Польская пропаганда перешла к аннексии Западной Украины

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20 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 19:35  |  vz.ru
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Европа поплатилась за вражду с Россией триллионным ущербом

Европу ждут годы дефицита и высоких цен на газ REUTERS/Christian Hartmann
Примерно 1 трлн долларов потратила Европа на более дорогие энергоресурсы в этом году. Однако это лишь часть того ущерба, который понесли европейцы. Более того, расслабляться им еще рано. И даже окончание отопительного сезона 1 апреля не будет означать окончания энергетических проблем. Что ждет европейскую энергетику в 2023 году?  Подробности...
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Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие

Белорусские штурмовики Су-25 – потенциальные носители ядерного оружия Петр Ковалев/ТАСС
«Мы вместе готовим экипажи, способные управлять самолетами, несущими специфические боеприпасы». Эти слова Александра Лукашенко обозначили принципиально новый уровень взаимодействия военных России и Белоруссии, касающийся применения тактического ядерного оружия. О каких именно самолетах идет речь и действительно ли Россия даст Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Борьба с «российской агрессией» ввергает в хаос Молдавию

Митинги с требованием отставки прозападного правительства стали в Молдавии рутиной socialistii.md
Глава молдавской спецслужбы оконфузился – его заявление о якобы готовящемся вторжении России в республику пришлось опровергать старшим партнерам из Бухареста. Но отдельно взятый прокол явно не скажется на общем курсе нынешних властей Молдавии – максимально дистанцироваться от Москвы и винить во всех бедах «агентов влияния России». Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Польская пропаганда перешла к аннексии Западной Украины

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Для Варшавы главное – не просто присоединить Восточные Кресы, как там называют Западную Украину, но и повторить (а еще лучше – превзойти) на этой территории крымский триумф Москвы. Подробности...

Европейское левачество захватили рейдеры

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В какой-то момент произошла чудовищная подмена левых европейских либералов на то, что себя теперь называет «левыми» вот эти все обморочные, то ли прогрессивные, то ли креативные, которые с первых строк требуют ото всех ответа на вопрос, за кого ты голосуешь и какой ты конфессии. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Сбор данных о людях должен быть только добровольным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы относиться к инструментам тотального контроля с глубокой тревогой, не нужно веры Писанию – достаточно одного здравого смысла. Тотальная и всепроникающая власть, да еще и имеющая очевидное глобальное измерение, – это в любом случае плохо. Подробности...
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Зеленский стал неуправляемым

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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Олег Хавич

    Польская пропаганда перешла к аннексии Западной Украины

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		20 декабря 2022, 18:45

    На заседании Совета по правам человека 7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что в Польше мечтают вернуть так называемые свои «исторические территории», которые Украина получила в результате решения Иосифа Сталина после Второй мировой войны.

    «Из Польши, как известно, забрали эти территории, отдали Советской Украине. Ну, конечно, националистические элементы в Польше спят и видят, как их вернуть. И к этому будут стремиться, что бы кто ни говорил. К этому и будут вести дело, я в этом нисколько не сомневаюсь», – сказал российский лидер. Таким образом, слова директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что руководство Польши намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли, получили подтверждение на самом высоком уровне.

    Кроме того, на платформе петиций Change.org 6 декабря было опубликовано обращение к президенту Анджею Дуде с призывом к «скорейшему проведению общегосударственного референдума о воссоединении с исторически польскими территориями Восточных Кресов, Галиции и Львова». «Поляки, которые страдают от варварских украинцев, хотят, чтобы это историческое решение было принято», – гласит петиция, зарегистрированная польской националистической партией «Национально-радикальный лагерь».

    Наблюдая за политической ситуацией в Польше более пяти лет, могу с уверенностью сказать, что польские власти точно не причастны к регистрации этой петиции. Во-первых, потому что радикальные (соответственно – маргинальные) националисты постоянно «троллят» националистов респектабельных – из правящей партии «Право и справедливость» (ПиС). А во-первых, для ПиС просто невыгодно привлечение внимания к более чем реальным шагам по экспансии на Восточные Кресы, которые у нас принято называть Западной Украиной. Референдумы же в этом процессе, даже если они и состоятся, будут лишь формализацией ситуации.

    С моей точки зрения, даже военная составляющая процесса возврата Западной Украины в состав Польши будет не самой главной. Конечно, тысячи украинских солдат и офицеров, которых уже подготовили и продолжают готовить на территории Польши, если и не помогут польским военным в случае их появления в Галичине и Волыни, то уж точно в поляков стрелять не будут. Да и две новые польские дивизии, формирование которых завершается на границе с Украиной, тоже сыграют свою роль. Однако для Варшавы главное – не просто присоединить Восточные Кресы, но и повторить (а лучше – превзойти) там крымский триумф Москвы. Но если в Крыму русские войска ждали не один год, то на Западной Украине до самого февраля 2022 года нарастали антипольские настроения, да и сейчас этот процесс лишь приостановлен.

    Фото: Zuma/ТАСС

    Так, «Волынскую резню», то есть массовое убийство мирных поляков на Волыни, которое в нынешней Польше справедливо считают геноцидом, на Украине называли «этапом национально-освободительной войны украинского народа». Организовавшие же этот геноцид Организацию украинских националистов (ОУН*) и Украинскую повстанческую армию* (УПА*) – обе организации запрещены в России – именовали «борцами за независимую Украину».

    А что руководство бандеровского крыла ОУН публично задекларировало такую борьбу плечом к плечу с «национал-социалистической Великой Германией под властью Адольфа Гитлера» – так «время было такое», как заявляет уроженец Львова, ныне замглавы МИД Украины Андрей Мельник.

    По моей информации, после подобных заявлений Мельника и чиновников более низкого ранга украинские дипломаты объясняли польским коллегам, что всё это делается исключительно для внутренней аудитории, чтобы та не обвиняла киевские власти в «продаже Украины Польше». А именно об этом заговорили после весенних договоренностей президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского о де-факто создании польско-украинской унии. Поначалу выходки украинской стороны в Польше терпели именно по этой причине, но теперь, судя по всему, концепция изменилась. Во-первых, в Варшаве, несмотря на громкие заявления, не верят в возможность Киева не только взять под контроль территорию Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года, но и в способность удержать ныне контролируемую территорию. Во-вторых, даже если это удастся, эти регионы будут требовать огромных средств для восстановления, которых у Польши нет. А способный их выделить Запад вряд ли отдаст большие деньги под контроль даже варшавских чиновников, не говоря о киевских.

    И тогда в Варшаве обратились к своеобразному «плану Б» – непосредственному включению в состав Польши той части нынешней Украины, которая уже когда-то была в составе Речи Посполитой. Потому польская пропаганда на Западной Украине ныне ориентирована не столько на чиновников, которые, с одной стороны, с радостью станут госслужащими страны ЕС, а с другой – всегда могут продать, сколько на обычных жителей Галичины и Волыни, мозги которых промывают от десятилетий антипольской пропаганды. При этом поляки, у которых декоммунизация началась еще в конце 1980-х, действуют вполне по заветам Ленина, сказавшего в свое время, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино». На днях в Польше завершился показ первого сезона сериала «Эринии», действие которого происходит во Львове накануне Второй мировой войны. Его суть – возвращение в общественное сознание идеологемы «Львов – польский город».

    Сериал «Эринии», снятый польским государственным телеканалом TVP – это экранизация одноименного романа Марека Краевского (кстати, изданного на украинском языке во Львове еще в 2010 году). Формально главным героем является комиссар полиции, расследующий убийство еврейского мальчика. Однако де-факто главную роль в фильме играет Львов – второй по значимости после Варшавы город в межвоенной Польше. В сериале показана «сюрреалистичная атмосфера межвоенного Львова, где бок о бок живут головорезы, проститутки, наркоманы, извращенцы, аристократы, неграмотные крестьяне, цирковые уроды, украинцы, евреи и поляки», сказано на сайте TVP. А сама эпопея начинается с совершенно четкого и однозначного посыла: «Львов – город, олицетворяющий каждую польскую душу, изрезанную шрамами войны и страданий». По моей информации, эта фраза была добавлена буквально в последний момент, летом 2022 года – хотя сам сериал начали снимать еще два года назад.

    Да, в самом Львове снята лишь небольшая часть уличных сцен, но в первом кадре видеоанонса сериала появляется узнаваемый памятник Адаму Мицкевичу, и поныне стоящий на центральной улице города. Но снятые в Легнице, Перемышле и Вроцлаве здания являются братьями-близнецами львовских. Так что как поляков, так и украинцев приучают к тому, что в центре Львова должна находиться вывеска Komenda wojewodzka policji panstwowej we Lwowie (Воеводское управление государственной полиции во Львове) – ну и соответствующее учреждение, само собой. 

    Потому я не удивлюсь, если в ближайшее время в Польше появится сериал о польских военных в межвоенном Львове. А поводом для этого может стать, к примеру, прохождение военных сборов под Львовом летом 1939-го студентом Краковского университета Каролем Войтылой – будущим папой Римским Иоанном Павлом II. Ну а после этого на улицах Львова появятся уже современные польские военные и полицейские. 

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