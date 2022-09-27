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Завершился подсчет голосов на референдуме в Херсонской области
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Избирком Херсонской области обработал 100% протоколов голосования по итогам референдума, за вхождение в состав России высказались 87,05% жителей региона, сообщила на заседании комиссии председатель избиркома региона Марина Захарова.
«На поставленный вопрос ответили «да» 497 051 участник референдума, что составляет более 50% от числа участников референдума, включенных в списки участников референдума», – приводит слова Захаровой ТАСС. Согласно данным табло в избиркоме, «за» проголосовали 87,05% жителей региона, «нет» сказали 68 832 или 12,05%.
Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала Захарова. В общей сложности более 571 тыс. человек проголосовали на референдуме в Херсонской области, что составляет 76,86%. Такие данные следуют из табло, расположенного в избирательной комиссии области.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Названы возможные варианты диверсий на «Северных потоках»
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«Существуют сотни проектов подводных аппаратов, и многие из них могли бы совершить подобные диверсии даже в автономном режиме», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии, а в Кремле данную ситуацию назвали беспрецедентной.
«Учитывая нынешние технически возможности различных стран, разрушить нитки газопроводов несложно. В частности, существуют диверсионные подводные лодки с экипажем. Конечно, 100–150 метров – серьезная глубина для водолаза, но для профессионалов она не критична», – сказал военный эксперт, сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
«Причем, как мне кажется, подбирались к этим трубам именно под водой. В противном случае диверсантов могли бы засечь. Наверняка на подлодке не было трекера, который позволил бы отследить ее движение», – рассуждает собеседник.
Эксперт также не исключил использование необитаемого подводного аппарата (НПА), управляемого с надводного корабля по оптико-волоконному кабелю. «Сегодня разные страны разрабатывают сотни подводных аппаратов, среди которых есть пригодные для подобных задач. В большинстве своем они обладают элементами искусственного интеллекта, так что диверсию можно было совершить даже в автономном режиме», – заметил он.
«Судя по тому, что было три повреждения, это однозначно диверсия. Пока сложно назвать конкретного виновника. Но очевидно, что в первую очередь задеты интересы Европы и России. И тогда на ум приходят США и даже Великобритания. У последней, к слову, очень хорошо развита эта отрасль, так что они имели все возможности повредить газопроводы», – заключил Козюлин.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало
давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла
утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали
на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию беспрецедентной и требующей срочного разбирательства. «Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что информация о ЧП на «Северном потоке» поступила как от Газпрома, так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что за диверсиями могут стоять Соединенные Штаты. По мнению эксперта, Вашингтон таким образом пытается «сжечь мосты газового сотрудничестве Европы с Москвой».
Напомним, в 2021 году газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Северный поток» нуждается в военных методах защиты.
Стали известны первые результаты референдумов в Донбассе
В ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 97,77% по итогам обработки 12,06% протоколов, сообщил ЦИК республики.
В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 97,74% по итогам обработки более 12% протоколов, передает ТАСС.
В Херсонской области за вхождение в Россию проголосовали 97,47% по итогам обработки 12% протоколов.
За вхождение Запорожской области в состав России после обработки 22% протоколов проголосовали 97,63% избирателей.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В Германии ужаснулись от количества беженцев с Украины
Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали новость о заметном увеличении численности населения Германии за счет прибывших украинских беженцев.
Согласно исследованию Федерального статистического управления, в первой половине 2022 года число жителей впервые превысило 84 млн человек. Увеличение такого масштаба после воссоединения Германии произошло только в 1992 году в результате открытия границ в Восточной Европе и войны в Югославии. Также подобный рост численности населения наблюдался в 2015 году из-за миграции беженцев с Ближнего Востока. Уточняется также, что в Германию прибыли около миллиона человек, из которых порядка 750 тыс. – украинцы, передает РИА «Новости».
Пользователи в комментариях заметили, что подобный приток беженцев способствует разорению казны и ее главного источника – немецких налогоплательщиков.
«Когда страна превратится в руины, караван пойдет дальше», – заметил Peter P.
«Вопрос в том, все ли они здесь живут на самом деле или только на бумаге. Пограничный переход Гёрлиц в Польшу забит украинскими автомобилями. В обоих направлениях. А некоторых уже тошнит от того, что в этом случае речь идет о социальном мошенничестве», – пожаловался Max P.
«И все они на пособии по безработице Hartz4, за которое платят наши забитые налогоплательщики, невероятно», – возмутился Cookie Dent.
«Продолжайте в том же духе, это же, безусловно, так помогает сбалансировать CO2, потребности в энергии и жилой площади, а также уменьшить потребление пространства. Не говоря уже о социальных издержках для налогоплательщика», – сыронизировал Exodus.
«Без массового притока у нас сейчас было бы около 74 млн жителей. Из поступивших 10 млн лишь мизерная часть платит налоги и отчисления на социальное страхование. Из 74 млн других платит только половина. Это означает, что от три-четыре немца должны обеспечить по мигранту. Это слишком», – заявил Thomas U.
Ранее ассоциация городов Германии призвала правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев из-за массовой нехватки жилья и ресурсов для размещения мигрантов.
До этого правительство самой густонаселенной федеральной земли Германии – Северного Рейна – Вестфалии – предупредило о возможном прекращении приема беженцев с Украины из-за слишком большого числа прибывающих лиц.
Депутат Бундестага («Альтернатива для Германии») заявлял, что обустройство беженцев с Украины стало настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года.
На Украине ликвидировали замкомандира полка «Азов» по боевой подготовке
В результате боевых действий российскими войсками был ликвидирован подполковник Игорь Безоглюк, занимавший должность заместителя командира нацистского полка «Азов» (запрещен в России) по боевой и специальной подготовке.
Об уничтожении Безоглюка сообщили военкоры Русской Весны, пишет «Военное обозрение».
Согласно открытой информации из СМИ, Безоглюк тесно взаимодействовал с западными, в том числе и британскими, инструкторами, которые помогают Украине готовить не только обычные подразделения ВСУ, но и террористические формирования. Редкие интервью прессе подполковник давал еще до начала российской специальной военной операции, и в них отмечал большую важность западной военной помощи для украинских вооруженных сил. Также сообщается о его контактах с натовскими разведками.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать.
Военный эксперт предположил, как могли взорвать «Северный поток»
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«Повредить подводный газопровод очень просто. Существуют специальные глубоководные снаряды, которые опускают на такую глубину – 100-150 метров. Сделать это можно, например, с любого рыбацкого траулера, который вроде бы мирно ловит рыбу у берегов Дании», пояснил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Сергей Ищенко. Ранее сейсмологи зарегистрировали взрывы на «Северных потоках».
«С борта любого судна на заданную глубину опускается подводный аппарат, который и закладывает заряд. Также это можно сделать или с военного корабля, или с подводной лодки – носителя таких подводных аппаратов», – пояснил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга запаса, военный обозреватель Сергей Ищенко.
За подобной диверсией может стоять одна из трех стран, обладающих подобными кораблями, добавил эксперт. «Это не только США или Польша, но и Украина. Почему США и Украина – понятно. Польское руководство тоже ранее ожесточенно выступало против запуска «Северного потока – 2». Из-за поляков Газпром перестал качать газ по трубопроводу «Ямал – Европа». В Варшаве также заявили, что намерены использовать сжиженный газ из США. Поэтому можно предположить, что у Польши также есть интерес в том, чтобы остановить работу российских газопроводов», – уточнил Ищенко.
Что касается утечки газа на поверхности моря, то такая авария никак не повлияет на экологическую обстановку, уверен эксперт. «Если соблюдать правила пожарной безопасности, ничего не случится. Тем более, что по обоим трубопроводам газ давно перестали качать, поэтому в скором времени он выйдет и на этом все закончится», – заключил собеседник.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник на газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel. По информации издания, органы безопасности Германии начали расследование. Затем стало известно, что шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на «Северных потоках». Во вторник датские военные опубликовали видео с места утечки. Радиус загрязнения на поверхности моря составляет несколько сотен метров.
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Медведев: Запад проглотит использование любого оружия в конфликте на Украине
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США и Европа не собираются погибать в ядерном апокалипсисе, а потому проглотят использование любого оружия в текущем конфликте на Украине, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
«Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима... Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе... Вопрос в другом. Поставка современных вооружений – просто бизнес для западных стран, правда, густо замешанный на ненависти к нам. Не более. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому – проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. Как-то так», – поделился он мнением в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что будет сделано все возможное, чтобы не допустить появления ядерного оружия «у враждебных к нам соседей».
«Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО. На разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно. А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда еще остается. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить», – добавил он.
Ранее в понедельник глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других».
Газета Financial Times писала, что западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время спецоперации на Украине.
Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.
Напомним, в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Украинские командиры рассказали NYT о бесполезности HIMARS под Артемовском
Украинские командиры признают, что поставляемые США РСЗО HIMARS не оказывают существенного влияния против союзных сил на направлении города Артемовска (Бахмута), пишет New York Times.
«Украинские командиры в Бахмуте недавно сказали, что даже присутствие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогли особо ослабить российские цепочки снабжения. Это заметное изменение с летних заявлений украинских командиров, когда оружие было доставлено», – передает РИА «Новости» текст материала издания.
В украинских войсках, в частности, предполагают, что российские силы адаптировались к украинским ударам из РСЗО и лучше рассредотачивают свои склады вооружений.
Издание также подчеркнуло, что союзные силы в последнее время продвигаются на этом направлении.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин.
До этого взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
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Под Херсоном задержаны украинские диверсанты «Алекс» и «Малой»
В селе Чернобаевка в Херсонской области задержаны участники украинской разведывательно-диверсионной группы – Александр Свароба (позывной Алекс) и Артем Савельев (Малой), сообщил сотрудник силовых структур России.
Свароба – 1998 года рождения, Савельев – 2003 года. Свароба служил в украинской армии в 2018–2021 годах, после увольнения «убыл в родное село Чернобаевка». В 2022 году вместе с Савельевым вступил в украинскую территориальную оборону, передает РИА «Новости».
Их «командир по имени Иван» (позывной Седой) предложил Сваробе и Савельеву вести «партизанскую войну», те согласились. Сам Седой в мае сбежал в Николаев, но оставался с ними на связи, получая от них информацию о российских войсках, в том числе авиации в аэропорту Чернобаевки. Также, по словам Сваробы, они «подтверждали, были ли попадания в те места».
В мае Алекс выполнил задание Седого и ночью бросил коктейль Молотова в здание бывшего призывного пункта на Паровозной улице в Херсоне, за что получил перевод 200 гривен – это чуть больше 400 российских рублей.
В июне Алекс отказался перепрятать схрон с оружием, который находился рядом с торгово-развлекательным центром «Фабрика», из-за «большого количества» российских военных. Также он перенес коробку с тротилом за 800 гривен (на тот момент около 1,5 тысяч российских рублей), заложил самодельную бомбу у дороги за тысячу гривен, передал гранаты неизвестному мужчине для установки растяжек в местах проживания российских военных.
В силовых структурах России сообщили, что в августе Свароба получил задание убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, но не сделал этого, так как испугался. При этом украинская разведка подготовила для него паспорт «на имя человека 1970 года рождения – то есть по возрасту годившегося Сваробе в отцы».
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что правоохранители задержали в Херсоне четверых диверсантов, намеревавшихся устроить теракты на гражданских объектах, чтобы сорвать референдум.
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Газпром не исключил введение санкций против «Нафтогаза»
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Требования «Нафтогаза Украины» по транзиту российского газа в Европу, указанные в иске против Газпрома, не имеют под собой оснований и отвергаются российской компанией, дальнейшие же попытки добиваться рассмотрения спора могут привести к санкциям со стороны России, заявили в российской компании.
Действия «Нафтогаза Украины» считаются недружественным шагом, и дальнейшие попытки добиваться рассмотрения спора в Международном арбитражном суде (МАС) приведут к тому, что у российских властей появятся основания для санкций против украинской компании, говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.
«На практике это будет означать запрет для Газпрома исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций», – предупредили в компании.
«Газпром категорически отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу – не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться», – говорится в сообщении.
Российская компания уведомила об этом секретариат МАС Международной торговой палаты и действующего руководителя «Нафтогаза».
По мнению Газпрома, «Нафтогаз Украины» без надлежащих оснований отказался исполнять свои транзитные обязательства через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», в украинской компании также признали факт неоказания услуг.
«Нафтогазу Украины» хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины», – подчеркнули в Газпроме.
В российской компании напомнили, что по заключенному в 2019 году соглашению по шведскому праву, было определено место для решения споров сторон – Цюрих в Швейцарии.
«Благодаря огромному числу введенных антироссийских санкций Швеция и Швейцария перешли в разряд недружественных Российской Федерации стран. Существенно изменившиеся обстоятельства лишают Газпром фундаментального права на справедливое и беспристрастное разбирательство как в самом арбитраже, так и в государственных судах по месту его проведения», – подчеркнули в Газпроме.
В начале сентября «Нафтогаз Украины» подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против Газпрома за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины.
В 2021 году глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
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Озвучены результаты голосования на участках в России жителей ЛДНР и освобожденных территорий
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Более 98% проголосовавших на референдумах на участках в России высказались за вхождение ДНР в состав РФ, следует из информации избиркомов.
Согласно данным, по результатам обработки 100% протоколов c участков на территории РФ за присоединение ДНР к России проголосовали 98,69%, передает ТАСС. За вхождение ЛНР в состав России проголосовали 97,93% жителей республики.
Также после обработки 100% бюллетеней на участках в РФ, за присоединение Херсонской области проголосовали 96,75% жителей региона, а среди жителей Запорожской области высказались за вхождение в состав Российской Федерации 97,81% голосовавших на референдуме.
Явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В Запорожской области явка составила выше 90% по итогам обработки 3% протоколов. В Херсонской области явка составила около 76% по итогам обработки 76% протоколов.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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ЛНР прояснила ситуацию с военным положением в республике после референдума
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал, как будет решаться вопрос о военном положении в ЛНР и ДНР после воссоединения республик с Россией.
Пасечник указал, что «в случае присоединения» ЛНР и ДНР станут «субъектами Российской Федерации». «Я думаю, что там есть кому принимать это решение», – сказал он. Пасечник заявил: «Мы просто, будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение». «Будем принимать решение вместе», – приводит его слова ТАСС.
21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что никакие решения об изменении статуса специальной военной операции и о введении военного положения не принимались после объявления в России частичной мобилизации.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что специальная военная операция перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Минобороны сообщило об уничтожении более 50 иностранных наемников ВСУ в Запорожье
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В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков 9-го полка специального назначения «Гепард» нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России в промышленной зоне города Николаева поражен пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.
В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 150 украинских военнослужащих», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Щурово, Соледар, Бахмутское, Верхнекаменское, Артемовск ДНР и Сухой Ставок Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184 районах.
Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Моначиновка, Купянск Харьковской области и железнодорожной станции Брусин в ДНР. В районе населенного пункта Лозоватка Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», – отметил Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Осокоровка и Розовка Херсонской области сбито два МиГ-29 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны сбиты семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Чаривное и Петровское Херсонской области, Валерьяновка и Новоандреевка ДНР», – отчитались в Минобороны.
«Кроме того, в воздухе уничтожены: тактическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, а также 17 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS в районе города Херсона, населенных пунктов: Отрадокаменка, Новая Каховка, Михайловка Херсонской области и Купянск Харьковской области», – сообщил Конашенков.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 304 самолета, 155 вертолетов, 2094 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных комплексов,
5118 танков и других боевых бронированных машин, 847 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3423 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5909 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС сбила украинский Су-24 в небе ДНР.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов обвинил Зеленского в госизмене
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, которого Киев обвинил в госизмене на фоне проходящего в Запорожской области референдума о воссоединении с Россией, заявил, что госизмену совершил президент Украины Владимир Зеленский.
Офис украинского генпрокурора сообщил, что направил в суд обвинение в госизмене и пособничестве в отношении Рогова, которого называют «пророссийски настроенным жителем Запорожья». Рогов считает «обвинения смехотворными». Он подчеркнул, что «всегда стоял на юнионистских позициях», передает РИА «Новости».
«Считаю, что Украина и Россия – это искусственно разделенное в 1991 году сепаратистами единое целое, а украинцы и русские – один народ», – сказал он. По его словам, «заочное судилище только подтверждает», что в Запорожской области «все делают правильно», раз «враги бесятся». Он сказал, что киевские власти продолжают свою политику запугивания населения Запорожской области, грозя им уголовными сроками и репрессиями.
Рогов заявил: «Зеленский предал государственные интересы Украины, передав управление страной внешним силам, в частности, США и Британии. В отношении Зеленского и его подельников давно следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене». Он считает, что Зеленский является, по сути, иностранным шпионом.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Бойцы разведки ВС России рассказали о боязни украинских сил вступать в стрелковый бой
Бойцы подразделения разведки Вооруженных сил Российской Федерации сообщили, что украинские формирования на угледарском направлении ведут огонь в основном артиллерией и тяжелым вооружением, избегая прямого стрелкового боестолкновения.
«На стрелковый бой они не выходят, на стрелковый побаиваются выходить, потому что они в стрелковом бою проигрывают сразу, не умеют наверное», сообщили бойцы разведки слова разведчика с позывным Балу, передает РИА «Новости».
Ранее разведчик с позывным Ладан рассказал, что украинские военные регулярно намеренно обстреливают городские кварталы и социальную инфраструктуру.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Вашингтон и Киев «обменялись прогнозами» по российской спецоперации на Украине
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные переговоры с главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, обсудив российскую спецоперацию на Украине, сообщил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер.
Стороны «обменялись прогнозами и оценками» ситуации вокруг спецоперации. США «подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», заявив, что Киев – «ключевой партнер для НАТО». В сообщении говорится, что Украина «решительно привержена принципам национального суверенитета и демократии», передает ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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