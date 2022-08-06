Дипломатия Германии деградирует из-за демократии

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6 августа, суббота  |  Последнее обновление — 10:54  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать. Подробности...

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Андрей Полонский, писатель, историк
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    Дипломатия Германии деградирует из-за демократии

    По сути Бербок пообещала Китаю вести против него прокси-войну
    		   6 августа 2022, 10:48
    Фото: Britta Pedersen/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Глава МИД Германии Анналена Бербок подобрала крайне неудачную формулировку для того, чтобы прокомментировать скандал вокруг Тайваня, чем сильно осложнила отношения Берлина и Пекина. Внешняя политика Германии при Бербок полностью лишилась рациональности и работает во вред стране. Но в этом вина не одной лишь Бербок, это проблема системы в целом.

    Внешнюю политику ФРГ испортила демократия. Не в том, конечно, смысле, будто то, что было у немцев до демократии, лучше того, что у них сейчас. Но то, что у них сейчас, тоже способно довести до большой беды – и немцев, и всю планету.

    Проблема, как это часто бывает, в крайностях. Максимальная инклюзивность (то есть представленность разных групп и мнений) вкупе с «предохранителями» от концентрации власти в одних руках – это то, к чему немцы стремились после войны, точнее, то, к чему их заставили стремиться. Но пока до максимума не дошло, и политическая система ФРГ базировалась на двух партиях – консервативной ХДС-ХСС и левой СДПГ (кстати, старейшей в стране из действующих), она работала гораздо лучше. В ней было гораздо меньше случайных людей, которым на ответственных должностях просто не место.

    Двухпартийные системы часто критикуют как раз за недостаточную демократичность: какой же, мол, это выбор, если это выбор всего из двух стульев. Но в таких случаях проще формировать ответственную власть: всегда есть два кабинета министров – управляющий и «теневой», готовый на замену в любой момент без потери качества в работе. Так столетиями функционировала Британия, так же Германия превращалась в главную экономику Европы, поднимаясь из руин.

    Попавший в такую систему радикал в ходе внутрипартийной борьбы или изгонялся, или «пообтачивался» – перемещался ближе к центру, поскольку большинство почти всегда голосует за «золотую середину».

    Олаф Шольц в молодости, находясь в рядах той же СДПГ, что и сейчас, боролся с мировым капитализмом вообще и с агрессивным блоком НАТО в частности.

    Но тогда он был никем, а сейчас он канцлер с плюс-минус умеренными взглядами на экономику и политику.

    Но система в Германии уже работает не так, как прежде, когда победившая на выборах партия могла формировать кабинет министров только из своих и проверенных людей. Всё теперь гораздо сложнее: разочаровавшись в двух традиционных игроках, немцы стали голосовать за разнообразную экзотику – силы, которые прежде ни на что не претендовали, как максимум – на статус маловлиятельного партнера при ответственных победителях (при ХДС-ХСС эту роль часто играли либералы из СвДП).

    Когда это происходило на региональном уровне, это не было проблемой. Даже тогда не было, когда радикалы попадали в правящую коалицию в столице: ультралиберальный, довольно бардачный и гордящийся всем этим Берлин похож на Германию меньше, чем любой другой ее город.

    А вот на федеральном уровне – единственном, где в сферу ответственности входит внешняя политика – это стало проблемой. За счет роста популярности малых партий голоса избирателей размывались, ни ХДС-ХСС, ни СДПГ больше не могли руководить страной единолично.

    В лучшем для страны случае им создавалась так называемая «большая коалиция» – противоестественный союз вечных соперников, которых, тем не менее, объединяла ответственность и умеренность в подходе.

    В худшем (и нынешнем тоже) случае приходилось заключать союз с какой-нибудь малой партией, еще вчера – не влиятельной и почти экстремисткой. В конкретном немецком случае это «Зеленые», чей ядерный электорат – радикальная молодежь, разнообразные меньшинства, феминистки etc. 

    Две другие крупные «внесистемные» силы – «Альтернатива для Германии» и «Левые» – пока что объявлены нерукопожатными и неприкасаемыми (теперь – особенно, из-за, как считается, их «пророссийских» настроений). А вот идеологизированным фанатам НАТО – «Зеленым» путь во власть открыли, без них власть просто математически не складывалась, хотя в своем радикализме эта партия довольно далеко ушла, пускай и в другую сторону, нежели «Левые» и «АдГ».

    Если бы при разделе портфелей им отписывали малозначимые министерства – по той же экологии, например, где бы они боролись за снижение производства мяса и защищали права цыплят, а иногда бы даже делали что-то полезное для окружающей среды, – проблему безответственных «экзотов» во власти можно было бы нивелировать.

    Но по заведенной в ФРГ традиции партнеру отписывают не только пост вице-канцлера, но и министерство иностранных дел. Во многих других вполне демократических странах, где власть идет на вынужденную коалицию с более радикальными партиями, те и думать не смеют о том, чтобы получить контроль за внешней политикой. А немцам свою совсем не жалко.

    В 1999-м лидер «Зеленых» и глава МИД Йошка Фишер втянул вполне миролюбивого Герхарда Шредера в косовскую авантюру и агрессию против Югославии. В 2022-м лидер «Зеленых» и глава МИД Анналена Бербок делала все, чтобы отношения с Россией были хуже возможного, а экономический ущерб Германии больше разумного.

    Но и этого есть показалось мало. Бербок решила прокомментировать конфликт США и Китая вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань максимально провокационным для Пекина способом.

    Во-первых, заявила, что обязательно поддержала бы Тайбэй в случае военной операции со стороны КНР. То есть заранее объявила о готовности участвовать как минимум в прокси-войне с еще одной ядерной державой, помимо России.

    Во-вторых, назвала Китай и Тайвань соседями, будто речь идет о двух разных государствах, хотя для Германии это официально не так.

    Это тот случай, когда глава немецкой дипломатии упустила прекрасную возможность промолчать. Активистка в ней до сих пор берет верх над политиком.

    Из главы общеевропейской дипломатии Жозепа Борреля комментарий по той же теме чуть ли не клещами вытягивали. Сутки спустя он высказался в том духе, что ничего важного не произошло, незачем нагнетать.

    Даже глава дипломатии британской и главный претендент на пост премьера Лиз Трасс уж на что ястреб, на вопрос о поддержке Тайваня ответила максимально уклончиво, но при этом твердо заверила, что летать туда не собирается. Не хочет бесцельно провоцировать Пекин.

    В то же самое время их немецкая коллега Бербок добровольно лезет в чужой, американо-китайский конфликт, осложняя отношения с Пекином. Которые у Берлина в общем и целом хорошие.

    Их сближение стало констатацией созависимости экономик и частично было направлено против США при резиденте Дональде Трампе: Трамп любил протекционизм, Ангела Меркель и Си Цзиньпин не любили.

    Эти хорошие отношения особенно важны для Германии сейчас, если она не хочет участвовать в экономической войне на два фронта – против России и против КНР, с которой еще вчера обсчитывали выгоду от проекта «нового шелкового пути». Но Бербок почему-то хочет войны на два фронта – и ей везет, что этого пока не хочет постепенно входящий во вкус Китай.

    В Пекине предупредили Германию, что высказывание главы МИД будет иметь последствия, но не стали обострять и понадеялись на выработку немцами «правильной позиции» по Тайваню.

    Такая позиция, подразумевающая невмешательство в заведомо чужой конфликт, в Германии наверняка есть. Но нет политической схемы, при которой такая позиция доминировала бы в МИД, где сейчас правят бал неквалифицированные и случайные люди.

    Для России ситуация конкретно с этим конфликтом складывается удачно. Мы заинтересованы в том, чтобы Китай перешел в режим противостояния не только с США и Японией, но и с Западом в целом, поскольку в таком положении находимся сами.

    Но и в нашем случае все могло бы быть иначе – менее болезненно, если бы дипломатией в главной экономике Европы заведовали квалифицированные люди.

    Надежд на возвращение к таким временам практически нет. Когда Грета Тунберг станет совсем взрослой, и власть перейдет к активистам ее поколения, эпоха Аннылены Бербок будут казаться временем рациональности, сдержанности и защиты национальных интересов, пускай даже сейчас зеленая министорка без всякой цели таскает угли из ядерного костра.

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