Правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может привести к трехкратному росту цен на него, сообщил таблоид Bild.

По имеющимся у издания данным, в четверг глава ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт созвал встречу с участием глав земельных администраций, на которой обсуждался газовый кризис. Таблоид утверждает, что ему стали известны детали прошедших обсуждений.

«По информации Bild, федеральное правительство ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах», – приводит текст статьи РИА «Новости».

По имеющимся у издания сведениям, даже если чрезвычайная ситуация из-за дефицита газа не коснется всей территории ФРГ, она может коснуться отдельных федеральных земель.

Издание отмечает, что проблема с газом сохранится в ФРГ вплоть до 2024 года. Федеральное правительство ожидает двухкратного или трехкратного повышения цен на газ, при этом государство не сможет полностью смягчить рост цен, что скажется на карманах граждан, говорится в публикации.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц готов «морозить Германию до последнего немца».

Напомним, Шольц исключил отмену санкций Евросоюза против России в случае заключения мира на Украине на условиях Москвы. В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.

В минувшее воскресенье глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии недостаточно заполнены, чтобы пережить зиму без газа из России. Ранее он предупреждал, что цены на газ в Германии могут вырасти в три раза. В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом при дефиците, то европейский газовый рынок может рухнуть. Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупреждала о возможности радикальных протестов на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.

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