Польскую экономику настиг худший сценарий

Господствующим настроением в Польше стал в нынешнем году пессимизм. И на то есть много веских причин. Поляки стали искать еду в мусорных баках, заниматься кустарной добычей угля и активно запасаются запасами на случай веерных отключений электроэнергии. Что происходит с процветавшей еще недавно экономикой Польши?

Общенациональное исследование, которое провела социологическая компания Szlachetna Paczka, рисует польскому народу темное близкое будущее. В ходе опроса выяснилось, что 95% поляков на своей шкуре испытали за последние шесть месяцев рост цен на продукты питания. 89% населения Польши болезненно ощутили увеличение расходов на содержание квартиры или дома. 64% респондентов начали экономить на культуре, прекратив посещать театры, кино и прочие заведения отдыха. 58% стали меньше потреблять электроэнергии, воды и газа, а 45% – меньше покупать продовольствия.

1,6 миллиона поляков (в том числе 333 тысячи детей), живут ниже прожиточного минимума, т. е. в крайней нищете. «Это больше, чем предполагаемое общее количество беженцев, которые остались в нашей стране с начала войны на Украине... 2022 год стал для многих поляков самым трудным за долгое время. Воплотился худший сценарий: высокие цены и война. Две вещи, которых мы боялись больше всего, стали нашей повседневной реальностью», – комментирует ситуацию портал Onet.pl. Издание констатирует: «Все стало дороже».

Еда из мусора

Ярким свидетельством социального кризиса стало, как пишет Gazeta Wyborcza, распространение в Польше такого явления, как «фриганизм» – «спасение» еды из мусорных контейнеров с целью последующей ее раздачи нуждающимся. Термин этот, прежде малоизвестный, теперь пользуется растущей популярностью, ибо к движению присоединяется все больше народу.

Между собой «фриганы» держат связь через соцсети. Типичный пост-просьба о помощи гласит: «Вижу, для большинства здесь настали непростые времена. С недавних пор проблемы начались и у меня. Может быть, у кого-то есть что-то, чем вы можете поделиться, я приму все – от консервов до сухих завтраков. От замороженных продуктов и другой еды тоже не откажусь. Социальные холодильники (в которых люди оставляют пищу для нуждающихся) пусты».

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Gazeta Wyborcza повествует о том, как проходят будни проживающей в Лодзи девушки-фриганки – одной из местной общины фриганов, насчитывающей свыше 6000 человек. «"Приму еду, которую вы не съедите. Районы Юлианов, Балуты, Центр, Тракторная", – пишет Эмиля, на вид примерно двадцать лет. "Приходите за бутербродами", – отвечает ей кто-то через минуту. "У тебя сегодня есть еда?", – спрашивают у нее на следующий день. "Да, спасибо", – отвечает девушка. "У кого-нибудь, может быть, есть хотя бы ненужный хлеб???" – интересуется Адам. "Веганские котлеты. Район Козины. Как раз жарю, так что свежак. Приглашаю со своим контейнером", – отвечает ему Анна», – пишет издание.

Gazeta Wyborcza поясняет: «Несмотря на то, что люди начинают голодать, рынки продолжают выбрасывать сотни тонн непроданных продуктов. Согласно исследованию, проведенному в рамках Программы рационализации и сокращения пищевых отходов, магазины ежегодно выбрасывают 337 тысяч тонн еды».

«Как пережить так называемый блэкаут?»

Также в Польше расцвел такой весьма характерный для сегодняшних дней вид промысла, как нелегальная добыча угля. Сейчас, когда санкции Евросоюза в отношении РФ преградили путь российскому углю в Польшу, это привело к затруднительной ситуации. В Польше уголь используется для обогрева 37% домов. Его дефицит обернулся массовым сжиганием мусора, в результате чего Варшава, Краков и Вроцлав вошли в топ-10 по загрязнению в мире.

Журналист Bloomberg пообщался с таксистом по имени Гжегож, рассказавшим, что вокруг его дома в городе Валбжих (Нижняя Силезия) уголь залегает всего на метр под поверхностью – на полях, зонах отдыха и даже в садах. Команда из четырех человек может раскопать тонну за час и заработать 1000 злотых (220 долларов) каждый – и всего-то за полдня работы! Это составляет примерно 60% от того, что средний поляк зарабатывает за неделю.

И многие такой возможностью пользуются. В здешних лесах, полях, зарослях кустарника и даже в частных садах появились в большом количестве так называемые «ямы бедняков». Как выразился один из жителей, «некоторым людям нужен уголь, а другим – деньги».

Эксперт и преподаватель Высшей банковской школы в Варшаве Хуберт Гонсиньский отмечает, что основной причиной двузначного роста цен во всех категориях стало резкое повышение себестоимости продукции – причем практически любой.

«При значительном, быстром и устойчивом скачке цен на носители продукции потребителям, к сожалению, придется привыкнуть к резким и неожиданным изменениям цен на потребительские товары. Такое положение дел будет продолжаться до тех пор, пока ситуация на энергетическом рынке не стабилизируется. Из-за крайне нестабильной мировой экономики и геополитической ситуации очень трудно предсказать, когда это может произойти. В настоящее время нет никакой положительной информации по этому вопросу», – говорит Гонсиньский.

Помимо частных лиц также страдает и бизнес. Как пишет все та же Rzeczpospolita, «забегаловки» закрываются одна за другой – клиентов теряют даже ведущие дешевые сети. Немудрено – сокращение потребительских расходов поляки начинают именно с общественного питания: в этом признались около 40-50% опрошенных. «Кризис в отрасли очевиден. Оборот остался таким же, но это результат роста цен, так как клиентов стало меньше. Плюс увеличение затрат. В результате в начале ноября я решил закрыть два заведения и вернуться к одной точке, с которой и начинал», – говорит, например, основатель Youmiko Vegan Sushi Михал Юда. И он далеко не один такой.

А вот кто сейчас точно не испытывает кризиса – это фирмы, занимающиеся продажами товаров для отопления и производства энергии. Цены на некоторые из них выросли в разы, но это не останавливает поляков, которые хотят подготовиться к возможному блэкауту.

«В связи с нынешней ситуацией в мире нельзя исключать ситуацию, когда осенью и зимой некоторым полякам придется обходиться без доступа к электроэнергии. Как пережить так называемый блэкаут? В этом помогут несколько устройств... Если вы хотите быть во всеоружии, стоит заранее подготовиться к такому сценарию и запастись вещами, которые помогут его пережить», – пишет журналист Томаш Милешко и перечисляет: фонарик, налобный фонарь, туристическая плита, радиоприемник, аккумулятор, туристическая лампа, лампа для ноутбука, антибактериальный гель для рук, газовая плита, батарейки и... игральные карты, чтоб было за чем скоротать время.

«Подливает масло в инфляционный огонь»

Исследователь Анджей Мария Фалиньский, в течение многих лет занимавший пост генерального директора Польской организации по торговле и дистрибуции (POHID) подчеркивает, что «инфляционный процесс» в стране продолжается. Как отмечает эксперт, «происходит выброс денег на рынок, рост цен на энергоресурсы и саму энергетику, увеличиваются и расходы компаний». Кроме того, по его словам, слабая валюта приводит к ограничению возможностей импорта и внешнего финансирования.

Польскую экономику добивают боевые действия на Украине и связанная с нею война санкций. Кроме того, Польша, бунтуя против многих директив ЕС, де-факто отказывается от денег из еврофондов и ухудшает свои позиции на основных экспортных рынках, то есть в Германии и Франции.

Как же именно Польша, еще недавно считавшаяся вполне благополучным государством (во всяком случае, по сравнению со своими соседями из Прибалтики) дошло до жизни такой? Доктор Томаш Копысяньский, экономист из Высшей банковской школы во Вроцлаве советует: «Желательно, чтобы правительство переключилось с раздачи денег на экономику. Так оно только подливает масло в инфляционный огонь. А могло бы сосредоточиться на использовании этих средств для обеспечения поставок стратегических продуктов. Это лучше сбалансировало бы рынок и способствовало бы снижению цен».

Издание dziennik-polityczny констатирует, нынешние власти страны наделали столько долгов, сколько предыдущие правительства не сумели набрать и за двадцать лет. «Когда партия "Право и Справедливость" пришла к власти, государственный долг Польши составлял 969 миллиардов злотых. Сейчас же он составляет более 1,5 триллионов злотых. То есть можно сказать, что за два срока своего руководства страной правительство ПиС набрало от нашего имени столько же долгов, сколько все предыдущие правительства за последние двадцать с лишним лет», – сказал на радиостанции TOK FM бывший член государственного Совета по денежной политике Богуслав Грабовский. По его словам, долги, взятые правительством ПиС, придется выплачивать практически «бесконечно».

Между тем, как напомнил эксперт, инфляция в Польше галопирует и в октябре уже достигла уровня 17,9%. По мнению многих экономистов, поляков ждут тощие годы.

С точки зрения Грабовского, кто бы ни пришел к власти по итогам следующих парламентских выборов, назначенных на октябрь 2023-го, ему придется применить болезненную для общества «терапию» – имеются в виду действия по быстрому сокращению государственного долга и темпов роста инфляции. По его словам, нынешние правящие в течение многих лет стимулировали спрос и увеличивали дефицит бюджета, делая ставку на социальные выплаты.

«Этими выплатами людям запудрили мозг – внушая им, будто у нас сейчас все хорошо, а впереди ждет светлое будущее. А на самом деле мы получили проблемы», – подчеркнул специалист. Он добавил, что польский центробанк и Совет по денежной политике видят свою задачу не в оздоровлении экономики страны, а в том, чтобы у правительства было больше денег для раздачи перед выборами – а дальше хоть трава не расти.

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