В ряде городов на востоке Германии в понедельник, 3 октября, прошли демонстрации против политического курса Берлина. Манифестанты выражали недовольство инфляцией, мерами по борьбе с COVID-19 и политикой властей ФРГ в отношении России.

Так, в тюрингском городе Гера, по сведениям полиции, 10 тыс. человек вышли на улицы с требованием отменить санкции в отношении Москвы, принятые правительством ФРГ из-за ситуации на Украине. В этом шествии принял участие и глава фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Тюрингии Бьерн Хеке, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).

Контрдемонстрация противников «АдГ» собрала около 370 человек.

По сведениям полиции, на антиправительственные протесты в городе Веймаре, земельном округе Веймарер-Ланд и округе Заале-Хольцланд в Тюрингии вышли в общей сложности 4,2 тыс. демонстрантов. Кроме того, в городе Альтенбурге в той же федеральной земле 3,8 тыс. человек собрались на не заявленную заранее демонстрацию.

В федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания антиправительственные выступления прошли в 15 городах, в том числе Шверине, Висмаре и Людвигслюсте. Общее число их участников, по оценке полиции, составило 7 тыс. человек. Среди главных требований протестовавших значилась «доступная по цене политика в сфере энергетики», а также «политика, направленная на заключение мира, вместо поставок вооружений на Украину». Кроме прочего, участники критиковали политику входящей в правительство партии «Союз-90»/«Зеленые», утверждая, что она привела в Германии к резкому росту цен и потере благосостояния.

В Дрездене протест против поставок вооружений на Украину и санкций в отношении России поддержали около 1,4 тыс. человек.

В саксонском Лейпциге, кроме прочего, состоялось шествие под лозунгом «Мир, свобода, самоопределение», а в столице федеральной земли Саксония-Анхальт Магдебурге утром 3 октября на центральные улицы вышли около 2,7 тыс. демонстрантов.

В городе Франкфурт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург в протестах приняли участие около 2 тыс. человек, сообщает агентство dpa. На плакатах, которые несли в руках некоторые участники этого мероприятия, были такие лозунги, как «Только мир – это победа» и «Остановите разжигание войны и санкции в отношении России».

Ранее саксонский политик Франк Рихтер в колонке для Spiegel написал, что жители Восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине.