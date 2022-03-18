Военный эксперт сказал, как лишить Украину американских разведданных

«Российские войска должны выявлять на территории Украины узлы связи с американскими разведцентрами и методично их уничтожать», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Пентагон доложил о «революционных» усилиях разведки США на Украине.

«Россия уже сталкивалась с разведкой США в Сирии, когда банды повстанцев тоже получали развединформацию от американских коллег и успешно выполняли свои задачи. Мы переломили эту ситуацию за счет активных боевых действий и уничтожения приемников передачи информации», – напомнил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Иным образом, даже с помощью возможностей российских войск радиоэлектроподавления, воздействовать на американскую разведку не получится, отметил эксперт. «Над территорией Украины пролетают и военные, и гражданские спутники. Американцами используются разведывательные спутники высокого качества. При этом точно определить, какой из них используется в конкретный момент времени – крайне сложно», – указал он.

Также специалисты США обрабатывают развединформацию, поступающую из центров в Европе, а потом через систему связи StarLink Илона Маска данные рассылаются по всей Украине в режиме реального времени. «У одного только Маска несколько тысяч спутников, но есть и множество других. Понимаете, какой масштаб работы надо провести, чтобы все это заглушить? Это нереально» – сказал Леонков.

«Конечно, если бы сейчас шла, условно говоря, третья мировая война, то мы бы начали сбивать все спутники подряд. А так ВС России необходимо выявлять на территории Украины узлы связи с американскими разведцентрами и методично их уничтожать. Другого выхода нет», – добавил собеседник.

Ранее замглавы Пентагона по разведке Рональд Малтри на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сообщил, что США оперативно передают Киеву разведывательные данные, которые Украина использует против Вооруженных сил России.

Он указал, что «точная» и «своевременная» информация, которую предоставляют Украине США, «существенно меняет положение дел», поскольку «на ее основе можно предпринимать действия». «Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем», – приводит его слова ТАСС.

В свою очередь глава киберкомандования Пол Накасоне заявил, что США «строят коалицию», вскрывают предполагаемые «операции по дезинформации», а также поддерживают операции войск Украины. Накасоне сказал, что «за свои 35 лет в военной форме не видел, чтобы дело обстояло лучше». В свою очередь начальник разведывательного управления Пентагона Скотт Беррьер заявил, что речь идет о «революционных» усилиях разведки США.

Напомним, накануне администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития.

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