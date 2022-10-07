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7 октября, пятница  |  Последнее обновление — 10:11  |  vz.ru
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Западные СМИ: Россия и Саудовская Аравия нанесли прямой удар по Байдену

России удалось предотвратить крах своей нефтяной промышленности, пишет The Wall Street Journal REUTERS/Evelyn Hockstein
Новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти символизирует провал внешней политики США на Ближнем Востоке и ставит под сомнение способность Белого дома сократить доходы России от продажи энергоресурсов. К такому выводу пришли западные СМИ, анализируя соглашение нефтедобывающего картеля, которое вызвало гнев в Вашингтоне.  Подробности...
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Зеленский дал спецоперации новую цель

Зеленский превратился в угрозу для всего мира Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у НАТО превентивного ядерного удара по территории РФ, то есть начала третьей мировой войны с вероятным уничтожением человечества. Это та цена, которую он готов заплатить ради победы над Россией. А для самой России – это напоминание, ради чего ей опять приходится идти на жертвы. Подробности...
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Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
Спецоперация на Украине выявила еще один нюанс современных войн – активное использование в боевых действиях легкой бронетехники. Она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами. Почему Украина использует их в большей степени, чем российская армия?  Подробности...
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Германия и Польша доводят своих граждан до настоящего голода

Бедность становится все более распространенным явлением в Европе Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Самая богатая страна Европы – Германия – внезапно столкнулась с резким увеличением количества людей, которым буквально не на что купить еды. Аналогичные тенденции обнаружились у соседей Германии, в Польше. Обе эти страны в итоге вынуждены конкурировать за энергетические ресурсы – а все из-за разрушенных отношений с Россией. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Мы – вместе. И у нас все получится!

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У нашего народа есть свой козырь в виде самого опытного в мире национального лидера Владимира Путина, под руководством которого он прошел за последние два десятилетия через такое количество кризисов и вызовов, что другим странам хватило бы на пару веков. Подробности...
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Почему Украина позволяет себе хамить папе Римскому

Александр Чаусов
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
В очередной раз после призывов к мирному урегулированию конфликта на Украине со стороны папы Римского украинские политики и политизированные граждане высказали свою резкую критику в адрес римского первосвященника. Подробности...

Цифровизацию армии стоит начать с военкоматов

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Мобилизация при задействовании уже массово применяемых IT-технологий и тех данных, которые уже собраны и активно используются, могла бы выглядеть настолько фантастически эффективной, что спустя всего сутки-двое все уже были бы на боевых постах и снабжены всем необходимым. Подробности...
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От Ирана ждут удара по НАТО

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В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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    Зеленский дал спецоперации новую цель

    Зеленский превратился в угрозу для всего мира
    		   7 октября 2022, 09:00
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Украины Владимир Зеленский попросил у НАТО превентивного ядерного удара по территории РФ, то есть начала третьей мировой войны с вероятным уничтожением человечества. Это та цена, которую он готов заплатить ради победы над Россией. А для самой России – это напоминание, ради чего ей опять приходится идти на жертвы.

    «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне) знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах ты так, ну вот держи от нас»,заявил президент Украины

    Как говорил в похожей ситуации президент России, «мы услышали». «Маски сброшены», – подчеркивал он же несколько позднее.

    Владимир Зеленский предложил НАТО нанести превентивный ядерный удар по территории РФ. На уточняющий вопрос, не увеличит ли это риск применения ядерного оружия самой Россией, глава украинского государства ответил уклончиво: «Трудно сказать»

    На самом деле очень легко – это гарантирует применение Россией оружия массового поражения. В ее ядерной доктрине (в отличие, кстати, от документов того же типа в США) не предусмотрен превентивный ядерный удар, а вот ответный – неизбежен.

    Концепции ядерного сдерживания и взаимного уничтожения, оберегающие наш мир от апокалипсиса, именно на этом и построены – на уверенности противника, что ответ точно будет. Это повышает цену превентивного ядерного удара до неприемлемой – до глобальной катастрофы.

    Нужно быть маньяком, чтобы предлагать подобное.

    Или хотя бы Владимиром Зеленским, если это до сих пор не синонимы. В любом случае – человеком, который представляет угрозу буквально для всего мира.

    Стоит признать, в офисе Зеленского догадались, что шеф сказал что-то, от чего Киев вряд ли заснет это ночью, и попытались дезавуировать его слова. По уточнению пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, под превентивными мерами имелись в виду экономические санкции.

    Это ложь. Речь шла о желаемой реакции НАТО, а НАТО санкции не вводит. Санкции вводит, например, Евросоюз, а от НАТО просят военной реакции. Таков общеизвестный профиль альянса.

     Но в одном Никифоров все же прав – драматизировать эту ситуацию не стоит. Это пока еще не официальная позиция Украины, не позиция США или НАТО, а шальные мысли конкретного человека – многократного победителя капитанского конкурса КВН Владимира Зеленского. Видимо, он до сих пор думает, что живет по законам того жанра, когда между шутом и зрителями лежит невидимая стена, поэтому сколь угодно острые шутки серьезных последствий не имеют. Мели, Емеля. Вот он и мелет.

    В том, как пресс-служба бросилась выгораживать шефа, который «нечетко высказался» и «был неправильно понят», узнается привычное утро в американском Белом доме, где президент тоже на пару ядерных конфликтов уже наговорил, путая времена и глаголы. Но есть разница: Джо Байдена извиняет возраст, а что может извинять Зеленского – вопрос открытый.

    В США и ЕС принято считать, будто Зеленского извиняет то, что Украина «жертва российской агрессии». Поэтому он избавлен от любой критики – западные журналисты могут задавать недоуменные вопросы о действиях ВСУ или украинской власти в целом, но не о Зеленском лично. Зеленским можно только восхищаться – его смелостью, его принципиальностью, его борьбой.

    Меж тем даже в самых сладких для президента Украины статьях не восхищаются его умом или мудростью. Возможно, в этом и ответ на вопрос – что его извиняет. То, что из-за отсутствия политического опыта, школы договоров и практики компромиссов он не соответствует выпавшей ему исторической роли, оставаясь капитаном команды КВН.

    С его кондициями нельзя решать вопросы войны и мира. Он опасен – пусть не из-за природной злобности, а из-за вопиющей некомпетентности.

    Например, он нечетко знает, будет ли атомная война в случае, если нанести ядерный удар по России.

    Он же предпочел сегодняшнее положение вещей схеме, при которой его страна едина от Ужгорода до Луганска, но у Донбасса есть самоуправление, как у Каталонии в Испании.

    Этот же человек, объясняя, почему он не хочет исполнять подписанные Украиной Минские соглашения, решил пригрозить России воссозданием атомной бомбы.

    То есть нынешний случай уже не первый. В своем разрушительном креативе и безумном видении будущего Владимир Зеленский стабилен.

    С этой проблемой придется что-то делать. Видимо, России. Больше просто некому. 

    Другое дело, что проблема, как принято считать в РФ, тут не в Зеленском, а в США. Во многом так оно и есть: без западной поддержки кишка истории переварила бы этого человека еще в марте, а разрядка нынешнего конфликта будет происходить (если будет) на уровне Вашингтона и Брюсселя, а не Киева.

    Однако нужно быть очень высокого мнения о США, чтобы не замечать их очевидной слабости. Они не умеют чувствовать момент, когда их союзники в статусе марионеток превращаются в неуправляемых маньяков.

    Так было с исламистами в Сирии. Так было с Саддамом Хусейном в Ираке. Так было с Сомосой в Никарагуа. И даже с Усамой бен Ладеном было примерно так.

    Нет четкого повода думать, что с Зеленским будет как-то иначе, тем более, что оправдание своим действиям у него найдется: защита украинского государства любой ценой, пусть даже ценой мировой катастрофы.

    Но мир-то точно уверен, что готов платить подобную цену за территориальную целостность Украины? Или Зеленский имеет право требовать буквально всего, как избалованный ребенок, хотя он требует третьей мировой войны. И требует ее с самого начала спецоперации, когда Киев разводил НАТО на «закрытие неба», то есть на боевое столкновение с российской армией.

    Семь месяцев спустя аппетиты увеличились до ядерного удара по РФ и, вероятнее всего, гибели всей Европы. Сгорел сарай – гори и хата.

    Кстати, удар может быть и неядерным. Война России и НАТО само по себе гибельное мероприятие, даже если начнется с применения менее разрушительных вооружений. Этой веревочке потом сколько ни виться, а конец один – конец света.

    Впрочем, в каждой ситуации стоит разглядеть что-нибудь хорошее. В данном случае хорошее тоже есть – заявление Зеленского подоспело вовремя. Оно идеологически оформляет следующий этап специальной военной операции и дает новые ответы на два главных вопроса: ради чего и против кого.

    Прежде было так: ради безопасности русскоязычных жителей Донбасса, против украинских националистов.

    Теперь иначе. Ради защиты соотечественников и своей страны. Против тех, кто готов привести человеческую цивилизацию к гибели.

    Это угроза уровня «Мстителей» в голливудском кино. И уровня России в реальной политике. 
     
     
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