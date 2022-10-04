Антироссийские санкции ведут к новому расколу Германии

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4 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:24  |  vz.ru
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США дают Европе опасные советы о зимовке без российского газа

США дают Европе бесполезные советы Focke Strangmann/EPA/ТАСС
Подконтрольное США Международное энергетическое агентство учит Евросоюз, что надо делать при обнулении поставок российского трубопроводного газа. Совет один и очень простой – снижать потребление. О том, какие катастрофические последствия за этим стоят для европейцев и их жизни не только этой зимой, а на годы вперед, МЭА молчит. Подробности...
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Россия переходит к освободительной борьбе против украинской оккупации

Город Запорожье с точки зрения права – часть России t.me/zpvgorode
Процесс воссоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожской области с Россией почти завершен – Госдума и Совфед единогласно утвердили договоры о вхождении новых территорий в состав нашей страны. Но очевидно, что граница РФ по закону не будет совпадать с границей в реальности. Значительная часть страны оккупирована иностранным государством – Украиной. Что еще потребуется возвратить и что для этого необходимо сделать? Подробности...
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Как Сталин боролся с расстрелами в Красной армии

История Великой Отечественной до сих пор содержит малоизвестные страницы Ольга Ландер/РИА Новости
4 октября исполняется годовщина одному из самых знаковых, но малоизвестных приказов Сталина. В Красной армии во время Великой Отечественной происходили массовые случаи «незаконных расстрелов и рукоприкладства». Сталин решил лично положить конец этим репрессиям. За что и почему советские командиры лично расстреливали подчиненных? Подробности...
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«Курильский вопрос» убивает руководство Японии

Мун Сон Мён (слева) знаменит проведением пышных церемоний массовых свадеб AP/ТАСС
Япония выразила желание продолжать с Россией переговоры о судьбе Южных Курил. Почему сегодня Москва в этом совершенно не заинтересована, каким образом «курильский вопрос» потряс в свое время основы японской политики и почему все это оказалось связано с деятельностью знаменитой тоталитарной секты? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Как появились и исчезли олигархи

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Черный октябрь 1993 года в Москве давно стал историей, однако под годовщину расстрела парламента 3-4 октября 1993 года не лишним будет вспомнить некоторые страницы тех мрачных дней. Подробности...
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Задача театра – быть со страной

Кирилл Крок
Кирилл Крок, директор театра им. Евгения Вахтангова
Ни я, ни артисты Театра Вахтангова никогда не подписывали коллективные письма против проведения спецоперации. Никто из артистов, а это труппа, 120 человек, никуда не уехал. Подробности...

Началось великое ограбление Европы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Процессы деиндустриализации несут в себе даже большую угрозу, чем вероятный дефицит газа текущей зимой. Европейский бизнес, в отличие от европейских политиков, не мыслит категориями «день простоять да ночь продержаться» и уже сейчас принимает болезненные, но неизбежные решения. Подробности...
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Сербы за русофила, болгары – как обычно

Каковы новые границы России

Ответ Киева и НАТО на речь Путина

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Антироссийские санкции ведут к новому расколу Германии

    Жители бывшей ГДР выступили против позиции Берлина по Украине
    «Руки прочь от России!» – требуют участники немецких протестов
    		   4 октября 2022, 19:00
    Фото: Michael Kuenne/PRESSCOV/Sipa USA/Reuters
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Алена Задорожная

    В Восточной Германии участились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике. Однако на западе страны эти настроения пока не так сильны. Будет ли усиливаться раскол между жителями восточных и западных регионов Германии?

    В нескольких городах на востоке Германии, на территории бывшей ГДР, в последние дни прошли демонстрации против политического курса Берлина. Манифестанты выражали недовольство инфляцией, мерами по борьбе с COVID-19, а также политикой властей ФРГ в отношении России.

    Так, в тюрингском городе Гера, по сведениям полиции, 10 тысяч человек вышли на улицы с требованием отменить антироссийские санкции, принятые кабинетом Олафа Шольца из-за ситуации на Украине. В этом шествии принял участие и глава фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Тюрингии Бьерн Хеке. Контрдемонстрация противников «АдГ» собрала всего 370 человек.

    По сведениям полиции, на антиправительственные протесты в городе Веймаре, земельном округе Веймарер-Ланд и округе Заале-Хольцланд в Тюрингии вышли в общей сложности 4,2 тыс. демонстрантов. Кроме того, в городе Альтенбурге в той же федеральной земле 3,8 тыс. человек собрались на не заявленную заранее демонстрацию.

    В федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания антиправительственные выступления прошли в 15 городах, в том числе в Шверине, Висмаре и Людвигслюсте. Общее число их участников, по оценке полиции, составило семь тысяч человек. Среди главных требований протестовавших значилась «доступная по цене политика в сфере энергетики», а также «политика, направленная на заключение мира вместо поставок вооружений на Украину». Кроме прочего, участники критиковали политику входящей в правительство партии «Союз-90»/«Зеленые» – по мнению протестующих, именно политика «зеленых» привела в Германии к резкому росту цен и потере благосостояния.

    В Дрездене протест против поставок вооружений на Украину и санкций в отношении России поддержали около 1,4 тыс. человек. В саксонском Лейпциге, кроме прочего, состоялось шествие под лозунгом «Мир, свобода, самоопределение», а в столице федеральной земли Саксония-Анхальт Магдебурге утром 3 октября на центральные улицы вышли около 2,7 тыс. демонстрантов.

    В городе Франкфурте-на-Одере в федеральной земле Бранденбург в протестах приняли участие около двух тысяч человек, сообщает агентство DPA. На плакатах, которые несли в руках некоторые участники этого мероприятия, были такие лозунги, как «Только мир – это победа» и «Остановите разжигание войны и санкции в отношении России».

    То, что протестная активность наблюдается именно в восточных землях, вполне объяснимо, полагает бывший депутат Бундестага от АдГ Вальдемар Гердт. «Раскол между востоком и западом нашей страны по-прежнему сохраняется, отличия в социальной психологии, на мой взгляд, налицо, – сказал Гердт газете ВЗГЛЯД. – В ГДР находились советские военные базы, но не было никакого особого влияния на умы восточных немцев, тогда как в ФРГ – также при наличии контингента стран Запада – велась активная пропагандистская работа. Следствием этого и стала большая активность восточных немцев в протестах, нежели жителей западных регионов страны.

    У жителей бывшей ГДР сильнее развито критическое мышление, чем у немцев из западных земель.

    Последние пока не настолько сильно переживают по поводу губительной в экономическом плане политики Берлина».

    Впрочем, заметил Гердт, в западных регионах Германии также усиливаются протестные настроения и учащаются демонстрации, пусть и не в таком масштабе, как на территориях бывшей ГДР. «Раскол в Германии будет только усиливаться, но водораздел пройдет не по линии ФРГ – ГДР, а по линии тех, кто видит, в какую яму ведет страну нынешнее правительство, и на тех, кто до сих пор верит Западу и СМИ, предпочитая не замечать очевидных вещей. Ради чего Берлин делает всё это? Ради иллюзорного партнерства с заокеанскими кураторами», – подчеркнул он.

    На этом фоне, отметил собеседник, правительство Шольца готовит беспрецедентный дотационный пакет в 200 миллиардов евро, чтобы смягчить ударную волну осенних митингов. «Кабинет Шольца просто покупает себе еще пару месяцев правления, надеясь, что потом ситуация с экономикой и энергетикой каким-то образом улучшится. Хотя куда логичнее было наладить отношения с Москвой, отменить санкции и увеличить поставки российского газа. Но, боюсь, нынешние немецкие власти предпочитают не пользоваться услугами ни политических экспертов, ни экономистов», – резюмировал Гердт.

    «Протесты из-за резкого подорожания энергоресурсов и высокой инфляции разрастаются не только в Германии, но и по всей Европе. Однако говорить о потенциальном расколе общества пока рано», – считает в свою очередь немецкий политолог Александр Рар.

    На данный момент все власти стран ЕС, пожалуй, за единственным исключением – Венгрии, по-прежнему призывают к солидарности и непрерывной поддержке Украины, заметил Рар. «Но у Германии своя специфика. Дело в том, что в бывшей ГДР, где экономические связи с Россией до сих пор были очень серьезными, жители выступают за поиск путей сотрудничества с Москвой», – пояснил он.

    Но на западе Германии, продолжает собеседник, население «видит в Москве главного агрессора». Это в первую очередь связано с укрепляющимися позициями партии «Зеленые». Вместе с тем Рар обращает внимание на то, что демонстрации в Германии и других европейских странах проходят не под пророссийскими лозунгами, как может показаться на первый взгляд.

    «Люди жестко требуют от своих правительств проявления большей заботы о страждущих, а также скорейшего решения их растущих социальных проблем», – заключил Рар.

    «Во времена холодной войны образ Советского Союза в Западной Германии был тождественен американскому: «империя зла», «угроза с Востока», а в ГДР официальная политическая линия воспринимала СССР, напротив, как «большого брата», помогающего строить социализм», – напомнил замдиректора Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

    По словам политолога, многие восточные немцы намного лучше относятся к России, чем западные, потому что еще живо поколение, которое застало и социализм, и дружбу народов – СССР и ГДР. «Еще больше жителей этой части Германии помнят агрессивную политику правительства ФРГ в отношении восточных территорий: это острый кризис середины 90-х годов, закрытие большого числа предприятий, высокую безработицу», – указал он.

    Именно тогда возникла массовая ностальгия по ГДР – «Остальгия» (от слова Ostdeutschland или Восточная Германия). «Это следствие раздела немецкого общества, которое полностью не было преодолено после падения Берлинской стены. Что касается нынешней ситуации, то высокий уровень симпатий к России отражает и протест многих рядовых немцев против совершенно безрассудной политики Берлина по убийству собственной экономики ради каких-то политических игр против Москвы», – резюмировал Камкин.

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