киевскому режиму необходимо как можно раньше осознать и смириться с тем, что Россия и Путин есть и будут, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря, также в интересах Украины скорее принять требования Москвы в ходе конфликта, чтобы быстрее приступить к восстановлению «той трагедии, которую устроил киевский режим». Ранее Зеленский заявил, что Украина не стремится вступать в переговоры с Россией из-за того, что сомневается, что Путин жив. По мнению Зеленского, перед россиянами выступает «человек на хромакее», а решения «принимает какой-то другой круг лиц». Накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не против переговоров с Москвой, однако они должны пройти не с позиции ультиматумов, а на основе универсальных принципов международного права. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных 19 января 2023, 13:45

Фото: t.me/mod_russia

Армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Ивановки Харьковской области. Ликвидированы более 30 военнослужащих, бронемашина и две самоходные гаубицы «Акация», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ударами авиации и огнем артиллерии Центрального военного округа на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР) и 24-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Нововодяного ЛНР. В районе Невского ЛНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Подразделения Южного военного округа на Донецком направлении продолжали наступательные действия и нанесли огневое поражение ВСУ около Красногоровки, Галицыновки, Невельского ДНР. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 80 военнослужащих, две бронемашины, три французские артустановки Caesar, американская артиллерийская система М-777, самоходная артустановка «Гвоздика» и две САУ «Акация». Также под Карловкой ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а возле Курахово ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков. В ходе наступательных действий на Южно-Донецком направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и ликвидированы более 30 военнослужащих, две бронемашины и три пикапа, отчитались в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок ВС России за сутки нанесено поражение 67 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах, подытожили в оборонном ведомстве.