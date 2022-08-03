В Германии осенью ожидают массовые протесты из-за роста цен

Федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания, пишут немецкие СМИ.

К настоящему моменту протестные акции уже прошли в Берлине под названием «Неделя демократии», как берлинские организаторы сами назвали свою программу протестов. В результате примерно 6,5 тыс. человек прошли по центру Берлина.

Организаторами акции, рассказывает RBB24, стало весьма активное объединение «Инакомыслящих» (Querdenker) и так называемые понедельничные демонстранты (Montagsspaziergänger). В прошедшую зиму они десятками, а то и сотнями тысяч собирались на децентрализованные демонстрации в разных городах ФРГ. В частности, они требовали прекращения «пандемийного террора», «подстрекательства к войне» (имеется в виду ситуация на Украине), выхода из НАТО, а также изменения конституционного порядка в Германии. Федеральному канцлеру Олафу Шольцу некоторые из них желали «оказаться за решеткой».

Резкое обострение ситуации с протестами немецкие политики ожидают к осени. Так, министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер готовится к разным сценариям развития событий. Он отмечает, что, с одной стороны, есть граждане, которые опасаются за свое благосостояние, не зная, например, удастся ли им сохранить работу и как они в конце года будут оплачивать счета.

С другой стороны, отмечает Шустер, есть «группировки, активисты, партии», стремящиеся использовать сложившуюся ситуацию в собственных интересах. За теми, кто «мобилизуется и подстрекает», его ведомство уже «ведет наблюдение». Шустер требует создать межведомственный кризисный штаб, аналогичный тому, который был образован во время пандемии коронавируса, поскольку опасается, что кризис может затронуть все сферы политики, к примеру, сферу семьи и школьного образования.

Основной причиной протестов населения, как ожидается, станут дефицит энергоресурсов, рост цен и ухудшение экономического положения. Как отмечает новостная служба Tagesschau, особую озабоченность властей вызывает, что в ряды демонстрантов – так же, как во время протестов против мер, связанных с пандемией, – могут проникнуть экстремисты, которые затем станут подстрекать протестующих к действиям против государства.



Протестные настроения общества видны уже сейчас по реакции на летнюю поездку по Германии министра экономики Хабека. Во время этого вояжа министра по стране участники акций громко высказывались в пользу приема в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» и против антироссийских санкций. «Иначе говоря, они демонстрируют солидарность с Путиным, с его авторитарной системой и, соответственно (в большей или меньшей степени), с жестокой агрессией против Украины. Политику же Хабека они называли «экосоциализмом», – передает Tagesschau.

Между тем, по мнению Маттиаса Квента из университета прикладных наук Магдебург-Стендаль, материальные последствия кризиса на востоке и на западе страны будут различаться. Так, восточная часть Германии обладает меньшим экономическим потенциалом, соответственно, кризис повлияет на нее сильнее.

Ранее газета Bild сообщила, что правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что в свою очередь может привести к трехкратному росту цен на него.

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