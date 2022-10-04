Антироссийские санкции ведут к новому расколу Германии

Жители бывшей ГДР выступили против позиции Берлина по Украине

В Восточной Германии участились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике. Однако на западе страны эти настроения пока не так сильны. Будет ли усиливаться раскол между жителями восточных и западных регионов Германии?

В нескольких городах на востоке Германии, на территории бывшей ГДР, в последние дни прошли демонстрации против политического курса Берлина. Манифестанты выражали недовольство инфляцией, мерами по борьбе с COVID-19, а также политикой властей ФРГ в отношении России.

Так, в тюрингском городе Гера, по сведениям полиции, 10 тысяч человек вышли на улицы с требованием отменить антироссийские санкции, принятые кабинетом Олафа Шольца из-за ситуации на Украине. В этом шествии принял участие и глава фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Тюрингии Бьерн Хеке. Контрдемонстрация противников «АдГ» собрала всего 370 человек.

По сведениям полиции, на антиправительственные протесты в городе Веймаре, земельном округе Веймарер-Ланд и округе Заале-Хольцланд в Тюрингии вышли в общей сложности 4,2 тыс. демонстрантов. Кроме того, в городе Альтенбурге в той же федеральной земле 3,8 тыс. человек собрались на не заявленную заранее демонстрацию.

В федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания антиправительственные выступления прошли в 15 городах, в том числе в Шверине, Висмаре и Людвигслюсте. Общее число их участников, по оценке полиции, составило семь тысяч человек. Среди главных требований протестовавших значилась «доступная по цене политика в сфере энергетики», а также «политика, направленная на заключение мира вместо поставок вооружений на Украину». Кроме прочего, участники критиковали политику входящей в правительство партии «Союз-90»/«Зеленые» – по мнению протестующих, именно политика «зеленых» привела в Германии к резкому росту цен и потере благосостояния.

В Дрездене протест против поставок вооружений на Украину и санкций в отношении России поддержали около 1,4 тыс. человек. В саксонском Лейпциге, кроме прочего, состоялось шествие под лозунгом «Мир, свобода, самоопределение», а в столице федеральной земли Саксония-Анхальт Магдебурге утром 3 октября на центральные улицы вышли около 2,7 тыс. демонстрантов.

В городе Франкфурте-на-Одере в федеральной земле Бранденбург в протестах приняли участие около двух тысяч человек, сообщает агентство DPA. На плакатах, которые несли в руках некоторые участники этого мероприятия, были такие лозунги, как «Только мир – это победа» и «Остановите разжигание войны и санкции в отношении России».

То, что протестная активность наблюдается именно в восточных землях, вполне объяснимо, полагает бывший депутат Бундестага от АдГ Вальдемар Гердт. «Раскол между востоком и западом нашей страны по-прежнему сохраняется, отличия в социальной психологии, на мой взгляд, налицо, – сказал Гердт газете ВЗГЛЯД. – В ГДР находились советские военные базы, но не было никакого особого влияния на умы восточных немцев, тогда как в ФРГ – также при наличии контингента стран Запада – велась активная пропагандистская работа. Следствием этого и стала большая активность восточных немцев в протестах, нежели жителей западных регионов страны.

У жителей бывшей ГДР сильнее развито критическое мышление, чем у немцев из западных земель.

Последние пока не настолько сильно переживают по поводу губительной в экономическом плане политики Берлина».

Впрочем, заметил Гердт, в западных регионах Германии также усиливаются протестные настроения и учащаются демонстрации, пусть и не в таком масштабе, как на территориях бывшей ГДР. «Раскол в Германии будет только усиливаться, но водораздел пройдет не по линии ФРГ – ГДР, а по линии тех, кто видит, в какую яму ведет страну нынешнее правительство, и на тех, кто до сих пор верит Западу и СМИ, предпочитая не замечать очевидных вещей. Ради чего Берлин делает всё это? Ради иллюзорного партнерства с заокеанскими кураторами», – подчеркнул он.

На этом фоне, отметил собеседник, правительство Шольца готовит беспрецедентный дотационный пакет в 200 миллиардов евро, чтобы смягчить ударную волну осенних митингов. «Кабинет Шольца просто покупает себе еще пару месяцев правления, надеясь, что потом ситуация с экономикой и энергетикой каким-то образом улучшится. Хотя куда логичнее было наладить отношения с Москвой, отменить санкции и увеличить поставки российского газа. Но, боюсь, нынешние немецкие власти предпочитают не пользоваться услугами ни политических экспертов, ни экономистов», – резюмировал Гердт.

«Протесты из-за резкого подорожания энергоресурсов и высокой инфляции разрастаются не только в Германии, но и по всей Европе. Однако говорить о потенциальном расколе общества пока рано», – считает в свою очередь немецкий политолог Александр Рар.

На данный момент все власти стран ЕС, пожалуй, за единственным исключением – Венгрии, по-прежнему призывают к солидарности и непрерывной поддержке Украины, заметил Рар. «Но у Германии своя специфика. Дело в том, что в бывшей ГДР, где экономические связи с Россией до сих пор были очень серьезными, жители выступают за поиск путей сотрудничества с Москвой», – пояснил он.

Но на западе Германии, продолжает собеседник, население «видит в Москве главного агрессора». Это в первую очередь связано с укрепляющимися позициями партии «Зеленые». Вместе с тем Рар обращает внимание на то, что демонстрации в Германии и других европейских странах проходят не под пророссийскими лозунгами, как может показаться на первый взгляд.

«Люди жестко требуют от своих правительств проявления большей заботы о страждущих, а также скорейшего решения их растущих социальных проблем», – заключил Рар.

«Во времена холодной войны образ Советского Союза в Западной Германии был тождественен американскому: «империя зла», «угроза с Востока», а в ГДР официальная политическая линия воспринимала СССР, напротив, как «большого брата», помогающего строить социализм», – напомнил замдиректора Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

По словам политолога, многие восточные немцы намного лучше относятся к России, чем западные, потому что еще живо поколение, которое застало и социализм, и дружбу народов – СССР и ГДР. «Еще больше жителей этой части Германии помнят агрессивную политику правительства ФРГ в отношении восточных территорий: это острый кризис середины 90-х годов, закрытие большого числа предприятий, высокую безработицу», – указал он.

Именно тогда возникла массовая ностальгия по ГДР – «Остальгия» (от слова Ostdeutschland или Восточная Германия). «Это следствие раздела немецкого общества, которое полностью не было преодолено после падения Берлинской стены. Что касается нынешней ситуации, то высокий уровень симпатий к России отражает и протест многих рядовых немцев против совершенно безрассудной политики Берлина по убийству собственной экономики ради каких-то политических игр против Москвы», – резюмировал Камкин.

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