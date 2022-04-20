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    Украинские военные подставили Илона Маска

    Таких спутников Starlink планируется запустить десятки тысяч
    		   20 апреля 2022, 16:30
    Фото: flickr.com/spacex
    Текст: Михаил Котов

    «Доступный интернет в любой точке мира для всех» – под такими лозунгами американский миллиардер Илон Маск продвигает один из своих ключевых проектов – спутниковую группировку Starlink. И до последнего времени казалось, что все именно так и есть. Однако сейчас выясняется, что Starlink фактически стал частью военной инфраструктуры украинских вооруженных сил – и это еще не все.

    Широкая публика узнала о проекте Starlink в январе 2015 года. То ли журналисты напутали, то ли слово «доступный» каждый понял по-своему, но именно тогда пошла волна слухов о «бесплатном интернете от Илона Маска». На самом же деле SpaceX не скрывала – это бизнес-проект, рассчитанный на получение прибыли. Но, как выясняется теперь, – не только на это.

    Проект Starlink не был первым. К 2015 году уже существовали провайдеры широкополосного доступа к спутниковому интернету. Например, компания O3b Networks работает на этом рынке с 2014 года и владеет группировкой из 16 спутников на круговой орбите высотой 8 тысяч километров. Доступ обеспечивается не по всей планете, а только в экваториальном и тропических поясах: основные клиенты – тропические островные государства и туристические и грузовые суда. Из-за высоты орбиты у интернета от O3b Networks высокий пинг и большое по размеру оборудование для доступа. Комплект пользователя включает в себя пару более чем полутораметровых антенн и стоит свыше 10 000 долларов.

    Просто бизнес?

    Чтобы сделать доступ к интернету доступнее, а оборудование – компактнее и дешевле, компания SpaceX выбрала для Starlink совсем другую орбиту. Спутники разместили на высоте от 540 до 570 километров с разным наклонением. Чем ниже орбита, тем меньше радиус действия спутника, а значит нужно увеличивать их количество. В настоящее время в проекте Starlink уже выведено на орбиту 2280 космических аппаратов, из которых действует чуть более 2000. Всего же в группировке ожидается от 12 до 40 тысяч спутников. Это больше, чем было запущено на орбиту всеми государствами за все время.

    У выбранной компанией SpaceX низкой орбиты есть свои плюсы и минусы. Среди плюсов – за счет небольшой высоты низкий пинг (простыми словами, это промежуток времени, за который пакет, отосланный от компьютера, проходит до сервера и возвращается обратно) и небольшая по размеру антенна пользовательского терминала. Естественно, есть и минусы – небольшой радиус «видимой» спутнику территории Земли, низкий срок «жизни» на орбите (порядка десяти лет).

    Изначально SpaceX говорила о планах создания широкополосного доступа к интернету по всему миру, да и наверняка рассчитывала на него в бизнес-планах. В реальности все оказалось не так гладко. Китай, Россия, Индия и Пакистан не разрешили использование Starlink в своих странах, что сильно уменьшило даже теоретически возможное количество клиентов. Но как можно запретить использовать спутниковую связь? Казалось бы – купи себе оборудование и пользуйся.

    Все дело в том, что для работы Starlink требуются не только сами спутники и пользовательские терминалы у клиента. Чтобы у клиента появился интернет, в радиусе видимой поверхности Земли у спутника должна находиться как минимум одна наземная станция.

    Схема выглядит так: клиентский терминал с при помощи антенны отправляет запрос на спутник, который тот транслирует на наземный терминал. Дальше сигнал движется по оптоволокну, как мы привыкли, ответ на запрос приходит с наземного терминала, отправляется на спутник и передается клиенту. По сути на данном этапе система – это «последняя миля» планетарного масштаба.

    В настоящее время у Starlink около 250 тысяч клиентов, оплачивающих порядка 110 долларов в месяц за услуги связи. Пока этого недостаточно для выхода на безубыточность. Впрочем, говорить о точных цифрах достаточно сложно – SpaceX умеет хранить свои финансовые секреты очень и очень хорошо.

    В будущем предполагается, что спутники не будут так зависеть от наземных терминалов, и появится лазерная межспутниковая связь, позволяющая передавать сигнал с одного космического аппарата на другой. Уже даже запущены космические аппараты с устройствами для лазерной связи, но пока она не функционирует. Поэтому для работы нужна базовая станция в радиусе примерно 200–500 километров. То есть даже имея работающий терминал, пользоваться Starlink не получится, если рядом нет наземной станции.

    Между бизнесом и военными

    Страны, отказавшиеся от установки наземных станций Starlink, сделали так не случайно. С самого начала, несмотря на заверения о безопасности и независимости системы, Илон Маск сотрудничал с американскими военными. Нет, данных о том, что Starlink создавался на деньги Пентагона, по итогу не нашлось, известно лишь об одном контракте на сумму в 28 миллионов долларов от Управления перспективных технологий (DAPRA). При объемах инвестиций в Starlink – это капля в море.

    Но вот сама SpaceX, понимая возможные сложности с финансированием и необходимость уменьшать убыточность проекта Starlink, много раз сотрудничала с американскими военными. Еще в 2019 году было организовано испытание спутникового канала между наземным терминалом и авиационным терминалом на борту самолета С-12 через первые спутники Starlink. В сентябре 2020 года тесты в рамках той же программы Global Lightning program продолжились, но уже с другим, более современным поколением спутников Starlink и самолетами С-17 и КС-135 во время армейских учений. В их ходе военные подключались к спутнику через терминалы и проверяли устойчивость доступа в интернет и его скорость.

    В середине 2020 года Пентагон и SpaceX заключили соглашение о трехлетнем бесплатном тестировании Starlink, чтобы понять его возможное использование американским Минобороны. Впоследствии американские военные заявили о необходимости создания собственной низкоорбитальной спутниковой сети STL (Space Transport Layer). Этим занимается управление Министерства обороны США по развитию космического пространства (Space Development Agency). SpaceX в числе других фирм сотрудничает с этим управлением, и возможно, что американская военная сеть будет создаваться на основе шины спутников Starlink.

    Starlink и ВСУ

    После начала специальной операции на Украине и обрывочных данных о проблемах у американских военных со спутниковой связью компания SpaceX заявила, что в кратчайшие сроки поставит Киеву комплекты Starlink. Естественно, что в заявлении для прессы ничего не говорилось о военном применении, а лишь о необходимости обеспечить интернетом жителей Украины. Впрочем, к тому моменту о серьезных проблемах со связью у мирного населения данных не было. И вот теперь появляется большое количество сообщений от бойцов ВСУ с благодарностями Илону Маску за интернет – что само по себе красноречиво говорит о первопричинах поставки.

    Собственно, именно так и появился Starlink на Украине. Базовые станции, скорее всего, находятся на территории Польши и Румынии, а дальности действия хватает, чтобы обеспечивать широкополосный доступ в интернет на большей части территории страны. Впрочем, есть вероятность, что наземный терминал был установлен в западной части страны.

    Всего было поставлено несколько тысяч единиц спутниковых терминалов для конечных пользователей. Рыночная цена каждого из них составляет 599 долларов. Впрочем, эксперты считают, что SpaceX пока делает эти терминалы себе в минус для расширения количества пользователей. Его себестоимость составляет более тысячи долларов.

    Президент компании SpaceX Гвин Шотвелл в своем выступлении не конкретизировала количество комплектов оборудования Starlink, отправленных на Украину, но сообщила, что профинансировали это частные источники, «помогла Франция» и, по ее мнению, Польша. Она также добавила: «Я не думаю, что США давали нам какие-нибудь деньги для передачи терминалов на Украину». Впрочем, спустя несколько суток выяснилось, что это не так. Из расследования Washington post стало известно, что всего на Украину ушло более 5000 комплектов Starlink и как минимум часть из них оплатило правительство США.

    Что в итоге? Назвать Starlink военным интернетом нельзя, этот продукт создавался для другого, но его использование в военных целях более чем реально. Как минимум для обеспечения канала доступа в интернет и возможности использовать Сеть как аналог систем геопозиционирования и навигации в отсутствие GPS.

    Как может Россия ответить подобной технологии? Самый адекватный вариант – создать собственную национальную сеть широкополосного спутникового доступа, как это сейчас делает Китай. Может быть с меньшим количеством спутников на более высокой орбите, но свою, способную решать подобные задачи как для гражданского использования, так и для военных.

    А история о доступном интернете по всему миру, кажется, дала серьезную трещину. Сейчас очень многие страны увидели, как близко связаны Starlink и Пентагон. И чью сторону займет SpaceX в случае конфликта. В случае необходимости такой удобный спутниковый интернет выключат буквально по первому же звонку из Пентагона.  


     
     
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