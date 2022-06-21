Газовая истерика Германии напугала всю Европу

Крупнейшая в Европе экономика и крупнейший покупатель российского газа – Германия – сама себя загнала в серьезный энергетический кризис. Поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60% не по вине Газпрома. Но немецкие «зеленые» вместо решения проблемы с властями Канады кинулись обвинять Россию и жечь больше угля. Судя по всему, Европу ждет тяжелейшая зима с послевоенных времен.

Ситуация с энергоснабжением Германии остается «серьезной и напряженной» после снижения поставок газа из России, заявил телеканалу ZDF вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Он обвиняет Газпром в кризисе. «Это своего рода армрестлинг. В прошлом у России сначала была «более длинная рука», но это не значит, что мы не можем получить «более сильную руку» за счет принимаемых усилий», – заявил Хабек. При этом он указывает на сложную ситуацию с заполнением хранилищ на зиму – они заполнены на 57%, а необходимо 90%.

Прокачка газа через «Северный поток – 1» действительно снизилась на прошлой неделе с планового объема 167 млн кубометров в сутки до сначала до 100 млн, а потом и до 67 млн. Газпром объяснил, что прокачка снизилась из-за того, что Siemens вовремя не вернула из ремонта необходимые детали, плюс Ростехнадзор остановил два газотурбинных двигателя на станции из-за технического состояния двигателя. Отремонтировать их немцы, вероятно, также не могут. В самой немецкой компании объяснили, что не могут отремонтировать и вернуть детали Газпрома из-за санкций Канады.

Германия накануне заявила, что приняла чрезвычайные законы, потому что сокращение экспорта российского газа грозит дефицитом крупнейшей экономике Европы. А именно страна существенно нарастит сжигание угля, несмотря на «зеленую повестку». Немцы собираются снова запустить в работу законсервированные угольные электростанции плюс начнут проводить аукционы по поставкам газа, чтобы стимулировать немецкие предприятия сократить потребление. «Это неприятная, но необходимая в данной ситуации мера, чтобы снизить потребление газа», – заявил министр экономики Германии и член Партии «зеленых» Роберт Хабек. Эта ситуация показывает, насколько сильно обеспокоены в Берлине возможной нехваткой газа в зимние месяцы, пишет WSJ.

«Истерия вокруг снижения объемов прокачки газа по «Северному потоку – 1», на самом деле, надумана. Существует конкретная техническая проблема

– немецкая компания Siemens не может выполнить свои обязательства по техническому обслуживанию оборудования из-за введенных санкций Канады. Следует не раздувать политический хайп, а решать конкретную проблему», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

По его словам, существует довольно часто применяемая практика, когда те же США вводят так называемые исключения из санкционных ограничений (экспортные лицензии) для конкретных товаров и услуг, если они крайне необходимы, например, для той же экономики США. Например, такое исключение из санкций было сделано для поставок минеральных удобрений из России в Штаты. «Поэтому этот технический вопрос должна решать компания Siemens с канадскими властями при поддержке властей Германии», – считает Громов.

Обвинение России в шантаже также необоснованы. «О каком шантаже может идти речь, если у нас нет других возможностей перенаправить эти объемы газа, которые шли по «Северному потоку – 1», – удивляется эксперт.

Газпром не может использовать альтернативный газопровод «Ямал – Европа», который идет через Польшу, в рамках контрсанкций России. Объемы транзита через Украину пришлось сократить из-за отказа украинской стороны транспортировать газ через станцию «Сохрановка». Газ идет только через газораспределительную станцию «Суджа». Бронировать дополнительные объемы через украинскую ГТС на аукционе Газпром не будет, потому что это дороже и невыгодней.

Важно подчеркнуть: Россия не отказывается поставлять газ по «Северному потоку – 1» в полном объеме, она готова это делать, однако для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если эскалация ситуации будет продолжаться, то это будет верх идиотизма. По «Северному потоку – 1» поставлялось в Европу 55 млрд кубометров газа, и основные объемы шли в Германию. Какие бы экстренные меры немцы ни вводили, заместить российской газ быстро не получится. Это однозначно будет сильнейший удар по экономике Германии»,

– считает Алексей Громов.

Самое смешное, добавляет он, что для Германии это не безальтернативная история, немцы могут избежать этого удара по своей экономике. Для этого достаточно предпринять определенные шаги и договориться с властями Канады. Почему власти Германии не идут по этому простому пути, а выбирают крайне сложный и болезненный путь страдать без российского газа, не очень понятно.

Глава Газпрома Алексей Миллер указал на техническую готовность запуска второго «Северного потока». Нужна только сертификация от властей Германии. Теоретически немцы могут запустить «Северный поток – 2» с аналогичной мощностью, если не могут решить вопрос с ремонтом деталей для «Северного потока – 1».

Однако Громов указывает на то, что запустить второй «Северный поток» намного сложнее по политическим мотивам, чем добиться от Канады санкционного исключения для немецкого оборудования, необходимого для работы на полную мощность «Северного потока – 1».

В теории, полагает собеседник, Газпром мог бы использовать метод «каннибализма» для решения технической проблемы. Снять аналогичные детали с другой компрессорной станции и поставить их на КС «Портовая».

«Но, судя по всему, у Газпрома нет цели возобновить прокачку газа по «Северному потоку» любыми способами. Если Европа не может обеспечить техническое оборудование для прокачки газа, то получайте высокие цены», – говорит Громов.

На прошлой неделе цены на спотовом газом рынке в Европе выросли с тысячи до более 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. «Да, у нас снижение поставок газа в Европу на несколько десятков процентов. Только вы знаете, цены-то выросли не на десятки процентов, а в несколько раз, поэтому уж извините, если скажу, и не покривлю душой, что мы ни на кого не в обиде», – сказал глава Газпрома.

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Если ситуация не будет разрешена, то цены на газ, скорее всего, пойдут дальше и вполне могут достигнуть 2000 долларов за тысячу кубометров этим летом, то есть когда спрос на газ низкий. Последний раз цены скакали до таких максимумов в зимний отопительный сезон, когда спрос на газ пиковый.

«Если Германия не решит техническую проблему с Канадой, то получается, что она совершит самоубийство в экономическом плане. Зачем Германии оставаться без российского газа из-за Канады, мне непонятно. Это какой-то театр абсурда. Надеюсь, что здравый смысл победит», – говорит эксперт Института энергетики и финансов.

На запуск угольных электростанций необходимо время. Нового дополнительного СПГ в мире не появится, и конкуренция за него между Азией и Европой ужесточается, что видно по ценам.

«В любом случае весь объем поставок российского газа ни угольная, ни атомная генерация Германии не покроют. Более того, наш газ используется в Германии не только как источник энергоснабжения, но и как сырье. Поэтому это будет серьезный удар по немецкой промышленности. Не случайно немецкие промышленники были главными противниками введения энергетического эмбарго против России еще на этапе обсуждения», – говорит Громов.

Если летом предприятия и население могут сэкономить на газе, то зимой такая мера будет крайне болезненной. «Основная проблема для всех стран в Европе – это зимний период. И сейчас европейцы вынуждены отбирать газ из подземных хранилищ, то есть тот газ, который Европа накапливала на зиму. Если в течение лета они будут продолжать опустошать свои газовые хранилища, то зимой топить будет нечем», – говорит Громов.

Стоит отметить, что с проблемой со снижением поставок газа из России столкнулась не только Германия, но их ждут также Франция и Италия. Они тоже получают часть газа из России через «Северный поток – 1» и немецкую территорию. Ожидается, что Италия объявит о чрезвычайных мерах в ближайшие дни, если поставки газа из России не будут восстановлены в полной мере.

Европейские страны стали активно призывать своих жителей уже прямо сейчас начать экономить газ.

В понедельник Дания ввела режим Early Warning, который означает, «что может возникнуть ситуация со значительным ухудшением газоснабжения» «из-за неопределенности с поставками газа из России». Датское энергетическое агентство призвало датчан экономить энергию. Власти Нидерландов также призвали компании и жителей страны экономить энергию даже летом, так как «каждый кубометр газа на счету».

Громов считает, что как бы ни разрешилась ситуация с «Северным потоком – 1», Европу в любом случае ждет, наверно, самая тяжелая зима за всю ее послевоенную историю. Цены будут максимально высокими. Через год-два европейцы найдут альтернативные источники поставок и прочее, и потом зимы будут уже не такими сложными. Но всю тяжесть последствий от введения антироссийских санкций против угля, нефти, нефтепродуктов и газа из России прочувствуют именно в этот осенне-зимний отопительный сезон», – заключает собеседник.