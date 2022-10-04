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Немецкий политолог Рар: Протесты в Германии проходят не под пророссийскими лозунгами
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Основной лейтмотив протестов в Германии – требование решения социальных проблем внутри государства. Это не акции в поддержку России, несмотря на некоторые, на первый взгляд, пророссийские лозунги. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя массовые митинги в ФРГ.
«Протесты из-за резкого подорожания энергоресурсов и высокой инфляции разрастаются не только в Германии, но и по всей Европе. Однако говорить о потенциальном расколе общества пока рано», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, вся Еврокомиссия, за исключением Венгрии, по-прежнему «призывает к солидарности и непрерывной поддержке Украины». «Но у Германии своя специфика. Дело в том, что в бывшей ГДР, где экономические связи с Россией до сих пор были очень серьезными, жители выступают за поиск путей сотрудничества с Москвой», – пояснил он.
Но на западе Германии, продолжает собеседник, население «видит в Москве главного агрессора». Это в первую очередь связано с укрепляющимися позициями партии «Зеленые». Вместе с тем Рар обращает внимание на то, что демонстрации проходят не под пророссийскими лозунгами, как может показаться на первый взгляд.
«Это касается и Германии, и Европы. Люди жестко требуют от своих правительств проявления большей заботы о страждущих, а также скорейшего решения их растущих социальных проблем», – заключил Рар.
Накануне в ряде городов на востоке Германии пришли демонстрации против политического курса Берлина. Манифестанты выражали недовольство инфляцией, мерами по борьбе с COVID-19 и политикой властей ФРГ в отношении России.
Так, в тюрингском городе Гера, по сведениям полиции, 10 тыс. человек вышли на улицы с требованием отменить санкции в отношении Москвы, принятые правительством ФРГ из-за ситуации на Украине. В этом шествии принял участие и глава фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Тюрингии Бьерн Хеке, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов). Контрдемонстрация противников «АдГ» собрала около 370 человек.
По сведениям полиции, на антиправительственные протесты в городе Веймаре, земельном округе Веймарер-Ланд и округе Заале-Хольцланд в Тюрингии вышли в общей сложности 4,2 тыс. демонстрантов. Кроме того, в городе Альтенбурге в той же федеральной земле 3,8 тыс. человек собрались на не заявленную заранее демонстрацию.
В федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания антиправительственные выступления прошли в 15 городах, в том числе Шверине, Висмаре и Людвигслюсте. Общее число их участников, по оценке полиции, составило 7 тыс. человек. Среди главных требований протестовавших значилась «доступная по цене политика в сфере энергетики», а также «политика, направленная на заключение мира вместо поставок вооружений на Украину». Кроме прочего, участники критиковали политику входящей в правительство партии «Союз-90»/«Зеленые», утверждая, что она привела в Германии к резкому росту цен и потере благосостояния.
В Дрездене протест против поставок вооружений на Украину и санкций в отношении России поддержали около 1,4 тыс. человек.
В саксонском Лейпциге, кроме прочего, состоялось шествие под лозунгом «Мир, свобода, самоопределение», а в столице федеральной земли Саксония-Анхальт Магдебурге утром 3 октября на центральные улицы вышли около 2,7 тыс. демонстрантов.
В городе Франкфурт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург в протестах приняли участие около 2 тыс. человек, сообщает агентство dpa. На плакатах, которые несли в руках некоторые участники этого мероприятия, были такие лозунги, как «Только мир – это победа» и «Остановите разжигание войны и санкции в отношении России».
На этом фоне саксонский политик Франк Рихтер в колонке для Spiegel написал, что жители Восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине, а «на улицах и площадях на Востоке нет недостатка в публичных демонстрациях сочувствия Москве». Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву «Z».
По его словам, жители Востока не поддерживают санкции, введенные ЕС против Москвы, а наоборот, выступают за «германо-российскую дружбу», идея которой, по словам политика, напоминает сотрудничество между СССР и ГДР.
При этом такие настроения проявляются и на территории Западной Германии, но именно на территории бывшей социалистической республики они наиболее распространены, отметил Рихтер. По его мнению, это связано с историческими причинами – они чувствуют себя проигравшими в холодной войне наряду с русскими.
Он напомнил, что после объединения Германии бизнесмены с западной части страны, прикрываясь «братскими» чувствами, на самом деле провели экономическую экспансию на территорию бывшей ГДР. При этом объединение обернулось экономическими проблемами для многих жителей Востока, подчеркнул Рихтер.
Вместе с тем политолог Александр Камкин, комментируя газете ВЗГЛЯД очередную годовщину присоединения ГДР к Западной Германии, заявил, что восточные немцы лучше относятся к России, потому что помнят общее прошлое и времена социализма. Кроме того, им претит политика Берлина по убийству собственной экономики ради политических игр против Москвы, отмечал политолог.
В Берлине тоже хватает недовольных текущей политикой канцлера Олафа Шольца. Так, накануне сообщалось о том, что в столице ФРГ демонстранты устроили марш от Потсдамской площади через центр города, они несли лозунг «Отопление, хлеб и мир – протестуем вместо того, чтобы мерзнуть». Также протестующие требовали отмену поставок оружия Украине, призывали остановить экономическую войну и перевооружение.
В то же время депутат Бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт считает, что правительство Германии виновно в затягивании конфликта на Украине, который может закончиться ядерной катастрофой. По ее словам, экономическая война, которую ведет правящая коалиция, не приносит мира Украине, а только наносит самой Германии больший вред, чем России, и приносит «рекордную прибыль Газпрому».
Депутат подчеркнула, что в результате введенных санкций граждане Германии оказались под ударом энергетического кризиса, их траты на электричество и отопление стремительно растут, а добыча угля как альтернативы газу грозит изменением климата. Примечательно, в это же время глава Минобороны Германия побывала в Одессе с необъявленным визитом и пообещала в ближайшее время поставить для ВСУ системы ПВО IRIS-T.
Еще одна линия раскола – это обострение отношений между русской и украинской диаспорой в Германии. Первая, за редкими исключениями, призывает правительство ФРГ отказаться от противостояния с Россией на Украине. Вторая, напротив, атакует правящую коалицию требованиями поставлять в интересах ВСУ все больше оружия. Остроты ситуации добавляет и тот факт, что правительство ФРГ решило открыть границу для российских уклонистов – и это вызвало бурю возмущения среди украинской диаспоры.
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Гендиректора ЗАЭС Мурашова выдворили на подконтрольную Киеву территорию
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Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в связях с СБУ, его выдворили на подконтрольную Украине территорию, сообщают СМИ.
Мурашов подтвердил, что общался с сотрудником СБУ Игорем Каземирским в интернете, передавая данные о ситуации на Запорожской АЭС. Мурашов подтвердил, что он знал о повреждениях, которые наносятся АЭС украинскими обстрелами, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
По его словам, повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, персонал подвергался и продолжает подвергаться опасности, занимаясь восстановлением станции после обстрелов. Как сообщил Мурашов, «самый вероятный вариант обстрелов – они велись со стороны Днепра, со стороны Украины».
Мурашов признался, что запретил коллективу публиковать обращение к ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы: «Я текст этого обращения не согласовал с Киевом, поскольку это могло задеть государственные интересы Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. На 66-й сессии ежегодной Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что необходимо называть вещи своими именами и не пытаться покрывать действия Украины в отношении ЗАЭС.
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Прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости
Прорыв украинских военных под Лисичанском остановлен с помощью военной хитрости, ВСУ подпустили ближе и дали зайти на контролируемую территорию, после чего уничтожили, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Военные ЛНР заметили, как ВСУ строят колонны техники для удара, но решили выждать, чтобы те оторвались от своих. Украинские военные перешли границу с ЛНР и не встретили сопротивления, после чего начали марш на Лисичанск, сказал Марочко телеканалу «Звезда».
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
На месте их поджидали ВС России и бойцы республики. Колонну украинской техники уничтожили, выжившие отошли на исходные позиции. Ведется подсчет уничтоженных бойцов ВСУ и техники.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что группа украинских военных, пытавшаяся пробраться вглубь Луганской народной республики, насчитывала около 100 человек.
В Херсонской области разбили пытавшуюся прорваться к Каховской ГЭС группировку ВСУ
Пытавшиеся прорваться на Каховскую ГЭС батальоны украинских военных были разбиты, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Шедшие со стороны села Дудчаны два батальона ВСУ практически полностью разбиты, заявил Сальдо в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.
По его словам, они планировали попасть на Каховскую ГЭС с целью ее полной остановки.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что группа украинских военных, пытавшаяся пробраться вглубь Луганской народной республики, насчитывала около 100 человек.
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Военный эксперт Онуфриенко: На Украине пора применять тяжелую бомбардировочную авиацию
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За время спецоперации противник приспособился к нашей тактике и нашел те преимущества, в которых он силен. Пока не начато российское контрнаступление, нужно использовать все ракетно-артиллерийские и авиационные средства для сдерживания ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя сообщения о попытках украинских войск наступать на разных направлениях.
Атаки ВСУ могут быть остановлены в случае ответного контрнаступления российских войск, подчеркивает военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Противник будет вынужден снять все резервы и перебросить их для подавления продвигающихся российских сил, – указал эксперт. – Сейчас же украинская армия имеет численное превосходство. При этом у нас пока не прибавилось личного состава. Кроме того, противник обладает широчайшими возможностями разведданных с западных спутников и посредством радиоэлектронной разведки».
По мнению Онуфриенко, за время спецоперации противник приспособился к нашей тактике и нашел те преимущества, в которых он силен. «Прежде всего, это численный перевес. Они могут создавать ударный кулак на любом направлении, усиливать их современной западной техникой и наносить удары», – считает эксперт.
Наращивание численности личного состава российских войск сейчас решается при помощи частичной мобилизации, подчеркнул эксперт. «Кроме того, необходимо вводить в зону СВО новую технику, – продолжает Онуфриенко. – Мы видим, что отдельные ее экземпляры уже продемонстрированы на фронте». Также требуется тяжелая бомбардировочная авиация. «Необходимо уничтожать инфраструктуру противника – регулярно и системно выводить из строя железнодорожные перегоны и другие инфраструктурные объекты, которые могут использоваться ВСУ», – полагает собеседник.
Пока не начато российское контрнаступление, нужно использовать артиллерийские, авиационные и ракетные средства для того, чтобы максимально затруднить перемещение и переброску сил противника, а также нанести ему максимальный ущерб не только в зоне наступательной операции, но и на подходах, подчеркнул собеседник.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
В субботу в Минобороны России сообщили, что из-за угрозы окружения было принято решение отвести войска из Красного Лимана (север ДНР). В понедельник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная на северо-западе республики.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области. Как подчеркнул замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов, силами ВС России были пресечены попытки прорыва противника со стороны Николаева. Стремоусов добавил, что украинские войска прорывались вдоль Днепра в направлении населенного пункта Дудчаны и но продвижение ВСУ было остановлено силами российской авиации. Хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
Россия ввела санкции против оператора хранилища газа «Катарина» в Германии
Россия вводит специальные экономические меры против оператора подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» в Германии, следует из постановления, утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Под санкции России попала проектная, сбытовая и эксплуатационная компания «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ» – совместное предприятие, созданное в 2009 году на паритетных основах «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG, передает ТАСС.
В мае под подобные санкции России попала 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из Сингапура и США. Среди них в том числе бывшие европейские дочки Газпрома, трейдеры, операторы подземных хранилищ газа (ПХГ), а также совместное предприятие Газпрома и польской PGNiG, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа», – EuRoPol Gaz.
Напомним, Россия потребовала арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, может ли грядущая зима изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве.
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Военный аналитик Онуфриенко назвал способ отбросить ВСУ в Херсонской области
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ВС России сдерживают продвижение ВСУ на правом берегу Днепра в районах Дудчан и Сухого Ставка, используя авиацию, однако риски для нашей группировки в этих районах остаются. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию в регионе.
«Наши как занимали оборону под Дудчанами, так ее и держат. Около суток назад туда подошло подкрепление, но я бы не стал ожидать резкого изменения ситуации. Сложность представляет и район Сухого Ставка, который стал уже кладбищем для ВСУ. Но тем не менее эта территория пока также под контролем противника», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
По словам собеседника, боевики наладили в этом районе переправу и подтягивают по ней бронетехнику. «Это создает серьезную опасность флангового удара по Давыдову Броду, который и так находится под постоянными атаками противника»», – отметил он.
«Очевидно, что ВСУ хотели бы также нанести удар со стороны Сухого Ставка, что дало бы им возможность окружить нашу группировку и вынудить ее оставить этот участок фронта на правом берегу Днепра. Инициатива пока находится в руках противника», – говорит эксперт.
«Вместе с тем есть два очевидных пути, которые нам стоило бы реализовать. Во-первых, это привлечение дополнительных сил авиации. Необходимо воспользоваться хорошей погодой и наносить массовые бомбо-штурмовые удары по расположениям противника», – предлагает собеседник.
«Ну и большое значение имеет живая сила. Нам просто жизненно необходимо стремительно увеличивать группировку, чтобы не только обороняться, но и отбросить ВСУ за реку Ингулец. Это, с точки зрения ведения боя, более выгодное для нас положение», – заключил Онуфриенко.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области. Как позже подчеркнул замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов, силами ВС России были пресечены попытки прорыва противника со стороны Николаева.
В среду Стремоусов сообщил, что украинские войска прорывались вдоль Днепра в направлении населенного пункта Дудчаны, но продвижение ВСУ было остановлено силами российской авиации. Хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО.
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Стало известно об успехах союзных сил в районе Артемовска и Соледара в ДНР
Союзные силы достигли успеха в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.
По его словам, линия боевого соприкосновения очень живая, у нас есть также успехи в районе населенных пунктов – Артемовска и Соледара, передает ТАСС.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
Ранее Марочко заявил, что прорвавшиеся на территорию ЛНР войска ВСУ попали в «огневой мешок».
Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины начали отступать под Артемовском.
До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин.
Взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
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Президент Болгарии отказался подписывать декларацию о вступлении Украины в НАТО
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Президент Болгарии Румен Радев не стал подписывать полный текст декларации девяти стран Восточной Европы из-за пункта о поддержке вступления Украины в НАТО, сообщила пресс-служба главы государства.
В заявлении, опубликованном агентством БТА, говорится, что Румен Радев не согласен с полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы относительно членства Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что хотя Болгария подписала декларацию о будущем присоединении Украины на Бухарестском саммите НАТО 2008 года, это происходило в совершенно иной обстановке в сфере безопасности.
По мнению Радева, решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься только после того, как Россия и Украина в качестве сторон конфликта выработают, примут и реализуют четкие параметры его мирного урегулирования.
Накануне сообщалось, что президенты девяти стран Европы поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО. Документ в воскресенье подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Соединенных Штатов привержены политике «открытых дверей» НАТО, однако решение о расширении должны принимать все страны альянса.
В то же время помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что возможное вступление Украины в НАТО «следует обсудить в другое время».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявления Зеленского сказала, что украинские власти выбрали свой кровавый путь в «натовскую помойку».
В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией вокруг попытки Киева вступить в НАТО.
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Додик выиграл выборы президента Республики Сербской
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Действующий член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик побеждает на выборах президента Республики Сербской в составе БиГ после 90% обработанных протоколов, сообщил ЦИК страны.
«Кандидат партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик набрал 268 635 голосов, или 48,36%, а кандидат Елена Тривич от Партии демократического прогресса набрала 240 353 голоса, или 43,27%», – цитирует сообщение ЦИК ТАСС.
Додик объявил о своей победе в ночь на понедельник, он заявил, что намерен сотрудничать с Сербией, Россией и Венгрией. Его главная соперница Елена Тривич также объявила о своей победе.
Явка на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине составила 50%. Всего в выборах приняли участие 90 партий, 38 коалиций, 17 независимых кандидатов. Правом голоса обладают более 3,3 млн человек. Наблюдателями на выборах были зарегистрированы свыше 60 тыс. человек. Всеобщие выборы состоялись в девятый раз с момента провозглашения независимости страны в 1992 году.
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Илон Маск предложил признать Крым российским
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Американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», – написал он в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Маск перечислил четыре пукта «украинско-российского мира» и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.
План предполагает «повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
Артиллерия ВДВ массированным огневым ударом уничтожила танки ВСУ
Опубликована видеозапись, на которой подразделения Воздушно-десантных войск наносят массированный огневой удар по позициям вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
В сообщении ведомства в Telegram говорится, что российская артиллерия обнаружила противника с помощью квадрокоптеров. В результате были уничтожены большое количество украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
Напомним, Минобороны России показало, как подразделения российских Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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Экс-посол Украины Мельник обматерил Маска и назвал Tesla «дерьмом»
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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник матом ответил на предложения Илона Маска по Крыму и Донбассу, а также заявил, что никто из украинцев не купит автомобиль Tesla.
Комментируя сообщения Маска в Twitter (соцсеть заблокирована в России), Мельник заявил: «*** (нецензурный вариант слова «отвали» – прим. ВЗГЛЯД) – это мой очень дипломатичный ответ». Кроме того, дипломат заявил, что ни один украинец никогда не купит «*** дерьмо», которым, по его мнению, является автомобиль Tesla.
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу. В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию.
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«Королеву красоты» Крыма Валееву оштрафовали за гимн украинских националистов
Суд назначил наказание двум женщинам, которые опубликовали в Сети исполнение ими боевого гимна украинских экстремистов, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Речь идет о победительнице конкурса «Миссис королева красоты – Крым» Ольге Валеевой и ее подруге.
В МВД сообщили, что в отдел полиции были доставлены «правонарушительницы 1987 и 1989 годов рождения». На опубликованном полицией видео женщины извинились и заявили, что не знали значения песни, передает РИА «Новости».
Суд признал их виновными в совершении административных правонарушений по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и о пропаганде символики экстремистских организаций. В отношении одной из женщин назначен административный арест на 10 суток, другая заплатит штраф в 40 тыс. рублей.
В соцсетях было опубликовано видео, на котором женщины исполнили песню «Червона калина», она считается неофициальным гимном Украинской повстанческой армии* (УПА*) и полка «Азов» (запрещен в России). В одной из женщин узнали Валееву. Сама она заявила, что является украинкой, живет в Симферополе и воспитывает в одиночку двоих детей: «И что вы думаете, я бы стала рисковать, зная, что, как оказалось, значит эта песня?»
В отношении Валеевой был применен штраф в качестве меры наказания, так как у нее есть несовершеннолетние дети, пишет Life.ru.
В сентябре административные аресты вплоть до 15 суток и штрафы до 50 тыс. рублей получили шестеро организаторов и участников свадьбы в Крыму, на которой пели боевую песню украинских националистов. Владелец ресторана извинился за произошедшее, сказав, что поддерживает спецоперацию России на Украине.
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Германист Камкин назвал причины пророссийских настроений в бывшей ГДР
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Восточные немцы лучше относятся к России, потому что помнят общее прошлое и времена социализма. Кроме того, им претит политика Берлина по убийству собственной экономики ради политических игр против Москвы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Камкин, комментируя очередную годовщину присоединения ГДР к Западной Германии.
«Во времена холодной войны образ Советского Союза в Западной Германии был тождественен американскому: «империя зла», «угроза с Востока», а в ГДР официальная политическая линия воспринимала СССР, напротив, как «большого брата», помогающего строить социализм», – пояснил замдиректора Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
По словам политолога, многие восточные немцы намного лучше относятся к России, чем западные, потому что еще живо поколение, которое застало и социализм, и дружбу народов – СССР и ГДР. «Еще больше жителей этой части Германии помнит агрессивную политику правительства ФРГ в отношении восточных территорий: это острый кризис середины 90-х годов, закрытие большого числа предприятий, высокую безработицу», – указал он.
Именно тогда возникла массовая ностальгия по ГДР – «Остальгия» (от слова Ostdeutschland или «Восточная Германия»). «Это следствие раздела немецкого общества, которое полностью не было преодолено после падения Берлинской стены. «Остальгия» приобрела и культурные формы: в немецкой столице популярны экскурсии по бывшему Восточному Берлину. Раньше даже можно было взять напрокат гэдээровский автомобиль. Были популярны диски с записями телевидения ГДР. Такой локальный культурный ренессанс», – добавил аналитик.
Что касается нынешней ситуации, то высокий уровень симпатий к России отражает и протест многих рядовых немцев против совершенно безрассудной политики Берлина по убийству собственной экономики ради каких-то политических игр против Москвы», – резюмировал Камкин.
Напомним, в понедельник в ФРГ отмечается День немецкого единства. Он приурочен к годовщине вхождения ГДР в состав ФРГ, которое состоялось 3 октября 1990 года. Это нерабочий день и единственный государственный праздник.
Как писала ранее историк Катя Хойер в статье для британского журнала The Spectator, что большинство жителей Восточной Германии не воспринимают Россию как врага и не согласны с точкой зрения правительств Запада по поводу происходящего на Украине. Согласно проведенному прошедшим летом опросу, только половина западных немцев призывает Берлин «жестко относиться к Москве», отмечала Хойер. Среди восточных немцев такое мнение разделяет всего треть респондентов. Большинство восточных немцев – 58% – хотят, чтобы Берлин не «провоцировал Россию», тогда как среди западных немцев такого мнения придерживаются 40%.
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Украина предложила США контролировать запуски дальнобойных ракет
Украина пообещала Вашингтону «полную и непрерывную» прозрачность списка поражаемых целей запуска ракет с дальностью 300 километров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее администрация США, отмечает CNN, отказывалась от поставок подобных средств, в том числе ракет ATACMS и беспилотников дальнего радиуса действия из-за опасений, что Украина может использовать их для обстрела российской территории, что приведет к углублению конфликта с Западом.
Ранее в посольстве России в Вашингтоне предупредили, что передача Соединенными Штатами дальнобойных артиллерийских систем Украине чревата непредсказуемыми последствиями и может привести к эскалации.