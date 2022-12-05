Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

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5 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 18:24  |  vz.ru
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Запад подорвал рыночные механизмы на рынке нефти

Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась Егор Алеев/ТАСС
После долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть. Он оказался жестче, чем заявляли изначально. Тем самым Запад впервые искусственным образом вмешался в рыночное ценообразование, за что всегда ругал другие страны. Чего Европа хочет добиться и к каким последствиям это приведет? Подробности...
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Проблемы Фридмана в Лондоне станут для бизнеса уроком

Фридмана как будто не волнуют денежные потери, санкции ЕС и проблемы с властями Британии Михаил Джапаридзе/ТАСС
Владелец многомиллиардного состояния Михаил Фридман был задержан в Лондоне. Бизнесмена, проживающего в Британии, выпустили под залог, но вопросы остались. Фридман, с весны находящийся под санкциями Запада и потерявший к концу года заметную долю своего состояния, тем не менее живет и ведет дела вне России. Какой сигнал посылает Запад владельцам российских капиталов? Подробности...
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«Понимаю, что в России не пропаду». Как на Дальнем Востоке устроились беженцы из Мариуполя

Разрушенный Мариуполь восстанавливают, но его жители могут устроиться и на других территориях России Илья Питалев/РИА Новости
«По сравнению с тем, что мы пережили, здесь – рай», заявляют переселенцы из Мариуполя, которые более полугода живут и работают на Дальнем Востоке. Еще в Таганроге сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики объяснили переселенцам, почему для дальнейшей жизни в России можно выбрать далекий Хабаровский край. Подъемные, вакансии, помощь с документами и полная программа адаптации. Общее мнение собеседников газеты ВЗГЛЯД: «Нам повезло, бояться ехать через всю страну, если предложат – не стоит». Подробности...
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Зачем Иран на самом деле распустил «полицию нравов»

В иранской власти три группы влияния, консерваторы лишь одна из них Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters
В Иране распустили «полицию нравов», также известную как «назидательный патруль». Он следил за шариатским дресс-кодом в городах Исламской Республики. По словам генпрокурора Ирана, этот орган упразднен, поскольку «не имеет ничего общего с судебной системой». Но причина его ликвидации в другом: у протестующих на улицах иранских городов есть мощные союзники со своим интересом. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Кажется очевидным, что почти с самого начала СВО поляки явно ищут предлоги зайти на Украину. И чем дальше, тем мечта полакомиться украинскими территориями разгорается в польской душе все сильней. Подробности...

Главный ресурс России в СВО – время

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Штатам и Европе неизбежно придется принимать решение, сжигать ли и дальше в украинской топке все более ценные и дорогостоящие ресурсы или все-таки взять паузу и найти иной выход из сложившейся для Запада тупиковой ситуации. Подробности...
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Цель Запада – перепрошивка наших мозгов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чумой XX века называли нацизм. Русофобия наследует нацизму, развивает нацизм на новой основе, в современных условиях. Нацизм был явлением глобальным; у Гитлера были британские, французские, бельгийские, американские симпатизанты. Точно так же и русофобия сегодня стала идеологическим ядром, вокруг которого объединились страны Запада. Подробности...
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Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Обсуждение: 5 комментариев

Европа готовит трибунал по Украине

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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

    Владимир Можегов
    публицист
    		5 декабря 2022, 17:00

    Польский национальный характер – вещь взрывоопасная. Эмоции здесь слишком часто превалируют над разумом, что делает существование этой страны перманентно критичным. «Польша стоит беспорядком», – заявляют здесь гордо. Имя «кичливый лях» за века стало в России нарицательным. А имея в виду, что Польша при этом еще и, мягко говоря, не очень любит своих соседей (особенно немцев и русских), неудивительно, что польская история то и дело кончается разделом страны.

    Нет, конечно, поляки – нация очень талантливая. Особенно в гуманитарной сфере. Польские писатели, художники, музыканты известны всему миру. Беда лишь в том, что буйные фантазии и разноцветные мечтания то и дело уносят поляка слишком далеко от реальности и слишком редко поверяются алгеброй. Что делает эту страну перманентно готовой взорваться бомбой.

    Последнее становится в сто раз опасней потому, что это печальное свойство польского характера отлично известно коварным демонам польской души, которые умело используют это знание для своих целей.

    Кто эти демоны, понять нетрудно. В Первую мировую они, правда, использовали другую «пороховую бочку» Европы – Балканы. Но уже перед Второй мировой вся палитра польского национального характера была отыграна на 100 процентов. Это и данные Англией полякам «гарантии безопасности», и раздувание ажиотажа в польской прессе, и подначивание военных, так что на пике немецко-польского кризиса, в ответ на увещевания немцев мирно решить проблему Данцига, польский маршал Ридз-Смиглы угрожал Германии в две недели взять Берлин при помощи конницы. Всем известно польское слово на букву Г – гонор. Всем известно и то, чем кончилось дело всего через месяц. В конце 1980-х через то же «слабое место» Польши разрушали соцлагерь. 

    Это краткое вступление понадобилось для того, чтобы обратить внимание на вновь поднявшийся градус польской эмоциональности. А когда ситуация там становится взрывоопасной, мы вынуждены держать руку на пульсе, прекрасно понимая, что и вечный польский демон не дремлет.

    Фото: Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Кажется очевидным, что почти с самого начала СВО поляки явно ищут предлоги зайти на Украину. И чем дальше, тем мечта полакомиться украинскими территориями разгорается в польской душе все сильней. Можно даже почти не сомневаться в том, что так или иначе, но это, в конце концов, произойдет. Проблема по большому счету формулируется так: жадность «гиены Европы» не должна стать взрывателем новой мировой войны.

    Если я правильно понимаю, то до сих пор вожделения поляков сдерживает лишь ясное понимание того, что как только польские войска перейдут границы Украины, туда же выдвинутся войска с территории Белоруссии. Дай Бог, как говорится, чтобы это осознание и дальше охлаждало пыл польских властей, я же просто хочу обратить внимание читателя на высказывания польского руководства, обновляющиеся чуть не каждый день.

    Так, 29 ноября замминистра обороны Польши Марчин Очепа заявил, что вероятность войны, «в которой мы будем принимать участие… слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически… Если существует как минимум 30-процентная вероятность возникновения чего-либо, я лично начинаю к этому готовиться… Сейчас очень высока вероятность войны с участием НАТО, как и конфликта Китая с США».

    Хотя президент Анджей Дуда утверждает, что «не хотел бы допустить войны с Россией». Но он ведь и должен это утверждать, в то время как зам «третьей головы» может себе позволить выговаривать «бессознательное» польской власти более открыто. Да ведь и понятно, что Польша «не хотела бы войны с Россией», Польша просто хочет кусочек Украины: немного Львовской, немного Ивано-Франковской и побольше Тернопольской областей.

    Неслучайно «бессознательное» польской власти проговаривается и о «вероятности конфликта США с Китаем». Понятно, что в случае эскалации вокруг Тайваня на порядок возрастет неопределенность с самой Европой, сильно завязанной на Китай. Всякое же повышение турбулентности чревато… и новыми возможностями, не так ли? Предположим, Китай атаковал Тайвань. Следом Германию начинает лихорадить так, что она теряет всякую бдительность. Америка по уши занята в Тихом океане. Контроль НАТО над Восточной Европой ослабевает (англичане при этом искусно разыгрывают собственные карты). И вот в нарастающем хаосе мечты о великой Польше od morza do morza расцветают гирляндами, искушение зайти на Украину становится непреодолимым.

    Неслучайно Сергей Нарышкин, директор российской Службы внешней разведки, в очередной раз 1 декабря высказал свои опасения: «Президент Польши Дуда дал профильным службам указание оперативно подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину». Тот самый Дуда, который «не хочет» войны с Россией.

    Если Дуда действительно дал отмашку своим офисам готовить спецоперацию на Украине, то лучше бы, конечно, прежде поговорить с Москвой. Договориться, в принципе, можно. В ином случае понятно, чем все это чревато: непосредственной войной с НАТО, и, прежде всего, континентальной Европой.

    И мы должны хорошо понимать: что бы ни говорили сегодня англичане и американцы о нежелании идти на непосредственный конфликт НАТО с Россией, история учит нас тому, что всегдашней формулой англосаксонской политики остается именно эта: столкнуть Россию и Европу (Россию и Германию, прежде всего), чтобы пожать затем плоды победы. Никогда не должны забывать мы и о том, что главным врагом России на протяжении веков остаются именно англосаксонские элиты. А чтобы ничего плохого не произошло, надо строго присматривать за самыми неадекватными и «легкими на подъем» фигурами на «Великой шахматной доске» – поляками.

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