Взгляд
21 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:49  |  vz.ru
Разделы

Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
Перейти в раздел…

Отношения России и Чехии убивают с долгосрочной целью

Чехия одна из немногих стран, в которых политика властей в отношении Украины натолкнулась на массовый народный протест Malina Petr/CTK/Global Look Press
Чехия вошла в число стран ЕС, объявивших Россию «террористическим режимом». Причем сделала она это одной из первых, несмотря на все издержки для себя и неустойчивое положение местной власти. Этот шаг наверняка будет иметь серьезные последствия. В том числе и такие, которых старательно добиваются инициаторы этой хамской акции.  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев планирует заработать на гуманитарной катастрофе в Херсоне

Зеленский использовал Херсон для самопиара, но реальная информация из города играет не в пользу его режима Ukrainian Presidency/ABACA/Reuters
Власти Украины объявили о начале «добровольной» эвакуации жителей из Херсона. Вывоз людей объясняется тяжелой гуманитарной ситуацией в преддверии зимы. Но гуманитарная катастрофа, которую Киев и спровоцировал артобстрелами, лишь одна из нескольких причин эвакуации. Что еще побудило украинский режим очистить оккупированный ВСУ город от жителей? Подробности...
Перейти в раздел…

Траты на оружие и энергоносители убивают польскую экономику

Польский злотый стремительно обесценивается Zuma/ТАСС
Одна из самых антироссийски настроенных стран Европы – Польша – внезапно столкнулась с поистине катастрофической инфляцией. Цены на продукты растут каждый день, даже польские заключенные должны оплачивать электричество, граждане Польши бегут из своей страны. А все потому, что польское правительство совершило ряд серьезных ошибок.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если ограничения вдруг сработают не в ту сторону, спровоцировав проблемы с поставками и, как следствие, скачок цен, действие механизма можно будет оперативно отменить. Такое решение позволит ЕС сохранить лицо. Подробности...

Жить государству в кредит можно, но не очень счастливо и недолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Цифры, опубликованные Министерством финансов, внушают оптимизм. Если планы монетарных властей будут исполнены, то за судьбу государственных финансов можно не особо волноваться. Подробности...

Сентябрь изменил многое

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В сложные времена уныние – это страшный внутренний враг, и с ним надо бороться. Очень важно дать себе ответ на вопрос: «Ради чего все это, почему конкретно ты должен сносить лишения, с ней связанные?» Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

Почему чехи оборзели

Перейти в раздел…

Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
Подробности...

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
  • Российский

  • Китайский

  • Затрудняюсь ответить
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России оценили итоги выборов в Казахстане
    Кадыров сообщил о ликвидации преступника в центре Грозного Володин потребовал трибунала над Зеленским Иран нанес удары по Иракскому Курдистану В Совфеде допустили принятие закона о праздничном дне 31 декабря
    Washington Post: Запад столкнулся с дефицитом запасов вооружений Боррель призвал развивать коридоры между ЕС и Средней Азией в обход России Глава МИД КНДР назвал генсека ООН Гутерриша марионеткой США Германия пообещала Украине помощь в ремонте ЛЭП, водопроводов и газопроводов
    ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара Гендиректора МАГАТЭ удивило знание Путиным ситуации на Запорожской АЭС Глава Пентагона Остин: США оказали Украине военную помощь на 20 млрд долларов Сын Трампа опубликовал мем о Байдене и Зеленском: «Где мои деньги, Джо?»

    «убиты выстрелами в голову»


    Эксперт New York Times признала расстрел ВСУ пленных россиян в Макеевке военным преступлением

    ответ Киеву


    В Крыму назвали условие для прибытия боевиков ВСУ на полуостров

    стотысячные потери


    Американский полковник заявил о «последнем издыхании» ВСУ

    Видео

    расстрел пленных


    Киевский режим показал свою звериную сущность

    «подорвали доверие»


    Ракетный удар высветил настоящее отношение поляков к украинцам

    поставки газа


    Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

    малайзийский Boeing


    Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    пророссийское подполье


    Игорь Караулов: Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

    национальный успех


    Александр Разуваев: Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

    взаимные реверансы


    Глеб Простаков: Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

    на ваш взгляд


    Какой автомобиль вы бы предпочли купить – российский или китайский?

    Траты на оружие и энергоносители убивают польскую экономику

    Польский злотый стремительно обесценивается
    		   21 ноября 2022, 11:28
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Станислав Лещенко

    Одна из самых антироссийски настроенных стран Европы – Польша – внезапно столкнулась с поистине катастрофической инфляцией. Цены на продукты растут каждый день, даже польские заключенные должны оплачивать электричество, граждане Польши бегут из своей страны. А все потому, что польское правительство совершило ряд серьезных ошибок.

    Ожидается, что высокая инфляция еще как минимум в течение нескольких месяцев будет способствовать существенному замедлению экономического роста в Польше. Об этом предупредил президент Национального банка Польши (НБП) Адам Глапинский – а уж он-то лучше многих других осведомлен о ситуации в экономике государства.

    «20% превращаются в 24%»

    Сегодня Польша демонстрирует самый высокий показатель инфляции с марта 1997 года – и это, естественно, непосредственным образом сказывается на экономике. По данным Глапинского, рецессия в Польше особенно заметна в таких сферах, как розничные продажи и строительство. И в ближайшее время, по словам специалиста, ждать улучшения ситуации не стоит. «Все прогнозы показывают, что дальнейшее замедление активности польской экономики неизбежно и очень существенно. Это приведет к очень сильному внутреннему снижению давления спроса и будет действовать против инфляции. Рост экономики снизится вплоть до нуля», – уведомил глава польского Нацбанка. Адам Глапинский предполагает, что к февралю 2023 года инфляция в Польше вырастет до 19%. 

    В свою очередь в польском Госсовете по денежной политике прогнозируют уже в начале следующего года рост инфляции до 24%. «Сегодня утром мы получили новую информацию, которая меняет картину следующего года. Председатель Польского фонда развития Павел Борыс сообщил, что в следующем году, вероятно, у нас не будет "антиинфляционного зонтика" (имеются в виду введенные правительством сниженные ставки НДС на продукты питания, электричество и отопление – прим. ВЗГЛЯД). Это означает, что инфляция одномоментно подскочит на три-четыре процентных пункта. То есть прогнозируемые на февраль 20% превращаются в 24%», – предупредил в начале ноября член Совета по денежной политике Польши Людвик Котецкий.

    Упомянутый им руководитель государственного Фонда развития Борыс в интервью телеканалу TVN 24 подтвердил, что финансовое положение Польши становится все более трудным. Борыс пояснил, что основной рост расходов связан с перестройкой энергетической системы страны (после отказа от российского газа) и ассигнованиями на вооружение на следующий год.

    Похожего мнения придерживается и главный экономист польского Bank Pocztowy Моника Куртек. Она призывает готовиться к дальнейшему росту цен. В ближайшие месяцы продолжат дорожать продукты питания, а также другие товары и услуги. И в некоторых случаях скачки цен будут отражать то, что произошло в последние месяцы (подорожание удобрений и посевов, подорожание энергоносителей, подорожание топлива и т. д.) с заметным замедлением. Как предполагает Моника Куртек, пик инфляции придется на февраль 2023 года.

    Счета растут

    Инфляция затронула в Польше самые разные стороны жизни. В частности, Rzeczpospolita пишет, что поляки всё меньше ходят в кафе и рестораны и всё больше экономят. Это ставит под удар отрасль общепита, которая еще даже не успела прийти в себя после пандемии COVID-19. Эксперты отмечают: инфляция повлияла на покупательские способности поляков сильнее, чем коронавирусные ограничения.

    «Инфляция не только приводит к обеднению домашних хозяйств и соответственно к снижению расходов, в том числе на поездки или питание вне дома, но и к существенному давлению на заработную плату. Тем более, что весь сектор HoReCa (гостиницы, рестораны, кейтеринг) в связи с уходом многих сотрудников во время пандемии испытал огромную нехватку персонала», – сообщает профессор Вальдемар Роговский, главный аналитик польского реестра должников BIG InfoMonitor.

    Из исследования, предпринятого по заказу этой организации в октябре 2022-го, явствует, что инфляция повлияла на сокращение расходов на отдых сильнее, чем пандемия – в настоящее время аж 31% поляков тратит меньше на путешествия, чем год назад (осенью 2021-го этот показатель составлял 24%). И немудрено – уже долгое время в списке приоритетов и забот поляков на первых местах находятся куда более неотложные нужды: оплата счетов и покупка основных продуктов питания.

    Польская пресса сообщает, что в октябре ежедневные покупки обходились польским покупателям дороже в среднем на 26,1%, чем годом ранее. За год масло и сахар подорожали более чем вдвое, а мясо – более чем на 30%. По данным Главного статистического управления Польши, инфляция в октябре (здесь и ниже показатели приводятся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) достигла 17,9%. Как показал «Индекс цен в розничных магазинах», подорожали все двенадцать проанализированных категорий товаров. Во всех рассматриваемых случаях скачок был двузначным. Больше всего подорожали жиры – в среднем для всей категории этот рост составил 48,8%. При этом особенно заметно подорожало растительное масло – на 53,6%. 

    На втором месте в рейтинге лидеров по дороговизне оказались сыпучие продукты – в этой категории зафиксирован средний рост на 37,3%. Здесь вновь больше всего подорожал сахар, цена которого выросла на 50,4%. Список рекордсменов по подорожанию замыкает мясо с результатом 31,7% – в этой категории отмечены двузначные цифры роста. Наиболее заметно прибавила в цене птица (38,7%), говядина (29,5%), свинина (26,7%). Молочные продукты подорожали в магазинах в октябре в среднем на 30%.

    «Рост цен на молочные продукты является результатом роста расходов на содержание крупного рогатого скота. Фермерам приходится больше платить за корма.

    К этому добавляются всё более высокие тарифы на электроэнергию, необходимую для производства молочных продуктов. И это напрямую влияет на конечную цену и молочных продуктов, и мяса», – отметила эксперт польской Высшей банковской школы Агнешка Гавлик. По ее словам, наиболее высокий рост цен в этом году поляки увидят в следующем месяце – из-за увеличения спроса в предрождественский период.

    «Хлебопекам грозит банкротство»

    Юстина Рыбацка из Высшей банковской школы в Гдыне также предупреждает, что жителей Польши ждет чрезвычайно дорогое Рождество. Для Польши, где католические традиции всё еще сильны и Рождество привыкли отмечать с размахом, это плохая новость. «Мы можем ожидать повышения цен, особенно на такие товары, как рыба, мясо, мука, растительное масло. То есть на продукты, необходимые для приготовления праздничных блюд», – отметила Рыбацка. Она добавила, что на рост цен в магазинах влияют такие факторы, как спад производства, удорожание транспорта, а также подорожание сырья и импортной продукции.

    Как обещают в правительстве, благодаря принятым им антиинфляционным мерам рост цен на отопление в этом сезоне составит «всего» 40 процентов. Но также мелкий бизнес жалуется на сумасшедший рост счетов за электроэнергию: в августе цены по сравнению с мартом выросли на 947%. Это закономерно отражается и на стоимости продуктов.

    «Хлебопекам грозит банкротство – или хлеб будет продаваться по двенадцать злотых (почти 145 рублей – прим. ВЗГЛЯД)!», – предупредила председатель Торговой палаты города Щецин Ханна Моисюк. С ее слов, многие пекари и кондитеры рассказывают не только об астрономических счетах за газ и электроэнергию, но и об оттоке клиентов, которые теперь относятся к кофе и пирожным как к роскоши.

    Предприниматели жалуются, что из-за постоянных скачков цен невозможно составлять какие-либо планы даже на месяц или два вперед. Так, пекарь из Щецина Анджей Войцеховский рассказал изданию Business Insider, что этой весной он получил счета на 1000% выше, чем в 2021 году. Он сменил поставщика энергии, однако до сих пор должен выплачивать гигантские обязательства в рассрочку. Но с тех пор тарифы поднялись еще больше! Мужчина называет ситуацию безвыходной.

    До недавнего времени в Польше пользовался популярностью шутливый совет: мол, надо совершить какое-нибудь мелкое правонарушение, сесть в тюрьму до весны и жить за казенный счет, избавившись от забот по оплате счетов. Но шутка эта недавно потеряла актуальность: министерство юстиции подготовило поправку к Уголовному кодексу, обязывающую заключенных тюрем и следственных изоляторов соучаствовать в оплате электроэнергии. Проект вводит фиксированную плату в размере 20 злотых в месяц (около 240 рублей). Утверждается, что сумму взяли не с потолка, а рассчитали после анализа среднего энергопотребления электрических устройств, которые чаще всего используются арестантами.

    Воспользовался в камере чайником, телевизором, радиоприемником – оплати! Так что уже и тюрьма не может служить убежищем от коммунальных расходов...

    Ухудшение социальной обстановки привело к тому, что многие поляки уезжают из страны. Уезжают в первую очередь в Великобританию, являющуюся центром зарубежной польской диаспоры. За минувшие несколько десятилетий сотни тысяч поляков успели побывать в Великобритании в качестве гастарбайтеров – и поэтому данное государство не является для них незнакомой территорией.

    «Реэмиграция не означает, что Великобритания не пострадала от кризиса. Аренда квартир стала дороже, налоги и стоимость топлива тоже выросли. Кроме того, случаются перебои с электричеством. Но с точки зрения финансов лучше жить в Великобритании, чем в Польше. Впрочем, удивляться тут нечему. Если посмотреть на сухие статистические данные, видно, что поляки постепенно становятся одной из беднейших наций, которых по уровню жизни уже давно перегнали, например, соседи-чехи», – отмечает издание Dziennik-polityczny.

    При этом власти Польши подвергаются критике за то, что выбрали неподходящий метод борьбы с инфляцией. И особенно эти разговоры усилились в конце октября, на фоне обвала польских облигаций. Массовая их распродажа на рынках была спровоцирована решением Центрального банка Польши оставить ставки без изменений, несмотря на стремительный рост инфляции. «Мягкая фискальная политика в сочетании с мягкой денежно-кредитной политикой – наихудшее сочетание. Политический курс Польши абсолютно не подходит для текущих условий, плох для рынков, плох для инфляции», – считает лондонский управляющий инвестиционной и страховой компании Abrdn Виктор Сабо.

    В итоге аналитики рисуют мрачную картину: огромная инфляция, двузначные отрицательные процентные ставки и дефицит бюджета. Перспективы же роста польской экономики зависят от спроса со стороны Германии и других стран ЕС, которые сами находятся в нелегком положении.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •