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4 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 10:11  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон Vesa Moilanen/AP/ТАСС
После вступления Финляндии и Швеции в НАТО на территории этих стран могут появиться не только американские солдаты и американские военные базы, но и ядерное оружие, скорее всего, тоже американское. Тем самым жители Северной Европы обрекают себя и своих детей на довольно незавидную участь, поскольку Россия не сможет оставить такой шаг без реакции. Подробности...
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Кто идет добровольцем на специальную военную операцию

Добровольцы заметно влияют на ход спецоперации на Украине РИА Новости
Вскоре россияне, решившие добровольно принять участие в спецоперации, должны получить те же гарантии, что и контрактники. Но даже без социального прикрытия число добровольцев с начала СВО перевалило за 15 тысяч человек. Среди них не только бывшие военные – это люди из разных городов, разных возрастов, разных профессий. Но что их объединяет? Подробности...
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«Генерал Мороз» отрезвляет немцев

Все больше немцев признает Украину фактической частью России Imago Images/Reuters
В Германии крепнут пророссийские настроения. Оторопь у местной прессы вызвали итоги опроса, согласно которому все больше немцев считают, что Украина – это фактически часть России. Немецкие социологи объясняют такой феномен успехами «кампании российской дезинформации». Но похоже, отрезвлению немцев помогают перегибы пропагандисткой машины и приближение зимы. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова. Подробности...

Англичанка продолжает усердно гадить

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Украина живет под чужими символами

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Хотя еще в 1996 году в Конституцию страны было внесено положение о большом гербе Украины, его так и не смогли принять, хотя проводили несколько конкурсов и принимали разнообразные постановления. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Грета Тунберг свергает капитализм

Финны и шведы как мишень для России

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    «Генерал Мороз» отрезвляет немцев

    Все больше немцев признает Украину фактической частью России
    		   4 ноября 2022, 10:00
    Фото: Imago Images/Reuters
    Текст: Алена Задорожная,
    Евгений Поздняков

    В Германии крепнут пророссийские настроения. Оторопь у местной прессы вызвали итоги опроса, согласно которому все больше немцев считают, что Украина – это фактически часть России. Немецкие социологи объясняют такой феномен успехами «кампании российской дезинформации». Но похоже, отрезвлению немцев помогают перегибы пропагандисткой машины и приближение зимы.

    На этой неделе немецкое издание RND опубликовало результаты опроса Центра мониторинга, анализа и стратегии (Cemas), согласно которому все большую поддержку в Германии получают пророссийские взгляды. Рейтинг Москвы за полгода значительно вырос, особенно на Востоке – на территории бывшей ГДР.

    Так, 18% опрошенных считает, что президент России Владимир Путин борется против «глобальной элиты, которая дергает за ниточки на заднем плане». 12% опрошенных верят в то, что Украина совместно с США создала секретные лаборатории по производству биологического оружия. Для сравнения: в апреле с этим утверждением согласились лишь 7%.

    Стал популярнее тезис о том, что исторически Украина не должна иметь собственных территориальных претензий, поскольку она фактически остается частью России: число сторонников такой точки зрения поднялось с 8 до 14%. Выросла доля тех, кто считает, что военная операция на Украине потребовалась «для ликвидации фашистского правительства».

    При этом социологи, проводившие опрос, винят в таких результатах активизацию «российских дезинформационных кампаний». Об этом RND заявила управляющий директор Cemas, социальный психолог Пиа Ламберти. «Они призваны создать хаос или раздор и подорвать доверие к демократии как таковой», – посетовала она.

    Кроме того, опрос Cemas выявил явные различия в оценках между Восточной и Западной Германией. В бывшей ГДР каждый третий согласился с утверждением, что НАТО долго провоцировало Москву, поэтому Москва решилась на спецоперацию.  В Западной части страны с этим согласились вдвое меньше людей – 16%.

    Подобные тезисы оказались особенно популярны у избирателей партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Почти половина из них считают, что Украина фактически является частью России и что Россия была вынуждена начать СВО из-за провокаций НАТО. 40% избирателей АдГ согласились с тем, что Путин борется с глобальной элитой.

    «Можно сказать, что у населения постепенно появляется трезвое понимание событий. Слишком много очевидных примеров циничной лжи всплывает на поверхность, – полагает Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага от партии АдГ. – Самый яркий пример – распространение информации о том, что Россия сама взорвала собственный газопровод. Это откровенная глупость, однако большинство немцев до сих пор верит подобным сообщениям».

    Но явные «переборы» в антироссийской кампании играют отрезвляющую роль, подчеркивает он. «Надеюсь, к концу зимы мы все в Германии как-то протрезвеем, – рассуждает экс-депутат. – Подобное изменение взглядов населения способно повлиять на политику, проводимую канцлером Олафом Шольцем. Кстати, я уверен, что в восточной Германии показатели в реальности куда выше, чем указано в исследовании. Там 60-70% с пониманием относятся к действиям России».

    Российские эксперты также считают данные Cemas показательными. «Немцы начинают переосмысливать происходящее на Украине. Конечно, это связано, в том числе, с ухудшением экономического положения в Германии на фоне приближения зимы», – сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института Европы РАН по научной работе, завотделом страновых исследований и руководитель Центра германских исследовании Владислав Белов.

    «В стране жестко работает пропагандистская машина, под воздействием которой находятся практически все, – считает эксперт. – Однако данные опроса свидетельствуют о том, что часть граждан выходит из-под влияния прессы». Но Белов не уверен в том, что изменения в общественном мнении приведут к массовым протестам. «Немцам в принципе не свойственен стихийный мятеж.

    Та часть общества, которая время от времени бурно выражает свое недовольство на улицах – это маргиналы, радикалы. Тем не менее, и протестный потенциал есть.

    Он организованный, более цивилизованный, нежели, например, во Франции. Протесты в Германии будут, но они пройдут по какому-то четкому графику. А уличные бунты? Нет, не дождетесь», – пояснил Белов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре по Восточной Германии прокатилась волна антиправительственных манифестаций с требованиями сблизиться с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике. В тюрингском городе Гера 10 тысяч человек выходили на улицы вместе с главой фракции «Альтернатива для Германии» в ландтаге Тюрингии Бьерном Хеке. В городе Веймар митинговали более четырех тыс. немцев.

    В другом бывшем уголке ГДР, земле Мекленбург – Передняя Померания антиправительственные выступления прошли в 15 городах. Общее число участников составило семь тысяч человек. В Дрездене протест против поставок оружия Украине и против санкций в отношении России поддержали около 1,4 тыс. человек.

    «Протесты из-за резкого подорожания энергоресурсов и высокой инфляции разрастаются не только в Германии, но и по всей Европе», – говорил тогда немецкий политолог Александр Рар. «Но у Германии своя специфика. Дело в том, что в бывшей ГДР, где экономические связи с Россией до сих пор были очень серьезными, жители выступают за поиск путей сотрудничества с Москвой», – пояснял он.

    Растущее недовольство народа может повлиять и на позицию Шольца, который недавно списал рост инфляции в ФРГ на Россию. «Не стоит забывать и о катастрофическом снижении валового дохода и производства. Останавливаются целые отрасли, что властям нельзя игнорировать. На этом фоне звучат наглые призывы американцев к переводу немецкого производства на территорию США. Конечно, это злит народ», – отметил Гердт.  

    Кроме того, на поведение Шольца могут повлиять и другие факторы, считает Гердт. «Скоро выборы в Конгресс США. После них администрация Байдена, скорее всего, станет слабее и тогда канцлеру станет легче показывать немцам, что он больше не «подкаблучник» Америки. Тема отношений с Москвой может послужить хорошим поводом для выстраивания здорового, равноправного диалога с заокеанскими коллегами», – добавляет собеседник.

    В пятницу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Шольц изменил свою позицию по отношению к России. «Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию по отношению к Путину, а теперь изменил свою позицию, выступая за поиск общего языка», – сказал Эрдоган. Спустя несколько часов Берлин опроверг слова Эрдогана. Шольц по-прежнему считает, что Путин «должен вывести российские войска с Украины и вступить в мирные переговоры».

    Эрдоган делает много подобных заявлений без ссылок на источник, напоминает Белов. «Но известно, что канцлер относится с уважением к Путину. Даже критикуя его, Шольц, всегда называл российского лидера политиком, с которым можно и нужно общаться. Канцлер остается одним из ярых сторонников Украины. Однако Шольц готов к диалогу с Москвой, но аккуратному диалогу, поскольку он находится под жестким влиянием оппозиции», – резюмировал эксперт.

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