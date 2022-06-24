Взгляд
24 июня, пятница  |  Последнее обновление — 11:44  |  vz.ru
Разделы

Европа начала готовиться к самой суровой зиме

Германия загоняет Европу в энергетическую ловушку Zuma/ТАСС
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. Ирония в том, что разрешить опасную ситуацию способны только немецкие власти. Но вместо этого они обвиняют Газпром и заставляют собственную промышленность и население экономить энергию. Какими последствиями это грозит Европе? Подробности...
Перейти в раздел…

Развал США обещают начать с Техаса

Каждый пятый солдат армии США – техасец REUTERS/Richard Rodriguez
Республиканцы, как правящая в Техасе партия, призвали провести в 2023 году референдум об отделении штата от США. То, что процесс развала США запущен техасцами именно сейчас, довольно неожиданно, несмотря на все антирекорды экономики при Байдене. Каковы шансы на то, что некогда независимая Республика Техас станет американским аналогом ДНР?  Подробности...
Перейти в раздел…

Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

В добровольческие отряды принимают казаков с опытом, полученным в горячих точках Гавриил Григоров/ТАСС
В боях с группировкой ВСУ на Луганщине активно проявили себя российские добровольцы из казачьего отряда «Дон» – одного из четырех подразделений, участвующих в спецоперации. На счету казаков, в частности, разгром группы польских наемников. Сколько представителей воинского сословия сейчас находится на фронте, какие задачи перед ними стоят и что для казаков стало главным мотивом для участия в СВО? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию

Отношения между Киевом и Тбилиси из почти союзных превратились в антагонистические gov.ge
Евросоюз официально наделил Украину и Молдавию статусом кандидатов в члены ЕС, но отказал в том же самом Грузии, пообещав тяжелый разговор. Какое место в этом разговоре между Западом и Тбилиси занимает российская спецоперация на Украине с учетом, что сами грузинские власти винят в своей евронеудаче киевскую власть?  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад искусственно создает угрозу голода

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В чем смысл массового голода для Запада? Всё то же самое: контроль, подавление, подчинение, политика, власть. Запад хочет, чтобы обладание продовольствием стало привилегией, доступной только избранным. Подробности...

Америка начала беднеть

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Американцы, богатые и бедные, за время президентства Байдена потеряли 20 триллионов долларов. Одна из причин, по которой Байден не сошел с ума из-за рекордного краха собственного капитала домохозяйств США, заключается в том, что до сих пор основной удар несли самые богатые американцы... Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Рядом с нами воевавшие дети невоевавших отцов

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Молодые ветераны больше не штучное явление. За 30 лет новейшей истории у нас появились «карабахцы», «абхазы» и «осетины», «таджики», «приднестровцы», «югославы», два поколения «чеченцев», «сирийцы», «ополченцы». Вскоре нас ждет большой контингент «украинцев». Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Болгары сменили власть из-за России

«Страшная месть» Украины для Грузии

Блокада Калининграда: что делать

Перейти в раздел…

Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Популярный певец Юрий Шатунов, знаменитый по работе в группе «Ласковый май», скончался на 49-м году жизни. Широкую известность ему принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. У Шатунова остались жена и двое детей
Подробности...

Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
Подробности...

В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
  • Да

  • Нет
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
  • Промышленность и трудовые ресурсы

  • Научный потенциал

  • Сельское хозяйство и продукты питания

  • Возможности для туризма

  • Рынки сбыта для бизнеса
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Названы потери ВСУ в котле под Лисичанском
    Опубликовано видео падения в Рязани Ил-76 с горящим двигателем В результате теракта в Херсоне погиб чиновник администрации области Индия увеличила импорт российской нефти в 50 раз с апреля по июнь Друг Шатунова рассказал о состоянии певца за несколько дней до смерти
    Украинские военные получили приказ уйти из Северодонецка Военные ЛНР вышли к южной окраине Лисичанска Венгрия призвала ЕС прекратить вводить санкции против России Дагестанский тренер спас шесть пассажиров горящего Mercedes в центре Москвы
    В Кремле посоветовали готовиться к худшему в ситуации с Калининградом Россия распространила в ООН примеры ненавистнических высказываний деятелей Украины Джонсон допустил высылку нелегальных украинских мигрантов в Руанду Байден случайно показал пошаговую шпаргалку для мероприятия

    Главная тема


    «Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

    потеря Херсона


    Зеленский захотел убрать друга детства с поста главы СБУ за провалы

    транзит через Литву


    Депутат: Изменение позиции ЕС по блокаде Калининграда – дипломатическая победа России

    обширный инфаркт


    Врач рассказал, как можно было спасти Юру Шатунова

    Видео

    демилитаризация Украины


    Куда российская армия двинется после Донбасса

    китайский опыт


    Ответ России нанесет ощутимый удар по экономике Литвы

    отряд «Дон»


    Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

    курсы валют


    Кому выгоден сильный рубль

    наступление в Донбассе


    Группировка ВСУ попала в котел по образцу Мариуполя

    победа здравого смысла


    Сергей Худиев: В Киевской консерватории подправлять ничего не надо

    способы выживания


    Тимофей Бордачёв: У Казахстана нашлись свои слабости

    неизбежная победа


    Игорь Мальцев: После 22 июня 1941 года обязательно наступает 9 мая 1945-го

    на ваш взгляд


    Вы слушали песни «Ласкового мая»?

    Европа начала готовиться к самой суровой зиме

    Германия загоняет Европу в энергетическую ловушку
    		   24 июня 2022, 10:58
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. Ирония в том, что разрешить опасную ситуацию способны только немецкие власти. Но вместо этого они обвиняют Газпром и заставляют собственную промышленность и население экономить энергию. Какими последствиями это грозит Европе?

    Германия повысила до второго уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации с газоснабжением. Повод – сокращение поставок газа из России и стабильно высокие цены на газовом рынке. Первый уровень был введен еще в конце марта.

    Второй – тревожный уровень – предполагает рост отпускных цен на газ для промышленности и населения, чтобы заставить их снизить потребление.

    Максимальный третий (аварийный) уровень означает, что государство начинает в ручном режиме распределять, кому из потребителей достанется газ. Включение такого уровня возможно зимой. Это будет означать отключение от газа промышленности ради отопления населения.

    Министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что Германии надо готовиться к дальнейшему сокращению российских потоков газа и к возникновению кризиса, подобного кризису Lehman, но только в газовой сфере. Естественно, это сразу же усилило обеспокоенность по всему европейскому континенту. Цены на природный газ в Европе серьезно выросли – более чем на 50% с тех пор, как снизились объемы прокачки газа по «Северному потоку – 1», то есть всего за неделю.

    «Риск полного отключения газа сейчас более реален, чем когда-либо прежде», – заявил глава Европейского союза по климату Франс Тиммерманс Европейскому парламенту в четверг.

    «Как бы ни разрешилась ситуация с «Северным потоком – 1», Европу в любом случае ждет, вероятно, самая тяжелая зима за всю ее послевоенную историю. Цены будут максимально высокими.

    Через год-два европейцы найдут альтернативные источники поставок, и зимы будут уже не такими сложными. Но всю тяжесть последствий от введения антироссийских санкций против угля, нефти, нефтепродуктов и газа европейцы прочувствуют именно в этот осенне-зимний отопительный сезон», – считает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

    Сокращение поставок по действующему «Северному потоку – 1» на 60% из-за канадских санкций сильно напугало Европу. И это неудивительно, ведь по этому газопроводу газ получает не только Германия, но еще две крупные экономики Европы – Италия и Франция, плюс другие страны. При этом ранее поставки газа из России уже были остановлены в пять европейских стран – в Польшу, Болгарию, Финляндию, Нидерланды и Данию. В общей сложности сокращение поставок газа из России затронуло уже 12 членов ЕС, сообщает Bloomberg.

    Ирония заключается в том, что европейские страны сами роют себе яму. Пять стран, которым Газпром ранее вынужден был отключить газовый вентиль, могли бы этого легко избежать. Достаточно было согласиться на несложную новую схему расчетов за поставки газа в рублях, предложенную Россией. Большинство европейских стран, в том числе Германия, нашли возможность перейти на эту схему без каких-либо проблем. Поэтому Польша и еще четыре страны, по сути, сами приняли решение о прекращении поставок российского газа ради политических антироссийских мотивов.

    А вот Франция с Италией попали под раздачу немного не по своей воле. Здесь неожиданно сыграли злую шутку немецкие власти, которым явно не хватает сильной руки Ангелы Меркель.

    Немецкие политики решили политизировать ситуацию с сокращением поставок по «Северному потоку – 1». Хотя проблема здесь лежит исключительно в технической плоскости. Есть канадские санкции, которые запрещают немецкой Siemens вернуть из ремонта необходимые детали для газокомпрессорной станции. Проблему решить не так сложно, достаточно немецкой компании при поддержке немецких властей переговорить с канадским руководством и сделать исключение из санкций, а затем вернуть необходимые детали в Россию, говорил ранее Алексей Громов. Это позволит запустить «Северный поток – 1» на полную мощность в 55 млрд кубометров, как и раньше. В 2021 году эта труба прокачала в Европу объем даже больше проектной мощности – 60 млрд кубометров.

    Однако власти Германии идут по другому пути: они обвиняют Россию в желании специально заморозить европейцев. Financial Times пишет, что чиновники Германии опасаются, что закрыв «Северный поток» в июле на две недели для ежегодного планового техобслуживания, Газпром не сможет качать больше газа через Украину и Польшу. Раньше Германия во время планового ремонта «Северного потока – 1» начинала получать больше газа по другим газопроводам – по украинской трубе и по польскому участку «Ямала – Европы». Но этим летом так не получится.

    По газопроводу «Ямал – Европа» Газпрому запрещено качать газ в рамках ответных санкций России после того, как Польша – единственная в Европе – ввела ограничения против Газпрома и «Новатэка». Возможности украинской трубы ограничены из-за нежелания Украины прокачивать газ через компрессорную станцию «Стахановка». Поэтому транзит через Украину теперь идет лишь через одну станцию.

    «Во время ремонта «Северного потока – 1» Газпром не сможет отдавать газ потребителям из хранилищ. Потому что, судя по всему, Газпром в этом году ничего не закачивал в подземные хранилища в Европе», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    В любом случае остановка поставок российского газа в Германию на две недели, пока будет ремонтироваться «Северный поток –1», неприятна, но не так страшна, как второй вариант. Плановый ремонт газопровода может выявить новые неполадки, и из-за невозможности отремонтировать необходимое оборудование газопровод может быть полностью остановлен на куда более долгий срок, чем на две недели. Надо понимать, что ремонт немецкого оборудования невозможен не по вине Газпрома, а из-за санкций Канады и нежелания Германии решить этот технический вопрос.

    Греческое издание Proto Thema не скрывает, что Европа уже предполагает возможность полного перекрытия поставок российского газа. Поэтому она активно и переходит на уголь. Германия и Австрия уже заявили о том, что расконсервируют угольные станции. Многие европейские страны вводят ограничения и чрезвычайные меры, обращаются к своим жителям с просьбой экономно расходовать газ, чтобы сохранить его на зиму. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает европейцев меньше использовать кондиционеры.

    Германия вовсю готовится к кризису. Она ужесточает контроль за энергетическим рынком и запускает в работу ряд угольных электростанций. Также она предоставит 15 млрд евро для пополнения газовых хранилищ. Немецкое правительство поставило цель – нарастить запасы газа в подземных хранилищах до 90% к ноябрю (сейчас они заполнены лишь на 59%). Но Хабек не скрывает, что эта цель вряд ли будет достигнута, если поставки по «Северному потоку» будут ограничены. Также немцы хотят запустить модель газового аукциона, чтобы заставить промышленных потребителей экономить газ.

    Из-за высоких цен промышленность в Европе снизила потребление газа уже на 15–20%, а в Великобритании наблюдается еще более ошеломляющее падение – в два раза (на 49%),

    передает Bloomberg со ссылкой на аналитиков. Представители разных отраслей промышленности Европы предупредили, что им, скорее всего, придется закрыть заводы и сократить производство из-за слишком высоких расходов на электроэнергию. «Все крупные промышленные потребители газа, которых мы анализируем (производство химикатов, удобрений, стали, строительных материалов, бумаги и упаковки), говорят нам, что перекладывают рост цен на потребителей», – пишут западные аналитики Citi.

    Это тревожный знак для европейской экономики, у которой никак не получается сдержать рост инфляции. Дорогой газ только еще больше подстегнет ее, ведь это означает рост стоимости электроэнергии. И даже открытие угольных электростанций (на что потребуется время) не поможет. При дефиците газа цены взлетают обычно и на уголь. Европейцы наблюдали это еще в 2021 году во время первого ренессанса угля.

    Собственно, энергетический кризис в прошлом году на фоне рекордных цен на газ тоже вынудил европейскую промышленность, в частности производителей удобрений и металлургов, сократить потребление голубого топлива и даже полностью закрыть заводы. Очень важный момент: в прошлом году Европа и Китай получили из России 185 млрд кубометров газа, что почти на шесть миллиардов кубов больше, чем в 2020 году. Многие европейские страны нарастили закупку российского газа: например, Германия и Италия.

    Это значит, что несмотря на обвинения ЕК, что якобы Газпром стал меньше продавать газа европейским потребителям, в 2021 году это, очевидно, было не так. Но энергетический кризис, который имеет совсем иные причины, в Европе все равно случился. В этом году ситуация обостряется тем, что теперь действительно снижаются физические объемы экспорта газа из России (причины указаны выше – отказ от новой схемы оплаты плюс невозможность отремонтировать немецкое газовое оборудование).

    Ситуация осложняется недавней остановкой крупного завода по производству СПГ в американском Техасе. Ремонт завода продлится целых три месяца – до середины сентября.

    Никуда не делась обострившаяся ценовая конкуренция европейского рынка с азиатским за сжиженный природный газ. Китай начинает оживать после ковидных ограничений – и ему тоже нужен СПГ. При этом нового СПГ на рынке так и не появилось, а его предложение, наоборот, даже снизилось.

    При этом у Европы было мало времени для закачки достаточного объема газа в подземные хранилища, что происходит обычно не только весной, но и летом и осенью.

    ЕС рискует в этом году снова оказаться перед началом отопительного сезона с недостаточными резервами газа в хранилищах. Ровно год назад европейцы не брали газ, потому что он стоил почти 400 долларов за тысячу кубометров, теперь его надо покупать по 1500 долларов, что крайне дорого.

    «Потребление газа в Азии растет – это является проблемой для европейцев. Азия сейчас оттянет на себя какие-то объемы СПГ», – считает Игорь Юшков. При этом стоимость СПГ уже резко выросла из-за взлета цен на спотовом рынке и роста спроса со стороны Азии. Тогда как стоимость газа по газпромовским контрактам, наоборот, начинает снижаться. Потому что с июля в формуле цены будут отражаться уже весенние цены на споте, когда они как раз снизились до 1000 долларов за тысячу кубометров. Это было бы лучшее время для того, чтобы покупать больше российского газа и закачивать его в подземные хранилища. Если бы этого захотела Германия, то она сделала бы всё, чтобы разрешить техническую проблему «Северного потока – 1».

    Если Германия так и не решит проблему с ремонтом оборудования для «Северного потока – 1», то газопровод так и будет работать лишь на 40% мощности, а в худшем случае и вовсе прекратит качать газ из-за выхода из строя оставшегося оборудования. В самом лучшем случае Европа окажется зимой не только с незаполненными ПХГ, но и с ограниченными поставками импортного газа.

    Впрочем, у Европы и Германии есть еще один путь – запустить «Северный поток – 2», который технически полностью готов к эксплуатации, и он не работает исключительно по политическим причинам. Игорь Юшков считает, что это план на «черный день», когда Европа начнет замерзать. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •