«План Маска» не подходит для России

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4 октября, вторник  |  Последнее обновление — 17:55  |  vz.ru
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США дают Европе опасные советы о зимовке без российского газа

США дают Европе бесполезные советы Focke Strangmann/EPA/ТАСС
Подконтрольное США Международное энергетическое агентство учит Евросоюз, что надо делать при обнулении поставок российского трубопроводного газа. Совет один и очень простой – снижать потребление. О том, какие катастрофические последствия за этим стоят для европейцев и их жизни не только этой зимой, а на годы вперед, МЭА молчит. Подробности...
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Россия переходит к освободительной борьбе против украинской оккупации

Город Запорожье с точки зрения права – часть России t.me/zpvgorode
Процесс воссоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожской области с Россией почти завершен – Госдума и Совфед единогласно утвердили договоры о вхождении новых территорий в состав нашей страны. Но очевидно, что граница РФ по закону не будет совпадать с границей в реальности. Значительная часть страны оккупирована иностранным государством – Украиной. Что еще потребуется возвратить и что для этого необходимо сделать? Подробности...
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Как Сталин боролся с расстрелами в Красной армии

История Великой Отечественной до сих пор содержит малоизвестные страницы Ольга Ландер/РИА Новости
4 октября исполняется годовщина одному из самых знаковых, но малоизвестных приказов Сталина. В Красной армии во время Великой Отечественной происходили массовые случаи «незаконных расстрелов и рукоприкладства». Сталин решил лично положить конец этим репрессиям. За что и почему советские командиры лично расстреливали подчиненных? Подробности...
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«Курильский вопрос» убивает руководство Японии

Мун Сон Мён (слева) знаменит проведением пышных церемоний массовых свадеб AP/ТАСС
Япония выразила желание продолжать с Россией переговоры о судьбе Южных Курил. Почему сегодня Москва в этом совершенно не заинтересована, каким образом «курильский вопрос» потряс в свое время основы японской политики и почему все это оказалось связано с деятельностью знаменитой тоталитарной секты? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Как появились и исчезли олигархи

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Черный октябрь 1993 года в Москве давно стал историей, однако под годовщину расстрела парламента 3-4 октября 1993 года не лишним будет вспомнить некоторые страницы тех мрачных дней. Подробности...

Задача театра – быть со страной

Кирилл Крок
Кирилл Крок, директор театра им. Евгения Вахтангова
Ни я, ни артисты Театра Вахтангова никогда не подписывали коллективные письма против проведения спецоперации. Никто из артистов, а это труппа, 120 человек, никуда не уехал. Подробности...

Началось великое ограбление Европы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Процессы деиндустриализации несут в себе даже большую угрозу, чем вероятный дефицит газа текущей зимой. Европейский бизнес, в отличие от европейских политиков, не мыслит категориями «день простоять да ночь продержаться» и уже сейчас принимает болезненные, но неизбежные решения. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Сербы за русофила, болгары – как обычно

Каковы новые границы России

Ответ Киева и НАТО на речь Путина

Обсуждение: 9 комментариев
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    «План Маска» не подходит для России

    «С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого»
    		   4 октября 2022, 16:45
    Фото: REUTERS
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Самый богатый человек мира Илон Маск выразил мнение, что Украину может спасти только договор с Россией – отказ от Крыма и, скорее всего, от других вошедших в состав РФ территорий. В Киеве этот «план капитуляции» тут же отвергли в пользу обострения конфликта. Но заявления о том, что он «пророссийский», не правда. России «план Маска» тоже не подходит.

    Переполох, вызванный твитами Илона Маска о российско-украинском конфликте, оттого переполох, что мировой заговор умолчания был предан на самом высоком уровне.

    Сейчас информационный расклад в западном мире таков, что ястребиное большинство выступает за противостояние с Россией вплоть до ее поражения. «Россия не должна победить» – их главный принцип. При этом побеждать нас предполагается «на поле боя».    

    Некоторые «голуби», обитающие в основном на западе и юге Европы, но полностью истребленные на ее севере и востоке, предпочли бы урегулирование через переговоры, но так, чтобы условия диктовали из Киева и/или Вашингтона.

    Маск же предлагает капитуляцию Украины по трем, если верить Зеленскому, «вопросам жизни и смерти»: отказ от претензий на Крым, признание фактической потери еще четырех регионов, внешнеполитическая и военная нейтральность.

    Зато живы будете, как бы уточняет Маск. А мнение его не то чтобы особо значимо, но весьма существенно из-за огромной площади, которую покрывают взрывы его информационных бомб.

    Нечто подобное на Западе говорили, конечно, задолго до него – начиная с февраля. Но мнения это были в лучшем случае особые, в худшем – маргинальные.  

    «При всем моральном величии тех, кто осуждает Россию за развязывание этой "варварской агрессивной войны"... эти же люди, похоже, не хотят, чтобы война закончилась».

    Красиво сказано, но говорит это популярный британский радиоведущий Пол Джозеф Уотсон, за которым прочно закрепилась слава безнадежного конспиролога. Его мнение по определению особое, а сила антироссийского компромисса на Западе такова, что большинство легко игнорирует даже сентенции таких «зубров» геополитики, как Генри Киссинджер

    Твоей альтернативе не прорваться сквозь рёв миллионов глоток, орущих «Слава Украине!». Если ты, конечно, не Илон Маск.

    Дело не в том, что он – самый богатый человек мира (для капиталистического Запада это остается главным показателем успеха, но статус Маска не стабилен). А скорее в особенностях его бизнеса (интернет, космос, высокие технологии) и способах его ведения. Миллиардер, помимо прочего, еще и пиарщик, для которого важно вещать на максимально широкую аудиторию. И она у него действительно максимально широка.

    Авторитет измеряется не количеством подписчиков в Twitter. Но Twitter – единственная в своем роде площадка, где информационная война ведется как будто в присутствии глав государств и правительств. Сейчас их аккаунты спорят с Маском со всего западного мира. Но даже совокупно у них нет такого количества подписчиков, какое есть у Маска.

    В самом политизированном сегменте «мировой сети» никто не смог бы привлечь больше внимания к своему мнению о конфликте на Украине, чем он. Маск вынудил значительную часть планеты хотя бы на минуту задуматься на очевидную, на табуированную тему – о том, что на своих условиях Украине этого конфликта не выиграть.

    Теперь это мнение оперативно пытаются обесценить или хотя бы обматерить, к процессу подключены аватары первых лиц Киева и стран НАТО.

    Скорее всего, миллиардера ждет намеренная демонизация, поскольку он предал американскую элиту, к которой принадлежит сам, два раза за год. Первый раз – когда заявил об отказе голосовать за демократов в пользу республиканцев. В предвыборный сезон это было объявлено ни много ни мало переходом на сторону зла – «фашистов», противников абортов, гомофобов и, разумеется, России.

    Уже сейчас предсказуемо много мнений, что Маск – вольно или невольно – работает на Москву. Парадоксально это или, наоборот, логично, но самый богатый человек мира не застрахован от подозрений в безграничной алчности.

    В то же время «план Маска» России не подходит как минимум по двум причинам.

    Во-первых, Конституция РФ прямо запрещает отторжение территорий. В состав России можно войти, но выйти из ее состава нельзя. А изменение Основного закона страны не может быть предметом переговоров с иностранными державами, точнее, в российском случае – не должно, это краеугольный вопрос суверенитета.  

    «Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда», – заявил президент на церемонии подписания договоров с главами четырех новых субъектов РФ.

     Во-вторых и, может быть, «в-главных»: если вывести за скобки все вышесказанное, «компромисс по Маску» стал бы возможен только в том случае, если бы существовала Украина, готовая этот компромисс принять. Но такой Украины нет. Залог тому – вновь подтвержденные и заведомо невыполнимые требования из Киева вроде «денуклеаризации и демилитаризации России». 

    Существующая Украина как будто разозленный зверь, но разозленный не только в моменте, а живущий мыслями о мщении. Любой договор о «разрядке» с ним – временный, он будет разорван тогда, когда Киев подкопит силы для реванша.

    Нравится это или нет, но вопрос национальной безопасности России теперь сформулирован так, что зверь у границ должен быть ослаблен и лишен способности к серьезному прыжку на десятилетия или навсегда. Через потерю крупных промышленных центров, выхода к морю или еще как – покажет время, но пока эта задача точно не решена так, чтобы были созданы условия для крепкого мира.

    Судя по всему, крепкий мир обойдется всем участникам конфликта, включая Запад, существенно дороже. По такой цене, о которой говорит Маск, его не продают примерно с апреля 2022 года.

     Это, впрочем, не повод считать, будто миллиардер наивен, как утверждают теперь его критики. Возможно, в этот раз правы как раз те, кто помнит о безграничной алчности.

    Из-за цунами возмущения, поднявшегося от твитов Маска, кто-то начал скидывать акции «Теслы», в результате их стоимость заметно упала. Это был предсказуемый поворот сюжета. Но трудно представить, сколь велико должно быть искушение бизнесмена, знающего, что он может «по щелчку» обронить стоимость акций, чтобы скупить их и с улыбкой ждать неизбежного возвращения к росту.

    Ничего политического, только бизнес. 
     
     
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