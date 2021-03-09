Как будет выглядеть битва России и США в космосе

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НОВОСТЬ ЧАСА

Названа дата открытия Греции для туристов

9 марта, вторник  |  Последнее обновление — 21:14  |  vz.ru
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Минэнерго Украины подводит страну к блэкауту

Украинская энергетика оказалась хромой лошадью Zuma/ZEUS/ТАСС
На Украине заявили о готовности отсоединиться от энергосистемы России и Белоруссии в 2022 году, а в 2023-м – подключиться к энергосистеме Евросоюза. По мнению экспертов, первую часть своих планов Минэнерго страны действительно может осуществить без труда. Однако вторая часть планов сулит Киеву целый ряд проблем. Каких именно? Подробности...
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Для западных соцсетей придумали трехступенчатое наказание за атаки на Россию

Facebook счел публикацию газеты ВЗГЛЯД ложной, так как она противоречит мнению украинского сайта Алина Деева/ВЗГЛЯД
В Госдуме назвали угрозой национальной безопасности страны тот акт цензуры, которой администрация Facebook подвергла аккаунты российских изданий, в том числе газеты ВЗГЛЯД. Соцсеть сочла, что пользователи не должны быть в курсе данных ФСБ о задержании проукраинских нацистов. В МИД призвали урегулировать работу цифровых гигантов в России. Но как принудить западные IT-компании к уважению наших законов? Подробности...
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Российской оборонке пришлось вернуться к советским хитростям

В портовом Гамбурге пограничники пресекли попытку вывоза в Россию «подозрительных» станков Christian Charisius/Reuters
В Германии на три года осудили бизнесмена, поставлявшего России «продукцию двойного назначения». Это были высокоточные станки, необходимые для создания боевых ракет. Российскому ВПК по-прежнему удается, вопреки «крымским» санкциям, добывать на Западе компоненты и оборудование, используя фактически тайные операции. Как избавить отечественную оборонку от зарубежной зависимости? Подробности...
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Грабли вместо «Искандеров». Как Армения прощается с иллюзиями

Грабли стали одним из символов протестов в Ереване Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Неосторожная фраза премьер-министра Армении Никола Пашиняна о характеристиках российских ракет привела к полноценному политическому кризису в стране. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в столице Армении и убедился, что кризис, возникший по итогам поражения во второй карабахской войне, куда глубже, чем это можно предположить со стороны.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Выставка трупов должна быть запрещена

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Делать выставочный предмет из мертвого тела со вскрытыми внутренностями недопустимо. Это не пластик и не дерево. Это человек и брат наш. Подробности...
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Санкции США против Коломойского ведут к большой войне

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На самой Украине нет бенефициаров устранения Коломойского. Олигархи остаются единственным подспорьем для президента Зеленского. Но за последние два года косвенное внешнее управление страной сменилось прямым внешним управлением через «семипосольщину». Подробности...
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После Февральского переворота не было дороги назад

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Ни одна империя не падает просто так. Не просто так разрушилась и Российская империя. Она имела целый пласт глубинных проблем и противоречий. 9 марта 1917 года началась всеобщая забастовка в Петрограде, которая смела многовековую русскую монархию. Подробности...
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«Спутник V» подорвал власть в Словакии

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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Как будет выглядеть битва России и США в космосе

    Космический аппарат X-37B - это настоящая военная угроза из космоса    9 марта 2021, 20:00
    Фото: US Air Force
    Текст: Михаил Котов

    США обнаружили «очень серьезную» военную угрозу России, исходящую из космоса, и намерены противостоять ей. Каковы реальные военные возможности нашей страны на орбите, как они соотносятся с американским военно-космическим потенциалом и как может выглядеть военное столкновение в космосе или же с применением космических аппаратов?

    Командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил о том, что у него вызывают опасения возможности России (и Китая) в космосе. Он оценил угрозу со стороны России как «очень серьезную» и привел в пример, в частности, российские лазерные системы – которые можно использовать «для уничтожения или повреждения спутников с земли или нарушения нашей способности использовать спутники». Особое опасение у Реймонда вызывает некий российский аппарат, созданный якобы для «уничтожения американских спутников на околоземной орбите».

    И первое, что бросается в глаза в этом заявлении – американский генерал ни слова не говорит о военно-космическом потенциале собственной страны и тех самых сил, которые он сам возглавляет. Второе – то, что российские военные аппараты в космосе носят прежде всего не наступательный, а оборонительный характер.

    Почти как у США

    Да, по идее окружающее нашу планету космическое пространство должно использоваться исключительно мирным образом. Наука, коммерция, испытания новых технологий.

    Однако в реальности милитаризация космоса ограничена довольно слабо и лишь одним документом – Договором о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, вступившем в силу в далеком 1967 году. Согласно этому документу, государствам-участникам запрещается размещение ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли или любых других небесных телах, включая Луну. При этом вывод обычного вооружения на орбиту разрешен.

    К настоящему времени космическое околоземное пространство активно используется военными. Если разделить военные космические аппараты по назначению, то получится четыре группы: спутники дистанционного зондирования Земли и разведки, спутники связи (сюда же войдут системы спутниковой навигации), космические аппараты системы предупреждения о ракетном нападении и различного рода спутники-инспекторы.

    И, конечно, не стоит забывать о противоспутниковом оружии – то есть и ракетах, которые предназначены для уничтожения спутников, и лазерных системах, способных с Земли вывести из строя системы наблюдения космических аппаратов. И то и другое есть в той или иной мере в распоряжении и США, и Китая, и России. В частности, по оценкам ряда экспертов, именно ослепление вражеских спутников является главной задачей лазерного комплекса «Пересвет» – как сообщается, он уже находится на вооружении российской армии.

    Нужно учитывать, что космические аппараты – штука очень специфичная. С одной стороны, все запуски контролируются, и «спрятать» космический аппарат или вывести незаметно для противника нельзя. С другой – практически невозможно повысить физическую защищенность спутника. Защититься можно, только нарастив число работающих аппаратов и запустив дублирующие спутники. Лишь увеличение количества в какой-то мере отдалит момент вывода из строя всей системы.

    В России военная космонавтика традиционно сильна, особенно по сравнению с гражданским сектором. По состоянию на 2019 год в России насчитывалось 107 военных космических аппаратов против 42 гражданских. В США ситуация близкая (176 и 202 спутника).

    Наша доля

    Российская военная спутниковая группировка испытывает в настоящее время те же самые проблемы, что и гражданская. Невысокие скорости создания новых космических аппаратов, сдвигание сроков «вправо». Продолжается работа над выведением на орбиту космических аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). К настоящему времени выведено 4 космических аппарата системы «Тундра», а всего единая космическая система «Купол» будет насчитывать десять спутников к 2024 году. «Купол» пришел на смену системе «Око-1», функционировавшей с 1996 по 2014 год.

    Система «Тундра» сама определяет параметры баллистической траектории запущенной противником ракеты и вероятный район поражения, после чего оповещает о состоявшемся пуске. Кроме того, «Тундра» будет фиксировать пуски и траектории не только баллистических, но и, например, крылатых ракет, запущенных с подводных лодок.

    Для обеспечения системы морской радиотехнической разведки нового поколения «Лиана» запускаются космические аппараты серии «Лотос-С1». В настоящее время запущено три таких аппарата, в ближайшие годы к ним присоединятся пару спутников «Пион-НКС». Вся система вместе обеспечивает возможность слежения за передвижениями американского надводного флота и контроля местонахождения авианосных ударных групп (АУГ). Так же при помощи этих космических аппаратов может осуществляться целеуказание.

    Отдельно стоит упомянуть и российский военный спутник оптической разведки третьего поколения «Персона», аналог американских Keyhole. В настоящее время активен один такой космический аппарат, и, по неофициальным данным, его разрешение достигает 30 сантиметров на пиксель, что практически приближается к возможному максимуму и лишь немного меньше, чем у уже упомянутых американских конкурентов.

    Время для инспекции

    Самая закрытая и малоизвестная часть военной космонавтики – и та, что больше всего беспокоит США – это так называемые спутники-инспекторы. Это космические аппараты, способные в определенных рамках изменять свою орбиту и приближаться к спутникам противника для их изучения или, в случае необходимости, уничтожения. Такие аппараты есть прежде всего у США и у Китая, и именно они чаще всего становятся причиной дипломатических конфликтов, когда центр слежения выдает информацию о движении на орбите и возможном приближении чужих космических аппаратов с неизвестными намерениями.

    Серьезным подспорьем для подобных операций для американских военных стало начало работы экспериментального космопплана компании Boeing – X-37B Orbital Test* Vehicle.

    Он предназначен для работы на высотах 200–750 км, способен быстро менять орбиты, маневрировать, доставлять на орбиту космические аппараты (в грузовом отсеке, похожем на отсек «Шаттла»), а в случае необходимости и возвращать грузы обратно.

    Американский X-37B совершил уже пять полетов, из которых три длительностью почти два года, и в мае 2020 года вновь отправится в космос. В Китае тоже есть подобный проект «Шеньлун», испытательный запуск которого состоялся в 2020 году. Естественно, информации о нем практически нет.

    В России пока не известно о начале испытаний подобного космоплана, несмотря на несколько существовавших проектов. А жаль, ведь военным он бы очень пригодился. Все заявления американских военных о наличии в России подобных аппаратов очень похожи на спекуляции. По крайней мере, если исходить из открытых данных, ведь эта сфера, повторим, одна из наиболее засекреченных.

    А если завтра война?

    А на что будет похожа первая космическая война? Скорее всего, в случае серьезного конфликта на поверхности Земли один из противников попробует ударить по космическим аппаратам другой стороны. Что пострадает в первую очередь?

    Скорее всего, обе стороны попробуют вывести из строя системы спутниковой геолокации (GPS или ГЛОНАСС), чтобы оставить врага без возможности использовать такие удобные навигаторы и карты со спутниковым позиционированием. Количество навигационных спутников не так велико. Кроме них, первыми же целями станут спутники связи и разведывательные аппараты, чтобы перебить коммуникации и оставить противника без «глаз и ушей».

    Изменить ситуацию могут строящиеся в настоящее время гигантские группировки спутников, такие как Starlink Илона Маска (естественно, после того, как будет добавлена межспутниковая лазерная связь).

    В таком случае оставить противника без связи станет гораздо сложнее. Уничтожить несколько тысяч аппаратов такой группировки – задача по современным меркам достаточно сложная, надо еще столько ракет найти. И да, любимый всеми образ «вывести на орбиту камаз гаек», чтобы уничтожить неприятельские спутники, увы, лишь мем, далекий от реальности и понимания размеров космоса.

    А дальше главной задачей обеих сторон станет максимально быстрое восстановление хотя бы части космических аппаратов. И тут впереди окажется тот, кто сможет в кратчайшие сроки наладить выпуск ракет и полезной нагрузки. Впрочем, хочется надеяться, что до этого сценария не дойдет, и космос так и останется мирным, пусть и немного милитаризированным.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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