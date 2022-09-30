Путин заявил об однозначных результатах референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

Избиратели на референдумах в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях произвели однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин.

«Люди на референдумах сделали однозначный выбор, будут подписаны договоры о принятии четырех новых территорий в состав Российской Федерации», – приводит слова Путина ТАСС.



«Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов РФ, потому что это воля миллионов людей», – сказал президент.

«И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию», – заявил глава государства.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.