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21 октября, пятница  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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Германия прошла пик русофобии

«Их сначала насилуют несколько дней, а потом под дулом «Калашникова» заставляют ставить крестики в листках», – заявила Бербок REUTERS/Benjamin Westhoff
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок вступила в заочный спор с бывшим канцлером Ангелой Меркель. Глава немецкой дипломатии считает, что весь период сотрудничества с Россией был ошибкой и что безопасность Европы нужно выстраивать не вместе с РФ, а от нее. Бербок называют самым популярным политиком Германии. Но есть надежда, что пик неадекватности немецкой властью всё же пройден. Подробности...
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Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
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Арабы делают еще один шаг навстречу Москве и против Америки

Саудовская Аравия продолжает ссориться с США Balkis Press/
ABACAPRESS.COM/Reuters
Все больше сигналов о том, что один из когда-то ключевых союзников США – Саудовская Аравия – идет наперекор интересам Вашингтона. И более того, хочет присоединиться к крупному геополитическому блоку, проводящему ярко независимую от США политику. О чем идет речь и какое отношение это имеет к России? Подробности...
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Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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    Германия прошла пик русофобии

    «Их сначала насилуют несколько дней, а потом под дулом «Калашникова» заставляют ставить крестики в листках», – заявила Бербок
    		   21 октября 2022, 08:40
    Фото: REUTERS/Benjamin Westhoff
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок вступила в заочный спор с бывшим канцлером Ангелой Меркель. Глава немецкой дипломатии считает, что весь период сотрудничества с Россией был ошибкой и что безопасность Европы нужно выстраивать не вместе с РФ, а от нее. Бербок называют самым популярным политиком Германии. Но есть надежда, что пик неадекватности немецкой властью всё же пройден.

    Прежде лидеров стран Западной Европы отличало от коллег с востока ЕС как минимум то, что они не отрицали географию и не путали свои комплексы с политикой безопасности. Другими словами, понимали, что надежный мир на континенте можно выстроить только на основе договорных отношений с Россией, потому что Россия никуда не денется и останется мощной военной державой.

    Для руководства Польши, Прибалтики, Румынии всё не так. Мучимые историческими обидами и фобиями, там воспринимают как угрозу сам факт существования России и надеются, будто существует такая политика, при которой Россия исчезнет, провалится под землю, уйдет в небытие. А если и нет, то попробовать всё равно стоит.

    В Берлине, Париже, Риме долгие годы сдерживали восточноевропейский пыл мщения. Для них диспозиция, когда ты одновременно конфликтуешь с Москвой и сотрудничаешь с ней же, понятна и привычна со времен первой холодной войны.

    О том, что с Россией необходимо разговаривать, потому что с ней еще рядом жить, и что надежная долговременная архитектура безопасности без учета ее позиций немыслима, до сих пор иногда напоминает президент Франции Эммануэль Макрон. А недавно эту же позицию в который раз подтвердила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель – политик с огромным опытом, которого при этом сложно упрекнуть в особых симпатиях к Москве.

    К такой Германии мы за последние десятилетия привыкли – пусть даже противостоящей нам, но находящейся в одной с нами реальности, а не в вымышленной. Но теперь балом правит совсем другая Германия – как будто это уже не Германия совсем, а Эстония или Польша.

    Так, на очередном Берлинском внешнеполитическом форуме глава МИД ФРГ и сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок сыпала пропагандистскими штампами, общий смысл которых в том, что Украина борется с Россией за интересы свободной Европы, а потому: всё для фронта, всё для победы.

    Она осудила политику эпохи Меркель, поскольку, по мнению министра, взаимовыгодное сотрудничество с Россией позволяло России шантажировать Европу. Но теперь эти ошибки позади, а впереди – долговременный конфликт, но уже сейчас нужно предоставлять Украине всё больше и больше помощи даже в том случае, если последствия этого не нравятся избирателям.

    Ничего нового с «зеленой» точки зрения в этом нет. Недавно Бербок оказалась в центре скандала из-за точно такого же тезиса: мол, буду поддерживать Киев несмотря ни на что – и плевать, что думают избиратели. Последующие соцопросы смягчили ситуацию: оказывается, большинство избирателей партии «Зеленые» устраивает, что Бербок плевать на их мнение.

    Теперь, если что, пускай не жалуются. 

    Главное из того, что было сказано министром на форуме, это отказ от самой идеи безопасности «вместе с Россией» в пользу «безопасности от России», с которой на данном этапе «в принципе не нужно вступать в переговоры». Европе предложены позиционная война и тяжелые времена (проблем Германии в области энергетики Бербок отрицать не стала) без срока давности. Что-то вроде «или мы, или они».

    Говорит это, между прочим, самый популярный политик Германии, согласно опросам таблоида Bild. Той же самой вроде бы Германии, с которой мы недавно делали миллиарды, имели «особые отношения» и строили «Северные потоки». 

    Бербок, сравнивающая тот период с разлитым молоком (аналог в русском языке – «что упало, то пропало»), наверняка права в том смысле, что быстрого выхода из сложившегося кризиса нет. Наш с ЕС конфликт надолго, но это не дает министру повода отрицать реальность в пользу той мысли, что Россию можно победить, изолировать, игнорировать etc.

    Картина складывается довольно мрачная. И все же радикализм Бербок это по-прежнему особый случай, а не мейнстрим и не мнение большинства. Немцы еще не до конца «отморозились» – сопредседатель «Зеленых» кажется популярным политиком только потому, что все остальные политики еще менее популярны.

    Действующий канцлер Олаф Шольц в том же опросе по заказу Bild только на восьмом месте, его деятельность одобряют всего 38% граждан. А вот личность главы МИД раскалывает общество примерно поровну – половина Бербок одобряет, половина не одобряет, и есть основания надеяться, что пик этого безумия уже пройден.

    Об особенностях партии «Зеленые» и природе ее русофобии газета ВЗГЛЯД подробно писала еще тогда, когда Бербок только начала претендовать на серьезную роль в немецкой политике. Но недавний партийный съезд планировался чуть ли не как съезд победителей, поскольку «экологи» стали самой влиятельной силой в правящей коалиции и обошли по популярности СДПГ Шольца. Однако привычка отрицать реальность наконец-то вышла им боком.

    Судя по реакции немецких СМИ на съезд, к «Зеленым» оформились две претензии.

    Во-первых, они занимают абсолютно непримиримую позицию по вопросу эксплуатации германских АЭС, требуя закрыть три последние к апрелю 2023 года. Это откровенно не вяжется с потребностями страны в энергии и поставило правящий альянс на грань развала – либералы из Свободной демократической партии, более подкованные в физике и арифметике, и требовали продления работы станций.

    В итоге Шольц свел младших партнеров на компромисс с продлением работы всех трех станций (одну «Зеленые» хотели закрыть прямо сейчас), но все-таки до апреля. Видимо, в надежде, что к этому моменту что-нибудь в расчетах изменится – «или шах сдохнет, или ишак». 

    Обывателей всё это откровенно нервирует. Они видят, как дорожают энергоносители, и подозревают, что категоричность «Зеленых» может ухудшить ситуацию еще сильнее. При этом на волне борьбы как с Россией, так и с ее топливом, Германия стала гораздо активнее закупать в США СПГ, а он добывается крайне опасным для природы способом – методом разрыва пласта, что в картину мира партии Бербок в принципе вписываться не должно. Налицо то ли некомпетентность, то ли лицемерие.

    Во-вторых, налицо явное противоречие между самопозиционированием «Зеленых» в качестве пацифистской партии и их желанием накачивать Украину оружием, одновременно обращая к России крайне агрессивную риторику. Зачастую такую, которой нормальный человек поверить просто не может.

    Например, референдумы в новых регионах РФ министр Бербок описала так: «Их сначала насилуют несколько дней, а потом под дулом «Калашникова» заставляют ставить крестики в листках».

    Тут дело не только в том, что Бербок дискредитирует священную для нынешней Европы «борьбу с Россией», потому что не чувствует, где перебор. Но и в том (в главном), что такая политика в конечном счете ведет к войне между Россией и НАТО, которой Бербок пока еще обещает избегать.

    Вряд ли случайно Рольф Мютцених, председатель фракции СДПГ в Бундестаге, вновь подал голос в пользу мирных переговоров, которые совместно с США должен инициировать германский МИД, чтобы «как можно быстрее остановить эскалацию возможного ядерного конфликта». Мютцениха за его реалистичное отношение к Москве давно не любят в Киеве, но пока еще СДПГ «старший» партнер «Зеленых» по коалиции, и более разумный подход социал-демократов как будто прервал восхождение радикалов. 

    Согласно последнему опросу Insa, однопартийцы Бербок стали терять популярность и опять отстают от СДПГ – 18% против 19%. В свете всего вышесказанного, остается только надеяться, что это слом тренда,

    что «Зеленые» прошли пик своей популярности, а Германия – политической русофобии, и теперь пусть по чуть-чуть, но все-таки будет возвращаться к норме.

    Страх потерять российский газ как важнейшее конкурентное преимущество немецкой промышленности не смог изменить политики Берлина. Возможно, поможет страх перед войной, тем более, что Бербок последовательно ведет страну к обоим коллапсам – энергетическому и военному (он же ядерный).

    Нынешняя популярность «Зеленых» – это прежде всего последствие кризиса традиционных партий, когда разочарованный избиратель в поисках альтернативы начал присматриваться к радикалам. Возможно, он наконец-то разглядел их как следует.

    Иных фанатиков не может образумить даже самый печальный опыт, и экологических активистов, часто не знающих меры, это касается в полной мере. Если Бербок вовремя не остановить, Германия рискует «позеленеть» слишком сильно – не как государство, находящееся в гармоничных отношениях с природой, а как труп. 

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