Путин: РФ отстроит все разрушенные города и поселки Донбасса, Запорожья и Херсонской области

Москва будет поступать так, чтобы жители Донбасса и других освобожденных территорий почувствовали поддержку всей России, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых регионов.

Президент заявил, что Россия будет защищать свою землю всеми средствами, отстроит все разрушенные города и поселки, будет развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения, передает ТАСС.

Он также отметил, что Украина должна с уважением относиться к выбору людей в Донбассе и на освобожденных территориях, только таким может быть путь к миру. Также Путин отметил, что Запад «сбросил маски» в ситуации на Украине, проявив свое истинное нутро.

В Кремле началась церемония принятия в состав России четырех новых территорий – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области.

Ранее Путин заявил об однозначных результатах референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.

Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликованы на сайте Кремля.

Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав России.

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