В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты

Космическое командование США выступило с утверждением, что Россия якобы провела испытания противоспутниковой ракеты.

В заявлении Космического командования США утверждается, что Россия якобы «продолжает развивать и развертывать некоторые типы противоспутникового оружия наземного и космического базирования», в частности провела испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT). Дата проведения испытаний при этом не приводится, равно как и доказательства, передает ТАСС.

В заявлении также утверждается, что Россия разрабатывает два типа противоспутникового оружия – DA-ASAT, якобы способные уничтожать спутники на низкой околоземной орбите и несколько раз тестировавшиеся, а также будто бы испытанные в 2017 и 2020 годах системы космического базирования.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя заявления командования американских космических сил, заявил, что уже проинформировал союзников по НАТО о подозрениях Вашингтона.

Напомним, в апреле в США уже выступали с аналогичными утверждениями. В МИД России подчеркнули, что подобные заявления являются «инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». Позже Россия обвинила США и другие страны Запада в циничной милитаризации космоса.