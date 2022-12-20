Польская пропаганда перешла к аннексии Западной Украины

На заседании Совета по правам человека 7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что в Польше мечтают вернуть так называемые свои «исторические территории», которые Украина получила в результате решения Иосифа Сталина после Второй мировой войны.

«Из Польши, как известно, забрали эти территории, отдали Советской Украине. Ну, конечно, националистические элементы в Польше спят и видят, как их вернуть. И к этому будут стремиться, что бы кто ни говорил. К этому и будут вести дело, я в этом нисколько не сомневаюсь», – сказал российский лидер. Таким образом, слова директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что руководство Польши намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли, получили подтверждение на самом высоком уровне.

Кроме того, на платформе петиций Change.org 6 декабря было опубликовано обращение к президенту Анджею Дуде с призывом к «скорейшему проведению общегосударственного референдума о воссоединении с исторически польскими территориями Восточных Кресов, Галиции и Львова». «Поляки, которые страдают от варварских украинцев, хотят, чтобы это историческое решение было принято», – гласит петиция, зарегистрированная польской националистической партией «Национально-радикальный лагерь».

Наблюдая за политической ситуацией в Польше более пяти лет, могу с уверенностью сказать, что польские власти точно не причастны к регистрации этой петиции. Во-первых, потому что радикальные (соответственно – маргинальные) националисты постоянно «троллят» националистов респектабельных – из правящей партии «Право и справедливость» (ПиС). А во-первых, для ПиС просто невыгодно привлечение внимания к более чем реальным шагам по экспансии на Восточные Кресы, которые у нас принято называть Западной Украиной. Референдумы же в этом процессе, даже если они и состоятся, будут лишь формализацией ситуации.

С моей точки зрения, даже военная составляющая процесса возврата Западной Украины в состав Польши будет не самой главной. Конечно, тысячи украинских солдат и офицеров, которых уже подготовили и продолжают готовить на территории Польши, если и не помогут польским военным в случае их появления в Галичине и Волыни, то уж точно в поляков стрелять не будут. Да и две новые польские дивизии, формирование которых завершается на границе с Украиной, тоже сыграют свою роль. Однако для Варшавы главное – не просто присоединить Восточные Кресы, но и повторить (а лучше – превзойти) там крымский триумф Москвы. Но если в Крыму русские войска ждали не один год, то на Западной Украине до самого февраля 2022 года нарастали антипольские настроения, да и сейчас этот процесс лишь приостановлен.

Так, «Волынскую резню», то есть массовое убийство мирных поляков на Волыни, которое в нынешней Польше справедливо считают геноцидом, на Украине называли «этапом национально-освободительной войны украинского народа». Организовавшие же этот геноцид Организацию украинских националистов (ОУН*) и Украинскую повстанческую армию* (УПА*) – обе организации запрещены в России – именовали «борцами за независимую Украину».

А что руководство бандеровского крыла ОУН публично задекларировало такую борьбу плечом к плечу с «национал-социалистической Великой Германией под властью Адольфа Гитлера» – так «время было такое», как заявляет уроженец Львова, ныне замглавы МИД Украины Андрей Мельник.

По моей информации, после подобных заявлений Мельника и чиновников более низкого ранга украинские дипломаты объясняли польским коллегам, что всё это делается исключительно для внутренней аудитории, чтобы та не обвиняла киевские власти в «продаже Украины Польше». А именно об этом заговорили после весенних договоренностей президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского о де-факто создании польско-украинской унии. Поначалу выходки украинской стороны в Польше терпели именно по этой причине, но теперь, судя по всему, концепция изменилась. Во-первых, в Варшаве, несмотря на громкие заявления, не верят в возможность Киева не только взять под контроль территорию Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года, но и в способность удержать ныне контролируемую территорию. Во-вторых, даже если это удастся, эти регионы будут требовать огромных средств для восстановления, которых у Польши нет. А способный их выделить Запад вряд ли отдаст большие деньги под контроль даже варшавских чиновников, не говоря о киевских.

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И тогда в Варшаве обратились к своеобразному «плану Б» – непосредственному включению в состав Польши той части нынешней Украины, которая уже когда-то была в составе Речи Посполитой. Потому польская пропаганда на Западной Украине ныне ориентирована не столько на чиновников, которые, с одной стороны, с радостью станут госслужащими страны ЕС, а с другой – всегда могут продать, сколько на обычных жителей Галичины и Волыни, мозги которых промывают от десятилетий антипольской пропаганды. При этом поляки, у которых декоммунизация началась еще в конце 1980-х, действуют вполне по заветам Ленина, сказавшего в свое время, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино». На днях в Польше завершился показ первого сезона сериала «Эринии», действие которого происходит во Львове накануне Второй мировой войны. Его суть – возвращение в общественное сознание идеологемы «Львов – польский город».

Сериал «Эринии», снятый польским государственным телеканалом TVP – это экранизация одноименного романа Марека Краевского (кстати, изданного на украинском языке во Львове еще в 2010 году). Формально главным героем является комиссар полиции, расследующий убийство еврейского мальчика. Однако де-факто главную роль в фильме играет Львов – второй по значимости после Варшавы город в межвоенной Польше. В сериале показана «сюрреалистичная атмосфера межвоенного Львова, где бок о бок живут головорезы, проститутки, наркоманы, извращенцы, аристократы, неграмотные крестьяне, цирковые уроды, украинцы, евреи и поляки», сказано на сайте TVP. А сама эпопея начинается с совершенно четкого и однозначного посыла: «Львов – город, олицетворяющий каждую польскую душу, изрезанную шрамами войны и страданий». По моей информации, эта фраза была добавлена буквально в последний момент, летом 2022 года – хотя сам сериал начали снимать еще два года назад.

Да, в самом Львове снята лишь небольшая часть уличных сцен, но в первом кадре видеоанонса сериала появляется узнаваемый памятник Адаму Мицкевичу, и поныне стоящий на центральной улице города. Но снятые в Легнице, Перемышле и Вроцлаве здания являются братьями-близнецами львовских. Так что как поляков, так и украинцев приучают к тому, что в центре Львова должна находиться вывеска Komenda wojewodzka policji panstwowej we Lwowie (Воеводское управление государственной полиции во Львове) – ну и соответствующее учреждение, само собой.

Потому я не удивлюсь, если в ближайшее время в Польше появится сериал о польских военных в межвоенном Львове. А поводом для этого может стать, к примеру, прохождение военных сборов под Львовом летом 1939-го студентом Краковского университета Каролем Войтылой – будущим папой Римским Иоанном Павлом II. Ну а после этого на улицах Львова появятся уже современные польские военные и полицейские.