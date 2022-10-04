«План Маска» не подходит для России

Самый богатый человек мира Илон Маск выразил мнение, что Украину может спасти только договор с Россией – отказ от Крыма и, скорее всего, от других вошедших в состав РФ территорий. В Киеве этот «план капитуляции» тут же отвергли в пользу обострения конфликта. Но заявления о том, что он «пророссийский», не правда. России «план Маска» тоже не подходит.

Переполох, вызванный твитами Илона Маска о российско-украинском конфликте, оттого переполох, что мировой заговор умолчания был предан на самом высоком уровне.

Сейчас информационный расклад в западном мире таков, что ястребиное большинство выступает за противостояние с Россией вплоть до ее поражения. «Россия не должна победить» – их главный принцип. При этом побеждать нас предполагается «на поле боя».

Некоторые «голуби», обитающие в основном на западе и юге Европы, но полностью истребленные на ее севере и востоке, предпочли бы урегулирование через переговоры, но так, чтобы условия диктовали из Киева и/или Вашингтона.

Маск же предлагает капитуляцию Украины по трем, если верить Зеленскому, «вопросам жизни и смерти»: отказ от претензий на Крым, признание фактической потери еще четырех регионов, внешнеполитическая и военная нейтральность.

Зато живы будете, как бы уточняет Маск. А мнение его не то чтобы особо значимо, но весьма существенно из-за огромной площади, которую покрывают взрывы его информационных бомб.

Нечто подобное на Западе говорили, конечно, задолго до него – начиная с февраля. Но мнения это были в лучшем случае особые, в худшем – маргинальные.

«При всем моральном величии тех, кто осуждает Россию за развязывание этой "варварской агрессивной войны"... эти же люди, похоже, не хотят, чтобы война закончилась».

Красиво сказано, но говорит это популярный британский радиоведущий Пол Джозеф Уотсон, за которым прочно закрепилась слава безнадежного конспиролога. Его мнение по определению особое, а сила антироссийского компромисса на Западе такова, что большинство легко игнорирует даже сентенции таких «зубров» геополитики, как Генри Киссинджер.

Твоей альтернативе не прорваться сквозь рёв миллионов глоток, орущих «Слава Украине!». Если ты, конечно, не Илон Маск.

Дело не в том, что он – самый богатый человек мира (для капиталистического Запада это остается главным показателем успеха, но статус Маска не стабилен). А скорее в особенностях его бизнеса (интернет, космос, высокие технологии) и способах его ведения. Миллиардер, помимо прочего, еще и пиарщик, для которого важно вещать на максимально широкую аудиторию. И она у него действительно максимально широка.

Авторитет измеряется не количеством подписчиков в Twitter. Но Twitter – единственная в своем роде площадка, где информационная война ведется как будто в присутствии глав государств и правительств. Сейчас их аккаунты спорят с Маском со всего западного мира. Но даже совокупно у них нет такого количества подписчиков, какое есть у Маска.

В самом политизированном сегменте «мировой сети» никто не смог бы привлечь больше внимания к своему мнению о конфликте на Украине, чем он. Маск вынудил значительную часть планеты хотя бы на минуту задуматься на очевидную, на табуированную тему – о том, что на своих условиях Украине этого конфликта не выиграть.

Теперь это мнение оперативно пытаются обесценить или хотя бы обматерить, к процессу подключены аватары первых лиц Киева и стран НАТО.

Скорее всего, миллиардера ждет намеренная демонизация, поскольку он предал американскую элиту, к которой принадлежит сам, два раза за год. Первый раз – когда заявил об отказе голосовать за демократов в пользу республиканцев. В предвыборный сезон это было объявлено ни много ни мало переходом на сторону зла – «фашистов», противников абортов, гомофобов и, разумеется, России.

Уже сейчас предсказуемо много мнений, что Маск – вольно или невольно – работает на Москву. Парадоксально это или, наоборот, логично, но самый богатый человек мира не застрахован от подозрений в безграничной алчности.

В то же время «план Маска» России не подходит как минимум по двум причинам.

Во-первых, Конституция РФ прямо запрещает отторжение территорий. В состав России можно войти, но выйти из ее состава нельзя. А изменение Основного закона страны не может быть предметом переговоров с иностранными державами, точнее, в российском случае – не должно, это краеугольный вопрос суверенитета.

«Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда», – заявил президент на церемонии подписания договоров с главами четырех новых субъектов РФ.

Во-вторых и, может быть, «в-главных»: если вывести за скобки все вышесказанное, «компромисс по Маску» стал бы возможен только в том случае, если бы существовала Украина, готовая этот компромисс принять. Но такой Украины нет. Залог тому – вновь подтвержденные и заведомо невыполнимые требования из Киева вроде « денуклеаризации и демилитаризации России ».

Существующая Украина как будто разозленный зверь, но разозленный не только в моменте, а живущий мыслями о мщении. Любой договор о «разрядке» с ним – временный, он будет разорван тогда, когда Киев подкопит силы для реванша.

Нравится это или нет, но вопрос национальной безопасности России теперь сформулирован так, что зверь у границ должен быть ослаблен и лишен способности к серьезному прыжку на десятилетия или навсегда. Через потерю крупных промышленных центров, выхода к морю или еще как – покажет время, но пока эта задача точно не решена так, чтобы были созданы условия для крепкого мира.

Судя по всему, крепкий мир обойдется всем участникам конфликта, включая Запад, существенно дороже. По такой цене, о которой говорит Маск, его не продают примерно с апреля 2022 года.

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Это, впрочем, не повод считать, будто миллиардер наивен, как утверждают теперь его критики. Возможно, в этот раз правы как раз те, кто помнит о безграничной алчности.

Из-за цунами возмущения, поднявшегося от твитов Маска, кто-то начал скидывать акции «Теслы», в результате их стоимость заметно упала. Это был предсказуемый поворот сюжета. Но трудно представить, сколь велико должно быть искушение бизнесмена, знающего, что он может «по щелчку» обронить стоимость акций, чтобы скупить их и с улыбкой ждать неизбежного возвращения к росту.

Ничего политического, только бизнес.